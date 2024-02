Populisté a extremisté budou slibovat zákaz cizích potravin... Zdechovský po horkém bruselském týdnu

reklama

Protesty zemědělců se přenesly z Nizozemska, Francie, Polska či Německa přímo do Bruselu, kde jsme v týdnu sledovali hořící balíky slámy přímo pod okny kanceláří EU. Bude to mít podle vás nějaký efekt pro politiku Evropské unie v zemědělském protekcionismu nebo opatření Green Dealu, jež jsou hlavní agendou protestujících?

Je to jasný vzkaz unijním představitelům, že současné směřování evropské politiky je vážným ohrožením jejich podnikání v zemědělství. Na jedné straně míří do zemědělství až třetina evropských dotací, na druhou stranu se kladou na zemědělce čím dál přísnější podmínky s ohledem na splnění zelených cílů. Pohár přetekl a zemědělci se v Evropě bouří, je to početná skupina a jejich postoj musejí brát všichni vážně.

Na druhou stranu se mi velmi nelíbí chování farmářů ve Francii, kdy zastavovali kamiony a vyhazovali jídlo na ulici. Potkalo to několik českých řidičů kamionů, kteří přepravovali maso či ovoce a zeleninu ze Španělska do Česka. Za prvé, takhle by se k jídlu nikdo neměl chovat, za druhé je to naprosto neakceptovatelné ve vztahu k samotným přepravcům, kteří musejí plnit smluvní závazky a dovézt jídlo včas a v potřebné kvalitě, jinak jim to řetězce nevezmou.

Volal jsem s několika českými, ale i zahraničními řidiči a byli naprosto frustrovaní z toho, co se děje. Ptali se, kdo jim škody zaplatí a co mají dělat. Proto jsem se nejprve obrátil na české ministry Marka Výborného a Martina Kupku, kteří ze své pozice jednali s francouzskými protějšky. Pak jsem se sám obrátil na Evropskou komisi, kterou jsem vyzval, ať zatlačí na francouzskou vládu, jež jediná s tím může něco udělat. Nečinnost francouzských policistů byla totiž do nebe volající. Prý si to jen fotili a nic nedělali. To je strašný přístup!

Hovoří se o sporu mezi Evropskou komisí a Emmanuelem Macronem ohledně hospodářské dohody s organizací Mercosur. Její zastavení je jedním z požadavků protestujících zemědělců. Je podle vás možné, aby tato dvacet let připravovaná dohoda v předvolební atmosféře spadla pod stůl?

Početné protesty farmářů v mnoha zemích EU mohou mít výrazný vliv na výslednou podobu dohody. Nikdo si to nechce rozházet se zemědělci, kteří doslova živí evropské občany. EU o dohodu usilovala dlouho, je důležitá i proto, aby se zlepšily vztahy se zeměmi Mercosuru, o jejichž přízeň se ucházejí i Rusko a Čína.

Jak moc podle vás zemědělské protesty ovlivní předvolební kampaň před eurovolbami? Můžeme se dočkat „nejdivočejších“ voleb v historii?

Záleží, jak dlouho budou trvat. Lídři EU je musejí vyřešit co nejdříve a uklidnit naštvané farmáře, protože čím déle budou trvat, tím více bude stoupat naštvanost občanů EU. Těžit z toho pochopitelně budou populisté a extremisté, kterou budou slibovat, že zakážou dovoz cizích potravin do EU a podobné líbivé věci. Jak by to dopadlo, však asi všichni tušíme.

Evropští farmáři prostě chtějí záruku, že se jim nebude šlapat po krku a jejich práce bude pro evropské politiky důležitá, oni budou ti první, dovoz až na druhém místě. Nechtějí přísnější podmínky, které je stojí další náklady, a ve finále to bude znamenat další navýšení jejich ceny v obchodech, za které už třeba nebudou obchodníci jejich potraviny chtít, a naopak budou hledat levnější produkty v zahraničí.

Pochopitelně si toho všimne i zákazník.

Může být důsledkem protestů větší evropský protekcionismus v zemědělství? Už teď se hovoří o zpřísnění podmínek pro dovoz z Ukrajiny, jak požadují polští a rovněž francouzští zemědělci...

V globalizovaném světě to bude velmi těžké, zároveň jsou dnes zákazníci zvyklí, že si sezónní potraviny koupí po celý rok, a těžko tady vypěstujete některé plodiny, když pro ně nemáte podmínky. K dovozu tak musíte sáhnout. Určitě se musí s farmáři jednat a hledat společná řeč. Potraviny, které můžeme v Evropě vyprodukovat, by měly mít přednost na pultech obchodů, doplnit by je měly potraviny, které nedokážeme u nás vyprodukovat. Klíčová je samozřejmě cena. A tu určují i podmínky, které zpřísňuje Komise, což je špatně. Za Evropskou lidovou stranu jsme se proti tomu v Evropském parlamentu postavili.

Z několika stran jsem slyšel, že evropská lidovecká frakce poněkud přehodnocuje svůj dosavadní většinově vstřícný postoj ke Green Dealu. Máte jako insider stejný pocit?

Ano, zcela jednoznačně jsme některým návrhům, které šly proti zemědělcům, vystavili v Evropském parlamentu stopku. Ty požadavky byly někdy až likvidační. Znamenalo by to navýšení ceny na pultech obchodů, což by už spousta občanů nemusela akceptovat. Razíme pragmatický přístup na rozdíl od Zelených a Pirátů v EP, kteří ideologicky tlačí zelenou agendu, ale už neřeknou to B, kdo to zaplatí a jaký dopad to bude mít na peněženky občanů. A to je špatně.

Jak moc prosazování politiky Green Dealu ovlivnil odchod Franse Timmermanse z pozice prvního místopředsedy Evropské komise a předání greendealové agendy mnohem méně zapálenému komisaři Maroši Šefčovičovi.

Zásadně. Otec Green Dealu byl jedním z nejvýraznějších eurokomisařů a tuto politiku razil dost tvrdě. Jeho odchod jsem uvítal, potřebujeme racionální přístup a zdravý rozum, který prostě v současném rozložení europarlamentu chybí. Jeho nástupce okamžitě zaujal mnohem střídmější postoj k zeleným návrhům, což mnoho z nás uvítalo.

Protesty v Bruselu se v týdnu odehrávaly paralelně se summitem, který řešil pomoc Ukrajině. Jeho zásadním průlomem měl být souhlas Viktora Orbána s velkou pomocí rozdělenou do čtyř let. Jak moc náročné toto „přemluvení“ podle vás bylo?

Nakonec nebylo. Lídrům už došla s Orbánem trpělivost a nechtěli se nechat zastrašit dalšími výhrůžkami maďarského premiéra, který hrál o uvolnění dalších peněz z EU. O ty mu šlo především. Ukrajině pomoc musíme poskytnout, protože jinak padne. Rusko přepnulo svou ekonomiku na válečnou a v tuto chvílí vyrábí více munice než Západ.

Pokud by Ukrajina padla, myslíte si, že by se Rusko zastavilo? V euforii by pokračovalo dál. A celá Evropa by byla ve válce. To nikdo nechceme. Slova paní exministryně Schillerové o tom, že se nepotřebujeme připravovat na válku, protože chceme mír, jsou tak naprosto krátkozraká a hloupá. Ještě že nemá v současnosti žádný vliv na rozhodování.

Orbánovi se nakonec podařilo prosadit, aby bylo možné v průběhu období zhodnotit, jak je na Ukrajině s evropskými penězi nakládáno. Není to čistě věcně správný krok, s ohledem na informace o miliardových nejasnostech kolem dosavadní pomoci Kyjevu?

Myslím si, že to není úplně špatné. Je nutné říct, že ty peníze nejsou darem, ale částka 50 miliard eur jde na Ukrajinu ve formě půjček a grantů. Evropská unie bude kontrolovat, jak je s nimi nakládáno. V zájmu Ukrajiny je jejich investování do správných věcí naprostou prioritou. Pokud by země selhala, další pomoc by mohla čekat velmi těžko.

Hrozí, že se po eurovolbách nějak změní přístup Evropské unie k Ukrajině?

Aktuální prognózy ukazují, že nejsilnější frakcí by měly zůstat evropští lidovci, ztratit by nejvíce měla frakce Zelených a s největší pravděpodobností posílí radikální pravice. Klíčové bude, jak se po volbách promění Komise, protože mnohé vlády EU se také mění, sílí krajní pravice, a to pak už samozřejmě může mít velký vliv na pomoc Ukrajině. Všichni si však uvědomují, co by znamenalo, kdybychom Ukrajině přestali pomáhat. Ty následky by byly pro celou Evropu brutální.

