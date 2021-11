Poslankyně z SPD sleduje data a volá: Vláda lidem lhala. Očkování neudělá za covidem tečku!

„Nemůžeme žít neustále diktátem vlády, která nás bude trestat, když neuposlechneme, a jakmile se podvolíme, tak nás čeká odměna v kousku svobody. Tyto praktiky patří do totalitních zemí. Lidé se musejí naučit přijímat vlastní zodpovědnost. Trestáním a vydíráním k tomu však společnost nedovedete. Očkování musí zůstat dobrovolné a bezpodmínečné, kdo chce, ať se naočkuje. K dispozici by měly být občanům všechny dostupné vakcíny a hlavně očkování by se mělo vrátit do ordinací praktických lékařů, kteří o svých pacientech vědí nejvíce a mohou zhodnotit benefity a rizika. Zdraví nepatří do obchodních center nebo na nádraží, kde v očkovacích centrech nemají ani zdravotní dokumentaci pacienta,“ myslí si poslankyně SPD Karla Maříková, profesí zdravotní sestra.

Pětikoalice přestavila svůj plán boje s covidem. Kritici tvrdí, že v něm není vlastně nic nového. Co si myslíte vy?

Je pravdou, že v něm není žádný krizový plán. Určitě však musím ocenit, že v plánu pro boj s covidem je dobrovolné očkování, zohlednění protilátek nebo důraz na osobní zodpovědnost, zlepšení přednemocniční péče a spojování společnosti. Jsou to však jen slova a zda vláda půjde skutečně tímto směrem a neskončí u totalitního postoje jako vláda v demisi, ukáže až čas.

Máme tu období střídání vlád. Spolupracují vůbec stará a nová vláda na covidových opatřeních?

Současná dosluhující vláda si dělá, co chce a dle svého přístupu ignoruje názor i možnou spolupráci s kýmkoliv, a není to jen s novou vládou. Můžeme to vidět i v rámci spolupráce s odborníky, kteří mají jiný názor a upozorňují na to, že přístup vlády v demisi Andreje Babiše nebude mít výsledky. Z profesora Berana, který je uznávaným epidemiologem ve světě, udělala vláda dezinformátora, a to jen z toho důvodu, že se názorově liší. Vláda připouští jen jeden názor, ale ten, jak vidíme v praxi, nefunguje. Moje jedna paní profesorka říkávala, že jen hlupák udělá stejnou chybu dvakrát, tak buď je vláda tak hloupá, a nebo to činí s nějakým záměrem, nic jiného si o tom nelze myslet, protože každý průměrně inteligentní člověk se z chyb poučí a zkusí to prostě jinak. Tato vláda ovšem jede stále podle stejného scénáře.

Zveřejňujete na sociální síti data hospitalizovaných v nemocnicích. Co z nich vyplývá?

Vidíme z nich, že mimo JIP je podíl očkovaných a neočkovaných rovnoměrný. Na JIP je to pak v poměru 66 % neočkovaní a 34 % očkovaní. Je zde vidět, že i očkovaní se mohou nakazit a skončit v nemocnici a dokonce ve vážném stavu, ale z výsledků na JIP je viditelné, že očkování může snížit vážný průběh onemocnění. Průměrný věk všech hospitalizovaných činí 69 let, z toho můžeme sledovat, že rizikovou skupinou jsou senioři, ale neznáme přidružená onemocnění a zda u nich byla dostatečná přednemocniční péče. Z dat však už není vidět, kolik lidí skončilo v nemocnici po aplikaci vakcíny v důsledků nežádoucích účinků nebo dokonce zemřelo, a dnes už víme, že mnoho těchto reakcí nejsou lékaři ani zaznamenávány. Přitom je pro nás velmi důležité vědět, jaké vedlejší účinky vakcíny mají, jelikož se nacházejí ve 3. fázi klinické studie, která skončí v prosinci roku 2023.

Lavina kritiky se snesla na Karla Janečka a jeho projev na Zlatém slavíku. Jaký je váš názor na obsah jeho sdělení, tedy v podstatě nesouhlas s plošným očkováním dětí?

Musím s ním souhlasit, děti, jak vyplývá ze statistiky, nejsou rizikovou skupinou a průběh infekce je u nich převážně mírný. Děti si vytvoří vlastní imunitu, která je bude chránit daleko více, než očkování. Dnes už víme, že prodělání onemocnění chrání člověka 13x více než očkování. Naopak očkování jim může jejich přirozenou imunitu oslabit. Pokud vím, očkování může dotyčného chránit pouze před vážným průběhem nemoci a u dětí je toto riziko minimální, a tak mi očkování dětí nedává smysl.

Vakcíny jsou teprve ve 3. fázi klinické studie, a tak je na místě opatrnost, jelikož neznáme dlouhodobé vedlejší účinky. Vždy by se měly zhodnotit benefity a rizika a v tomto případě, když vakcíny jsou zde tak krátce a samotné onemocnění pro děti riziko nepředstavuje, je dle mého názoru na místě opatrnost.

Rada vlády pro zdravotní rizika navrhla vládě povinné očkování proti covidu pro lidi nad 60 let. Jak se díváte na tuto možnost?

Nejsem zastáncem vůbec povinného očkování proti onemocnění covid-19, vakcíny, jak jsem se už zmínila, jsou ve 3. fázi klinické studie, neznáme dlouhodobé vedlejší účinky a také očkovaný se může nakazit a nemoc šířit dál. Vir mutuje a vakcína bude na něj stále méně fungovat, již nyní se doba mezi jednotlivými aplikacemi snižuje. Uvědomme si, že se stále očkuje vakcínou vyrobenou podle původního viru, účinnost se tak logicky s mutacemi snižuje.

V případě povinného očkování je nutné si také uvědomit, že zde za případné vážné vedlejší účinky ponese zodpovědnost lékař, který má zhodnotit možné kontraindikace. Dokážu si představit, že tak dojde k řadě soudních sporů nebo podání trestních oznámení na lékaře, a to zvláště pokud pacient vyslovil před tím nesouhlas s takovým očkováním a bylo tak učiněno proti jeho vůli. Budou chtít opravdu lékaři tuto zodpovědnost přijmout, když o vakcínách víme tak málo a jsou stále ve stádiu studie?

A co povinné očkování u vybraných profesí? Nepanuje v nich spíše personální podstav a nemůžou si dovolit výraznější odchod lidí?

Ani zde nemohu souhlasit z výše uvedených důvodů a musím upozornit na mezinárodní úmluvu o právech a biomedicíně, a to konkrétně článek 5, ve kterém stojí: Jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat.

Podle toho nelze nutit povinné očkování experimentální vakcínou ani osoby důležité pro chod státu. Samozřejmě by se museli svých práv domáhat soudně. Dále by zcela jistě nastal problém, kdy by z řady těchto profesí, které se už nyní potýkají s nedostatkem personálu, další lidé odešli. Jak by si vláda poradila s odlivem dalších policistů, sestřiček nebo pracovníků v sociálních službách. Pokud by se dokonce tyto profese proti vládě spojily, byla by vláda v koncích.

Část lidí, neočkovaní, nemají přístup do restaurací, bazénů, na sportovní a kulturní akce. Přičemž před tímto rozhodnutím se museli při vstupu na uvedená místa testovat narozdíl od očkovaných, takže měli jistotu v tu danou chvíli, jak na tom jsou. Nejsou tato opatření nelogická? Nebo jak je hodnotíte?

Tato opatření jsou hlavně diskriminační a rozdělují společnost. Pokud je očkování proti onemocnění covid-19 dobrovolné, tak nemůže být nijak vynucováno. Umožnit do služeb vstup jen těm, kteří se nechali vakcinovat nebo nemoc prodělali, a na druhou stranu znemožnit přístup těm, kteří mají negativní test, když je akceptován pro vstup do sociálních a zdravotních služeb, je nelogické. To samé platí s uznáváním protilátek. Na jednu stranu je jako průkaz bezinfekčnosti bráno prodělání nemoci, ale na stranu druhou necháte-li si udělat jako samoplátce test na protilátky, který ukáže, že jste nemoc také prodělal, už to není akceptované. Opatření zvýhodňují očkované, a to i přesto, že se mohou nakazit a nemoc šířit, a to jen proto, aby se lidé nechali pod nátlakem očkovat.

Vláda přitom dala očkovaným svým postojem a pojmem bezinfekčnost falešný pocit bezpečí. Jediný benefit očkovaných je, že mohou snížit závažnost průběhu onemocnění. Kdyby skutečně vláda myslela vážně, že pomocí opatřeních chce chránit zdraví občanů ČR, pak by musely pravidla platit pro všechny stejně a nesměly by zvýhodňovat jednu skupinu osob. Vláda lidem opakovaně lže, a tak se nemůže divit, že jí lidé už nevěří.

Podívejme se na neetickou kampaň, ve které jsou použity fotografie pacientů z covidových jednotek. Takto se skutečně důvěra nezískává, spíše naopak, zde vzniká prostor pro otázky, zda pacienti dali vůbec k pořizování takových fotografií souhlas, jelikož se nacházeli ve vážném stavu a zda souhlasili, že budou jejich fotografie použity v kampani na očkování a je zcela jedno, zda jsou na fotografiích poznat, nebo ne. Nikdo z nás by si určitě nepřál, aby ležel v nemocnici v těžkém stavu a někdo ho bez jeho vědomí fotografoval a tyto snímky pak využíval k nějaké kampani.

Dokonce v rozporu se zákonem je opatření, kdy lidé musí prokazovat svou bezinfekčnost. Nejen, že se v samotné aplikaci zobrazují osobní data, taktéž je tomu v případě, že se prokazujete negativním testem, ale to, zda je dotyčná osoba očkovaná, nebo ne, je informace o zdravotním stavu a nikdo nemá povinnost ji sdělovat pracovníkovi ve službách. Vláda nařídila provozovatelům služeb chovat se v rozporu se zákonem.

A nejlepší na tom všem je, když ministr zdravotnictví, svým občanským povoláním právník, veřejně na tiskové konferenci vlády řekne, že provozovatelé, pokud si nejsou jisti identifikací klienta, tak mohou vyžadovat od svých klientů doklad totožnosti. Tato vláda už důvěru veřejnosti nemůže získat, o tom není pochyb.

Už dva roky bojuje celý svět s covidem. Zatím marně. Není to tak, že si prostě vir dělá, co chce a jsme na něj krátcí?

Opatření, která děláme, je jako chytat vir síťkou na motýly. Vir tu stále s námi už bude, my se můžeme jen snažit zpomalit to, jakou frekvencí bude společností procházet. Nelze však žít neustále v izolaci, v prvé řadě je nutné léčit pacienty v samém počátku a zaměřit se na rizikové skupiny. To, co se někde děje, že se pacient odebere do izolace poté, co mu byl diagnostikován covid-19 a je mu řečeno, ať si vezme paralen a až se mu bude špatně dýchat, ať si zavolá záchranku, je nepřípustné selhání přednemocniční péče. V případě výskytu onemocnění musí být opatření lokálního charakteru, od toho tu máme KHS. Opatření musí platit pro všechny bez rozdílu, jinak postrádají smysl a hlavním cílem vlády musí být ochrana zdraví občanů.

Vláda vyhlásila na 30 dní nouzový stav. Co tomu říkáte?

Situaci by měly řešit KHS v kraji a hejtmani, kteří mohou vyhlásit stav nebezpečí. Vidíme však, že nechtějí přijmout zodpovědnost. Krajské hygienické stanice jsou dokonce personálně nedostatečně obsazeny, nezvládají ani trasovat. Vláda toto ví už moc dlouho, ale nijak to opět neřešila. Opakovaně se setkávám s tím, kdy pacient byl kontaktován až po lhůtě určené pro karanténu. Také očkovaní v případě kontaktu s covid pozitivním by měli jít do karantény, jinak opatření postrádají smysl. Pravidla musí platit prostě pro všechny stejně, jinak nic neřeší.

Nouzový stav by měl být tím nejposlednějším řešením, ale místo toho je zneužíván. V minulosti jsme mohli vidět, že ho vláda využila k předraženým nákupům, jelikož právě v nouzovém stavu se vláda nemusí řídit zákonem o veřejných zakázkách. Opatření jsou nastavena diskriminačně, aby donutily lidi se naočkovat, místo aby cílem byla ochrana zdraví občanů. Opatření musí platit pro všechny stejně, jelikož očkovaný neznamená bezinfekční, jelikož i očkovaní se mohou nakazit a nemoc šířit. Vláda tímto pojmem bezinfekčnost dala očkovaným falešný pocit bezpečí a veřejnosti lhala, že očkování udělá za covidem TEČKU.

