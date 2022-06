Polsko, Fiala a jiní neuvidí rádi. Docent Eichler k Ukrajině, západu Evropy a Rusku

reklama

Přes všechny sliby a ujištění stále sílí kritika Německa za málo dodávek Ukrajině, které podle Ukrajinců navíc probíhají ve velmi zdlouhavém režimu. Je to důkaz, že Německo – přes všechny deklarace – chce proti ekonomicky spřátelenému Rusku vystupovat co nejméně?

To je otázka, na kterou si skutečně netroufám fundovaně odpovědět. Musel bych mít k dispozici podstatně větší penzum informací.

Věnujme se tedy francouzské politice, kterou vy velmi intenzivně sledujete. Francouzský prezident Emmanuel Macron deklaruje, že by byl rád, aby se Rusko a Ukrajina domluvily a uzavřely mír. Je to z jeho strany pouze politický kalkul v době, kdy má v tuzemsku potíže v parlamentních volbách a je pod tlakem?

Já si nemyslím, že v jeho případě by to byl kalkul, já u něj spíše vidím upřímnou ctižádost nalézt jakési politické východisko ze současné krize, která ovšem odstartovala prakticky už rozpadem Sovětského svazu.

Často je mu vyčítána věta, že Rusko nesmí být poníženo. Jak si přeložit tento výrok do praktické roviny?

Domnívám se, že zde je Macron docela otevřený, protože zvažuje další vývoj událostí. Jistě, to co Rusové provedli, se nazývá agresí – a je to zcela neoddiskutovatelný a neomluvitelný fakt. Nicméně i zde je nutné věřit ve strategii možného.

Já Macronovy výroky alespoň čtu tak, že kdyby mělo dojít k ponížení nejenom Putina, který by si to ostatně opravdu zasloužil, ale především celého Ruska, tak je potřeba uvážit dopady, jaké by to na současnou ruskou společnost mělo, včetně možnosti, že by se současná Ruská federace mohla rozpadnout na více územních celků.

Ale to je pochopitelně můj pohled – ne pohled Emmanuela Macrona.

Přirozeně, neptám se také Emmanuela Macrona, ale vás, pane docente…

Dobrá, tak já to vidím v historickém kontextu. Invaze do Československa v roce 1968 stála na začátku rozpadu Varšavské smlouvy, ruská invaze do Afghánistánu na přelomu 70. a 80. let 20. století pro změnu začala proces rozpadu Sovětského svazu.

A konflikt na Ukrajině se může vyvinout až ke zmiňovanému rozpadu Ruska, což by samozřejmě mělo své nemalé ekonomické a především geopolitické konsekvence.

Jak na konflikt na Ukrajině nahlížejí Francouzi? Souhlasí s postojem svého prezidenta?

Pokud jsem dobře obeznámen se situací, Francouzi ani francouzská média za toto Macrona nijak nekritizují. Ostatně ve Francii jsou dnes politici, kteří jsou k Ukrajině a k osobě jejího prezidenta Zelenského ještě mnohem kritičtější.

Ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině pozorujeme markantní rozdíl mezi východním křídlem EU v čele s Polskem, které by s Rusy od hodiny válčilo – a západním křídlem EU, kde se zase hovoří o dohodách, jednáních a podobně.

Některé hlasy tvrdí, že válka na Ukrajině přestane nejdéle do konce roku Západní Evropu bavit a přesune ji prostě na druhou kolej. Co do zájmu a samozřejmě podpory. Co o tom soudíte?

To je velmi složitá otázka, může to samozřejmě vést až k takovýmto koncům, kdy Západ dá od Ukrajiny ruce pryč, ale těžko si teď hrát na vševědoucího proroka a něco predikovat.

„Vytlačit Rusko z mezinárodního života je naprosto nemožné“, prohlásil v úterý mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Podle Peskova existuje ve světě „mnoho dalších směrů a jsou nová centra moci“. Mnozí podnikatelé z USA a Evropy podle jeho slov dávají jasně najevo, že se chtějí na ruský trh při první příležitosti vrátit, ale pro mnoho z nich „to bude těžší a dražší“. Je to jen další propaganda, nebo je v tom i kus pravdy?

Tak nejprve se musím zastavit u osoby Dmitrije Peskova, který je jinak nevěrohodný člověk a ze zcela nepochopitelných důvodů zastává funkci mluvčího Kremlu, ačkoliv k tomu nemá ani fundamentální předpoklad opravdu umět mluvit. Peskov neumí v ruštině mnohá slova vůbec vyslovovat.

Mohu stokrát nadávat na našeho Jiřího Ovčáčka, ale byť u něj jde o diskutabilní obsah, sděluje oproti Peskovovi alespoň standardní formou, kdy zvládne artikulovat a nešlape si na jazyk. Ten člověk skutečně neumí ani pořádně mluvit!

A pokud jde o to, co Peskov řekl, je to samozřejmě z velké části propaganda. On sám vlastní několik luxusních bytů v Paříži a není sám, takže je logické, že jsou vysoce znepokojeni tím, jak jim to všude budou odebírat a vyhrožují či přinejmenším varují a prskají na všechny strany. Takže Peskova samotného ani jeho výroky bych rozhodně nebral vážně.

Jak ale vnímáte intenzitu válečné propagandy, která samozřejmě není jen na ruské straně?

Já myslím, že trefný je příměr, že když vypukne válka, tak její první obětí je pravda. A Rusové i Ukrajinci – mimochodem dva nejsilnější národy bývalého SSSR – si evidentně velmi dobře osvojili to, čemu se v jednom starém vtipu říkalo klíčové vlastnosti a pilíře, které činí Varšavskou smlouvu tak skvělou a úžasnou, jaká bezpochyby byla – a to sovětská pravdomluvnost, československá nepodplatitelnost, světová dimenze maďarského jazyka, bulharská přemýšlivost atd.

