Písničkář Pepa Nos: Zotročit a vyvraždit, to je plán. Migranti jsou islámští okupanti

Slavíme třicet let od pádu komunismu, příliš slavnostně však letošek nevypadá. Co jsme se dozvěděli o naší společnosti?

Spousta lidí si neuvědomuje dvě základní paralely, které na sebe navazují. Situace je úplně stejná jako v roce 1919. Možná trochu výš, ale fenomenálně je to úplně stejné. V té době už bylo de facto po bolševické revoluci v Rusku, kterou tam financoval samozřejmě Západ, to už je dnes zřejmá a jasná věc. A neofašismus, který je zde nyní, o sto let později, se začal budovat už v roce 1919 a poněkud přerostl ve fašistické hnutí. Anketa Čeští senioři prý podléhají tzv. ,,dezinformacím". Je to bezpečnostní hrozba? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 4997 lidí

To je paralelní situace a naprosto zásadní, což si spousta lidí vůbec neuvědomuje a nazývá neofašismem liberály, Piráty a kdoví koho. To jsou všechno fašistické tendence, které používají násilí k dosažení cílů. To jsou dvě věci, které musíme podtrhnout. Situace před sto lety a naprosto stejná nyní.

Co se týká revolučního kvasu v roce 1989, je nutné říci, že tři roky poté, co všechno ustalo, nastalo to stejné jako koncepce druhé světové války, kdy se ustanovila nová násilnická totální moc v roce 1948, a to samé se stalo vlastně i 1. ledna 1993. Opět se ustanovila nová totalita, která začínala nenápadně stejně jako v roce 1948.

Je nutné si to uvědomit, protože spousta lidí si myslí, že sametovou revolucí přišel ráj na zemi. To samé jsme měli po roce 1945, v roce 1948 a to samé po roce 1989. Naprostá změna politiky a naprostá změna energií, které se začaly uplatňovat a máme je tady i dnes. V podstatě ve stejném stavu, jako jsme vše měli před podzimem 1989. Naprosté vyvrcholení všech možných násilností, vražd, znásilňování, zotročování. A ještě mnohonásobně znásobené spojením neofašismu s bolševismem – rovná se islám a ten je tisíckrát horší než všechno, co se dosud na zemi objevilo. Je třeba si uvědomit, že islám je součástí pekelné dimenze, která se snaží protlačit do naší lidské dimenze. V naší lidské dimenzi žijí lidé, kdežto všichni ostatní žijící v dimenzi pekelné se snaží protlačit k nám do světa. Dosud se jim to nepovedlo, ale vždycky to souvisí s oběťmi lidí.

Jsou prezident Miloš Zeman a Andrej Babiš těmi, kdo ohrožují demokracii tak, jak kritizuje liberální část společnosti?

Liberálové jsou neofašisti. Nazývat je za dané situace liberálové je nesmysl, nejsou jimi, jen si tak říkají. Jde o neofašismus, tedy prosazování cílů násilím. Cokoliv řeknou, tak je vlastně zastírací manévr, aby se jejich neofašismus nedostal do světla reflektorů v plné nahotě.

A co Zeman s Babišem?

Nemůžeme brát v úvahu výroky neofašistů jako pravdivé, to jsou jen propagandistické goebelsovské kecy. Mají jen oblbnout lidi v situaci zaplavené propagandou, manipulací a lidé se v tom nemohou vyznat. Je opravdu jen málo lidí, kteří v tom mají jasno. Ale neofašismus s bolševismem tisíckrát znásobený je militantní islám. Kdo tohle říká, tak se jedná o neofašisty a nelze je brát vážně.

Tedy nesouhlasíte, že by ohrožovali demokracii?

Nepřipadá v úvahu. Podobná prohlášení jsou propagandistické kecy, žvásty, manipulace.

Letos se ozvali komunisté a prosadili do programu Sněmovny i vyšetření zločinů privatizace s tím, že ji provázely chyby, zločiny a podobně. Není už trochu pozdě vzhledem k tomu, že většina těch činů byla promlčená?

Je těžké takové snahy hodnotit, když jsou promlčené. Zločiny se staly, ale my zločinci si budeme mnout ruce. Budeme muset myslet do budoucna, aby se ony zločiny nedaly znovu udělat. Dnešní justice zločiny podporuje, protože část justice je zločinnější než zločinci sami, a to se musí do budoucna řešit. Touto cestou nelze dále jít se zločinnou justicí, policií a prokuraturou, to je fašismus v těžké podobě.

Domníváte se, že cíl z roku 1989 – nezávislá justice a politici, spravedlnost ve státě, zaspali jsme?

To se zničilo k 1. lednu 1993, kdy začali o uchopení usilovat ti, kdo to provádějí násilnou cestou, nikoliv volbami.

Co s tím, aby u nás spravedlivá justice byla? Abychom realizovali ten cíl z roku 1989?

Zarazit každý pokus zločinné justice a nespravedlivé rozsudky. Ty se musejí odhalovat čin po činu, jinak to nejde. Šmahem se nedají odsoudit, ale musíme postupovat případ od případu, kdy se zločinci projeví fašistickým způsobem.

Jak se podle vás čeští senioři orientují v informacích? Komisařka Evropské unie Věra Jourová varovala před seniory, kteří jsou sami u počítačů, protože čtou řetězové e-maily, které zneužívají jejich samotu a frustraci. Jak tohle vyjádření vnímáte?

Tahle žena je stejně pitomá jako ti, ze kterých chce dělat pitomce. Je úplně na stejné úrovni pitomosti. To za prvé. Za druhé, prožít rok 1989 mohli lidé pouze ve zralém věku kolem čtyřiceti let. Já jsem začínal v boji proti totalitě a dostal jsem vyznamenání také za to, že jsem skutečně rozuměl tomu, co znamená propaganda. A tehdy jsem byl ve zralém věku kolem čtyřiceti let. Nikdo jiný nemůže pojmout událost roku 1989, pakliže není ve zralém věku. To znamená, ani děti kolem deseti let, ani staří kolem sedmdesáti let, správně to mohli pojmout jen lidé kolem čtyřicítky z jediného prostého důvodu: kolem té čtyřicítky je člověk zralý. Anketa Je škoda, že dnes odchází z úřadu ministr Antonín Staněk? Je to škoda 92% Není to škoda 5% Je to jedno 3% hlasovalo: 8113 lidí

Jde o to, že pokud dnes vystupují všelijací parazité a tasemnice, příživníci na odkazu roku 1989 a mají právě méně než 40 let, nebo jsou ve zralém věku, kdy jsou schopni posoudit sotva to, co prožívají, nikoli dobu před třiceti lety, je nutné jejich žvásty brát s velkou rezervou. A slova Jourové bych nebral vážně vůbec, protože je pitomá jak štrúdl.

Co říkáte na to, že se 14 států Evropské unie podle Emmanuela Macrona shodlo na přerozdělování migrantů z lodí? A co s migranty z těchto lodí podle vás?

To, že bychom neměli přijmout jeho požadavky, abychom drželi hubu a přijímali rozkazy. Takzvané migrantské vlny jsou úplně normální okupace islámu v Evropě. Co se snažili dělat už dávno, dělají i dnes. Zotročit, násilnit nebo vyvraždit své odpůrce. Jsme na začátku takzvané migrantské vlny, které nejde o mír, jde o fintu. A ti lidé se sem cpou, protože mají příkaz zabíjet nemuslimy. To je jediný důvod, proč se sem cpou. Čili někdo, kdo souhlasí s přerozdělováním, je stejný genocidní masový vrah jako muslimové samotní, to je přece naprosto jasné. Dnes to vychází čím dál více najevo jako naprosto zřejmá pravda.



autor: Zuzana Koulová