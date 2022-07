Poslanec Kolovratník: Green Deal je ekonomická sebevražda. Putin se nám z dálky směje

reklama

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 7366 lidí

Točíme se v kruhu vysokých cen energií. Padají proto různé příčiny: Putinova agrese, přeprodávání české elektřiny přes lipskou burzu, neschopnost vlády došlápnout si na ČEZ sektorovou daní, Green Deal… Jak to občanovi srozumitelně poskládat?

Srozumitelně se dá vysvětlit situace, kdy vím, co chci, jak toho chci dosáhnout, a jaké kroky pro to udělám. A v tom je základní problém. My v takové situaci nejsme. Vláda neví, co má dělat, je bezradná, chaotická a nedůvěryhodná! Podívejte se na veřejná vyjádření. Jeden ministr mává sektorovou daní, druhý vyhrožuje vyšším zdaněním lidí, aby ho druhý okřikl, že se má věnovat důchodům. Premiér vystřelí do vzduchu, že bude privatizovat ČEZ a pak o tom přestane úplně mluvit.

Situace je složitá a těžká, to je jasné a vládě to nikdo nezávidí. Ale to, co koalice předvádí, je naprostý zmar, ukázka improvizace a nekompetentnosti. Uvedu jasný příklad – energetický úsporný tarif. Ministr Síkela o něm mluví už několik měsíců. V době tohoto rozhovoru (středa) má jít za jeden den do Sněmovny. Finální verzi a znění dodnes nikdo neviděl, návrh se mění během hodin, klíčový Hospodářský výbor P ČR ho neměl k dispozici. V energetickém sektoru panuje ohromná nejistota a nikdo neví, jaké bude finále. Uznejte, že takový chaos se lidem „srozumitelně poskládat“ prostě nedá.

Pokud jde o sektorovou daň, jejíž hrozbou přinutila například slovenská vláda „své“ energetické společnosti razantně zastropovat ceny, tak tuto daň navrhuje dokonce už i Miroslav Kalousek a nebrání se jí ani známý politický matador z ODS Marek Benda. Bojí se něčeho Fialova vláda, že ji nestanoví? A co Fialův argument, že je nutné brát ohled na 30 procent menšinových akcionářů ČEZu? Ti mají přednost před naprostou většinou národa? Nikdo nechce divoké znárodňování, ale bylo rozumné prodávat akcie této strategické firmy, když už máme řadu negativních zkušeností s podobnou „postupnou“ privatizací u jiných pro stát důležitých firem?

Samozřejmě že ty prodeje a postupné privatizace byly chybné. Obzvlášť u této klíčové infrastruktury. A ejhle, kdo byl tehdy u toho? Dnešní ODS, společně s tehdejší ČSSD a také s řadou lidí z KDU-ČSL (z nichž někteří později přešli pod TOP 09). Takže stejné strany, které nám kdysi na tyhle problémy zadělaly, to nyní chtějí radikálně řešit. A sektorová daň? Složité a těžkopádné řešení, které je nutno zvládnout i na evropské půdě. Vždyť ale vláda může mít mnohem jednodušší recept! Kolega Karel Havlíček a s ním řada odborníků na to poukazují už několik týdnů. Vzít si výnos z dividendy! Stát má v ČEZ majoritu 70 procent, je to jednoduchý, rychlý a legitimní krok. Proč to Zbyněk Stanjura nechce udělat, to je pro nás záhadou. Asi bere ohledy na ty soukromé akcionáře mnohem větší, než by měl…

V souvislosti s předchozí otázkou – řada opozičních politiků i energetických specialistů nyní poukazuje na diletantství bývalých vlád ODS i ČSSD, které právě privatizovaly společnosti obhospodařující nerostné bohatství a surovinové zdroje ČR i některé energetické firmy, jež se často dostaly do zahraničních rukou. Co se dá k tomu ještě říci?

Jak jsem uvedl k předchozímu dotazu – byly to právě vlády za účasti ODS, které vesele privatizovaly! O tom, kam závratné zisky odešly, můžeme jen a jen spekulovat. Demagogické hlášky o tom, že energeticky nebezpečná byla vláda Hnutí ANO před rokem, jsou lživou zástěrkou jejich vlastní historie. Je to tak. Právě ODS a KDU-ČSL náš národ před lety vmanévrovaly do prekérní situace a právě tyto strany teď sklízí ovoce svého tehdejšího konání.

Fialova vláda schválila ve čtvrtek úsporný energetický tarif, který má platit od září 2022 pro větší část společnosti, nicméně v průběhu topné sezony mohou energetické firmy opět horentně zdražit, čímž tato navrhovaná úspora bude poněkud devalvovaná, stejně jako to snížení DPH o 1,50 Kč za 1 litr pohonných hmot, kdy majitelé čerpacích stanic pravidelně zdražují benzín i naftu. Nebylo by tedy chytřejším řešením zastropovat ceny pohonných hmot i energií, jako to udělalo několik sousedních zemí?

Samozřejmě že ano. Ale je to stále dokola, podobně jako u pohonných hmot. Od loňského prosince stále opakujeme – snižte DPH (nebo spotřební daň), odpusťte lidem poplatky za obnovitelné zdroje. A reakce koalice? Ne ne ne, návrhy z dílny ANO nepřipustíme už z principu. Zastropování je jasný pevný a rozhodný krok, který by zafungoval okamžitě. Vláda k němu nemá dost odvahy. A stejné je to s naším předsednictvím. Proč premiér Fiala nezvedne právě tuhle otázku jako absolutní prioritu a nenavrhne jednotné a stejné řešení pro všechny občany zemí EU? Má strach? Vysílá jen signály?

Psali jsme: „Nikdy jsem v ODS neviděl nic smutnějšího, než je Fiala!“ Ve straně stoupá vztek. „Zase budeme ze Strakovky odcházet kanálem“ Vidíte ty pomluvy? Jistě z pětikoalice. Já s Babišem o tom vůbec nemluvil... Okamura vypěnil před televizní kamerou Politici EU si chtějí postavit speciální bunkr. Má chránit před špiony, cena 195 milionů Zemřela Ivana Trumpová

Zatím se nezdá, že by Green Deal měl být mrtvý, západ EU na něm bazíruje. Můžeme alespoň některé jeho části zablokovat a je to vůbec žádoucí? Je naděje, že, slovy jeho obhájců, odstartuje technologickou revoluci s Evropou na čele? Nebo jde v zásadě jen o skryté zdanění, které má záměrně nutit Evropany ke snížení spotřeby? Či jde o byznysové zájmy?

Cesta k inovacím a technologické revoluci má být přirozená. To, co páchají evropští lídři ve formě Green Dealu je ekonomická sebevražda. Mohli jsme stále mít víc jádra a také stabilních uhelných elektráren, tudíž levnější elektřinu. Putin se nám z dálky směje, vydělá na tom Čína, Indie i USA. A my budeme všem pro smích. Opět silné téma, které by mělo zvednout české předsednictví. V řadě zemí by našlo silnou podporu.

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6206 lidí

Běžného občana spíše, kromě energetiky, zajímají rostoucí ceny potravin. Zde existuje konflikt mezi českými potravináři typu Zdeňka Jandejska a Milana Teplého na jedné straně a malými zemědělci či Tomášem Prouzou na straně druhé. První volají po potravinové soběstačnosti s tím, že za pár let tu „nebudeme mít co žrát“, druzí věří společnému evropskému trhu a označují prvně jmenované za „agrobarony“. Na čí straně stojíte? Co dělat s cenami potravin?

Stojím na straně velkých a tradičních producentů. Jen se jich zeptejte, jak jsou na tom s energiemi, s cenami hnojiv? Kolika lidem dávají práci, jak hospodaří? Opravdu musíme bojovat za naši maximální soběstačnost! Ač jsem fanouškem Evropské unie, tak v tomhle politickým proklamacím o jednotném trhu prostě nevěřím. Považuji se za ekonomického patriota, musíme podporovat vlastní průmysl, a to i ten zemědělský.

Mají pravdu někteří kritikové na sociálních sítích a v různých webových diskusích anebo se mýlí, že vláda zatím vytáhla za horentní inflace lidem z kapes už stamiliardy, ale pomůže, jako každá předchozí pravicová garnitura, jen lidem, kteří spadli na úplné sociální dno a nechá zchudnout střední třídu a nižší střední třídu, tedy drobné živnostníky a zaměstnance?

Mají naprostou pravdu. Koneckonců přesně tuhle věc pronesl natvrdo Zbyněk Stanjura letos v zimě na půdě Sněmovny při projednání důvěry vládě. Do slova do písmene na mikrofon řekl: „My tu nejsme, abychom sloužili všem. My tu jsme pro naše voliče, pro ty, co volili nás…“ Obrázek o této kruté realitě si, myslím, udělá každý čtenář sám.

