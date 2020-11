Poslanec ODS Munzar: Je vidět, jací lidé tvořili ten plán rozvolňování. Likvidace ekonomiky. Byli jsme před covidem, budeme i po něm

reklama

Joe Biden byl podle všeho zvolen 46. americkým prezidentem, očekáváte, že jde již o konečný výsledek navzdory pokračujícímu boji současného prezidenta Donalda Trumpa?

Předpokládám, že je v tuto chvíli výsledek už jasný. I když byl v několika státech velmi těsný a započítání korespondenčních hlasů otočilo prvotní vysoký náskok Trumpa, nemyslím si, že by podané žaloby dnes vítězství Bidena zvrátily. Pro vnější pozorovatele je ale celá situace kolem prezidentských voleb v USA nepřehledná, obzvláště když každý stát americké federace má svá vlastní pravidla voleb.

Prezident Donald Trump odmítl uznat výsledek voleb, dokud se nezkontrolují hlasy ve sporných státech. Je to, co nyní Trump dělá, nedůstojné?

Ve Spojených státech to není poprvé, kdy se kandidát na post prezidenta obrátil na soud, a má na to právo. I u nás někdy rozhodují soudy a výsledky voleb se mohou přepočítávat. Já osobně jsem zažil největší přepočítání voleb v historii naší země, kdy soud přepočítal skoro polovinu okrsků ve Středočeském kraji, po minulých volbách do Poslanecké sněmovny. Čekání na konečný výsledek není opravdu nic příjemného. O to více si ale ve srovnání s americkým systémem voleb vážím našeho systému osobní a tajné volby, kdy se výsledek běžně dozvíme prakticky ihned.

A ještě k vaší otázce, dovoluji si zaspekulovat, že Trump tímto postupem zároveň vytváří půdu pro republikánské pozice do dalších čtyř let a dalších voleb. Dlouhé tahanice ale neprospějí nikomu, ani obrazu USA ve světě a v konečném důsledku ani obrazu Donalda Trumpa.

A jak hodnotíte přerušení projevu Trumpa některými médii? Někteří naši politici, jako jsou předseda hnutí STAN Vít Rakušan nebo ministr zahraničí Petříček, s tím souhlasí.

Absolutně s tím nesouhlasím a děsí mě to stejně, jako mě děsí, že s tím někteří souhlasí. Svoboda slova je základem svobodné společnosti. S nepravdivými tvrzeními se má bojovat argumenty, ne zákazy. Můj postoj k svobodě slova je přesně podle citátu: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale do smrti budu hájit vaše právo to říkat,“ a doplnil bych k němu, že lidé mají právo znát názory politiků, aby si mohli udělat názor sami. Navíc nemyslím, že je správné, aby o tom, co je, nebo není pravda, rozhodovala média.

Jak celkově hodnotíte Trumpovy čtyři roky v úřadu prezidenta USA? Bude Biden lepším, nebo horším prezidentem?

Hodnotím jeho čtyři roky v úřadě pozitivně. Faktické kroky byly o hodně lepší než mnohdy jeho obraz. Ten je samozřejmě ovlivněn i tím, že mnohá média velmi podrobně rozebírala některá jeho excesivní vyjádření, mnohdy svým vystupováním tomu nahrával, ale o faktické politice mnoho nemluvila. Byl kritizován za velmi tvrdé vyjednávání a mnohdy vystupování z pozice síly, ale faktem zůstane, že například nezačal novou vojenskou intervenci. Jeho administrativa napomohla mnohým dohodám Izraele s okolními státy, což přispěje ke stabilitě Blízkého východu.

Vypověděl nebezpečnou smlouvu s Íránem. Pomohl ekonomickému růstu ve Spojených státech, snížil daně, napomohl k vytvoření pracovních míst. Obhajoval konzervativní a pravicové postoje. Pokud republikáni uhájí většinu v americkém Senátu, tak budou politiku demokratů brzdit. Ale více než samotného Bidena se obávám budoucí viceprezidentky Harrisové, která se řadí k ultralevicovému křídlu demokratů.

Pojďme k domácímu dění. Ministr vnitra Jan Hamáček plánuje zřízení parlamentní vyšetřovací komise pro analýzu chyb před druhou vlnou koronaviru. Je to podle vás dobrý nápad? A měly by výstupy této vyšetřovací komise být politické, nebo i trestněprávní? A vůči komu?

Skutečnost, že zřízení parlamentní vyšetřovací komise požaduje druhý nejvyšší představitel moci výkonné, mi přijde naprosto šílená. Můj dlouhodobý postoj je k cílům podobných komisí stále stejný. Politici nejsou od toho, aby někoho trestně stíhali. Od toho máme příslušné orgány. Je ale legitimní se ptát, na základě jakých údajů, jak a kdy vláda rozhodovala. Jedině když chyby umíme pojmenovat, tak se z nich můžeme poučit.

Kdo podle vás během druhé vlny koronavirové krize nejzásadněji pochybil?

Myslím, že otázka by měla stát jinak. Nejde o to, kdo pochybil během, ale kdo pochybil před druhou vlnou. Vláda neudělala nic v přípravě na druhou vlnu, ani nepřipravila dopředu scénáře, jak na různé vývoje reagovat, a to bez ohledu na to, jak se přes léto mohly zdát hypotetické. Takže jsme byli zase svědky obrovské improvizace ve vládním rozhodování. A co považuji za další zcela zásadní pochybení, je, že před krajskými volbami představitelé vlády nechtěli říkat lidem nepříjemné věci, aby tím neohrozili svůj volební výsledek. Promarnil se tak draze koupený čas z dob první vlny, a jak to celé dopadlo, teď vidíme a bohužel taky platíme všichni.

Sám jste zmínil uzavření ekonomiky. Někteří ale volali ještě po tvrdších opatřeních a skloňoval se tvrdý lockdown. Jaký máte na toto opatření názor? A co by to udělalo s ekonomikou?

My už ve tvrdém lockdownu jsme. Každý den, co tento lockdown trvá, je poškozován sektor služeb, maloobchodu a navazující odvětví. Mnoho lidí přichází o své živobytí. Živnostníci a firmy horko těžko přežili jarní vypnutí ekonomiky, na které spotřebovali své rezervy. Ty už dnes nemají, protože nebylo kdy je vytvořit. Přišli o příjmy, ale náklady na podnikání jim zůstávají. Kompenzační opatření to v plném rozsahu nenahradí. Navíc i ta jsou oproti jaru okleštěna a nemyslím, že je to správné. Proto jsme například navrhovali prodloužení odpuštění sociálního pojištění pro OSVČ a zaměstnance malých firem, ale na straně vlády k tomu nebyla vůle. Takže si neumím představit ještě tvrdší opatření, protože dopad do ekonomiky by byl ještě více drastický. Naštěstí se čísla zlepšují, a tak doufám, že nápady na ještě drastičtější opatření už nejsou na stole.

Jak se díváte na systém PES představený ministrem Blatným i s ohledem na současnou situaci, kdy počty nakažených klesají? Je to pro vás uvolnění?

Vláda po dlouhé době konečně přišla s nějakým plánem, který ale rozhodně nevypadá jako plán nějakého uvolnění. Spíš je to zpráva o pokračování současného stavu. Podle zveřejněných pravidel bude muset uběhnout sedm dní od zlepšení určujícího čísla k přesunu do nižšího pásma, kde jsou ale také velmi striktní opatření. Plán spoluvytvářeli ti samí lidé, kteří volali po tvrdším lockdownu, a jejich rukopis je znát. Také by mě zajímalo, jestli vláda při tvorbě zvažovala i jeho ekonomické dopady.

A navíc ten plán může fungovat i obráceně, pokud se čísla budou zhoršovat. A my nemůžeme neustále dokolečka vypínat a zapínat ekonomiku a školy. Virus nikam nezmizí, musíme k němu přistupovat s respektem, ale nesmíme se jím nechat totálně ovládnout a paralyzovat naše životy. Samotný PES i při velmi nízkém výskytu viru omezuje mnoho věcí, např. otevírací dobu restaurací apod. Jestli chce takto vláda postupovat, tak definitivně zničí mnohé provozovny.

Ekonomika si ale nemůže dovolit obětovat živnostníky a podnikatele. Zároveň tento plán v určitých pásmech opět konzervuje některé nelogičnosti z minulých rozhodnutí vlády. Je to například nesmyslný zákaz nedělního prodeje a prodeje o státních svátcích včetně omezení pracovní doby. To totiž znamená, že se budou více koncentrovat lidé v obchodech v sobotu při daleko kratším čase. Je také otázkou, zda je skutečně nezbytné mít uzavřené specializované obchody, což ničí malé obchodníky a zároveň dává konkurenční výhodu velkým supermarketům.

Navíc riziko přenosu nákazy v obchodech se ukazuje jako nízké, ale ekonomické škody jsou obrovské. Nestačil by u nich režim omezení počtu lidí na plochu? A třetí věc je otevření škol. Sice se otevírá první a druhá třída, ale vnímám to jako nedostatečné. Zavřené školy jsou ohromným náporem na rodiče dětí a zejména na děti samé. Vznikají mezi nimi obrovské rozdíly, ztrácejí školní návyky, distanční výuka nedokáže nahradit prezenční. Pro budoucnost našich dětí je dlouhé zavření škol fatální.

Andrej Babiš si pochvaloval, jak jsme ekonomicky předběhli Španělsko a Itálii, není to ale spíše tak, že tyto státy se o to více propadly? Nezapomíná premiér trochu na to, že je v Česku hodně lidí, kteří po Novém roce budou mít vážné ekonomické problémy?

S hodnocením výkonnosti ekonomiky bych počkal, až skončí opatření, skončí státní podpůrné programy a budou se sčítat škody. Obávám se, že ekonomické dopady budou značné. Mnoho lidí už dnes má značné ekonomické problémy, a čím déle bude vypnutí ekonomiky trvat, tím více lidí přestane situaci zvládat. I státní finance budou trpět, už dnes vláda předkládá návrh obřího deficitu rozpočtu. Bohužel tento obří deficit není způsoben jen letošními jednorázovými kompenzačními programy nebo snižováním příjmů rozpočtu, ale také neochotou vlády začít hledat úspory v jiných výdajích státu. Vláda za posledních šest let každý rok zvyšovala provozní výdaje státu, přerozdělování a cíleně budovala velký a drahý stát. Splácení takto obřího deficitu bude ještě více zatěžovat výdaje státu, nejen kvůli jeho samotné nominální výši, ale s rostoucím dluhem porostou i úroky za tento dluh. To vše půjde k tíži daňových poplatníků.

Hypoteticky – pokud by se Česko nedostalo k normálnímu fungování do Vánoc, co by to udělalo s náladou v české společnosti?

Myslím si, že už dnes je nálada pod psa. Ale nechci končit depresivně. Člověk si musí hledat v každodenním životě drobné radosti. Přeji všem, aby jich dokázali nalézt co nejvíce. A skončil bych parafrází citátu Palackého: „Byli jsme před covidem, budeme i po něm.“

