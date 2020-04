Poslanec ANO Pour: Pálením vlajek EU se nic nevyřeší. Zapadlo, kolik na koronavirovou krizi dostaneme z unijních zdrojů

reklama

Počet nakažených v České republice se zvyšuje, a i když ještě není vyhráno, zdá se, že Čechy nebudou následovat scénář v Itálii, Španělsku či nyní ve Spojených státech. Komu nebo čemu za to vděčíme?

Jsem přesvědčen o tom, že Česká republika má šanci se vypořádat velmi dobře s koronavirovou epidemií díky rychlé vládní reakci, razantním opatřením, disciplíně a vzájemné pomoci občanů. Všem, kteří bojují proti koronaviru covid-19 a také pomáhají potřebným zmírnit dopady opatření, patří mé poděkování a úcta.

Nosit roušky, nenosit roušky. Zdá se, že o tom diskutuje téměř celý svět. Z Čech zamířilo video na propagaci jejich nošení a dostalo se až na CNN nebo k americkému prezidentovi. Světová zdravotnická organizace přehodnotila tvrzení, že roušky mají nosit jen nakažení… Co si myslíte vy? Je současný kontrolovaný stav pandemie v České republice důsledkem i tohoto opatření?

Jednoznačně jsem zastánce nošení roušek, protože si myslím, že roušky pomáhají snižovat šíření koronaviru. Česká republika spolu se Slovenskem byla mezi prvními státy v Evropě, které zavedly plošné nošení roušek. Osvětové video, které vyzdvihuje zejména iniciativu českých občanů při šití látkových roušek pro sebe a své blízké, také určitě přispělo ke změně přístupu některých vlád k povinnému nošení roušek. Například Izrael, Rakousko a některá města v Německu již také nařídila svým občanům nošení roušek na veřejných místech. A své negativní stanovisko přehodnotila také světová zdravotnická organizace, která nyní ocenila možná pozitiva nošení roušek v době koronavirové pandemie.

Co říkáte na odhalení serveru seznamzpravy.cz ohledně korupce na dezinfikování veřejných prostor na Praze 8? Jak vnímáte, že korupci u nás nezastaví ani nouzový stav a někteří zneužívají současné situace?

V každé době se najdou šmejdi, které nic nezastaví. V některých lidech je totiž, bohužel, korupce tak zakořeněným jevem, že ji nevymýtí ani nouzový či válečný stav. Rovněž je v této pohnuté době možné se setkat na sociálních sítích s překupnictvím ochranných prostředků, kdy překupník nabízí na příklad respirátor FFP3 za tisíc korun. Nebo se na internetu objevily podvodné e-shopy se zdravotními rouškami a bezkontaktními teploměry, které zneužívají obavy lidí z koronaviru a snaží se od nich dostat osobní údaje. Objednané zboží lidem pak ani nedodají. Takové šmejdy je potřeba přísně postihovat!

Nedostatek zdravotnického materiálu a ochranných roušek řeší po celém světě. Zanedbala česká vláda něco tak, jak tvrdí její kritici? Ať už jde o nedání priority seniorům v domovech, pozdní spuštění Ústředního krizového štábu, včasné nereagování na lednové dotazy novinářů na to, zda má Česká republika zásob dostatek a tak dále?

Po bitvě je každý generál. Ale tu bitvu, natož válku, proti koronaviru jsme ještě nevyhráli. Tak je potřeba k tomuto problému nyní přistupovat. Proto bych počkal s jakoukoliv kritikou české vlády, až tu válku vyhrajeme. Máme samozřejmě již nyní dostupné srovnání opatření a jejich dopadů v jednotlivých zemích Evropy. A zatím si náš stát stojí v tomto porovnání velmi dobře. A jak znám českou mentalitu, tak se vždy najde mnoho v uvozovkách expertů, kteří budou tvrdit, že by to dělali jinak a lépe. Často to jsou skvělí teoretici, ale praktické zkušenosti mají minimální.

Argumenty, že vláda seniory neodsunula na druhou kolej, boří článek na serveru Neovlivni.cz, který se řídí tím, co vláda řekla na tiskové konferenci: https://neovlivni.cz/koronavirus-domovy-senioru-a-ldn-vlada-odsunula-na-druhou-kolej-vedome/ Je jasné, že vláda o seniorech věděla – tedy o nejohroženější skupině – ale rozhodla se je nechat až v druhé vlně zásobování pomůckami. Bylo to podle vás správné rozhodnutí?

Pokud zpočátku šíření epidemie nebylo k dispozici dostatečné množství zdravotnických pomůcek na ochranu zdraví lékařů, zdravotních sester, prostě lidí, kteří přicházejí s nakaženými pacienty každodenně do kontaktu, tak rozumím tomu, že vláda upřednostnila v zásobování pomůckami nejdříve zdravotníky v první linii boje proti koronaviru. Jsem přesvědčen o tom, že personál sociálních zařízení pečujících o seniory řešil tuto situaci a snažil se vždy chovat obezřetně s cílem ochránit seniory před infekcí. Dle mých informací těmto sociálním zařízením v některých případech pomáhaly kraje, obce či řada dobrovolníků, nebo si pracovníci pomohli sami.

Další věc, kvůli které vláda i krizový štáb čelí ostrým slovům, je nereagování na nabídky českých firem k tomu, aby zásobovaly český trh – jedná se ochranné obleky, termokamery… Rozhovory s majiteli firem nyní kvůli tomu plní média. Jan Hamáček tvrdí, že Čína mohla poskytnout miliony kusů pomoci, což mohla zajistit jen ona. K oslovování místních podnikatelů se však vláda dostala s velkým zpožděním, navíc každý kousek byl v krizové době – a stále je – velmi cenný. Co si o tom myslíte?

Je důležité vědět, v jakém množství a také v jakém časovém horizontu by dokázaly české firmy reagovat na zvýšenou poptávku státu po zdravotnických pomůckách. Když potřebujete něco v obrovském množství hned, protože včera již bylo pozdě a není to k dispozici ve skladech českých firem, tak hledáte výrobce v zahraničí. A na Čínu, jako jednoho z největších výrobců roušek a respirátorů na světě, se obrátila pozornost téměř všech zemí Evropy postižených koronavirem. Můžeme být rádi, že díky dlouhodobým kontaktům s čínskými politiky máme nyní pravidelné dodávky zdravotnických pomůcek. A vláda již také jedná s českými výrobci ochranných pomůcek o spolupráci.

Co lidské společnosti pandemie podle vás ukazuje? Jaké největší poučení z ní plyne?

Když se nad tím zamyslím, tak nám pandemie koronaviru ukazuje, jak je lidská společnost zranitelná. Z epidemiologického hlediska jsou totiž pro nás právě viry tím největším nebezpečím, protože například u pandemie koronaviru jsou vysoce nakažlivé a způsobují smrtelný zápal plic. Když to vezmu z hlediska evoluční biologie, tak se lidé této planety stali přemnoženým druhem. A jako přemnožený druh jsme možná více náchylní k epidemiím, které jsou přirozeným autoregulačním mechanismem.

Tato pandemie však významně lidskou společnost nepoučí, protože nedojde k sebereflexi. Měla by však být pro nás mementem, že můžou přijít v budoucnu další, daleko horší pandemie, na které bychom měli být připraveni.

Je namístě vrátit se k větší samostatnosti uvnitř republiky, například nespoléhat na výrobu pouze ze zahraničí?

Je dobře, že právě pandemie mnohým lidem ukazuje, jak jsme závislí na jiných zemích. Řada nejen světových firem v minulosti z důvodu levné pracovní síly přesunula své výrobní závody do Číny a některých zemí jihovýchodní Asie a své výrobky dovážejí. To platí i pro Českou republiku, která dováží z Asie převážně spotřební zboží. Již delší dobu se diskutuje v naší vlasti také o potravinové a zemědělské soběstačnosti České republiky. Nejsme soběstační v řadě komodit, například v produkci vepřového a drůbežího masa, vajec i mléka. Nejsem však pro vytváření mnoha obchodních bariér, ale spíše pro zachování volného pohybu zboží. Měli bychom se zaměřit a podporovat tuzemské výrobce a také export českých výrobků do zahraničí. Aby čeští a moravští výrobci byli konkurenceschopní, bude třeba mít k dispozici vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. A také by měla pokračovat podpora investic do digitalizace, automatizace a robotizace.

Jak vnímáte obranu Evropské unie kvůli jejímu pozdnímu reagování na pandemii s tím, že Evropská unie nemá centrálně řízené zdravotnictví, a tak nemohla nic udělat? Mohla něco udělat? A co případně?

Vnímám to tak, že Evropská unie zareagovala pozdě a na počátku šíření koronaviru Evropou i nedostatečně. Asi to bylo z toho důvodu, že nikdy v minulosti Evropská unie nečelila takovéto formě hrozby šířící se napříč evropskými státy. Když k tomu však nejsou pravomoci na nadnárodní úrovni, tak těžko můžete reagovat dostatečně a včas. Ale Evropská unie již je akční. Namátkou uvedu pomoc členským zemím při repatriaci jejich občanů. Je také pravdou, že v těchto dnech se v médiích mnoho informací, o čem nyní rozhoduje Evropská unie, nedozvíme. Možná i proto zapadla zpráva, že Česká republika má podle návrhu Evropské komise získat z unijních zdrojů více než miliardu eur na řešení koronavirové krize.

Jak celá pandemie podle vás ovlivní fungování Evropské unie jako takové? Italové na sociálních sítích vybízejí k pálení vlajek. I z ostatních států se ozývá, že je třeba vztahy přehodnotit.

Není divu, že mnozí Italové podlehli emocím. Zoufalí lidé dělají občas zoufalé činy. Pálením vlajek Evropské unie však nic nevyřešíte. Já bych Evropskou unii nezatracoval. Vzpomínám si, že když byla hospodářská krize v roce 2008, či před několika lety migrační vlna do Evropy, tak se vždy objevilo mnoho negací na Evropskou unii. Stále však zůstává mnoho pozitiv, proč být součástí Evropské unie. Pokud jde nyní o pandemii, bude důležité, aby na nadnárodní úrovni probíhal koordinovaný výzkum v oblasti léčiv, aby se připravovaly evropské plány v oblasti zdravotnictví pro případy dalších pandemií, nebo evropské plány rezerv zdravotnických ochranných prostředků a podobně.

Věříte čínským číslům o nakažených a zemřelých po pochybnostech, jaké vyvolává množství uren i skutečnost, že do počtu nakažených Čína nepočítala ty, u nichž se neprojevily příznaky? Kdyby totiž souhlasit udávaný počet uren, tedy kolem 40 tisíc, při průměrné úmrtnosti na covid-19 by to znamenalo, že v Číně se nakazilo přes milion lidí.

Nechci v tomto případě spekulovat, kdo šíří pravdu. Možná se relevantní údaje dozvíme až po skončení pandemie koronaviru covid-19 ve světě v nějaké souhrnné mezinárodní lékařské analýze.

Je čínská pomoc ekonomickou vypočítavostí? Nebo umně realizovaným PR? Neměli bychom trestat ruku, která nás vytahuje topící se, jak zaznělo?

Samozřejmě každý stát si hájí své ekonomické zájmy doma i v zahraničí. Čína není výjimkou. Je důležité, aby vrcholní politici našeho státu vyznávali jednotnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Čína nám v boji proti koronaviru určitě pomohla, i když jsme museli za zdravotnické pomůcky předem zaplatit. V danou dobu nebylo jiné alternativy.

Využívá situace Rusko? Dělá také své PR vysíláním velkých týmů odborníků i armády například do Itálie? A nyní i letadlo s ochrannými pomůckami poslalo do Spojených států…

Je to stejný případ, jak jsem již uvedl dříve. Takže se nelze divit tomu, že Rusko i Čína se snaží využít situace k postupnému získání většího vlivu v některých zemích.

Zdá se, že ruská ekonomika zvládá koronavirus lépe než většina ostatních. Někdo to přičítá sankcím z roku 2014, které trvají dosud, kvůli nimž se Rusko muselo stát samostatnější. Souhlasíte s tím, nebo nikoliv? A proč?

Mně se zdá věcí. Ale vážně. Nemám tolik informací k tomu, abych nyní tvrdil, že Rusko zvládá koronavir lépe než ostatní státy. Rusko je totiž na začátku pandemie, takže veškeré úvahy jsou nyní bezpředmětné. Předpokládám však, že na ruskou ekonomiku může mít negativní vliv dlouhodobě nízká cena ropy, protože je závislé na vývozu ropy a plynu.

Situace je vážná ve Spojených státech, kde se počítá se zhruba dvěma sty tisíci zemřelých. Díváte se na Ameriku nyní jinak? Pokud by čísla z Číny byla pravdivá, nebo i mírně vyšší, zdá se, že se Čína poprala se situací lépe než Amerika. Některé nedemokratické režimy si vedou v pandemii velmi dobře. Znamená to něco?

Neznamená to vůbec nic. Pokud se odhady s počtem zemřelých z důvodu nakažení koronavirem ve Spojených státech potvrdí, tak to samozřejmě nebude příjemná informace. Ale já nepředpokládám, že to tak dopadne. Spojené státy si s koronavirem určitě poradí. I třeba proto, že jsou státem s nejvyššími výdaji na zdravotnictví na světě. Výdaje tam činí zhruba 18 procent z celkového hrubého domácího produktu, kdy polovina plyne ze soukromých zdrojů. Přesto zde žije několik desítek milionů lidí, kteří nemají zdravotní pojištění. Pro osoby nad 65 let je zdravotní péče hrazena státem. A paradoxně v Číně, kde vládne komunistická ideologie, není veřejné zdravotní pojištění, a tudíž i nemocniční ošetření zdarma ani po obrovském vzestupu něčím obvyklým.

Nosíte roušku, nebo respirátor?

Mám sadu tří bavlněných roušek, které mi ušila manželka. Velmi mne překvapila, že se také zapojila nad rámec svých pracovních povinností do pomoci potřebným. Už ušila více než sto bavlněných roušek, které jsme zdarma předali seniorům, zaměstnancům sociálních služeb a dětského domova a také přátelům.

