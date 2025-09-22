Politici děsí lidi válkou, aby nechtěli změnu, říká Vadim Petrov

22.09.2025 15:32 | Rozhovor

„Elity děsí lidi válkou, aby nezačali volat po změně. Burcují nás proti jednomu nepříteli, z nějž strach bude větší než pocit nějakého nedostatku,“ říká v souvislosti s demonstracemi v některých evropských zemích člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov. Rozebral také, co by se podle něj stalo, kdyby Ústavní soud zablokoval výsledky voleb, a vyjádřil se i k účasti ministra Rakušana na demonstraci na Slovensku.

Vadim Petrov
Foto: Archiv Vadima Petrova
Popisek: Člen RRTV, hudebník a manažer Vadim Petrov
„Tahle vláda je na ránu z milosti, aby se už netrápila,“ napsal jste na Facebooku. Můžete to prosím pro naše čtenáře trochu rozebrat?
 
Žádná vláda od vzniku samostatné České republiky nedokázala spořádaně vládnout dvě volební období po sobě, notabene pod stejným premiérem. Vždy ji dožene únava z vládnutí nebo mravní rozklad z vlastních skandálů. Zajímavé, že nepřestává vládnout proto, že by byla opozice tak silná. Každá nastupující vláda dostane od lidí důvěru, aby na konci mandátu odcházela s tím, že lidi zklamala. Této vládě pod řízením ODS lze alespoň přiznat úspěch, že dovládne do konce svého mandátu.  
 
Co říci na to, co se děje kolem kandidátek Stačilo! a SPD v souvislosti s Ústavním soudem? Co od toho očekávat?
 
Kdyby rozsudek US zablokoval výsledky voleb, ale bylo by to brzy po volbách, hlasy by se přerozdělily. Kdyby to trvalo déle, prezident by nemohl jmenovat premiéra bez nové Sněmovny a Fialova vláda by vládla dál. Voliči opozice by měli pocit, že jim Fiala volby ukradl a ve spolupráci s Ústavním soudem uspořádal politický puč. Následovaly by bouře na sociálních sítích, pouliční nepokoje, opozice by se radikalizovala. EU by znervózněla a sledovala, jak tady dochází k protievropským náladám. Postižené strany by se odvolaly, NSS by potvrdil rozhodnutí Ústavního soudu a vzápětí by byly vyhlášeny nové volby. Po celou tu dobu by tu přetrvával šílený chaos a frustrace lidí z politiky by dosáhla nevídaného vrcholu, což by opozici posílilo.  
 
 
Velká kritika se z některých stran snesla na ministra Rakušana kvůli jeho účasti na protivládní demonstraci na Slovensku. Je tato kritika namístě?
 
Situace, kdy ministr vnitra ve funkci jede do sousední země demonstrovat proti vládě, je na hlavu.
 
 
Pojďme se podívat na takzvaný Chat Control. Někteří mluví doslova o šmírování. Souhlasíte? Nebo… jaký pohled na něj máte vy?
 

V Evropě i v naší zemi vládne s podporou mainstreamových médií progresivní levice, která chce všechno řídit, kontrolovat a sankcemi, dotacemi a regulacemi lidi nutit, aby se chovali podle jejích představ. Vychází z toho, že lidi je třeba vést a ona je ta, která je k tomu předurčena. Nějak přišli k názoru, že jsou lepší a chytřejší než my ostatní.
 
Demonstrace v Londýně, v Německu, velké demonstrace ve Francii… Děje se podle vás v Evropě něco zásadnějšího?
 
Téma, které všechny demonstrace spojuje, je frustrace z toho, kam se Západ dostal. Vysoká inflace, rostoucí životní náklady, dluhy. Třeba ve Francii je to spojeno s výraznou politickou nestabilitou. Součástí je i téma imigrace. Pravicové protesty v Nizozemsku a UK vidí imigraci jako zátěž na sociální systém, což zesiluje pocit, že „elity“ ignorují obyčejné lidi. To se prolíná s širšími tématy jako EU skepticismus nebo ochrana národní identity. Pocit bezvýchodnosti tradičního Evropana mají levicové i pravicové důvody. Proto evropské vlády tolik mluví o válce s Ruskem. Je nutné přehlušit vnitřní problémy jednotlivých zemí i deziluzi z EU. Elity děsí lidi válkou, aby nezačali volat po změně. Burcují nás proti jednomu nepříteli, z nějž strach bude větší než pocit nějakého nedostatku. Doufám, že se vymění dřív, než jadernou válku s Ruskem spustí. Naše pojistka v tuto chvíli je jediná – Amerika. Bez ní Evropa do války nepůjde. Ale bušit do válečných bubnů bude, co to dá.

autor: David Hora

