Přísné tresty a plán proti Bruselu. Rajchlovi ruší sály, takže přitvrdil

Přísné tresty pro ty, kteří budou chtít dětem ve školách vyprávět o homosexuálech a LGBT obecně. To chce lídr PRO a advokát Jindřich Rajchl, kterému v posledních dnech ruší pořadatelé sály pronajaté k jeho vystoupení. On míní vystupovat dál a přitvrzuje. Předestírá, jak se postavit Bruselu ve spolupráci se sousedními zeměmi. A dál mluví o svržení vlády, ne však hlasováním o nedůvěře.

reklama

Někde jsem četla, jak jste glosoval rozpočtovou politiku pětikoalice o tom, že na Hradě, ve vládě, v Parlamentu si zvýšili platy a nám ostatním daně. Jaké by zasloužilo název datum, kdy byl schválený konsolidační balíček? Jestli připomenete...

Černý pátek české ekonomiky a možná i černý pátek České republiky obecně, protože skutečně tenhle balíček není balíčkem ozdravným. Tohle je rána do vazu. V podstatě jakýkoli student vysoké školy ekonomické v prvním semestru se učí, že pokud je ekonomika v krizi, nelze zvyšovat daně, protože tím ji ještě více přiškrtíte a de facto ji dostáváte do totálního útlumu. My jsme oficiálně v recesi, máme za sebou několik kvartálů s poklesem HDP, takže situace je zcela přehledná a jasná. V tuto chvíli zvyšovat daně je opravdu rána do vazu pro českou ekonomiku. Vláda Petra Fialy jen potvrdila svou nekompetentnost a že dávno neměla sedět ve Strakově akademii. Tohle je morový úder a všichni se o tom v roce 2024 přesvědčíme.

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7857 lidí

Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová to nazývala také myslím černým pátkem české ekonomiky.

Přímo se to nabízí, samozřejmě. Když už schvalujete v pátek třináctého? (úsměv) Konotace, která tam je společně s černým pátkem, je naprosto jasná. Každý, kdo jenom trochu rozumí ekonomice a národohospodářství, je mu jasné, že tohle musí skončit obrovským průšvihem. Že se shodujeme s paní Schillerovou, tomu se nedivím, je kvalitní ekonomka. Vidíme to oba naprosto stejně. Dokážeme si představit nedozírné důsledky, které schválení balíčku bude mít pro naše občany a pro naše podnikatele.

Další otázka k hlasování o nedůvěře. Někteří poslanci se omluvili. Mělo hodně rychlý konec?

Nedůvěra jako taková je spíš jedno velké divadlo. Sto osmička drží v současné době zatím pohromadě poměrně pevně. Už bylo určité rozkolísání díky kauze pana Rakušana…

Já si dlouhodobě myslím, že jediné řešení, jak dosáhnout demise a předčasných voleb je projevení obrovské nespokojenosti ze strany občanů České republiky. Jak se snažím pořádat demonstrace, tak pokud by se skutečně zvedlo půl milionu občanů České republiky, tak věřím, že vláda tlak neustojí spolu s kauzou pana Rakušana a dalšími problémy, které se na nás valí. Taková demonstrace by velmi zásadním způsobem zatřásla s vládou a měla by potenciál dosáhnout demise.

Fotogalerie: - Lublaň čili Laibach

Neříkám, že hlasování o nedůvěře je nedůležité, držím kolegům i do budoucna palce, ale myslím si, že sto osmička se svých koryt nepustí. Jediná možnost, jak dosáhnout předčasných voleb je skutečně projevení masové nespokojenosti ze strany občanů této země. Je jen na nich, jestli si to nechají dál líbit, budou pouze kverulovat doma, nebo se půjdou postavit za svou zem a děti a vytvoří tlak tak obrovský, jako to vidíme v Německu, v Bulharsku a v dalších zemích a demisi si vymůžou.

Na sociální síti jste zveřejňoval informace o jedné z maminek. Děti na ZŠ Tovačov dostaly k vyplnění dotazník o otázkách týkajících se tematiky LGBT. Psal jste i o tom, že se tváří tak trochu jako nové náboženství?

Tak to je. V podstatě duhové náboženství. Kdokoli se vyjádří proti nové víře, je okamžitě ostrakizován a označován za odpůrce LGBT komunity apod. Nemám proti vůbec nic. Naopak několik mých přátel je členem této komunity. Jen mi obrovským způsobem vadí jejich propaganda na základních školách, která je na obrovském vzestupu. U dětí to vyvolává zásadní zmatení, zejména co se týká jejich sexuální identity. Vkládat malým dětem do hlavy: Vyberte si, jestli jste kluk nebo holčička, není nic, co by jim cokoli mohlo přinést. Máte statistiku, která byla vydána myslím minulý týden, že čtyřicet procent žáků devátých tříd trpí středními nebo těžkými depresemi. To je kombinace covidového roku a lockdownů a všech nesmyslů, které jim valí duhová propaganda do hlavy. Za sebe říkám, že je to věc, proti které budu vždy tvrdě vystupovat.

Strana PRO bude prosazovat podobně jako to zavedl Ron DeSantis na Floridě a Viktor Orbán v Maďarsku: Absolutní zákaz jakékoli politické indoktrinace dětí na základních školách včetně indoktrinace LGBT. To je už opravdu něco, co je už mimo náš rámec. Když sledujete vývoj, že se začínají přeoperovávat děti v podstatě v pubertě z kluků na holky a obráceně.

Psali jsme: Tento útok na premiéra Fialu z řad vládní koalice rozproudí ODS Turek (ODS): Euro ano nebo ne? Položme na stůl argumenty Babiš (ANO): Jediné, komu jste dokázali pomoct, byly energetické firmy 70 úspěšných kroků vlády, chlubil se Fiala. Babiš šel jeden po druhém: Lež, lež, lež. Tři hodiny

Odmítám, abychom tohle našim dětem vkládali do hlavy. Myslím, že by tato indoktrinace měla být velmi přísně a pod vysokými pokutami a tresty zakázána.

Nazýváte je duhovou inkvizicí. Vaše řešení?

Jak říkám, jsem přesvědčen o tom, že by měla být zakázána pod velmi přísnými tresty jakákoli propagace LGBT v rámci základních škol. Tam se mají děti učit číst, psát a počítat, mají se učit zeměpis, a ne LGBT bláboly. Chceme zakázat jakékoli operační změny pohlaví před osmnáctým rokem věku dítěte. Do 18 let se sexuální identita vyvíjí a může se měnit. Tyhle věci jsou nevratné. Vidíme mnoho případů, kde toho pak lidé následně litují. Tohle by mělo být následně rovněž zákonem zakázáno.

Mimochodem, na Slovensku a v Polsku se uskutečnily klíčové volby, budou mít jistě dopad na evropskou politiku i na V4. Padá tím možnost vytvoření případně i jiného formátu ve středu Evropy?

Opakovaně v podstatě cílím na velmi úzkou spolupráci se Slovenskem, Maďarskem a Rakouskem, kde v současné době jednoznačně dominuje FPÖ, strana, která vidí mezinárodní politiku stejně jako my, výrazní euroskeptici. Věřím, že právě tohle by měla být pro nás vize. Měli bychom následně přizvat státy bývalé Jugoslávie. Vůbec bych se nebál vytvořit takovou obchodní středoevropskou zónu, která by měla mít velkou budoucnost a obrovský potenciál. Pevně doufám, že se podaří volby v Rakousku, vyhraje FPÖ, a následně se to podaří i u nás a skutečně nastane situace, kdy budeme mít na Slovensku Fica, v Maďarsku Orbána, v Rakousku Kickla, a tím budeme schopní dohodnout tento středoevropský blok, který se bude bránit těm největším nesmyslům eurobyrokratů z Bruselu a zároveň bude budovat už svoji vlastní koncepci zóny volného obchodu na středoevropské bázi.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16290 lidí

Vy jste musel zrušit setkání v sále v Trutnově, tak jste přesunul akci na místní náměstí. Co k tomu říci?

Nejen v Trutnově. (Smích) V podstatě po celé republice se nás snaží zastavit, rušit sály, abychom nemohli vystupovat. De facto se bojí toho, co strana PRO představuje. Nás si v žádném případě nekoupí, nás v žádném případně nezastraší, nejsme žádná opozice, která bude hrát tuto hru s nimi. Pokud se nám podaří naši snahu dovést k úspěchu, tak budou skládat účty. A to v trestně-právní rovině.

Bojí se pravdy, protože je známé to, že pravdu nevyvrátíte a jediné, co s ní můžete dělat, je, že ji umlčíte. Tak nám zrušili sál v hotelu Patria na nátlak místní ódéesky, vyrazili jsme v úterý na náměstí, a přesto, že byla poměrně zima, měli jsme několik stovek příznivců a bylo jich tam více, než by dorazilo do sálu. Atmosféra byla úžasná. Účast byla ještě větší a v podstatě nám udělali větší reklamu. Na internetu už to má přes sto tisíc zhlédnutí.

Aby toho nebylo málo, tak nám to samé udělali, co se týká akce v pátek. Ve středu nám to oznámili. Nejprve jsme měli jet do Hodonína, tak zrušili sál, zrušili i sál v Čejkovicích, což byla náhradní varianta, tak si to zopakujeme. V pátek půjdeme na náměstí do Kozojídek na jižní Moravě. Dorazí i Petra Rédová, Vidlák, Ondřej Dostál i naše ekonomická expertka Ivana Turková. Komu se na Moravě líbila atmosféra pod otevřeným nebem, může si to zase v pátek užít.

Psali jsme: Výbuch nemocnice v Gaze od zapomenuté rakety Hamásu? Generál Šedivý by tomu klidně věřil Vondra o bruselském teroristovi: Vycházíme z toho jako idioti Nábytek a světla do Jurečkovy kanceláře. 230 tisíc, jen to hvízdne. Další statisíce za speciální hodnocení zaměstnanců Nemůžeme být bez Evropské unie. Naše alma mater. Nerudová s Farským se dojali před lidmi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE