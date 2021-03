Policajti v přesile “zakleknou“ na demonstranta kvůli tomu, že nemá respirátor? Ne, ne. Tady se hraje jiná hra. Spisovatel tuší jaká

reklama

Jak zvládla a zvládá současná česká politická reprezentace boj s covidem, zejména pak vakcinaci?

Nezvládá, a možná ani nechce. Zásadních důvodů je několik. Tím prvním je fakt, že způsob řízení vlády je dlouhodobě chaotický. O tom, jak působí směrem k veřejnosti ministerský předseda, se toho napsalo dost a já to nechci opakovat. I slepý by neviděl, že plošná opatření nefungují. Druhým úhlem pohledu je skutečnost, že všechno to bláznění kolem jedné vybrané choroby, jež má aktuální smrtnost 1,6 %, je ohromný “kšeft“. Existuje minimálně dalších patnáct virů, které mají podobný ukazatel. Roušky, nyní respirátory, se v této mašinerii staly symbolem doby. Profit z této krize mají v pořadí banky, farmaceutické koncerny, supermarkety. Roušky a respirátory jsou až někde vzadu. Důležitým článkem “kšeftu“ jsou vládní úředníci, kteří se předhánějí s nejrůznějšími aktivitami ve prospěch té či oné firmy. Jistě jste zaznamenali tlak na antigenní testování. Můžete hádat, čí společnosti je z velké části provádí?

V přímém přenosu můžeme sledovat chaotické změny postojů na dovoz té či oné vakcíny. Ministerský předseda “lítá“ od Maďarska po Izrael a sám zajišťuje obchody. Nevídané. Ministr Hamáček objednává respirátory a v mezičase organizuje policajty proti demonstrujícímu lidu. Kdyby mohl, nařídil by nám i špunt, však víte kam… Stanné právo bylo naštěstí zrušeno v roce 1990.

Ne, současná garnitura nechce situaci řešit, stav chaosu jí, zdá se, vyhovuje. Každý den pandemie dobrý. Zářným příkladem je polní nemocnice v Letňanech - postavená a záhy zrušená, přitom tato lůžka by se nám dnes hodila. Celé akce je o to paradoxnější, že od počátku do tohoto zařízení chyběl personál, neboť ovládat přístroje na umělou ventilaci je vysoce odborná záležitost. To ale úředníky zřejmě nezajímalo. Abych shrnul situaci - vláda, která namísto řešení “kšeftuje“ se zdravotnickým materiálem a vakcínami, pod záminkou, že nás chrání, uvaluje na občany restrikce, porušuje ústavu a i základní listinu práv a svobod, nemá právo existovat.

Vy sám - nechal byste se očkovat? Je podle vás vakcinace v boji s covidem skutečně klíčová, nebo musí především dojít k postupnému přirozenému promoření populace?

V té souvislosti se hodně diskutuje o ruské vakcíně Sputnik V, která přitom není oficiálně certifikovaná EU, ale podle Romana Prymuly si ji můžeme jako výjimku schválit sami - a začít ji používat. Tím by se splnilo velké přání prezidenta Miloše Zemana, který o sobě po dlouhé době dal - a hodně hlasitě - vědět právě bojovnými výpady proti všem údajným odpůrcům Sputniku V. Co vidíte za tímto prezidentovým chováním (někdo kupříkladu tvrdí, že jde pouze o zástupný problém - ve skutečnosti je prý ve hře tendr na JE Dukovany - a jak hodnotit jeho chování, když se v podstatě po celou dobu koronavirové krize neukázal na veřejnosti?

O vakcíně Sputnik toho bylo napsáno mnoho. Myslím, že dnešní spor o ni leží bohužel v rovině čistě politické, a to je špatné. Jsem toho názoru, že tato vakcína by měla mít stejné postavení na trhu jako ostatní preparáty. Aťsi občané sami zvolí, čím se chtějí očkovat. Vyjádření pana prezidenta vnímám tak, že vakcínu svou rasancí “příliš“ nepromuje. Co se týká Dukovan, jde o vysoce odbornou věc. Pochybuji, že naši dnešní politici, kteří nedokáží zvládnout ani rychlou distribuci vakcín, mají co reálného říci k jadernému reaktoru.

Koronavirus si vyžádal dosti podstatnou část naší svobody výměnou za lehce pochybnou záruku zdraví. Jak to vnímáš Ty? A co říkáš na záznamy agresivních projevů některých policistů, kteří se ke člověku, jenž si odmítne nasadit roušku, začnou automaticky chovat jako k masovému vrahovi?

“Dohled“ policajtů (ne policistů) nad občany shromažďujícími se na náměstích je naprosto zarážející. Na rozdíl od starších kolegů, kteří zasahovali proti stejně bezbrannému davu 17. listopadu 1989, ti novodobí “strážci“ zákona mají kromě obušku a pistole také útočné nože, a světe, zboř se, dokonce i samopaly. A já se naivně ptám “pometla“ v rudé mikině, proboha, proti komu? Od koštěte ale smysluplnou odpověď nečekám, neboť je to jen nástroj. Nástroj muže, jenž republiku zaplavil žlutým květem a prázdným populismem. Muže, který si ze státu udělal dojnou krávu.

Demonstrace proti potlačení naší svobody projevu, pohybu, svobody podnikání atd. se pravidelně konají a lidé tam přicházejí bez roušek či respirátorů, což je často stojí pokuty a problémy s úřady. Mají ale tyto akce nějaký konkrétní reálný smysl a význam? Nejsou to spíše příležitosti k předvolební agitaci nebo přinejmenším trapná plácnutí do vody?

Stávka a demonstrace jsou vždy logickým vyústěním v období společenské krize a my se jednoduše na takovéto křižovatce nacházíme. Ptáte-li se po smyslu, ano, protesty budou mít význam tehdy, pokud povedou k reálné změně společenských poměrů v zemi. Třeba k tomu, že nebude možné před publikem krást. Zdálo by se, že policajti v přesile “zakleknou“ na demonstranta kvůli tomu, že nemá respirátor. Možná, že i hoši v maskách tomu věří. Pravá příčina je ale ve skutečnosti jiná. Jde o velmi podobnou hru jako 17. listopadu 89, tedy o základní občanská práva a svobody. Nenechme si je vzít!

Hlavním aktérem i pořadatelem zmiňovaných demonstrací byl po celý rok Václav Klaus starší, který sám nedávno covid překonal. Jak vnímáte jeho snahy? Nechce si na "stará kolena" třeba ještě předpřipravit půdu pro pokračování prezidentské štafety tak, aby mohl převzít kolík od pomalu dosluhujícího Miloše Zemana?

Bývalý pan prezident mne překvapil. Sklidil můj obdiv, když vystoupil se svým projevem před Besedním domem k výročí vzniku republiky. Jeho postoje jsou dlouhodobě konzistentní, jasné a věcné. Oceňuji jeho odvahu a vervu, se kterou se do zápasu o národní identitu pustil. A věřte, nebo ne, v případě kauzy Covidu 19 o národní identitu jde.



Kde a jakým způsobem ale najít rovnováhu v tom, aby byla na jedné straně zabezpečena ta stránka zdravotní a na straně druhé co nejméně omezena oblast ekonomiky?

Pozornost je třeba věnovat těm, kteří jsou ohroženi, ne ovšem na úkor ostatních pacientů, často závažně nemocných. To podstatné je - nelikvidovat produktivní skupinu lidí! Každý z nás přece zná nejlépe své okolí, myslím rodinu, kruh přátel. Je třeba začít tady, nesvádět odpovědnost za nemoc na Petra nebo Pavla, ale chránit své nejbližší. Státní peníze investovat do ohrožených skupin, ne je stresovat a “mastit“ si na nich kapsu. Staří lidé, odříznutí od světa, často trpí osamoceni. Je zbabělost vlády a většinové společnosti, že nechá seniory strádat.

A očekáváte, že skutečně zažijeme celosvětovou hospodářskou krizi podobající se třeba té ve 30. letech?

V důsledku velké hospodářské krize se v Německu rozmohl fašismus, vypukla válka, ta druhá světová. My jsme se tak daleko nedopracovali, tedy zatím.

Když nahlédneme do předvolebních průzkumů a jejich průběžných výsledků, vše nasvědčuje tomu, že hegemonie hnutí ANO končí. Souvisí to podle vás majoritně s počínáním současné vlády, které šéfuje Andrej Babiš? A nehrozí, že pod tlakem těchto okolností kabinet nyní razantně rozvolní všechna přísná opatření, aby ANO a ČSSD ještě získaly nějaké politické body pro sebe, čímž ovšem prokáže tomu už tak zmatenému systému a potažmo samozřejmě i obyvatelům této země další medvědí službu?

Nedívám se na problematiku prizmatem volebních preferencí. Strany v popředí nemají co nabídnout, skutečná opozice v podstatě neexistuje. Bylo to hezky vidět v době, kdy se jednalo o prodloužení nouzového stavu a když byla prostřednictvím hejtmanů prolomená ústava ČR.

Váš tip na volební výsledky, případně povolební vývoj…

Nechci tipovat. Přál bych si, aby se vytvořila iniciativa, která by měla pevný filosofický rámec, slovo filosofické je podstatné. Poslouchat bezzubé fráze je do nebe frustrující. Jako jeden z hlavních bodů příštího programu bych navrhoval - osobní odpovědnost vládních činitelů za státní rozpočet. Nelze žít na dluh příštích generací. Kdo si to neuvědomuje, neměl do politiky vůbec vstupovat. Je třeba dát také jasnou stopku těm, kteří se na kšeftování s Covidem podíleli a podílejí, a to i s důsledky.

Už opakovaně jsem Covid nazval "mediální chorobou", protože dle mého soudu i přes všechna denně předkládaná statistická čísla, se právě média velmi negativně podepsala na tom, jak je dnes tato nemoc vnímána a přijímána veřejností. Souhlasíte?

K tomu není co dodat, tedy vlastně je – nenechme se donekonečna balamutit, vezměme do hrsti vlastní rozum.

