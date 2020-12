Piráti? Drogy a migrace. Svou pravou podstatu skrývají. Lidé by měli mít obavy o majetek. Poslanec Pour popsal své zkušenosti s „liberály“

reklama

Od 3. prosince rozhodla vláda rozvolňovat platná omezení, otevřely se například restaurace a podobně. Určitě tu byl velký tlak na toto rozvolňování před Vánocemi, ale je to správný krok?

Není jednoduché odpovědět na tuto otázku. Dokážu si na jedné straně představit, pod jakým politickým, společenským a ekonomickým tlakem se vláda rozhoduje v době koronavirové pandemie. Na druhou misku vah je třeba dát ochranu zdraví občanů před koronavirem. Toto vybalancovat, aby většina občanů naší vlasti byla spokojená a někteří nepřišli neuváženými činy o své životy a zároveň, aby nedošlo k ekonomickému kolapsu státu a ke kolapsu zdravotnictví, je velmi složité. Rozhodně bych nechtěl být v kůži premiéra a ministrů.

Nechci se však vyhýbat odpovědi. Rozvolnění opatření, které vstoupilo v platnost 3. 12. 2020, z mého pohledu narovnává podnikatelské prostředí. Už tu byla neudržitelná situace, kdy malé provozovny jako jsou prodejny obuvi či oblečení, musely zůstat zavřené, zatímco podobné zboží mohly nabízet některé řetězce supermarketů a hypermarketů. Vítám také otevření provozoven služeb a opětovné zavedení nedělního prodeje.

Jaký čekáte další vývoj? Nemáte obavy, že předvánoční mumraj způsobí další zhoršení?

Vláda šla s uvolněním opatření do určitého rizika, čemuž rozumím. Uvědomuji si, že nyní, v období adventu, dochází k intenzivním vánočním nákupům a dochází také k předvánočním večírkům. Bohužel jsem v poslední době svědkem toho, že se mnozí občané chovají nezodpovědně, nenosí roušky, nedodržují rozestupy ani nepoužívají dezinfekční prostředky. Také jsem slyšel od číšníků z Prahy, že když se vraceli v noci po práci domů, tak tramvaj byla díky dlouhému intervalu a pouze jedné soupravě narvaná k prasknutí a k tomu ještě část rozjařených cestujících neměla roušky. Takže mám obavy, že zhoršení může přijít ještě před vánočními svátky a bude třeba nějakým způsobem zareagovat.

Neopakujeme chybu z léta, kdy rozvolnění přineslo podzimní výrazný nárůst pandemie?

Nyní je jiná situace než v létě. Vláda nyní rozvolnění provádí postupně, bohužel mnozí občané se nyní chovají méně obezřetně ke svému okolí, než tomu bylo na jaře.

Hrozí přitvrzování opatření ještě do Vánoc nebo je to politicky neprůchozí?

Přitvrzování opatření již nastalo, když vláda od středy 9. 12. 2020 zavedla zkrácení otevírací doby barů a restaurací do 20. hodiny. Opět bude platit zákaz pití alkoholu na veřejnosti. A města by měla posílit hromadnou dopravu, aby nedocházelo v hromadění cestujících v některých spojích. Vláda se snaží, co jí síly stačí, aby přijatá opatření byla co nejvíce účinná. Je k tomu potřeba však součinnost obcí a měst. Pokud například vedení některých měst nepřistoupí k navýšení některých spojů MHD a nevymáhají prostřednictvím městské policie dodržování vládních opatření, a také občané nebudou dodržovat opatření, potom se úsilí vlády může míjet účinkem. Myslím si však, že rozhodně nebude jednoduché zavést další opatření do Vánoc.

V systému PES se nyní celostátně řídíme číslem tři. Ale jsou tu velké rozdíly mezi regiony, jsou oblasti na čísle dvě, ale některé zase na čísle pět. Nemělo by se to na opatřeních zohlednit, že někde by byl režim volnější a jinde přísnější?

Vyjádření k tomuto dotazu nechávám na odbornících. Připadá mi při rozhovoru s dalšími politiky, že je téměř každý epidemiologem. Já se do této pozice nehodlám stavět.

Čím si vysvětlujete, že je tolik popíračů či zlehčovačů tohoto onemocnění?

Naše společnost je různorodá s odlišnými názory nejen k tématům, ke kterým se vedou dlouhé diskuse. Bohužel probíhá na internetu velké množství fake news, které mohou ovlivňovat názory mnohých občanů. Proto se vůbec nedivím tomu, že se vyskytuje množství popíračů či zlehčovačů nošení roušek i koronavirové epidemie.

Velká diskuse je o zrušení superhrubé mzdy. Kritici namítají, že na to teď není vhodná doba či že tyto peníze budou chybět v rozpočtech obcí a krajů. Vy tyto obavy nemáte?

Zrušení superhrubé mzdy je určitě dobrý krok, protože si zaměstnanci poměrně výrazně finančně polepší. Občan s průměrnou mzdou si v čistém za příští rok přilepší o více než 20 tisíc korun. Předpokládá se, že příští rok bude těžký pro většinu občanů z důvodu následků koronavirové pandemie. Jsem přesvědčený o tom, že zrušení superhrubé mzdy podpoří spotřebu občanů, a tím stát vybere více na DPH.

Veřejné finance to nerozvrátí, protože jednak se zrušením superhrubé mzdy se počítá pouze na dobu 2 let, a také Česká republika má dostat z takzvaného fondu obnovy EU 182 miliard Kč, což jsou peníze, se kterými jsme až do letošního července nemohli vůbec počítat. Dá se predikovat, že z těchto evropských peněz zaplatíme snížení daní. A premiér již uvažuje o tom, že krajům a obcím pomůže kompenzovat výpadky příjmů částkou 20 miliard Kč ročně, a to po dobu dvou let.

Mikuláš Minář spouští svůj politický pokus. Hnutí Lidé PRO cílí především na opoziční voliče. Má podle vás šanci uspět?

Nový politický projekt Lidé PRO je tady teprve několik dní. Takže tento projekt má hodně daleko k pomyslné startovací čáře, která by znamenala začátek jejich volební kampaně do sněmovních voleb. Zda toto hnutí uspěje, bude záležet určitě na tom, zda seženou podpisy půl milionu občanů, o což se nyní snaží. Tohoto cíle chce dosáhnout iniciátor projektu Mikuláš Minář. Pokud se jim to podaří a zároveň seženou značné finanční prostředky pro volební kampaň, potom mají šanci uspět. Ale nyní nevěřím ve výrazný úspěch tohoto projektu.

Premiér Babiš se ve Sněmovně rozjel na adresu Pirátů. Údajně jsou největším ohrožením Česka, jde o neomarxisty, extrémní levici a neokomunisty. Co si myslíte vy?

Premiér má v podstatě pravdu. Už název Piráti evokuje u občanů nejen dle historických událostí obavy o majetek. Jejich ideologií je vlastně nadstavba socialismu. Nelze je chápat jen jako neomarxisty, to by bylo velké zjednodušení. V jejich ideologii jsou totiž i některé myšlenky jiných ideologií. Je to například odpor ke kapitálu, nerespektování soukromého majetku, viz squatty, tolerance k drogám, viz snaha o legalizaci drog, sklon řešit politické a společenské problémy radikální cestou. Programem Pirátů je zelená politika, což je něco jiného než ekologie. V praxi to znamená, že chtějí ochranu životního prostředí použít k politickým účelům.

Vzhledem k tomu, že většina občanů toto nechce, tak některé věci nyní před volbami skrývají a dělají ze sebe liberály. Podle klasického politického spektra jsou krajní levice s extremistickými prvky, například úvaha v Praze, že když byty nejsou obsazeny, tak budou dodáni nájemníci, restrikce proti automobilům a řada dalších. Piráti také podporují migraci, aby mohla vzniknout multikulturní společnost složená z různých národností. Proto mají odpor k národnímu státu a národním stranám a obviňují je z fašismu. Chtějí změnit společnost i pomocí podpory menšin. Napadají rovněž tradiční rodinu, s cílem rozbít původní společnost.



