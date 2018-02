Přijímat nelegální migranty je fajn, cool nebo OK. EU je nejlepší na světě. Senátor Doubrava předem varuje, s čím na venkov přijedou studenti vyslaní šířit „kvalitní informace“

ROZHOVOR „Think-tank Evropské hodnoty je ultraliberální, eurohujerský dezinformační web. Jejich rady jsou hraběcí. Stejné bezobsažné obecné kecy, kterými nás krmili fanoušci Václava Havla i on sám,“ říká senátor Jaroslav Doubrava. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz se vrátil k volbě prezidenta a promluvil i k blížícímu se mimořádnému sjezdu ČSSD a volbě nového vedení. „Mně by, být členem ČSSD, byl nejsympatičtější byvší hejtman Zimola. Honza Hamáček hned po něm. Oba si uvědomují nebezpečí, ve kterém se strana nachází,“ říká senátor Doubrava.

Miloš Zeman obhájil post hlavy státu. Čím nakonec voliče podle vás získal a proč Jiří Drahoš, který přitom podle průzkumů po prvním kole lehce vedl, prohrál?

Občan Zeman zafungoval svou provokativní normálností. Drahoš se snažil, aby mu z pozadí i z uší vyrůstala andělská křidélka a ona mu z oušek při debatách s občanem Zemanem vykukovala sluchátka, do kterých mu jeho řídicí orgány posílaly své rady, jak Zemana ukecat. Všichni víme, jak směšná představa to byla. Stavěl se do role moralizujícího a různé hodnoty nabízejícího polosytým, pohrdavým výrazem ve tváři. Toto svatouškovství je ale spojováno intuitivně s hochštaplery. „Drahošovství“ může zaujmout lidi stejné myšlenkové skupiny a potom naivní (většinou mladé) lidi, kteří teprve hledají, jaký má jejich zeměkoule (na které se narodili) a jejich existence na ní smysl. Navíc neustále pohrdající pohledy vůči Zemanovi byly vnímány jako vrchol neslušnosti. Ta ale u Drahoše byla a asi i bude normální. Jeho výtka Zemanovi, že chce být prezidentem dolních deseti milionů, čímž se postavil do role, ve které se asi viděl, do role prezidenta pro horních cca dvě stě tisíc, byla také výtkou, která cosi signalizovala o jeho inteligenci. Prostě pohrdl tou chátrou, která se přiklonila k Miloši Zemanovi. To lidé včas pochopili. Miloš Zeman kromě toho svým chováním cíleně dává vzkaz lidem z českých hospod a z českých autobusů, luhů a hájů, že mu jde o normálnost, ne o nějaké velké ideje, které nejsou ničím jiným než kecy.

Ještě v den voleb došlo ve volebním štábu Miloše Zemana k incidentu. Novinář, který byl jednou z hlavních postav toho, co se tam odehrálo, bohužel v těchto dnech zemřel. Co se tam podle vašich informací opravdu stalo? Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že se novináři zachovali jako hyeny, nebo ti, podle nichž dělali jen svou práci? A co říct na tvrzení, že pana Slezáka novináři vlastně „uštvali“?

Protože nejsem lékař, nevím nic o souvislostech úmrtí pana Slezáka. Čili zda Slezáka novináři uštvali, nebo ne, nevím. Názory, že se tomu tak stalo, víme, že jsou. Co se tam stalo? To viděli v televizi úplně všichni. Jeden člověk zkolaboval. Z jakého důvodu, není podstatné. Základní fakt je, že zůstal ležet na zemi. A geniální šikulové natáčeli, jak jiní lidé běhají kolem bezvládně ležícího člověka. Dejme tomu mohli během dvou tří vteřin udělat blik blik a zmizet. Ani by si jich nikdo nevšiml. Normální člověk jejich poskakování kolem zkolabovaného člověka cítí jako hyenismus, a proto, myslím si, pan Slezák reagoval, jak reagoval, jako každý slušný člověk při kontaktu s hyenou.

Když jsme u médií, jak vy vidíte spor v Českém rozhlase, kdy je Janek Kroupa ,,popotahován“ před radou tohoto média a část tisku hovoří o ,,neonormalizaci“? Naopak výrazná část veřejnosti má za to, že ČT i ČRo si zprivatizovali ,,kavárna“ a její redaktoři, a přeje si s tím něco dělat. Tak tedy, co dělat se ,,státní“ televizí a rozhlasem?

Myslím, že Česká televize a Český rozhlas jsou „hujerské“ a nevadí jim štvanice proti Zemanovi, Babišovi a lidem kritizujícím probruselské lobby. Naopak, myslím si, že obě média jsou v čele té štvanice. Dokonce mám sklon věřit tomu, co se občas povídá, že byla zaplacena, aby tak činila, a zaplacena velmi dobře. Ale přece jenom všechno má svou určitou míru. Neonormalizací bych spíše považoval mediální terorismus občana Kroupy.

Vrátíme-li se k volbě prezidenta – o svém pohledu na výsledky prezidentských voleb se rozepsal na Facebooku neúspěšný kandidát Michal Horáček. Tentokrát měl vzkaz k voličům Miloše Zemana i Jiřího Drahoše, jejich rozhodování přirovnal k nákupu v obchodě, kde jsou k mání dva nápoje: krabicové víno a destilovaná voda. „Máte tři možnosti: vybrat si ten alkoholický sajrajt, nebo destilku, anebo si nekoupit ani jedno. A přesně to se ve volbách stalo: třetina lidí si ‚koupila‘ MZ, třetina JD, třetina nic,“ poznamenal. Zeman tak vyhrál podle něj proto, že ve víně, i když je mizerné, je nějaká opojnost a příběh, ale argumentace, že konzumace destilované vody je zdravější, nefunguje. Na tomto příměru staví i apel: „Už žádnou destilovanou vodu, jinak prohrajeme zase.“ Použil i další přirovnání, a to, že přesvědčit lidi, aby nevolili Zemana, je stejné jako vysvětlovat kuřákům, že to škodí zdraví, a vyzval ke vzájemnému respektu. Popsal Horáček dobře situaci, a jak se vám tyto příměry poslouchají?

Horáček se ukázal jako hlupáček. Má peníze, nic více. O jeho neinteligenci svědčí to, že hovoří o krabičáku a destilované vodě. Na lepší přirovnání asi nemá. Tím limituje především svůj horáčkovský nerozum. Tak pitomou alegorii nelze ani komentovat. Je to prostě vylitá žluč fracka, kterému někdo sebral hračku… To se ale opravdu týká tohoto jeho přirovnání. Na druhou stranu si ale musíme cenit a vysoko hodnotit to, že dokázal, nemýlím-li se, říci, že Miloš Zeman byl prezidentem zvolen a od toho okamžiku je i jeho prezidentem. To ukazuje, že přece jen je, řekněme, frajer. Samozřejmě v tom dobrém slova smyslu. To totiž nedokázal říci nikdo z těch, kteří proti Zemanovi kandidovali.

Olomoucká univerzita má v plánu vysílat do regionů dobrovolníky z řad studentů práv, medicíny nebo třeba sociologie, aby lidem pomohli řešit jejich existenční problémy nebo jim nabídli kvalitní informace, například o migraci nebo Evropské unii a o tom, jaké má dopady na jejich životy. Píše o tom server iHNed.cz. Je to podle vás dobrý nápad, který třeba i napodobí další univerzity? A bude mít tato „terénní univerzita“ efekt, který si autoři záměru slibují, tedy „zakopávání příkopů ve společnosti“?

Nebude se jednat o nic jiného než o misijní eurohujerskou propagandu. Na podobném principu jednají svědkové Jehovovi a podobné přitroublé sekty snažící se přesvědčit, že jejich představa boha je cool. Podobně mladí nezkušení aktivisté, které lze oblbnout čímkoliv, budou říkat, že nabízejí kvalitní informace o migraci nebo Evropské unii a o tom, jaké má dopady na jejich životy. Kvalitní informace neznamená nic jiného než šikovně formulované eurohujerské informace, ve kterých bude skryto, že vlastně přijímat nelegální migranty je fajn, případně cool nebo OK. A že EU je vlastně to nejlepší, co na světě existuje. Studenty cíleně využíval, spíše zneužíval, i Hitler a všechna mládežnická hnutí všech možných politických stran a režimů, které existovaly a dostaly se k moci. Jestlipak je univerzita také vybaví videozáznamy ukazujícími to, jak se tito svatouškové přicházející ilegálně do Evropy s neskutečnou touhou tvrdě pracovat chovají ve Francii, v Německu, Norsku, Švédsku a dalších zemích. Jestlipak tito misionáři budou umět vysvětlit lidem, proč najednou tyto informace nesmíme i přes svobodu slova vidět, proč jsou tyto informace, nejen videa, najednou odstraňovány ze sítí a internetu. Proč jsou stránky těch, kteří takovou informaci přece jen zveřejní, na měsíce za trest zablokovány! Proč o nich neinformují sdělovací prostředky, alespoň ty, které si proto, aby nám přinášely pravdivé informace, platíme i z vlastních kapes atd. atd.

Evropské hodnoty po volbách avizovaly, že jejich boj nekončí, naopak začíná. Výsledek voleb respektují, ale nehodlají se smířit s tím, „že naše země bude tažena některými politiky na autoritářský východ“. Vyzvaly lidi, aby se zapojovali, vyhledávali dezinformace a pomáhali jim. Co si o tom myslíte?

Je to bandička dobře placených propagandistů a z části bandička stážistů, aktivistů – dobrovolníků psychologicky jezuitského ražení. Think-tank Evropské hodnoty je prostě ultraliberální, eurohujerský dezinformační web. Jejich rady jsou hraběcí. Stejné bezobsažné obecné kecy, kterými nás krmili fanoušci Václava Havla i on sám. Relativizují problémy, do kterých nás uvádí EU, včetně migrační politiky. Nedávno tito chytrolíni napsali, že „... na českém území probíhají podle výročních zpráv českých zpravodajských služeb dezinformační operace, snaha o infiltraci státních a politických institucí či útočné kybernetické operace ze strany Ruska a Číny“. Mám pocit, že cudně pomlčeli o těch nejvýkonnějších. O Američanech. Nedávno jsem napsal i otázku. Co by u nás chtěli vyšpinit. Jsme tak blbí, že vše servírujeme jako na podnose a ještě jsme na to hrdí! Největší psina ale je, že podobně se chovají i státy západní Evropy, aby si jejich firmy a nadnárodní ekonomické mafie získaly co největší politický a ekonomický vliv. Včetně líznutí si miliard z dostavby Temelína a tak podobně. V jejich žargonu lze například napsat, že evropské vlivové agentury ukazují neustálý tlak na ovlivnění obyvatel tím, že olomoucká univerzita má v plánu vysílat do regionů dobrovolníky z řad studentů práv, medicíny nebo třeba sociologie, aby lidem pomohli řešit jejich existenční problémy nebo jim nabídli kvalitní informace, například o migraci nebo Evropské unii. Ale o tom jsem již mluvil.

Když opustíme téma prezidentských voleb, o víkendu tady máme mimořádný sjezd ČSSD. Koho vidíte jako nového předsedu strany? Prezident Zeman se netajil tím, že by rád viděl menšinovou vládu ANO podporovanou ČSSD a KSČM nebo SPD. Andrej Babiš nechce evidentně více spolupracovat s Milanem Chovancem a ten mu v podstatě sděluje totéž. Nemyslíte si, že tyto vstupní informace povedou právě k tomu, že novým předsedou bude Jan Hamáček? Má největší šanci?

Především. Obviněný není odsouzený! To by si měli všichni ti řvouni uvědomit. Mafiánské antipatie uvnitř politických stran jsou nečitelné, dokud nedojde na lámání chleba. Tedy do kdy si na sjezdu nebo sabatu vjedou jednotlivé frakce do vlasů a vynesou ortel pomocí vnitrostranických voleb. Pro ČSSD je problém, že v současnosti nemá dostatek osobností, takže největším nebezpečím je, že může mít šanci kdejaký ňouma, třeba i infiltrovaný dezinformační vlivovou agenturou Think-tank Evropské hodnoty. Působí to komicky? Ano, taková je situace. Sobotkovi tragicky selhali. Nenahradí je jiná verze ňoumů? Těžko říci. Tragičtější už se najít nemohou. Mně by, být členem ČSSD, byl nejsympatičtější byvší hejtman Zimola. Honza Hamáček hned po něm. Jejich pohled mi připadá realističtější. Oba si uvědomují nebezpečí, ve kterém se strana nachází. Přiznám se, že na výsledek volby jsem velmi zvědavý. Bude na něm záležet budoucnost ČSSD.

Jak vy sám vidíte případné vládní spojení ČSSD a ANO?

Možné je úplně všechno, pokud se někdo domluví, že se na nějaký čas účelově domluví. Myslím si, že ze strany ANO by asi bylo třeba hodně velkého sebezapření, aby dokázalo strávit všechny ty, hodně mírně řečeno, podlosti, které proti němu připravoval Sobotka. Určitě bych ale toto spojení viděl raději, podstatně raději než spojení se svatoušky z KDU-ČSL. Ti jsou, jak mnohokrát dokázali, schopni čehokoli, jen aby se do vlády dostali.

Exministr a ekonom Vlastimil Tlustý se domnívá, že zvolením Zemana začíná znovuzrození ČSSD, že se Zeman „vrátí“ do ČSSD, budou vyexpedováni ti, kdo ho v minulosti zradili, a přes „své lidi“ může nakonec sociální demokracii dostat až na teoretický zisk 25 procent. Co si o tom myslíte?

Tlustého dedukce jsou bezvýznamné. I sloni v ústecké zoologické zahradě vědí, že v ČSSD probíhá tvrdý boj o moc, kdy eurohujerská Sobotkova frakce by měla být popravena. Ale jaké skupiny je nahradí? To neví nikdo, protože ČSSD je tak zdevastovaná, že nelze o budoucnosti říci nic jiného, než že se uvidí. Budoucí zisk 25 % hlasů? Tlustý se zbláznil. Jak by toho chtěli docílit bez dominantního vlivu ve vládě? I kdyby vlezli socmani Babišovi do vlády, myslíte, že by Babiš byl tak blbý, aby jim dovolil docílit dominanci? A bez Babiše, co by asi ČSSD v Poslanecké sněmovně uválela? Po zkušenostech se Sobotkou bude pro Babiše ČSSD krutě pod rentgenem. Myslím, že ani skutečný návrat Miloše Zemana do ČSSD, což nepředpokládám, by v současné době z až tragického propadu ve volbách ČSSD nepomohl. Vzpomeňte na vyjadřování se například Sobotky, Štěcha a dalších funkcionářů k Zemanovi před prezidentskými volbami! Na takovou neslušnost asi Miloš Zeman úplně zapomenout nemůže. I přestože si většiny členů velmi váží.

S velkou pravděpodobností bude v ČR vládnout „tandem Zeman a Babiš“. Mají pravdu ti, kteří v této souvislosti mluví o ohrožení demokracie? Co by měli Miloš Zeman a Andrej Babiš především udělat, aby se stabilizovala situace na české politické scéně, a kam bude podle vás pod vedením těchto dvou politiků Česká republika směřovat?

Jenom blb může hovořit o ohrožení demokracie. Co to je demokracie? Že lidi jednou za čtyři roky jsou zavaleni předvolebními kecy, puštěni k volbám, a potom ať drží papulu a krok? Protože potom se dají do práce vlivové skupiny, tedy i mafiánské organizace napojené na podnikatelské klany v rámci EU, které nezajímají občané České republiky, ale jenom kšefty? Ano, to je ta naše skutečná demokracie. Co je možné v takovém bordelu ještě ohrozit?

Co by měli Miloš Zeman a Andrej Babiš především udělat, aby se stabilizovala situace na české politické scéně? Ať udělají cokoliv, bude to marné, protože dezinformační probruselské iniciativy z nich udělají vždy ruské agenty a bestie žeroucí zaživa děti… A ještě něco. Vládne vláda. Ta, a trochu Parlament, určuje dění, respektive měla by určovat v republice. Obávám se, že to ve skutečnosti dělá někdo úplně jiný a odjinud. Prezident moc pravomocí, kterými by mohl do řízení státu zasahovat, nemá. Prezident bude v podstatě pokračovat v tom, co dělal doposud. A co by měli především udělat? Jeden rychle sestavit vládu, která bude schopna dostat důvěru Sněmovny, a druhý ji stejně rychle jmenovat. Republiku by měli směrovat tam, kde bude možná rovnocenně výhodná hospodářská spolupráce. To je pro nás vzhledem k naší nevelikosti klíčové.

autor: David Hora