Prudký propad akcií v USA, měli bychom se obávat i my? Zde jsou slova experta

ROZHOVOR „Je to na křišťálovou kouli. Nástroje, kterými se centrální banky dostaly z minulé krize, nikdy předtím nevyzkoušely. Za půl roku budeme chytřejší,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz k důsledkům propadu akcií na americké burze ekonom, hypoteční specialista Josef Uchytil. Americká ekonomika má silný vliv na ekonomiku světovou. „Když se v Americe někdo uprdne, je to cítit na celém světě,“ přirovnává. Akcionářům však radí: „Při dlouhodobě strategické investici nemá cenu panikařit. Naopak pokud má nějaké volné zdroje, může využít levnějších akcií a nějaké přikoupit.“ Výhrady má k bitcoinům. „Nestojí na žádných reálných základech. Je pro dobrodruhy.“

Před týdnem v pondělí akcie v USA prudce oslabily. Podle BBC šlo o největší denní propad od září 2008, od finanční krize. Je to něco významnějšího, čeho bychom se měli obávat, nebo je to jen dočasný výkyv?

Po pár dnech se sestup zastavil, takže se zdá, že by neměl dramaticky pokračovat. Míru tohoto propadu během jednoho dne patrně způsobily algoritmy, které využívá spousta investorů na trhu. Jeden z algoritmů zvaný stop-loss má stanoveno, že pokud během dne klesne hodnota akcie třeba o pět procent, v ten okamžik se okamžitě prodá, aby se zabránilo dalšímu propadu. Nicméně tento prodej sám o sobě vlastně znamená další propad ceny akcie.

Když je tedy těch stop-lossů moc, zvyšuje se pravděpodobnost propadu?

Umocňují propad. Mizí investoři z trhu, klesá poptávka. Když klesá poptávka, klesá cena.

Americké ekonomice se daří, vykazuje dobrá čísla. To nemá na toto vliv?

Z tohoto pohledu je to zvláštní. Americké ekonomice se daří, a nejen jí. I evropským ekonomikám. Predikce na letošní rok jsou velmi pěkné, například v České republice je odhad růstu HDP 3,2 procent. Pravděpodobně se tu sešlo několik faktorů. Zatím se smazaly výnosy za leden. Dnes jsme na úrovni prvního ledna. Co během ledna vyrostlo, se během pár dní smazalo. Růst, který tomu předcházel, byl způsobený tím, že centrální banky tiskly peníze, naše Česká národní banka dělala měnové intervence. Do oběhu přišlo velké množství peněz, které končilo uměle – protože kam s nimi uměle na kapitálových trzích. Čímž se vlastně zvyšovala hodnota těch cen. Je možné, že tato korekce znamená vystřízlivění v momentě, kdy FED navyšuje úrokové sazby, ČNB také, už nejsou tak levné.

Dá se říci, že trh byl nafouknutý a teď se upouští vzduch z té pomyslné bubliny?

To je otázka. Zjistíme to přesně až s odstupem času. Vždycky to tak je. Za půl roku budeme všichni chytří a budeme vědět, co se stalo. Doufám, že je to jenom vystřízlivění, a že se do investování pustila řada nezkušených investorů. V momentě, kdy přijde jen drobná korekce, ustupují ze svých pozic.

Čekal jste, že něco podobného přijde? Nebo se to odhadnout nedá?

Poslední čtyři roky se píše, že přijde nějaká krize. Ale je pravda, že za poslední dva měsíce jsem nenarazil na jediný komentář ve stylu, že hrozí pokles na akciových trzích. Naopak všude zprávy, jak se ekonomikám daří. Jediný problém, na který narážíme hlavně tady v Evropě, je lidská kapacita. Nezaměstnanost je prakticky na nule. Ale to určitě není důvodem tohoto poklesu. Je to tím, že na trzích se objevili investoři, kteří tam nemají co dělat. Neinvestovali za normálních okolností. Normální situace je, když je na termínovaných vkladech nějaké úročení, kdy státní dluhopisy vydělávají. Dnes je to tak, že stále se vydávají státní dluhopisy se záporným výnosem. To znamená, že si koupíte dluhopis a za pět let vám stát vrátí méně, než za kolik jste ho koupil. To donutí spoustu investorů jít do toho rizika, jít do akciových trhů a při mírném poklesu z toho vystupují.

Co poradíte lidem, kteří obchodují s akciemi na americké burze?

Nejdůležitější je, jaký mají cíl s penězi, s prostředky, které mají zainvestovány. Při dlouhodobě strategické investici nemá cenu panikařit. Naopak pokud má nějaké volné zdroje, může využít levnějších akcií a nějaké přikoupit. Pokud je v situaci, že třeba do tří let bude tyto prostředky potřebovat, v tom případě je to víceméně spekulace. Neměl bych mít většinu majetku v akciích, pokud tyto prostředky potřebuji v horizontu pár jednotek let. V tomto případě je potřeba se mít na pozoru a možná postupně odprodávat. Neudělat zbrklé rozhodnutí a hned prodat vše, ale po několika odkupech se té pozice zbavit.

Jak je vlastně rozšířené u nás obchodování na burze? Přijde mi, že na Západě, v Americe je to více rozšířené i mezi běžnými lidmi, zatímco my jsem v tomto poměrně nevzdělaní a moc se do toho nehrneme...

Zaplať pánbůh, že se do toho nehrneme, když v tom nejsme vzděláni. Znám spoustu příběhů lidí, kteří viděli možnost rychlého zbohatnutí na akciovém trhu, a prodělali kalhoty. Ale i na Západě většina lidí investuje prostřednictvím kolektivního investování, tedy prostřednictvím podílových fondů. I nejbohatší lidé na světě investují spíše prostřednictvím podílových fondů než přímo na akciích. Samozřejmě i těch fondů se dotknou propady, ale je tam nějaký profesionál, který může udělat nějaké rozhodnutí zabraňující propadu, či naopak využít potenciál.

Při posledním velkém poklesu akcií na americké burze se krize přenesla z USA i do Evropy podle hesla – když si Amerika kýchne, Evropa dostane rýmu. I v České republice jsme to tehdy docela silně a dlouho pociťovali. Nehrozí teď, že toto americké „kýchnutí“ bude mít vliv i na naši ekonomiku?

Bude a má. Je to tím, jak jsou dnes ekonomiky globální, propojené. Mimochodem, ta minulá krize trvala poměrně dlouho, započala v říjnu 2007, až do března 2009. Rok a půl klesaly akciové trhy. A nejenom v Americe, kde ten problém vznikl, ale všude. Americký akciový trh má největší kapitalizaci na světě. Americké firmy jsou rozlezlé po celém světě. Když se tedy něco stane s americkou ekonomikou, má to opravdu vliv. A dokonce i v rozvíjejících se trzích, které se zdánlivě zdají oddělené. Na druhou stranu pro Japonsko či Čínu je Amerika největším dlužníkem. Svět je hodně propojený. když se někdo uprdne v Americe, je to cítit po celém světě.

Nicméně nepředpokládáte, že to bude mít teď takový vliv jako po tom roce 2007, kdy i naše ekonomika upadla do poměrně dlouhé recese?

Je to na křišťálovou kouli. Nástroje, kterými se centrální banky dostaly z minulé krize, nikdy předtím nevyzkoušely. To, že se peníze ve velkém pumpovaly do ekonomiky. Následky, jaké budou, k tomu vznikne mnoho nových ekonomických teorií. Můj poznatek za tu dobu, co se pohybuji v této branži, je, že každá ekonomická teorie platí do té doby, než přijde nějaká nová. Tuším, že dvanáct z dvou tisíc amerických ekonomů předpovídalo americkou hypoteční krizi 2008-2009. Dneska také možná jedna setina ekonomů předpovídá správně, co se stane. Za půl roku prostě budeme chytřejší.

Ještě se zeptám na váš názor na bitcoiny?

Tím, že jsem profesí osobní finanční poradce, je mojí úlohou splnit klientovi jeho cíle s co největší pravděpodobností. Mojí úlohou není zečtyřnásobit jeho majetek. Ale aby svým dětem dopřál, to co má, aby v důchodu byl na úrovni, jakou si představuje. Bytostně se vyhýbám jakýmkoliv spekulacím jako je třeba bitcoin. Nestojí na žádných reálných základech. Může v budoucnu sloužit jako alternativa k zažitým měnám, možná že nahradí centrální banky. Osobně tomu ale příliš nevěřím a sázím na strategické investice. To znamená nemovitosti, akcie, dluhopisy a všechny možné nástroje pevně úročené. Bitcoinům se vyhýbám.

Ten je asi spíše pro dobrodruhy...

Ano. Je pro dobrodruhy. Věřím, že je to ohromný adrenalin. Před čtyřmi měsíci mi někdo říkal, že na bitcoinech vydělal tisíc procent. Ptal jsem se ho – opravdu jsi je vydělal? To znamená prodal? Odpověděl mi – proč bych je prodával, to bych byl blázen. A dneska je úplně někde jinde. Je to hra, je to hazard.

autor: Oldřich Szaban