Podnikatel v pohostinství se rozpovídal, jak se podnikalo za Babiše. Velmi otevřeně

Jak vás jako podnikatele zasáhly poslední měsíce s koronavirem a současná opatření vlády?

Vzhledem k tomu, že jsem kavárnu a pekárnu kupoval v prosinci 2019, udělal jsem kompletní rekonstrukci a otevřel začátkem března a po deseti dnech začal covid... Mě to zasáhlo hodně, měl jsem nasmlouvané lidi, zakázky a počítal jsem s tím, že s plánovaným rozpočtem budu za půl roku v černých číslech, už začali chodit lidi. A najednou nebyli cizinci, kteří jsou v centru Prahy důležití. Nasmlouvané brigádnice jsem musel rušit a vybírat, koho udržím a koho ne, hlavní pracovní poměry jsem měnil na dohody. Šestnáct hodin denně jsem tam pracoval sám a vzal jsem ještě jednu práci, kdy dělám softwarové systémy pro automobilky, abych měl stabilní příjem.

Naštěstí je to pekárna a kavárna s prodejnou, celiatici a diabetici ke mně chodí nakupovat jako do obchodu. Mohl jsem nechat otevřeno, protože jsem splňoval prodej základních potravin, udělal jsem rozvozy, ale jen proto, aby byl člověk na očích. Sice jsem prodal více sortimentu, ale náklady stouply, což stát v kompenzacích nebere v potaz. Kompenzace jsou na lidi, okénko a tak dále, ale když máte lidi na dohodu o provedení práce, tak se na vás kompenzace nevztahují, neplatíte odvody. Když máte otevřeno a jste obchod, kde je jen okénko, tak rovněž ne. Dostal jsem jen nájemné s velkým zpožděním, a to pouze třikrát, pak naběhl další program s podmíněnými čísly obratu. Z čeho vycházeli, to jsme se nedozvěděli, a kdo dělal rozvozy, sice navýšil obrat, ale zisk neměl žádný.

Řek jste mi, že současná opatření opět způsobí, že budete mít méně zákazníků. Jak dlouho ještě vydržíte v tomto režimu? Jak jste na tom?

Zatím mínus milion a půl korun. Nejenže jsem veškeré úspory investoval do rekonstrukce, ale i do toho, abych udržel provoz v chodu. Beru to tak, že mám vůči lidem určitou zodpovědnost. Lidé si k nám zvykli chodit, jezdí z celého okolí. Neumím si představit, že bych zavřel. Zatím se držím a věřím, že když se postavíme na odpor proti nařízením vlády, která soud shodil ze stolu, něco se změní. Není možné, aby tohle vládě procházelo.

Jaká pravidla ve vaší kavárně a obchodě dodržujete? Jsou povinné respirátory? Kontrolujete zákazníky?

Personál je informován, jaké je nařízení vlády. Pokud chtějí nosit respirátory, tak je nosí. Pokud nechtějí, máme tam teplo, pečeme, tak ať je nenosí. Máme pravidelné porady, kde na všechny apeluji, aby jedli zdravě, vitaminy, déčko, céčko a další produkty. Nepřísluší mi zjišťovat, jestli jsou očkovaní, je to na jejich uvážení, a to samé platí o zákaznících. Když přijdou bez roušky, jsou bez roušky. Máme odstup, dbáme na hygienu, všude je dezinfekce.

Nemíníte tedy segregovat zákazníky podle toho, zda jsou očkovaní nebo mají negativní test?

Určitě ne, proto jsem dnes také tady a čekám na hygienu. Zajímala mě argumentace Jakuba Olberta a Jiřího Janečka. Lidi určitě nesegreguji, nikoho se neptám, zda měl žloutenku, HIV, chřipku, jestli má streptokoka. Když je člověk nemocný, má nemoc a zůstane doma. Kdo chce vstoupit, tak přijde, kdo ukáže certifikát, může, ale vyžadujeme ho.

Jak tedy vnímáte motivaci k očkování ve smyslu omezení práv či vstupu neočkovaných do provozoven nebo na různé akce? V Itálii je situace mnohem přísnější, neočkovaní si mohou už jen nakoupit nebo dát kávu a i jiné státy v omezeních přitvrzují…

Také jsou v nich obrovské demonstrace a ohromné davy lidí, které ale nejsou moc v televizi. Vlády vytvářejí atmosféru strachu, protože vědí, že strach je největší sluha. Lidé se bojí o živobytí, mají hypotéku, skončí pod mostem, spousta lidí přijde o práci, mají dluhy. Hodně lidí, a vláda s tím počítá, se bude bát, a donutí je očkovat se. Jako odměna byly tenisky, telefony, což je absolutně nesmyslné. Jde o propagandu, aby se nechali očkovat, protože panuje dogma, že očkování je jediné samospásné řešení. Myslím, že není, a vždy to tak v minulosti bylo.

Viry tu byly, jsou a budou. Jediný rozdíl v tom, jak se s tím popasujete, je imunitní systém. Používám selský rozum; když někdo žije a žere jako prase, bude nemocen a nemůže mu imunitní systém fungovat. Lidé, co jsou staří a nemocní a brzlík jim nefunguje, kdo je starší a má vážné onemocnění, je náchylnější k virovým onemocněním, je to na něm. Pokud se nenaočkuje, může být reakce těla agresivnější, ale stále by lidé měli jíst vitamíny a enzymy. Měli bychom chránit rizikovou skupinu, rád bych to i zadotoval. Pojďme posílat balíky vitamínů, ale nechme to na lidech.

Jak v souvislosti s tím hodnotíte výroky kandidáta TOP 09 na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který například řekl, že neočkovaní senioři ve věku 65 plus by měli zůstat doma?

Naštěstí nemám osm let televizi, po jedněch Otázkách Václava Moravce jsem ji málem vyhodil z okna. Podsunují spoustu negativ a citlivější lidé z toho mohou být špatní. Dohledávám si informace sám, čtu a pátrám. O víkendu jsem byl u rodičů a v jejich puštěné televizi byl v Otázkách VM Válek. Je něco naprosto skandálního, že kandidát na ministra tohle vysloví. Dával jsem na sociální síť fotku s nápisem: Přetočte si čas na rok 1942. Na fotce byli nacisté, jak kontrolují obyvatele a židy, jestli mají povolení. Mám husí kůži… a on chce zavírat skupinu lidí, což je přesně to, co dělali nacisti se židy. Měl být okamžitě zbaven veškerých nadějí, co má, a někam se schovat. Kdybych mu to řekl, tak lezu kanálem. Nemyslitelné, aby tohle řekl veřejně a uvažoval tímto způsobem.

Očekáváte změnu po volbách, kdy se formuje nová vláda pětikoalice – tedy vlády ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů se Starosty?

Já jsem SPOLU nevolil. Víme, že ODS má za sebou desítky kauz, PROMOPRO, Vondra… Piráti jsou neolevice. A TOP 09 má také svoje kauzy. Neočekávám, že by se to změnilo. Jedny gaunery vystřídají další gauneři. Chtěl jsem, aby se do Parlamentu dostaly strany, které nejsou v ničem namočené. Někdo řekne, že jsem vyhodil hlas. Je svinstvo, že volby nemohou dopadnout jinak, protože vládní stany si za vládní peníze kupují hlasy už předem – zvýšení platů úředníků, přidání důchodcům. Před volbami si koupí volební hlasy, nečekal bych, že by SPOLU něco změnilo. A Brusel valí propagandu ve velkém.

Jak dlouho ještě tedy přežijete?

Za poslední dva měsíce jsme se konečně dostali do čísel, kde jsme měli být, cizinci i Češi se naučili k nám chodit, ale samozřejmě panuje strach lidí z podmínek. Spousta z nich nechce ukazovat certifikáty, nemají je nebo do restaurace nepůjdou, protože se nechtějí nechat kontrolovat. Půjdou raději do obchodního domu, kde nic takového nevyžadují, nebo si objednají rozvoz, tržby spadnou a půjdeme znovu do červených čísel. Dlouhodobě to nejde, jsme na hraně.

Nadechli jsme se dva měsíce, protože jsme byli rok a půl pod vodou. Pokud to půjde takhle dál a během měsíce dvou by se situace nezměnila, tak další desítky tisíc z nás zavřou. Naštěstí mám další práci, takže pokryji náklady, ale pět let to takhle dělat nemůžu. Držím se a dělám to, protože ještě vidím světlo na konci tunelu. Ale zahlédl jsem na internetu ironickou poznámku, že v souvislosti s krizí vláda 1. listopadu vypne i světlo na konci tunelu.

Dostal jste pokutu od Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Kolik, a za co?

Dostal jsem pokutu sto tisíc korun za to, že jsem na svém e-shopu u nabídky vitamínů do titulku napsal slovo „Anticovid“. V popisku vitamínů byly veškeré studie, které prokazují, že tyto vitamíny by se měly jíst, aby podpořily imunitní systém v boji proti virům. Žádné léčebné tvrzení, ale nadpis „Anticovid“.

Inspekce provedla opakovaně inspekci a přišel přípis, že na základě nařízení Evropské unie se nesmí u potravin a doplňků tvrdit léčebné účinky. Opáčil jsem, že léčivý účinek netvrdím, že v popisku je uvedeno, že jde o podporu imunity. Inspekce odpověděla, že běžný uživatel si může myslet, že jde o lék. S právníkem tvrdíme, že jestli je někdo blbej, tak za to neodpovídáme. To bychom rovnou mohli na auta dávat nápis: Pozor, auta zabíjí.

Teď probíhá soudní jednání. Osobně jsme už podali vysvětlení a přišlo nám datovou schránkou, že nám udělili pokutu sto tisíc korun. Přitížilo nám, že jsme vitamíny prodávali v druhé vlně a mohli jsme prý zneužít situace. Za poslední rok a půl provedla potravinářská inspekce patnáct kontrol na našem e-shopu. Byl u nás inspektorát práce, a pětkrát výjezd policistů na udání kvůli rouškám.

Co podle vás pomůže? Je nutné se více spojit, aby se něco změnilo?

Vláda se nebojí, protože není masivní odpor a není tlak. Potřebujeme, aby nás bylo více, aby lidé pochopili, že je to všechno proti nám. Nejde o očkované nebo neočkované, ale aby farma lobby profitovalo. Očkovaní dostanou virus a mohou ho přenést, takže kdyby šlo vládě o naše lidi, tak se testují, zakážou cigarety, alkohol a rafinované cukry. Nikdy to ale neudělají, protože jde o peníze.

Je potřeba masivní odpor, ale u nás se zatím nic neděje, lidé se mají ještě relativně dobře. Pokud by to pokračovalo ještě rok, hodně firem zkrachuje, přestanou být na trhu základní potraviny, firmy zaměstnají jen očkované a očkovaní budou v nemocnicích více, pak se to možná změní. Chtěl bych apelovat na lidi a podnikatele, aby se vzepřeli a aby táhli za jeden provaz, pokud nechceme znovu totalitní režim.

