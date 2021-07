Podvolení migrantům, neuvěřitelná drzost. Odsoudit a odlifrovat odkud přišel, nabádá generál Blaško

reklama

V německém Würzburgu útočil muž ze Somálska dlouhým nožem, tři lidi zemřeli, pět bylo zraněno. V Rakousku zase našli mrtvou třináctiletou dívku, kvůli vraždě zatkli tři Afghánce. Jak z bezpečnostního hlediska vnímáte obě události? A nakolik jsou důsledkem migrace, o které spolu často mluvíme?

Obě dvě události jsou důsledkem, pakliže se k těmto kriminálním činům přistupuje s velkou benevolencí, protože jsou to, v uvozovkách, chudáci. Vezměte si příklad našeho soudu. Afričan znásilnil na Litoměřicku šestnáctiletou dívku, a dostal dva roky kriminálu? Kdyby to udělal někdo bílý, tak dostal alespoň šest let. To je právě dané benevolencí a ještě tím, že se ihned, když se něco takového stane, začne mluvit o tom, že byl psychicky narušený.

Soud po odvolání zpřísnil trest zmíněnému Afričanovi za znásilnění na čtyři roky.

Ale původně to byly dva. A i čtyři roky jsou málo pro taková zvířata. Je třeba ho odsoudit, zavřít a okamžitě ho odlifrovat tam, odkud přišel. Jak vykládali politici, když byly útoky v Paříži, že je to součástí života, že si na to musíme zvyknout… Kdo si na to zvykne? Řekněte to rodičům zavražděných anebo znásilněných, to vás pěkně vypoklonkují. Myslím, že k tomu přistupujeme velmi benevolentně, a druhá věc je, že tito lidé přišli z prostředí, kde je to asi normální, takže se diví tomu, že jsou za něco takového souzeni.

Další věc je tasit nůž a bodat do lidí. To je něco neuvěřitelného. Hlavně že v těchto zemích se podvolili a v podstatě zakázali zbraně. Ve Velké Británii dochází k těmto útokům především nožem – tak už ani vařit nebudeme, protože nebudeme moci mít nůž delší než deset centimetrů? Kde to jsme? Taková neuvěřitelná drzost, my máme evropské zvyklosti, my tak žijeme, a není absolutně možné, aby nás někdo nutil se migrantům přizpůsobovat.

V Rakousku se naopak chystají deportace a legislativní řešení deportací u žadatelů o azyl. Dva z pachatelů k nim totiž patřili. Zaznělo také, že není možné, aby byli pachatelé zaměňováni za oběti. Jsou deportace a rázný přístup ten správný?

Stoprocentně. Otázkou je, zda jim vůbec bude dána příležitost k tomu, aby něco takového zrealizovali. Obecně, jsou to v jedné i ve druhé společnosti chudáci, je třeba jim pomáhat. Aktivisté zase budou řvát, neziskové organizace budou ječet, jak se k nim chováme, a že i oni mají svoje práva. A co ty oběti? Ty nemají svoje práva? Jak si to tihle aktivisté ve svých palicích sumírují? Jen kdyby došlo na ně. Jen kdyby nějakého aktivistu nebo jeho příbuzné a známé potkalo, co rodiče těch zavražděných nebo znásilněných.

Naopak primátor německého Würzburgu Christian Schuchardt se obává, jak se po útocích budou cítit cizinci v jeho regionu. A vyzval, aby kvůli jednomu agresorovi neodsuzovali všechny Somálce, nebo snad dokonce všechny uprchlíky, protože ani po druhé světové válce svět neodsoudil celé Německo, ale jen nacistické zločince. Tamní mladí katolíci se budou navíc angažovat na sociálních sítích a potlačovat projevy nenávisti. Co říkáte na takovou reakci?

Nezlobte se na mě, a ať si o mně říká, kdo chce, co chce, to je normální blbec. Více to nebudu komentovat.

Jak jako voják vnímáte tato narušení bezpečnosti? Jak se státům jako Rakousko a Německo daří kontrolovat kriminalitu, která s migrací stoupá? Německé ministerstvo práce a sociálních věcí si nechalo zpracovat studii, podle které mohou za většinový nárůst kriminality v německém Dolním Sasku právě migranti.

Právě to souvisí se zmíněnou benevolencí, dokud je budeme považovat za chudáky, a nebudeme k nim přistupovat tvrdě a nekompromisně jako k vlastnímu obyvatelstvu. Pokud se člověk dopustí takového kriminálního činu, ať si odsedí, co mu napaří, a ihned, jak vyleze z basy, naložit do letadla a pryč s ním. Pro takové lidi život nemá cenu, tak k tomu přistupujme, jako k ceně života přistupují oni. Nezájem.

Viděli jsme ve Francii, kde vystoupila armáda proti no-go zónám, a je ticho po pěšině. Chtěli po Macronovi, aby proti tomu rázným způsobem zakročil a asi se to zklidnilo, protože jich pár vyhodili, pár sebrali důchody a ostatní si to pravděpodobně rozmysleli. Nechápu, když kolem toho byl tak obrovský humbuk, že je najednou ticho po pěšině.

Znovu říkám, že z bezpečnostního hlediska je nutné k této komunitě přistupovat tvrdě, nekompromisně, protože oni sem přišli z vlastní vůle. Jestliže se nechtějí integrovat do společnosti a vyčleňují se svým způsobem života, tak tady nemají co dělat. Tečka, hotovo, vymalováno.

genmjr. v. v. Ing. Hynek Blaško SPD



europoslanec

Nechala se slyšet pirátka z Karviné Zuzana Klusová, že se v případě Pirátů straší migrací a nebezpečím migrace, ale ti, kdo páchají hlavní zločiny v České republice, jsou „starší bílí muži“. Zmínila třeba střelbu v ostravské nemocnici nebo střelbu v Uherském Hradišti. Co vy na to?

Jestliže je někdo fotografován s Antifou a měl podobné proklamace, tak by si tato dáma měla třikrát promyslet, než vyleze ven a začne něco žvanit. To je ujeté neuvěřitelným způsobem. Zatím se tu podle nich v uvozovkách nic neděje.

To máme čekat, až se to přelije k nám a my s tím začneme zápasit? Ne. Nic takového. Prostě buď se budeš chovat tak, jak se od tebe očekává, jsi tady host, nebo se seber a táhni odsud pryč. My tě tady prostě nechceme a chtít nebudeme. Tyto ujeté pirátské kydy, to je něco neuvěřitelného. Hlavně ať si na to lidé vzpomenou, až půjdou k volbám, aby jim dali těch 27 procent hlasů. A nebudete se stačit divit.

Z Afghánistánu odcházejí čeští vojáci, vrátili se poslední z nich. Co česká mise v Afghánistánu znamenala, jaký měla smysl?

Je těžké hodnotit tváří v tvář těm čtrnácti mrtvým, aby se člověk nedopustil… aby někoho neurazil. Ti kluci tam vykonali obrovský kus práce. Pamatuji, když byly provinční rekonstrukční týmy a tak dále. Otázka je, když z Afghánistánu odejdou, k čemu to bylo? Zase se vše vrátí zpátky do kolejí, ve kterých to bylo, než vojáci přišli, a to je obecný závěr. Dnes už je jasné, že Tálibán začne ovládat prakticky celé území a začne si tam dělat a dělá si, co chce. Takže k čemu tam dvacet let byla vojska? Pohnula Afghánistán dopředu? Původně měli čeští vojáci do roku 2013 vycvičit vojáky, asi 250 tisíc afghánských vojáků včetně bezpečnostních sil. A tím pádem, jakmile se vycvičí na různé úrovně velení, měla být naše mise skončena. A ejhle, oni tam byli ještě o osm let déle. Proč?

Nesouhlasíte s tím, že byla mise ukončena a že se vojáci z Afghánistánu stahují, protože se vše vrátí do dřívějších kolejí? Měli by si tamní obyvatelé konflikty vyřešit sami bez zásahu zvenčí?

Vůbec jsem nepochopil, proč si nevzali poučení od Angličanů, kteří tam s nimi v 19. a 20. století válčili, a odešli odsud jako spráskaní psi. Každý, kdo chtěl Afghánce rovnat, vždycky dopadl špatně. Byli tam Sověti ještě blahé paměti, měli tam obrovskou armádu, a museli odsud také odejít.

Konfigurace území Afghánistánu je taková, že de facto existují oblasti, kam se normální člověk vůbec nedostane, takže si tam dělají, co chtějí. Mají kmenový způsob života, tak ať si ho žijí. Proč se stále jak Amerika, tak Evropa snaží vnucovat někomu svůj styl života? To je naprosto nesmyslné, protože ti lidé neznají nic jiného, než co tam existuje. Do školy nechodí, jen k imámovi a memorují súry z Koránu. To je veškeré vzdělání. Běda, když někdo vybočí z řady, příkladů je spousta. Tak proč neustále máme potřebu přesvědčovat, že co máme my, je lepší než to, co mají oni?

