Premiére Fialo, pozor! Herec Kuželka varuje: Stačí vyjet za Prahu. Lidé jsou nespokojení. Kdy vyjdou do ulic?

„Sousedi na chalupě říkají, že to špatně skončí, a ve městech mimo Prahu lidi nadávají,“ říká k obrovskému zdražování herec Jan Kuželka a dodává. „Kdo má víc dětí a chce jim dávat například kvalitní mléko, tak aby si vzal na to půjčku.“ Ohledně očekávaného zdražování piva mluví o konci naší pivní kultury i o tom, že lidé možná pak opravdu vyjdou do ulic. Chytá se za hlavu nad nedávným vypnutím některých webů a vzpomíná na dobu před rokem 1989. Naši novou vládu označuje slovy „děs, běs“. V souvislosti s tím, jak „zvládáme“ příchod uprchlíků z Ukrajiny, říká – „zmatek a bordel“. Drsný vzkaz poslal na závěr Evropské komisi.

Dlouhé měsíce byla kultura kvůli covidu buď v omezeném režimu, nebo nefungovala vůbec. Podle vašich zkušeností, postavila se už „na nohy“? Mají lidé o kulturu zájem?

Představení, která byla přeložená z minulého nebo předminulého roku, byla vyprodaná. Jestli ale lidé kupují lístky na nové věci, to nevím. Ale obecně si myslím, že teď jich na kulturu chodí daleko méně. Zřejmě i z finančních důvodů. Lidé prostě šetří.

Ano, lidé šetří… Co na zdražování de facto říkají například sousedé u vás na chalupě nebo i lidé ve městech, kam přijedete s divadlem?

Zdražuje opravdu všechno. Teď jsem přijel z nákupu. Nestačil jsem se divit, co se během týdne zase všechno zdražilo. Ale kdyby to bylo o dvě koruny, ale to jsou někdy i desítky procent. A to ani nechtějte vědět, co říkají lidé mimo Prahu. Nejen na vesnici, ale i ve velkých městech. Myslím, že atmosféra je celonárodně opravdu dost a dost napjatá.

Říkáte, to ani nechtějte vědět… Co vám tedy říkají třeba sousedé na chalupě?

Na chalupě říkají, že to skončí špatně. A pokud přijedu, ať už pracovně nebo soukromě do nějakého města mimo Prahu, tam všichni jen nadávají. Nezažil jsem člověka, který by byl se současným stavem spokojený.

Rostou nejen ceny potravin, ale také čím dál víc ceny elektřiny, plynu… Jak tohle české domácnosti podle vás zvládnou?

Je to strašný. Všechny státy kolem se s tím zatím nějak popasovaly. A tady, tady se neudělalo vůbec nic. Tady je každému jedno, jestli se zvedne o 60 nebo 80 procent cena energií? Nikdo z politiků se nad tím nepozastavuje? Mám na chalupě výborného souseda, který má několik políček. A říká – já si všechno vypěstuju sám. Já se na ně můžu… Ale když nebude venkov, tak to město umře hlady. A něco na tom bude. Včera jsem viděl reportáž, jak se likvidují chovy prasat a další, protože je to drahé a výkupní ceny jsou malé. A pak se to sem dováží zvenku.

A jak hodnotit naši potravinovou soběstačnost?

Velkou bouři vyvolal výrok poradce premiéra Fialy ohledně toho, aby si lidé, kteří nevystačí s financemi, našli další práci. Co vy na to?

No ten se asi zbláznil. Když někdo má třeba děti, jak by to asi dělal? Kdo by se o ně staral? Ti, kteří radí takové věci, by se měli nechat vyšetřit.

Vraťme se k těm narůstajícím cenám. Z některých hospod a restaurací zaznívá, že by se pivo mohlo vyšplhat až na 70 korun. Co to bude znamenat pro ty restaurace?

Je to konec naší pivní kultury. My jsme měli samozřejmě jednu z nejlepších pivních kultur na světě. Do hospod se nechodí lidé primárně opíjet, ale chodí tam, aby tam potkali kamarády, popovídali si, no a k tomu si dali to pivo. Ale pokud bude stát 70 korun, tak to si myslím, že si jen tak někdo nedovolí. A bude to zánik řady těch krásných starých hospod, třeba i v Praze, kde už dnes to pivo mimochodem někde stojí kolem 55 korun.

Je pravda, že Češi jsou národem pivařů. Domníváte se tedy, že zdražení piva by už národ třeba i vyhnalo do ulic?

No, vždycky se říkalo, to si pamatuji ještě z dřívějška, že která vláda zdraží pivo, ta padne. Samozřejmě to pivo už se zdražilo xkrát, zatím vláda kvůli tomu nepadla. Ale myslím, že teď je to tak na hraně. A jestli ti „pracující“ lidé, kteří jsou zvyklí, že si to pivo v hospodě dají, na něj najednou nebudou mít, tak bych za to moc nedal, že do těch ulic vyrazí.

Celkově, jak hodnotíte naši „novou“ vládu?

Prosím vás, raději se mě neptejte, protože to je děs, běs. Myslím, že tohle je zatím nejhorší vláda, kterou jsme kdy měli.

Myslíte od roku 1989, nebo i předtím?

Tak předtím jsme samozřejmě neměli například tu tolik zmiňovanou svobodu slova. Jenže… dnes se ozývají lidé, kteří si pamatují na dobu před rokem 1989, a je smutné, že vám řeknou, že jim tehdy bylo daleko lépe. A to vám neřekne jeden, to jsou davy. A byli to lidé, kteří nadávali na komunisty. Já si pamatuji jednoho, který tehdy přišel u nás na chalupě do hospody a vykřikoval – vy všichni bolševici, vy budete viset. A nikdo ho v té hospodě tehdy neudal. Problémy měl až v práci, kde také tak pokřikoval, tam to na něj někdo řekl. No a dnes už se bohužel zase udává.

Domníváte se tedy, že mají pravdu ti, kteří mluví o tom, že někteří lidé dnes opět mají strach vyjádřit svůj názor?

Ano. Mají pravdu, určitě. Kam nás tohle dovedlo, aby někdo oficiálně vyzval, ať lidi nahlašují ty, co třeba mají jiný názor na to, co se děje na Ukrajině? No, darmo mluvit….

A co říkáte na nedávné vypnutí webů, které byly údajně dezinformační?

Tak tohle, to vám řeknu… Komunisti sice rušili Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, ale nikdy nic nevypnuli. Pamatuji si, že za komunistů se třeba rozšiřovaly podomácku napsané knížky, které v té době nemohly vyjít, jako například Černí baroni, Povídky Šimka a Grossmana a podobně… A v dnešní době zakážou některé weby, tedy některé informace? Snad každý člověk si sám dovede vyhodnotit, co je fejk a co ne. To je na každém z nás!

Když odbočíme, zvládáme či nezvládáme příchod uprchlíků z Ukrajiny? A co říci na situaci na hlavním nádraží v Praze?

Myslím, že je to jeden velký zmatek a bordel. Tady neví pravá ruka, co dělá levá. Když ministr vnitra si dovolí říct, že neví, kdo tady vlastně u nás je, kdo od března přišel? V době digitalizace, kdy není problém se propojit s jakýmkoli státem v Schengenu jedním kliknutím?

Evropská komise před měsícem navrhla ukončit odběr ropy z Ruska. Co byste jí vzkázal (otázka byla položena těsně předtím, než se EU shodla na novém sankčním balíku, který obsahuje právě i embargo na ruskou ropu)?

Že se zbláznili! Totálně se zbláznili! To přece může říct jen šílenec. Jestli se to utne, tak bude hladomor a stejně tak plyn, když nebude, tak lidi vymrznou. Nezávidím mladým lidem, kteří dnes nemají absolutně šanci na vlastní bydlení, na hypotéky, na nic…

