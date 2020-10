Průšvih za průšvihem. OKD? Vedení si nahrabalo, sliby chyby. Minář proti Babišovi nepomůže, říká pirátka Klusová

reklama

Od pondělí se Česká republika vrátí do nouzového stavu a omezení kvůli koronaviru. V problémech není ale jen Česko. Nakolik lze podle vás ze současného stavu vinit politiky a nakolik nepředvídatelnost vývoje?

Anketa Chcete Miroslavu Němcovou v Senátu? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 8298 lidí

Je to nový ministr zdravotnictví Roman Prymula, s nímž přicházejí razantnější opatření. Má vaši důvěru? A jak se podle vás liší a bude lišit od minulého ministra Adama Vojtěcha?

Rozhodně je ráznější a podle všeho má v uvozovkách koule postavit se premiérovi. Očividně je to mnohdy potřeba, protože premiér by o opatřeních rozhodovat neměl a už vůbec ne na základě reakcí lidí na Facebooku. Kdybych se řídila tímto veřejným míněním, už dávno nejsem u Pirátů. Zodpovědný politik musí být schopný dělat i nepopulární kroky, umět je ale lidem vysvětlit a zdůvodnit, tak aby nakonec pochopili, proč jsou nezbytné a jak pomáhají předcházet vyhrocení problémů. Nelíbí se mi, že Roman Prymula nemá prověrku, a ani jeho kontroverzní obchodní vazby. Na druhou stranu chápu, že křeslo ministra zdravotnictví je v tomto čase opravdu horké a dokonalé adepty premiér hledá jen těžko. Na ponižující scény s ministrem Vojtěchem jen tak Česko nezapomene.

Často v rozhovorech slýchám argument, že především opozice před létem volala po rychlejším uvolňování, a teď vyčítá vládě, že k tomu došlo. Piráti jsou v opozici, co říkáte na tento argument?

Piráti demonstrativně roušky nikdy neodhazovali, nosili je i celou dobu ve Sněmovně, naše názory jsou konzistentní. Chtěli jsme problémům s druhou vlnou předejít, upozorňovali jsme na to, že může přijít, tak jako jsem už od března upozorňovala, že nám tiká časovaná bomba v OKD. Klíčem k úspěchu bylo řešit rychle a efektivně lokální ohniska, tak abychom nemuseli přistupovat k plošným opatřením, které mají fatální dopady na ekonomiku i kvalitu života lidí. Zvýšit testovací kapacity. Zapojit soukromé firmy do boje s nákazou, tak abychom měli profesionální call centra a spolehlivé výsledky testů do 24 hodin.

Psali jsme: Nouzový stav je nesmysl! Vláda nás vrací před rok 1989, varuje zkušený starosta

Pochválila bych snad jen hackaton Hack the crisis, díky němuž se společnost Diana Biotechnologies blíží k vyvinutí ultracitlivých testů, které by umožňovaly provádět testy ze slin nebo vyzkoušet takzvaný pool testing, což je vhodné pro plošné pravidelné testování. Vezmou se vzorky celé školní třídě a smíchají se do jednoho, který se zkoumá v laboratoři. Stačí jeden pozitivní a test ho odhalí, vykazuje pozitivitu. Pak se teprve otestují žáci jednotlivě, mohou do karantény a podobně. Tím ušetříte peníze, testovací kapacitu a můžete masivně testovat preventivně. Zavírat školy a podniky je to nejhorší řešení, kterému se lze vyhnout včasnou a chytrou prevencí.

Dalším častým argumentem je, že opozice stále takzvaně křičí, ale není aktivní v navrhování jiných řešení. Může na tom něco být?

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 30.9.2020) Ano 73% Ne 27% hlasovalo: 16859 lidí

Existují případy, kdy se vysoké školy hodlají bránit i soudně. Poslanec Marek Benda z ODS mi řekl, že ze strachu z koronaviru obětováváme vzdělání jedné generace, což není správné. Uzavírat, či neuzavírat školy? A které – základní, střední, vysoké…

Rozumím tomu, že zavírání základních škol má obří dopady nejen na kvalitu výuky, ale také na zaměstnané rodiče. Rozumím tomu, že jsou problematické některé předměty, jako jsou hudební nebo tělesná výchova, kde dochází k většímu šíření viru. Otázkou je, zda zavření škol, kde studenti a žáci sedí v lavicích a učí se, nepovede k tomu, že se budou třeba i více rizikově setkávat jinde. Co je ale rozhodně potřeba, to je urychleně vytvořit podmínky pro distanční výuku a rozvoj digitálních technologií ve školách. Covid ukázal, že nejen velká část žáků, ale také učitelů nemá dostatečné vybavení pro on-line výuku ani dostatečnou úroveň digitální gramotnosti. A to je opravdu problém.

Jste zastupitelkou Karviné a kandidujete v kraji na hejtmana. Jak vnímáte koronavirovou pandemii z pohledu běžného zastupitele? Co by obcím pomohlo nejvíce?

Bohužel jsme jako opoziční zastupitelé téměř žádné informace nad rámec toho co běžní občané neměli. Je to smutné. Právě otevřená kvalitní data a informace jsou základem pro zvládnutí jakékoliv krize, natož krize tohoto rozsahu. Pokud nemáme jasná data a ani pořádně nevíme, co se děje a proč, je těžké politikům důvěřovat. V tomto ohledu musím lehce pochválit hejtmana, že statistiku pro jednotlivé okresy každodenně zveřejňuje na Twitteru. Na druhou stranu to ale zároveň vyvolává otázku, zda má mít monopol na tento typ informací a je jeho úkol je zveřejňovat.

Psali jsme: Skopeček (ODS): Nominální dluh v roce 2019 narostl, klesala jenom jeho relativní výše Šéf Motola Ludvík: Některým pacientům s covidem nic není, ale leží nám tu. Zahlcení Itálie? To bylo jinak Plzeň 3: Tři zasazené sakury symbolizují partnerství obvodu, města a pivovaru Slez dolů, nebo tě sundám! „Koloniálnice“ z Milionu chvilek besedovala. Bylo živo

A co obcím naopak činí v této době největší komplikace?

Za mě totéž co občanům. Nedostatek relevantních informací, validovaných dat a předvídatelnost opatření.

„Přestože bych se na billboardech ve společnosti postarších strejdů v košili vyjímala, nezaplatili jsme ani jeden. Jednak jako Piráti dlouhodobě bojujeme proti vizuálnímu smogu i nelegálním billboardům, jednak stojí billboardová kampaň statisíce až miliony a my jako strana bez podpory kmotrů a multimilionářů takhle za vaše hlasy utrácet nechceme,“ napsala jste na sociální síť. Právě množství peněz je jednou z věcí, které je přisuzován úspěch Andreje Babiše a hnutí ANO, včetně schopnosti polepit skoro každou vesnici volebními plakáty. Může to tedy fungovat i jinak?

Anketa Má vláda na žádost Prymuly vyhlásit nouzový stav? Ano 59% Ne 41% hlasovalo: 11113 lidí

Věnujete se tématu Ostravsko-karvinských dolů, například jste varovala před možnou nákazou v dolech, které – na rozdíl od jiných odvětví – zůstávaly v provozu, až se koronavirus rozšířil mezi horníky. Také jste se s Piráty vyfotila v košili OKD, proti čemuž se společnost ohradila. Teď se chystá propouštění tisíců zaměstnanců, ale o uzavření dolů se mluví už dlouhá léta. Jak vlastně celé OKD a přístup státu k němu vnímáte?

Je to průšvih za průšvihem. Prostě série obrovských selhání státu i managementu s obrovským dopadem na lidi na Karvinsku i havíře. Když vláda rozhodla, že OKD převezme, měla se postarat, aby si skutečně vydělala do roku 2023 těch pět miliard na útlum a sociální program. Mezitím se kraj měl na útlum připravovat. Měli jsme vytvořit nová pracovní místa a novou vizi pro Karvinsko i celý kraj. Nikdo z politiků kromě mě o tom ale nemluvil, protože místní nechtěli slyšet, že změna přijde, ať se nám to líbí, nebo ne. Politici chronicky selhávají, když mají lidem říct pravdu, která je nepříjemná. Já nebrnkám na strunu populismu a věřím, že z dlouhodobého hlediska se to jednou vyplatí a lidé to pochopí. Premiér se v roce 2018 před komunálními volbami rozhodl bez racionálních důvodů prohlásit, že těžba pojede do roku 2030. Management si vyplatil tučné prémie a jelo se ve starých kolejích. Když teď slyším, že kraj není připraven a teprve zpracováváme dopadovou studii, je mi smutno. Nemuselo by to tak být, kdyby mě někdo poslouchal a sledoval dění na globálních trzích s uhlím.

Překvapil vás vstup Mikuláše Mináře do politiky po působení v Milionu chvilek pro demokracii, nebo jste to čekala? A roztříští tak ještě více už roztříštěné hlasy voličů, jak se také ozývá?

Nepřekvapil, šuškalo se o tom dlouho. Já jsem se akcí na Letné neúčastnila, porazit hnutí ANO podle mě musíme jinak. Nicméně děkuji Mikuláši Minářovi za jeho práci pro Milion chvilek a přeju mu hodně štěstí. Má stejné právo vstoupit do politiky jako kdokoliv jiný. Nemyslím si ale, že to jakkoliv pomůže dosáhnout původního cíle porazit Andreje Babiše. Nutno dodat, že já ani Piráti jsme ale nikdy tento cíl neměli. Vznikli jsme totiž dříve než hnutí ANO. Antibabiš není program, je to jen názor. To máte jako v byznysu. Nemá smysl jen brblat a kritizovat konkurenci, zvítězíte, jen když se budete soustředit na svůj rozvoj a nabídnete lepší produkt. Piráti vznikli odspodu, děláme věci jinak, stranu tvoříme společně, máme společné vize, světonázor, hodnoty. Tím se vždycky budeme odlišovat od stran, které jsou něčím projektem nebo vznikly kolem jedné výrazné osobnosti.

Někteří politici teď vyjadřují názor, že opoziční strany se snažily přihřát si polévku na demonstracích proti premiérovi Andreji Babišovi, a teď je Minář v podstatě podrazil. Co vy na to?

Jak už jsem řekla, je to jeho legitimní rozhodnutí. Nechci to nijak hodnotit. Piráti se na demonstracích nijak nepřiživovali.

Je čím dál více zřejmé, že se Piráti do dalších poslaneckých voleb pravděpodobně spojí se STAN. Předseda Pirátů Ivan Bartoš tvrdí, že strany mají společná témata. Vidíte to stejně? A je spojování potřebné vzhledem k hodně rozděleným hlasům?

No to bych neřekla, že je zřejmé. Nejsme rozhodnuti, analyzujeme postoje členů v krajích a ani já sama si nejsem jistá, jestli by to skutečně přineslo očekávaný výsledek. Přestože v Karviné jsme se STAN v koalici a funguje to bezvadně, ne všude to tak musí být také. Máme trochu jiný politický styl, vizuální tvář, formy kampaně. Otazníků je stále spousta. Naše rozhodnutí, ať bude jakékoliv, bude ale založené na důkladné analýze. A tu ještě nemáme.

Žen není v politice příliš mnoho. Čím to podle vás je? A v čem je to jiné než pro muže?

Politika je velmi nehostinné místo. Vulgarity, které musím číst, jsou daleko za hranou slušnosti. Ale o tom to je. Postupně veřejnou diskusi kultivovat a vracet lidem důvěru v politiky. A nedostatek žen v politice bych místo kvót řešila hlavně větším povzbuzováním a poskytováním podmínek pro sladění politické kariéry s rodinou.

Psali jsme: Už je zle? Potřebuji do nemocnice, rakovina. A je zákaz kvůli covidu! šíří se Ferjenčík (Piráti): Řízení veřejných výdajů je nepřehledné Ministryně Schillerová: V roce 2019 došlo k navýšení příjmů i výdajů, které nebyly v rozpočtu zakomponovány Navrkal (Pritái): Prosadili jsme udělování dotací jen firmám se známými vlastníky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.