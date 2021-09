Pojmy „dezinformace“ či „předsudečná nenávist“ jsou jen nástroje Bruselu, jak kritikům EU, USA a imigrace zavírat ústa a zavádět totalitu. Znalec informačních technologií z SPD varuje

reklama

Vy jste specialista na informační technologie. V souvislosti s nimi se hodně skloňuje slovo „dezinformace“. Co si o tom myslíte?

Tak samozřejmě dezinformace existují. Záměrné i nezáměrné. Nezáměrně dezinformace vznikne tak, že někdo předá neověřenou informaci či ji předá nepřesně, špatně přeloží a podobně. Pak tu jsou záměrné dezinformace, které mají nějaký účel: někoho zmást, někoho očernit, pošpinit, někoho k něčemu přimět. Ale za dezinformace nelze považovat přece něčí názor, i když Evropská unie i sluníčkáři pojmem „dezinformátor“ označují i někoho, kdo má jiný názor. Bohužel dnes se tento pojem používá jako klacek na lidi, kteří mají kritický názor na EU, imigraci, islám, USA a dnešní neomarxistický Západ.

Jak to?

Tak například je naprosto evidentní, že Evropská unie podporuje imigraci. Přitom Ministerstvo vnitra tvrdilo, že pokud to někdo říká, šíří dezinformace. „Konspirativní, avšak ničím nepodložené tvrzení o organizované snaze nadnárodních „elit“, Evropské unie, OSN, nevládních organizací či českých politických představitelů importovat do Evropy, potažmo České republiky (muslimské) migranty je na kvazi-mediální scéně přítomné již několik let. Aktuálně bylo rozšířeno v kontextu situace na řecko-makedonské hranice a situace kolem pandemie způsobené koronavirem,“ uvedlo Ministerstvo vnitra na svých stránkách jako jeden z příkladů dezinformací…

A jaké máte důkazy, že EU podporuje imigraci?

Eurokomisařka Ilva Johansson (bývalá komunistka) před časem řekla, že by Evropa byla bez masové imigrace „daleko chudší“, a vyzvala k otevření několika nových legálně průchodných cest, aby se počty migrantů ze třetího světa ještě zvýšily. „Vždy existují pravicoví extremisté nebo rasisté a xenofobové, kteří by migranty rádi označovali za něco abnormálního, a ti by rádi migranty označovali jako ‚oni‘, to ale není pravda. Migrace je normální. Migranti jsou tu,“ řekla Johansson.

Johansson 24. září 2020 řekla: „Imigrace je součástí toho, proč náš kontinent prosperuje. Do Evropy směřuje hodně imigrantů a my je potřebujeme. My tyto lidi potřebujeme. Naše společnost stárne. Musíme však vytvořit nové cesty umožňující legální imigraci. Nejen pro kvalifikované pracovníky, ale také pro průměrnou nebo nízko kvalifikovanou pracovní sílu, která chce přijít do Evropské unie…." A v jiném vyjádření eurokomisařka Ylva Johansson řekla: „Neměli bychom mít méně migrantů, neměli bychom brát odpovědnost za přijímání méně uprchlíků. Ale měli bychom usilovat o to, abychom měli legální cesty pro více migrantů a pro více uprchlíků…Migrace je normální."

„Evropa dnes představuje v očích žen a mužů na Blízkém východě a Africe paprsek naděje a přístav stability. Na to bychom měli být hrdí, a ne z toho mít obavy... Evropa je rakouský policista, který vítá vyčerpané uprchlíky při překročení hranice. To je Evropa, ve které chci žít,“ řekl například tehdejší šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Název dokumentu Evropské komise z dubna 2016 hovoří sám za sebe – „Směrem k reformě společného evropského azylového systému a posilování legálních cest do Evropy". EU podporuje imigraci. Ať už legální či nelegální tím, že ji ex post legalizuje.

Připomeňme též například Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899(RSP)), ve kterém se v článku 23 říká: „Evropský parlament… žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU.“

Ale to není jediný příklad…

Jaký máte jiný příklad?

Když někdo kritizuje politiku Spojených států, je hned označen za prokremelského dezinformátora. Ale není například pravda, že Spojené státy svými intervencemi rozvrátily Irák, Libyi či Afghánistán a přispěly k destabilizaci Sýrie či Ukrajiny? Není pravda, že USA mají daleko větší výdaje na armádu než Rusko? Podobně, když kritizujete islám, jste označen za extrémistu, přitom jen poukazujete na objektivní kriminalitu imigrantů nebo na to, že islám je v rozporu s hodnotami evropské civilizace a občanskými a ústavními svobodami.

Takže podle vás dezinformace neexistují, ale jde vždy jenom o názor…

Takže, jak se má bojovat proti dezinformacím?

Mají se především vyvracet fakty, nikoli cenzurou, ostrakizací či trestně-právními postihy. Samozřejmě pokud někdo šíří poplašné zprávy či pomluvy, již dnes máme nástroje trestního i občanského práva. To, co platí o pojmu „dezinformace“, platí podle mě i u pojmu „nenávistné příspěvky“…

V jakém smyslu?

Je nenávist, když informuji o nenávistných prvcích islámu, koránu a práva šaría? Nebo když informuji o evidentně vysoké kriminalitě imigrantů? Jenže sociální média a Evropská unie v čele s Ursulou von der Leyen a Věrou Jourovou za to chtějí lidi perzekvovat a cenzurovat. Proto pokud chceme mít v naší zemi svobodu, musíme vystoupit z EU, která potlačuje svobodu a demokracii.

A proč?

Jen si vezměte, jak Evropská unie vytvořila pojem „právní stát“ proti těm, kteří se jí nelíbí. Každý stát by podle mě měl právo řídit si své věci sám. A pokud podporujete národní suverenitu, podporujete tradiční rodinu proti ideologiím genderismu a homosexualismu, či jste proti imigraci, tak jste podle EU proti právnímu státu. Teď jsou pod palbou Bruselu Polsko a Maďarsko. Evropská komise vloni na začátku dubna vydala prohlášení: „Když se v některém členském státě vnitrostátní mechanismy ochrany právního státu nejeví být schopné čelit hrozbám pro právní stát, je společnou odpovědností institucí EU a členských států přijmout opatření k řešení této situace.“ Není vám to nějaké povědomé?

Připomeňme slova Leonida Iljiče Brežněva, která bývají uváděna v souvislosti s tzv. Brežněvovou doktrínou omezené suverenity: „A když se vnitřní a vnější síly nepřátelské socialismu snaží zvrátit vývoj některé socialistické země směrem k obnově kapitalistického řádu, když hrozí nebezpečí věci socialismu v této zemi, hrozba pro bezpečnost socialistického společenství jako celku – to už se stává nejen problémem lidu té země, ale i společným problémem, který se týká všech socialistických zemí."

Takže jestli to nakonec není naopak: Zloděj volá „chyťte zloděje“ a skutečný dezinformátor volá „chyťte dezinformátora“.

Tomu nerozumím…

Vysvětlím. Ministerstvo vnitra Jana Hamáčka z ČSSD o hnutí SPD tvrdí, že šíří „předsudečnou nenávist“, když bojuje proti imigraci a islámu. Není to ale přesně naopak? Nešíří ve skutečnosti nenávist ten, kdo hájí nenávistný islám nebo islámské imigranty, kteří páchají terorismus a násilné a nenávistné útoky? Je odporné, že za šiřitele nenávisti je označován ten, kdo se proti nenávisti ve skutečnosti brání – tedy hnutí SPD a všichni slušní lidé.

Takže nenávistné trestné činy neexistují?

Existují. Ale především je nutné trestat násilné trestné činy. A verbální či psané projevy pouze v případě, že vyzývají k likvidaci a násilí.

Vy podporujete digitalizaci. Co si myslíte o on-line volbách?

Digitalizace je dobrý služba, ale zlý pán. Obecně ve věcech, kdy jde o citlivé údaje bych byl velice opatrný, protože každý systém lze prolomit. Pokud jde o volby, jsme proti korespondenční volbě i proti volbě on-line, protože zkušenost z Rakouska ukazuje, že korespondenční volba může vést k možnému falšování výsledků. A výsledky voleb z USA jasně ukazují, že korespondenční volby i on-line volby vyvolávají podezření z pokusu o podvod. I kdyby to bylo tisíckrát zabezpečené, vždy to vyvolá pochybnosti. Takže i z hlediska stability společnosti proti otřesům a nepokojům je lepší systém, který se osvědčil, a ne ten, který vede k rozkolu.

