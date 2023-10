Plesl: Smrdí to. Ukrajinci se bojí právem. Co v ODS všichni vědí, ale mlčí

„Rusko-ukrajinská válka je lokální konflikt, ale na Blízkém východě to teď smrdí válkou většího rozsahu. Takže co budete hasit dřív, jste-li velmocí aspirující na roli světového policajta?“ uvažuje šéfredaktor Mladé fronty DNES Jaroslav Plesl. Ten ParlamentnímListům.cz objasnil i situaci kolem společné eurokandidátky SPOLU. Je to další důkaz, že ODS po nástupu Petra Fialy do premiérské funkce páchá řízenou sebevraždu. „Všichni v ODS to dobře vědí a všichni – s čestnou výjimkou Jana Zahradila – k tomu zarytě mlčí, čímž se stávají spolupachateli tohoto zločinu na ODS,“ sdělil Plesl ParlamentnímListům.cz.

Viděl jsem včera v TV Sašu Vondru, jak obhajuje kandidátku koalice SPOLU. Občané prý dopředu vědí, že ODS nechce euro a má výhrady ke Green Dealu, zatímco TOP 09 a KDU-ČSL to vidí jinak. Hlavní ale je porazit „zelenou většinu“ v EP. Dává vám to smysl?

Žádný smysl to nedává. Jediný smysl této kandidátky je udržet v křesle premiéra Fialu a předsedkyni Poslanecké sněmovny Pekarovou. ODS za to zaplatí tím, že se tímto krokem zařadí do eurolidovecké frakce, která v bruselské politice může „za všechno zlé“, proti čemu Alexandr Vondra léta verbálně vystupuje. Je to další důkaz, že ODS po nástupu Petra Fialy do premiérské funkce páchá řízenou sebevraždu. Všichni v ODS to dobře vědí a všichni – s čestnou výjimkou Jana Zahradila – k tomu zarytě mlčí, čímž se stávají spolupachateli tohoto zločinu na ODS.

Vondru a další, kteří kandidátku nechtěli, nakonec „soudruzi“ přesvědčili. Bylo to dle vás přátelské přesvědčování?

Nebylo. Bylo to ultimátum: Buď ty za těchto podmínek, nebo to bude někdo jiný. Vyber si!

Argumentem, který jsem slýchal na podporu společné kandidátky SPOLU je, že kdyby ODS kandidovala sama, z výsledku by vyplynulo, že „strana je v p*deli“. Bude dojem ze společného výsledku příznivější?

Bude zcela identický, protože výsledek bude na procenta získaných hlasů zhruba stejný, jako kdyby ODS kandidovala sama. Možná dokonce horší, protože jde o nefunkční slepenec, jehož kvality už dostatečně prokázala Fialova vláda.

No, poslední průzkumy naznačují, že ODS spadla meziměsíčně až o 5 %. A že voliči, kteří se k ní v roce 2021 přidali tak nějak na poslední chvíli, to radši „hodí Babišovi“. Může s tímhle Fiala vůbec ještě něco dělat?

Může, ale nedělá. Premiér žije v naprosté iluzi, že to on a jeho vláda dělají dobře. Asi si nevšiml, jak tragický výkon předvádí v oblasti financí, že porušuje zásadní předvolební sliby, že jeho ministr zdravotnictví není schopen obstarat léky a při tom bezskrupulózně lže nebo blábolí, což je ve výsledku úplně jedno. Teď se premiérovi hroutí školství, čehož si pan profesor zřejmě nestihl všimnout, neboť je zcela zaneprázdněn výrobou svých nových krásných billboardů. Je to katastrofální politický výkon.

Přiznejme Fialovi, že udělal dobře, když letěl do Izraele. „Vyjádřit postoj“ a „ukázat, že je na správné straně“. Na postoji k Izraeli je víceméně konsenzus napříč spektrem. Ale on „drží postoj“ i ve věci Ukrajiny. Nejsou tam ty politické náklady už opravdu velké?

Pan premiér rád létá do ciziny, protože tam nemusí řešit domácí problémy. Takže přiletěl do Izraele a premiéru Netanjahuovi z papíru přečetl projev, v němž slíbil, že následující den v Bruselu na jednání Evropské rady zajistí Izraeli plnou podporu na právo se bránit Hamásu a dalším nepřátelům Izraele. Uvidíme, jak v Bruselu dopadne. Pan premiér také trvá na tom, co říká ukrajinský prezident Zelenský. Že válka na Ukrajině skončí až s úplným osvobozením ukrajinských území včetně Krymu. To jsou politické náklady, které nese a všechny si na bedra naložil sám. Dobrovolně. Takže předpokládám, že je unese.

Ukrajinci mají dojem, že by mohli „přestat bavit“ své spojence, protože na Blízkém východě to směřuje k dost výbušnému vývoji. Obávají se oprávněně?

Ano, tato obava je oprávněná. Rusko-ukrajinská válka je lokální konflikt, ale na Blízkém východě to teď smrdí válkou většího rozsahu. Takže co budete hasit dřív, jste-li velmocí aspirující na roli světového policajta? Na Blízkém východě k tomu navíc potřebujete Rusko a Čínu. A začíná nám zlobit turecký prezident, který se postavil na stranu Hamásu. Takže na straně Hamásu proti Izraeli stojí členská země NATO… Promiňte, řekl tu někdo Ukrajina?

V Německu se příznivci Palestiny nebojí odpalovat na protestech na podporu Hamásu petardy a nadávat policii, jinde na Západě je s tím také problém. Jak nakonec uzrála věta Angely Merkelové „My to zvládneme“? Je po osmi letech v Evropě vše jinak, pokud jde o migraci?

Angela Merkelová spáchala na Německu zločin, když se odmítla postavit po bok Viktora Orbána ve snaze chránit hranice Evropy před islámskými imigranty. Následky teď už vidíme všichni. S výjimkou Angely Merkelové, samozřejmě. Ale už je pozdě. V některých německých městech si islámské gangy dělají, co chtějí a německá policie s tím nezmůže nic. To samé Švédsko. Francie a Británie jsou na tom podobně. Proto si také myslím, že podpora Izraele v západní Evropě rychle opadne.

U nás doma se chystáme na první 28. říjen v režii prezidenta Petra Pavla. Vyznamenání dostane Zdena Mašínová, Karel Schwarzenberg nebo Vladimír Mišík. Tomáš Lebeda už sdělil, že „půjde o významný signál české společnosti“. Jaký signál?

Netuším, ale obávám se, že půjde o onen pověstný Fialův signál, který všichni dobře známe a jehož význam se za všech okolností blíží nule. Možná ocení ministra Síkelu za vykoupení mnohamiliardového dluhu soukromé plynařské firmy, možná metál obdrží ministr Válek za domácí výrobu penicilinu, nebo se placky dočká Markéta Pekarová za novátorské postupy v oblasti snižování energetických nákladů českých domácností. Nevím. V této zemi je možné všechno.

