Populární liberecká politička: Budu vděčná za každého člověka na Hradě, který nebude arogantní, vulgární v projevech a opilý se klátit...

ROZHOVOR „Umím si představit, že proti Zemanovi by stál člověk s jasnějšími názory. Ale vzhledem k tomu, co se dělo na prezidentském úřadu posledních pět let, budu vděčná skoro za každého člověka, který aspoň nebude arogantní, nebude používat při oficiálních prezidentských projevech vulgarismy, nebude se při oficiálních událostech opilý klátit tak, že se všichni budou bát, jestli nespadne. A který nebude mít tak silné napojení na Rusko a Čínu,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz liberecká politička (v posledních komunálních volbách získala ve městě nejvíc hlasů) Zuzana Kocumová, která je také úspěšnou sportovkyní, proč nyní podporuje Jiřího Drahoše.

V úterý se v Liberci konal běh za slušného prezidenta. Vy jste spoluorganizátorkou této akce?

Ano. Jsme na to dva. Akci jsme si spolu s Janem Honzíkem vzali na spolupořadatelské rameno.

Předpokládám, že jste tím vyjádřili podporu Jiřímu Drahošovi? Myslíte, že znáte jeho politické názory dostatečně?

Některé jeho názory znám. Pročetla jsem si jeho odpovědi na různé otázky, projela volební kalkulačky. Umím si představit, že proti Zemanovi by stál člověk s jasnějšími názory. Že by to byl člověk, který by řekl jasně, co chce a jak to vidí. Na druhé straně vzhledem k tomu, co se dělo na prezidentském úřadu posledních pět let, tak budu v podstatě vděčná skoro za každého člověka, který aspoň nebude arogantní, nebude používat při oficiálních prezidentských projevech vulgarismy, který se při oficiálních a velmi důležitých událostech nebude opilý klátit tak, že se všichni budou bát, jestli nespadne. A který nebude mít tak silné napojení na Rusko a Čínu. Tohle jsou věci, které pan Drahoš splňuje.

Stačí však, aby prezident byl jen slušný? Nevadí vám, že Jiří Drahoš nemá politické zkušenosti, přičemž jsme v dost rozbouřené době? Například vůbec není jasné, jestli budeme mít vládu s důvěrou, zda nebudou předčasné volby, které ale mohou zase dopadnout podobně jako ty poslední...?

Pokud by se našel prezident, který by byl slušný a měl zkušenosti z politiky, a který by se v ní dokázal pohybovat obratně, a ne na základě objednávky lidí v pozadí, byla by to lepší varianta. V této chvíli po zkušenostech, které za poslední roky máme, tam budu mít raději člověka, který nemá zkušenosti z politiky, ale máme u něj aspoň pozitivní naději, že se bude dít něco jiného, než posledních pět let. Popravdě pro mě zkušený politik typu prezidenta Zemana je daleko větší hrozba, než že se tam dostane někdo, kdo ty zkušenosti nemá.

Anketa Přestali jste někdy v posledních letech mít rádi herce či zpěváka čistě kvůli jeho politickému vystupování? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 12140 lidí

Jsou tyto volby tedy vlastně referendem o Miloši Zemanovi? Že spousta lidí volí hlavně proti němu? Kdyby v druhém kole byl někdo jiný proti Miloši Zemanovi – Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer, volila byste jeho?

Ano. Když se podíváme na ty výsledky, říkají, co jste popsal. Nebudu to nijak zakrývat. Hodně lidí šlo do prezidentské volby hlavně proto, že už se nemohlo dívat na to, co se za poslední roky dělo v prezidentském úřadu. Masivní podpora kandidátů, kteří se nedostali do druhého kola, Jiřímu Drahošovi svědčí o tom, že lidé nevolící Zemana chtěli hlavně změnu a někoho, kdo bude naši republiku zastupovat důstojnějším způsobem než Miloš Zeman.

Co myslíte, že o výsledku voleb rozhodne? Debaty? Nějaké konkrétní téma? Nebo něco jiného?

Nemyslím si, že to budou televizní debaty, nebo další věci. Většina Zemanových voličů už je rozhodnutá, že mu hlas hodí. Hlavní věc, která rozhodne tyto volby, bude, jestli voliči ostatních kandidátů, kteří se nedostali do druhého kola a vyjádřili podporu Jiřímu Drahošovi, skutečně k volbám přijdou a budou ochotni dát svůj hlas někomu jinému než tomu, kdo byl jejich srdcová volba.

Pokud by se sečetly výsledky všech protikandidátů, kteří podpořili Drahoše, tak by byl jasným vítězem. Je tedy podle vás Jiří Drahoš favoritem těchto voleb?

Nejsem schopná to odhadnout. Po prvním kole jsem si myslela, že to bude docela jednoznačné. Ale mezitím jsem se potkala poměrně s hodně lidmi, kteří řekli – volil jsem toho a toho, a protože už tam není, tak k volbám v druhém kole nepůjdu. Takže si myslím, že teď je to padesát na padesát. Pevně věřím, že i akce na podporu Jiřího Drahoše, byť je nepořádají ti, kteří by byli jeho zapálenými příznivci schopnými za něj položit život – což je třeba můj případ – ale prostě vnímají, že potřebujeme změny, a je proto nutné to hodit někomu jinému než Miloši Zemanovi, přispějí k tomu, že se podaří přimět tyto lidi, aby k druhému kolu šli. V tom případě může zvítězit Jiří Drahoš s relativně velkým náskokem. Ale mě, nevím jestli vyděsilo či zklamalo, ale určitě překvapilo, že hodně voličů jiných kandidátů přemýšlí o tom, jestli k druhém kolu vůbec jít. Byla bych ráda, kdyby k nim šli a dali bychom tak aspoň šanci změně. Pokud vyhraje Miloš Zeman, tak se nic nezmění. Jsou lidé, kterým to nevadí. Já bych ale změnu na prezidentském postu viděla velmi ráda.

Jiří Drahoš k migraci a referendech o EU a NATO

Psali jsme: Robert Troška: Miloš Zeman není Churchill, Jiří Drahoš není Chamberlain Fero Feniči, jdi do prdele, napsal vysokoškolský pedagog Havlovu filmaři Fiala (ODS): Musíme spolu mluvit, poslouchat se a diskutovat Řeholní představení k prezidentským volbám

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban