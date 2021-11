Proč zavírají zrovna 17. listopadu? Není to náhoda, dávají najevo, že svoboda je jim...

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor má za to, že bavorský model v Česku již byl a pamětníci na něj neradi vzpomínají. Podle něho bylo Česko opět zaprodáno Německu a že se tak stalo zrovna na 17. listopadu prý není náhoda. „Jde o zcela bezprecedentní poukázání na to, že nějaká lidská práva a svoboda jsou těmhle novodobým fašistům putna,“ míní a dodává, že nacisté v roce 1939 také zavírali školy a segregovali obyvatelstvo.

Od pondělka se zpřísní životní podmínky pro neočkované. Takzvaný „bavorský“ model znamená neuznávání žádných testů. Platit bude jen očkování a překonání covidu v posledních 6 měsících. Jak se na to díváte? Dává to podle vás smysl?

Anketa Jste pro zavedení povinného očkování proti covidu-19? Ano, všech 14% Ano, ale jen důchodců 2% Ano, ale jen vybraných profesních skupin 3% Ne 81% hlasovalo: 36049 lidí

Co říkáte na to, že zpřísnění bylo oznámeno 17. listopadu? Má to svou symboliku?

Nic není náhoda. Symbolika je velmi důležitá. Stejně jako bohorovnost našich protektorů z řad rádoby politiků konajících jakože ve prospěch našeho dobra. Jde o zcela bezprecedentní poukázání na to, že nějaká lidská práva a svoboda jsou těmhle novodobým fašistům putna. Ostatně symbolicky, tak jako 17. listopadu 1939 byly německými nacisty na roky zavřeny naše vysoké školy, zatýkání a do koncentráků internováni vysokoškolští studenti. Totalita jako totalita. A pro srovnání, co dělají současní koronafašisti? Zavírají školy, segregují obyvatelstvo, šíří nenávist a rozeštvávají občany očkované proti neočkovaným. Tohle je na nejvyšší tresty a ne na trafiky na finských ambasádách, v úchylných protikovidových poradních výborech typu MeSES či co nebo na řády Bílého lva.

Evoluční biolog Jaroslav Flegr nabádá: „V souvislosti s růstem cen plynu skokově stoupla cena za kremace. Neohrožujte rodinný rozpočet svých blízkých – nechte se očkovat!“ Co na to říct?

Další z řady šíření poplašných zpráv a paniky ze strany hvězdy pologramotů mediálního mainstreamu.

Jestli bude Andrej Babiš kandidovat na prezidenta, tak já také, řekl na CNN Prima hudebník Michael Kocáb. To už se nám to hezky skládá, Pavel, Kocáb, Fischer, Hilšer… Nebude nakonec na straně liberálů překandidátováno?

To zcela jistě bude, neb takový je prorežimní zájem a ono všichni proti jednomu či pár vlasteneckým bude záměrem pro to, aby lidi přece jenom vybrali některého charakterového či mozkového mrzáka typu generalissima Pavla, Kalouska, Fischera, Nerudové, Hilšera, Němcové, Bradáčové… Ale liberálové na svou stranu jistě i přetáhnou nějakého alespoň na pohled konzervativnějšího bezpáteřáka, tak jako v minulé volbě v případě Mirka Topolánka, který měl na poslední chvíli za úkol přebrat část voličské základny Zemanovi a předat je později ve prospěch některého liberálního farizeje ve druhém kole. Jinak Kocáb je jenom chyba v Matrixu, ten je myslím potíží i pro samotné liberály a jejich adepty, neb jeho IQ i QI dosahuje zhruba úrovně postrachu králíkáren a točivého derviše známého pod jménem Jura Drahoš.

Sociolog Ivan Gabal ve svém textu pro Forum 24 prohlásil, že vzhledem ke zdejšímu odporu proti očkování jde o naši další prohru po hybridním útoku Kremlu. Jak moc je tento soud přesný?

Vždycky se lépe svádí vlastní selhání na někoho jiného. Rusko je vděčným terčem současných svazáků a úderníků typu Gabala a dezinformačního plátku Forum 24 psychopata Šafra. Odpor proti vynucovanému a šikanóznímu očkování přece nebudeme svádět na idiocii vlastní propagandy a nedůvěryhodnost experimentálních vakcín, ale na hybridní válku či útok ze strany Ruska. Protože tak je to správně, a tak to má být.

Piráti vstoupí do vlády. Po čtyřech dnech si to drtivou většinou odhlasovali. Budou podle vás ve Fialově kabinetu slyšet?

To nevím. To se uvidí. Nekritickou podporu ze strany mainstreamových médií typu ČT či CNN Prima News jistě mít budou, což je strategicky důležité, takže navzdory jejich volebnímu fiasku a věčnému se střílení do vlastních končetin to, myslím, nebude zas tak špatné. Slyšet budou.

Andrej Babiš mladší v posledních dnech na twitteru nadává Čechům do genetického odpadu a do zm*dů, o svém bývalém kamarádovi Pavlu Novotném pro změnu prohlásil, že medaili Řeporyjí mu prý strčí do dámských intimních partií. Zúčtoval i s Džamilou Stehlíkovou, tou Stehlíkovou, která vypracovala posudek, podle kterého je Babiš mladší v pořádku a nic nebrání jeho účasti ve vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Jak si to vysvětlujete? A je snad možné, že posudek neodráží skutečnost?

Mladý Babiš od začátku sám ukazuje, že jeho psychický stav není zcela – nebo vůbec? – v pořádku. Byl jen loutkou v rukou rádoby kamarádů, kteří ho zneužili proti jeho vlastnímu otci, ať už jsou jejich vztahy jakékoliv. Mladý Babiš mi přijde jako tragikomická a bezvýznamná loutka zneužitá zejména rádoby novináři a nijak zvlášť se o něj nezajímám, takže víc toho říct nemůžu.

Automobilka Volvo přiznala, že její elektromobily jsou při výrobě asi o 70 % méně ekologické než vozy se spalovacími motory. Při provozu v EU se to prý srovná za zhruba 77 tisíc kilometrů. Začíná se do debaty o elektromobilitě pomalu dostávat i racionalita, nebo podle vás není nad čím se radovat?

Je drobnou útěchou, že alespoň nějaká automobilka si troufne vypustit do světa realitu, ale přílišné nadšení bych z toho nevyvozoval. Prakticky žádná nadnárodní firma vzhledem ke svým vlastníkům, svému postavení, dotování a podobně si nemůže dovolit jít proti režimu, proti ekologickému fanatismu, který je opět pouze prostředkem a nástrojem k dalšímu ovládání a podvolení lidí celého světa.

