Poslanec a lékař o zdravotnictví pod ODS a TOP 09: Predátoři dobře vědí, jak přinutit lidi platit

reklama

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9239 lidí

Na tiskové konferenci SPD jste hovořil o tom, že vláda systematicky salámovou metodou záměrně snižuje dostupnost zdravotní péče v ČR a posledním takovým projevem je novela podmínek pro lékařské přesčasy. Můžete pane poslanče prosím vysvětlit, jak zajištění pracovních podmínek lékařů snižuje dostupnost zdravotní péče?

Vláda zdůvodnila nutnost transpozic Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a Směrnice EP a Rady 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů.

V současné době chybí v našich nemocnicích 2200 plných úvazků lékařů a 1728 úvazků sester na hlavní pracovní poměr. Pro zajištění nepřetržitého provozu nemocničních oddělení se doposud tento nedostatek zdravotníků doháněl přesčasy, formou dohod o provedení práce. Dnes je situace taková, že na konci roku má 90% lékařů vyčerpanou veškerou legální přesčasovou práci, která může být zaměstnavatelem ze zákona nařízena.

Přijaté změny v novele zákoníku práce pro „dohodáře“ výrazně zvyšují pro nemocnice finanční náklady a odvody z mezd zaměstnanců nemocnic, což zákonitě povede ke zhoršení standardu zdravotní péče v nemocnicích. Pro názornost - v rámci šetření se bude muset například snížit počet ošetřujícího personálu v pohotovostních službách na odděleních.

Psali jsme: Smazat, někoho to zraňuje? Kovářová burcuje proti umlčování: Ty citlivky zraňuje kdeco! „Akademicko - medicínský komplex“. Kdo vládne českému zdravotnictví? Ministr to není Piráti, lidovci, halíkovci, neziskovkáři... To oni by dnes ukřižovali Krista! Z SPD zahřmělo. Za rodinu EU je bohatá nevěsta, na její svatbě chce být každý, říká Zdechovský. A nyní je nám tam prý skutečně nasloucháno...

Pojďme si tedy ty změny, schované pod evropské transpozice, představit.

Novela umožňuje zdravotníkům, aby vykonávali další práci přesčas nad rámec limitů stanovených zákoníkem práce. Maximálně 832 hodin u zdravotníků a až 1000 hodin ročně u záchranářů. Navíc novela ruší možnost sloužit pohotovostní služby vcelku trvající 24 h, což je úplně proti smyslu směrnice „o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů“, protože by lékaři museli sloužit v nemocnici prakticky každý víkend?! Na základě této novely se mladí lékaři rozhodli nesloužit tzv. dobrovolné pohotovosti, jako další práci přesčas.

To jsou negativa pro lékaře a nyní negativa pro nemocnice:

Při překážkách v práci na straně zaměstnavatele, musí hradit mzdu ve výši 60-100% průměrného výdělku. Dále je pro „dohodáře“ zakotven nárok na dovolenou. Vzhledem k nedostatku personálu ji zaměstnavatel nebude moci reálně poskytnout. Takže to budou další náklady navíc.

Největší zátěž pro nemocnice bude proplácení příplatků za práci ve svátek za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, nebo za práci v sobotu a v neděli. Na ty neměli zdravotníci podle předchozí právní úpravy „práce na dohodu“ nárok. Novela místo příplatků umožňuje náhradní volno (které opět pro nedostatek pracovníků nepřichází v úvahu).

Fotogalerie: - Lékaři a občané proti válce

Nejen mladí lékaři jsou pochopitelně rozezleni arogancí vlády pětikoalice a již 6000 lékařů vypovědělo dohody o další přesčasové práci. Výsledkem bude chybění pokrytí cca 25 000 pohotovostních služeb jen do konce t.r.

Ministr Válek slibuje „novelu novely“ zákoníku práce. Vrácení další dohodnuté přesčasové práce na původních 416 hodin za rok. Jde však o pouhé vytloukání klínu klínem. Hlavní příčina přepracovanosti lékařů a proč se lékaři bouří, je hlavně v jejich nedostatku.

Nedostatek zdravotníků a léků jsou hlavní problémy zdravotnictví, které ministr Válek vlastně neřeší, a já si kladu otázku, zda to není i záměrně.

Psali jsme: Přesčasy ve zdravotnictví: Válek rychle píše novelu novely. O tom problému se ví patnáct let, nechápou lékaři To budou Vánoce. Odhaleno, co se skutečně děje v nemocnicích Doktoři bez přesčasů: Žaloudík ví, co bude a komu nadávat Z Varů pro léky přes hranici do Německa. Válkovi už nikdo nemůže věřit, obává se poslankyně zdravotnice

Prosím, udělejme si jasno. Jaké parametry má tento „nedostatek personálu“?

Každoročně promuje na našich osmi lékařských fakultách asi 1700 lékařů. Z toho je 300 absolventů v anglickém programu, kteří si studium platí a proto určitě nezůstanou pracovat za české platy. Dalších asi 200 je Slováků a ti také přestanou mít důvod zůstávat v ČR, protože na Slovensku byl přijat zákon o odměňování zdravotníků, na jehož základě mají absolventi o 20 procent vyšší plat než lékaři v ČR a po atestaci dokonce o čtyřicet procent.

U nás je realita taková, že cca 40-50 % příjmu lékaře tvoří plat za přesčasovou práci. Skutečný tabulkový plat u lékaře absolventa začíná na zhruba 39 tisících a po 32 letech praxe může dosáhnout 67 tisíc korun za 8,5 hodinou pracovní dobu.

Medicína je značně feminizovaná. Z těch zbývajících 1200 absolventů je 70 procent žen, u kterých musíme počítat s mateřstvím. U středního zdravotnického personálu se to týká více než 90% pracovnic. Navíc podle údajů České lékařské komory 170-200 absolventů každoročně odchází pracovat do zahraničí nebo úplně mimo obor.

Zdravotnictví tedy může počítat s přírůstkem asi 1000 absolventů LF za rok. Lékařská péče je ve 32 % závislá na lékařích starších 60 let. Hrozí krize celého zdravotnictví, kdy lidé nebudou mít dostupnou kvalitní lékařskou péči. Pokud český stát a odpovědné instituce nezačnou ihned situaci systémově řešit, můžeme během několika let očekávat krizový stav v počtu zdravotníků, protože je nebude mít navíc kdo vychovávat a školit. Tato skutečnost – v kombinaci se stárnutím lékařů v ČR a jejich odchodem do důchodu už nyní způsobuje v některých medicínských oborech opravdu velmi vážnou krizi v oblasti dostupnosti a kvality zdravotní péče v ČR. A nejde jen o lékaře. Asi 12 000 všeobecných sester má přes 60 let a téměř 1600 sestrám je přes 70 let.

Neustálé zhoršování dostupnost zdravotní péče a nyní již i léků, jsou zásadní problémy našeho zdravotnictví.

MUDr. Jan Síla SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A máte tedy pocit, že tento problém se neřeší?

Neřeší. Asociální vláda Petra Fialy již od svého nástupu odebrala ze zdravotního systému mnoho miliard. Ať už snížením plateb za státní pojištěnce, nebo podstatným seškrtáním kapitoly zdravotnictví jak v rozpočtu na rok 2022, tak i v roce 2023. A v návrhu rozpočtu na rok 2024 se opět chystá snížení o několik miliard Kč.

Legislativní počin, o kterém se tu bavíme, bude pro nemocnice znamenat nejen větší administrativní zátěž, ale hlavně další finanční náklady na úrovni miliard Kč pro systém zdravotnictví, které v konečném důsledku povedou opět ke snížení dostupnosti zdravotní péče pro občany ČR.

Víte, já už něco pamatuji, ve zdravotnictví se pohybuji přes čtyřicet let. Vlády vedené ODS a TOP 09 mají škrty veřejných peněz ve zdravotnictví dlouhodobým cílem. Sníží se tím dostupnost zdravotní péče, a když je něčeho málo, tak si člověk, rád připlatí. Takže nečinnost ministra Válka lze také vysvětlit pokračováním snah jeho předchůdců, a tím je komercionalizace českého zdravotnictví.

Cenu zdraví predátoři dobře znají, a proto se neustále snaží přinutit lidi platit za zdraví. Spoléhají se na to, že to bude jako s tou pověstnou žábou v hrnci s postupně zahřívanou vodou.

My v SPD jsme hnutí, které bude neúnavně bojovat proti snahám pětikoalice o rozdělení zdravotnictví na pro bohaté a pro chudé.

Psali jsme: Tunelování zdravotnictví za dveřmi, varuje poslanec a lékař Síla. Co nevyšlo Julínkovi, to teď navlékli přes cizince Na ČT k manželství pozvali Geislerovou. Zažila šok. „Já tomu nerozumím...“ Tak tohle byla opravdu Síla... Lékař z SPD spustil o přidělování dětí pedofilům, Sněmovna ve varu Bouřlivé odpoledne ve sněmovně: Vzpomínky na sliby Václava Havla. A nová práce pro Pekarovou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE