Poslední věc, co pětikoalici fungovala. Teď se hroutí, nejde to skrýt. Zaorálek vynesl na světlo

Fialova vláda v posledních týdnech zažila první větší otřesy poté, co šéf STAN a ministr vnitra Vít Rakušan prostřednictvím známého videa zaútočil na premiéra, později přišly jeho výroky o výkupu ČEZu, které bral zpátky a k tomu kauza „Fialovy záložny“. Jak celou tu situace berete?

Hroutí se poslední věc, kterou se vláda chlubila, že v čele s premiérem Fialou je schopna si řešit všechny problémy uvnitř a netahat je na veřejnost. Byla to jedna z mála záležitostí, jimiž se vláda dva roky pyšnila a skrývala tím trochu skutečnost, že vlastně nevládne, což nyní už vidět je. V této chvíli mě víc udivuje, že pan Rakušan má tolik času, že se rozhodl dělat turné s podivnými debatami. Je to samozřejmě marketingová kampaň, jak už plno komentátorů řeklo.

Udivuje mě to proto, že nedávno pan Rakušan přiznal, že má v resortu vnitra vnitřní dluh desítky miliard korun a dokonce žádá tři miliard na nejnutnější vybavení policistů a hasičů. Ukázalo se ostatně i při střelbě na filozofické fakultě, že chybí základní věci a hasiči nebyli schopni pomáhat studentům, protože neměli balistickou ochranu, bez které je policisté na místo nepustili. Ministerstvo vnitra proti obraně, která získala 40 miliard navíc, má obrovský deficit.

O čem to vypovídá?

To je zřejmé. Vypovídá to o tom, že vláda vůbec nechápe, jak souvisí vnitřní ochrana bezpečnosti s vnějškem. Na Ukrajině vidíme, že ochrana obyvatel je těsně spojena s ochranou před vnějším nepřítelem. Ukazuje se, že u nás to nikdo doteď nepochopil. Vnitřní bezpečnost je zanedbaná a ministr Rakušan to najednou po dvou letech ve funkci přiznává. Jestliže jsme posilovali obranu a to ještě podivným způsobem, měli jsme se také soustředit na domácí bezpečnost. Vláda místo rovnoměrného řešení všech otázek a problému raději nacpe desítky miliard na ministerstvo obrany, které není schopno je utratit, a proto je bude jako zálohy posílat americké společnosti Lockheed Martin coby zálohy na nepotřebné stíhačky F-35. Takto se přece rozumný hospodář nechová. Nechápu, proč se vláda nezamyslí nad koncepcí, aby třeba nakupovali společně obrana a vnitro. Jestli náčelník generálního štábu Řehka nebo ministryně Černochová každou chvíli vykřikují, že nám hrozí konflikt, není vůbec jasné, jestli sami vědí co to znamená. Kdyby to věděli, musela by přece vláda dbát i na vnitřní bezpečnost.

Myslíte, že na to skutečně nemyslí? Anebo jim to nikdo nepřipomíná?

Připadá mi, že selhává opozice ve Sněmovně, když není schopna jim v tomto směru klást otázky, ve kterých by se o tyto záležitosti zajímala. Ptají se snad, jak vláda zajišťuje vnitřní bezpečnost státu, kdyby se odehrál nějaký konflikt? Existuje nějaký promyšlený plán? Odpovědi známe dopředu. Místo toho máme generála, který pouze řinčí zbraněmi a neustále vykřikuje o tom, jaké nám hrozí války a konflikty. Čím víc křičí, tím měně se stát věnuje reálné přípravě na takového hrozby. Žádné návrhy v tomto směru nepadly, pouze řeční a křičí. Ministr vnitra se chová stejně. Teď najednou se po dvou letech ozval, že mu chybí miliardy. Místo práce ale jezdí po pečlivě vybraných lokalitách republiky, dělá kampaň a hraje si na opozici vůči vládě, jejímž je prvním vicepremiérem.

Volební období se přehouplo do druhé poloviny, není takový přístup obvyklý či očekávatelný?

Mně to opravdu zneklidňuje, protože od některých ministrů slyšíme, že vláda už většinu úkolů splnila, ale není hotovo vůbec nic. Nedělení nic ani k tomu, abychom se vymanily z ekonomické stagnace a nerůstu, teď už dokonce recese. Nedělá se nic ke změně daňového systému, který je disproporční a prohlubuje se strukturální deficit. Vláda jen řeční, chválí se, průšvihy svaluje na jiné, ale reálně nedělá nic. Bohužel i sněmovní opozice na některé otázky rezignovala a místo toho se hodiny debatuje o korespondenční volbě, která podle mého názoru veřejnost moc netrápí. Ve věcech, kde naše země stojí před klíčovými věcmi, všechno stojí a ministr vnitra se raději vydává na turné. Regionům, které navštěvuje, vůbec nic nepřináší. Je to podivuhodně pusté a bezvýznamné. Nepřijíždí s tím, že by chtěl najít řešení problémů těch lidí a zavázal se to prosazovat. On tam je přijede, distancuje se tam od premiéra, natočí si to na sociální sítě a odjede.

Zvláště v dobách jako je tato by mělo být důležité, aby vláda fungovala jako tým a měla možnost v důležitých rozhodnutích táhnout za jeden provaz. Rakušan to bourá a ničí. Vláda nejenže už nechce nic dělat, ale ještě bude mít problém se vůbec udržet pohromadě. K tomu udržení má samozřejmě silný motiv, protože strany jsou spojeny s celou řadou míst ve státní správě, která rozdaly svým členům a není snadné to rozbít. Dříve se ale vláda mezi sebou netloukla veřejně a teď už to začalo. Je to zlé z prostého důvodu, že stabilita demokracie je dána tím, do jaké míry má důvěryhodné politiky. Tragické je, že vláda ztrácí nebo už dávno ztratila svou autoritu díky nekompetenci, kterou neustále prokazuje. Pro řešení krizí je to hrozně nebezpečné. Nemluvě o té trapné vládní kooperaci s Ústavním soudem, kdy vláda předvedla, že peníze do rozpočtu hodlá získávat na důchodcích, tedy té slabší skupině. Ještě z těch lidí dělají hlupáky.

Vláda i ústavní soudci řekli, že je to rozhodnutí pro budoucnost.

Všechno to ukazuje, jak vláda na důchodce kašle a teď se zdá, že podobné to je i s běžnými pracujícími, když chtějí upravit zákoník práce a umožnit výpověď bez udání důvodu a k tomu umožnit snadnější zaměstnávání cizinců. Takže po důchodcích mají na řadu přijít zaměstnanci. Na tom vidíte, jak vláda zachází se společností. Stala se vládou preferující úzkou skupinku privilegovaných. Je to naprostá rezignace na obhajobu zájmů běžných občanů, ze kterých pouze vytahuje peníze, což vede k poklesu životní úrovně domácností na úkor malé skupinky nejbohatších spojených s vládou. Ať občané pracují jak pracují, žijí z ruky do úst a díky cenám energií i potravin počítají, zda si k jídlu koupí to či ono. Vládě je to naprosto jedno a místo toho ochraňuje energobarony a další skupiny. Prohlubuje to pocit nespravedlnosti a stísněnosti ve společnosti. To je velké nebezpečí do budoucna, zvláště pro případný příchod další krizové situace. Jestli vláda dovede zvednout nějaká témata, je to jakýsi boj s dezinformacemi, což se naprosto míjí a podstatou problému a tím, co demokracii ohrožuje skutečně.

To je podlé vás co?

Nekompetentní výkon vlády, její nízká autorita a nedůvěra, kterou vůči ní lidé mají. Tohle nějaké mediální a marketingové turné ve slabších lokalitách nic nezmění. Brzy si toho lidé všimnou a budou toho mít plné zuby. Povede to jedině k tomu, že se zhorší jeho pozice ve vládě a může se to obrátit proti němu.

