Podívejte se, kdo financuje ty slavné Lékaře bez hranic. Budete překvapeni, doporučuje poslanec Kobza

ROZHOVOR „Měl jsem možnost se v Africe seznámit s oficiálními dokumenty o zdravotním stavu obyvatel jedné africké země a bylo to hororové čtení,“ říká poslanec Jiří Kobza (SPD). Po návštěvě Afriky tvrdí, že největšími lákadly pro migranty jsou peníze, Evropanky i snadná ovladatelnost Evropanů surovým násilím. Celé situace podle něj využívá turecký prezident, kterého Evropská unie uplácí. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rovněž varoval, že islamizační ambice prezidenta Erdogana se nezastaví na Bosporu.

V posledních týdnech se opět hodně mluvilo o imigraci z Afriky do Evropy. V souvislosti s putováním lodě Aquarius se objevily rovněž pochybnosti o motivech Afričanů, vydávajících se za politické uprchlíky (60 procent pasažérů bylo z Nigérie, která rozhodně nepatří k nejbrutálnějším africkým diktaturám). Vy jste toto prostředí osobně poznal - jaké jsou podle vás nejčastější motivy Afričanů snažících se dostat do Evropy?

Peníze, snadný život, Evropanky, snadná ovladatelnost Evropanů surovým násilím a samozřejmě propaganda převaděčů společně se svědectvím těch, kteří už v Německu jsou, dostávají dávky, bydlení a tak dále a místní jim posluhují.

Jakou pověst mají v politickém a „neziskovém“ světě aktivity Lékařů bez hranic a dalších neziskových organizací, zaměřujících se na převoz z Afriky do Evropy? Jsou vnímány čistě jako altruistická pomoc?

Po posledních skandálech Lékařů bez hranic o sexuálním zneužívání místních žen a dívek se už snad na ně bude svět dívat více realisticky. Stojí za to se rovněž zajímat o to, kdo je financuje, budete překvapeni.

V posledních dnech došlo na „africké cestě“ k zásadním změnám. Itálie, kam doposud směřovalo nejvíce lodí, nastolila s nástupem nového ministra vnitra Salviniho politiku striktního odmítání, zatímco Španělsko se po výměně pravicové vlády za levicovou naopak běženeckým karavanám velmi otevřelo. Co to bude pro další dění na africké migrační trase znamenat?

Španělsko si vykoledovalo problém, který se už jednou pokusilo řešit Rabatským procesem. Nyní, kdy se projevilo jako slabý článek Evropské unie, se dostane pod rostoucí vlnu migrace a můžeme očekávat, že největší migrační tlak půjde na něj.

Proti striktní politice ministra Salviniho se postavily autority na ostrově Sicílie. A často se spekuluje, že mafie, která má v jižních oblastech Itálie na místní autority tradičně velký vliv, na imigračním byznysu velmi vydělává. Člověku to nedá, aby si tyto dvě informace nespojil dohromady...

Médii proběhla podobná zmínka a konec konců v Itálii již bylo několik lidí zatčeno právě za spolupráci převaděčů - mafie a místních úředníků.

Kolik Afričanů se vlastně pokouší dostat do Evropy? Občas se objevují až apokalyptická čísla v desítkách milionů...

No, řekl bych, že všichni, které je Evropa ochotná a schopná neuhlídat na hranicích a ještě tak asi desetkrát tolik v první vlně.

Vy jste získal přímou osobní zkušenost s touto pomocí v Africe. Jak by podle vás mohla Evropa nejlépe Africe pomoci?

Nejlépe se Africe dá pomoct, když jí přestaneme pomáhat, podpoříme místní produkci a otevřeme evropský trh jejich výrobkům - pokud budou odpovídat evropským standardům. Rovněž zastavením imigrace zastavíme „brain-drain“ a motivujeme místní inteligenci, aby se snažila prosadit doma.

Jako veliké nebezpečí pro Evropu ale vnímám zdravotní stav migrantů, zejména z hlediska infekčních, nakažlivých a sexuálně přenosných chorob, stejně jako import parazitů, který je roznáší. Měl jsem totiž možnost během svého pracovního pobytu v Africe se seznámit s oficiálními dokumenty o zdravotním stavu obyvatel jedné africké země a to bylo hororové čtení. Při představě, že se k nám tyto nemoci a paraziti snadno dostávají díky nelegálním migrantům, musím přemýšlet, jak tomu zamezit.

O víkendu se konal summit Evropské unie o migraci a premiéři skupiny V4 se rozhodli ho neúčastnit. Je to podle vás správné rozhodnutí?

Myslím, že demonstrovat jednotu V4 právě v tento moment je důležité a rozhodně pozitivní rozhodnutí.

Afrika není jediným světovým regionem, kde se v poslední době dějí zajímavé události. USA a Evropa se například střetly ve vztahu k Íránu, kde chce Donald Trump uplatňovat striktní politiku, zatímco evropští politici chtějí spíše rozvíjet dobré vztahy. Vy jste v této zemi dlouho zastupoval Českou republiku - jak se tedy na tuto otázku díváte?

Jednostranným vypovězením jaderné dohody s Iránem USA podrazily židli umírněnému křídlu Íránských duchovních kolem prezidenta Rouháního a velice posílily vliv radikálních a dogmatických islamistů. Nyní je vedena v našem parlamentu bouřlivá debata o zrušení takzvaného Lex Bushehr, kterým si Česká republika zakázala dodávky do jaderné elektrárny v Bushehru. Ten zákon již dávno splnil svůj úkol: společnost ZVVZ Milevsko Česká republika je jedinou zemí, která má takový zákon, který je navíc ke všem ostatním sankcím a embargům. Nicméně i tak je proti jeho zrušení značný odpor ze stran takzvaného demokratického bloku a Pirátů.

Jenže dialog s Iránem je pro nás důležitý. Nejde jenom o čistě obchodní zájmy, jde o projekty až v ceně přes sto miliard dolarů. Ale i o holý fakt, že při obrovském nárůstu produkce opia - devět tisíc run v roce 2017 - v Afghánistánu, jsou íránské hranice prvními, které musí drogy překročit na cestě do Evropy. Irán je proto nejenom důležitý partner v boji proti dopravě a pašování afghánských drog a také spojenec v boji proti sunnitskému terorismu.

A třetím potenciálním ohniskem napětí v islámském světě je Turecko. Prezident Erdogan opět zvýšil svou agresivní rétoriku vůči Západu. Západní politici to spíše omlouvají tím, že pan Erdogan byl ve volební kampani a teď že se zase zklidní. Představuje podle vás jeho současná politika pro Západ nebezpečí?

Pokud si někdo myslí, že islamizační ambice prezidenta Erdogana se zastaví na Bosporu, tak se dost mýlí. Zatím jej Evropská unie uplácí, tak se mu vyplatí čekat a jen čas od času na chvíli odvolat hlídky ze západní hranice a nechat projít pár tisíc uprchlíků, aby dostal další peníze. Jeho politiku považuji za velmi sebestřednou a pro Evropu nebezpečnou.

A poslední věc, která se týká islámu. V minulém týdnu britská premiérka Mayová přednesla přímo z Downing Street pozdrav ke konci muslimského Rammadánu, ve kterém velmi dojatě děkovala muslimům za to, čím Velké Británii prospěli. Co podle vás toto vystoupení vypovídá o premiérce Mayové a co o dnešní Británii?

Po cause Robinson a její ostentativní vztah k muslimům opravdu nevím, co si mám o té dámě myslet. Řekl bych, že Británie má zaděláno na pořádný problém a premiérka Mayová není ta osoba, která je schopná a ochotná jej vyřešit.

autor: Zuzana Koulová