První dáma ODS Udženija: Ta Babišova bublina brzy praskne. ODS uspěje, protože plníme sliby

Sněmovní vyšetřovací komise podá kvůli diskutované privatizací OKD trestní oznámení na Zdeňka Bakalu, Bohuslava Sobotku, Vladimíra Dlouhého a dalších zhruba jedenáct osob. Co tomu říkáte?

Pokud má někdo podezření na spáchání trestného činu, je jeho povinností takové podezření oznámit policii. To vyplývá z trestního zákoníku a platí to jak pro občany, tak pro politiky. Já ve sněmovní vyšetřovací komisi nejsem a nemám bližší informace, takže více to nemohu ani komentovat.

Nedlouho poté, co bylo zastaveno trestní stíhání premiéra Andreje Babiše, čelí trestnímu stíhání expremiér Bohuslav Sobotka. O čem to svědčí?

Nevyvozovala bych z toho nějaký obecný závěr. Jak říkám, pokud existuje nějaké podezření ze spáchání trestného činu, měla by jej policie vyšetřit a je jedno, koho se to týká.

Anketa Je dobře, že Zeman vyznamená exprezidenta Václava Klause? Ano 32% Ne 68% hlasovalo: 7290 lidí

Domníváte se, že je ještě možné vytunelování OKD spravedlivě potrestat a dočkáme se spravedlivého rozuzlení?

Já mám v naše soudnictví poměrně důvěru. Je pravda, že si na spravedlnost musíme občas trochu počkat, ale věřím, že platí pro každého. Pokud se v kauze OKD stalo něco nekalého, budu jedině ráda, když to policie prošetří a viník dostane spravedlivý trest.

Čapí hnízdo byla jednou z kauz, o níž se opírali demonstrující. Jak je možné, že ve věci OKD, kde se jedná o mnohem větší částky, se nic takového neděje?

To skutečně netuším. Myslím, že většina demonstrujících spíše poukazovala na zjevný fakt, že premiér země čelil trestnímu stíhání a je ve střetu zájmů. To si myslím, že je pro politickou kulturu špatně, a také jsem na to upozorňovala.

Petr Fiala se nechal slyšet, že si troufá ve volbách porazit Andreje Babiše. Nezdá se podle průzkumů, že by podpora hnutí ANO klesala. Co ho může porazit, když ustál i Čapí hnízdo?

Petr Fiala je politik s jasným programem a vizí nejen pro ODS, ale i pro celou zemi. Je to konzervativní politik a stejně jako my všichni v ODS je přesvědčen, že k dlouhodobému úspěchu nevedou prázdné marketingové fráze, ale tvrdá a poctivá práce. Jsem si jistá, že ta nafouknutá bublina Babišových slibů brzo splaskne a ODS se úspěchu dočká. Volební průzkumy jsou jedna věc, realita voleb je pak věcí druhou. S hodnocením bych s dovolením počkala až po volbách.

Psali jsme: Karlovarští Piráti nesouhlasí s prodejem školky Okamura o rozpočtu: Zlodějny! Lži o důchodech. Neziskovky. Drahota pro lidi. A vládo, proč kašleš na... ? Straníci, hrajte vedoucí úlohu! vybízí prý Huawei své zaměstnance v Česku Šárka Nová: Když žena v produktivním věku z ničeho nic onemocní a během manželství zemře…

Občanští demokraté chtějí komplikovat cestu k další fázi elektronické evidence tržeb, jak jen to bude možné. Výběr DPH už nyní není takový, jak si ho vláda přála, přesto ale pokladny a tiskárny běží. ODS tvrdí, že EET zruší, jakmile se dostane do vlády. Je zrušení EET v budoucnu reálné?

Jistěže je reálné. ODS své sliby plní a já to zde mohu jenom zopakovat. ODS elektronickou evidenci tržeb zruší při první možné příležitosti. Odmítáme šmírovat aktivní občany, kteří nechtějí nic jiného než podnikat a plnit si své sny. Chceme stát, který bude pro občany partnerem, a ne nepřítelem.

Volební průzkumy z poslední doby přisuzují Trikolóře kolem 3 až 4 procent, s výjimkou posledního průzkumu agentury Median, který hovoří o 1,5 procentu preferencí. Má podle vás Trikolóra na to, aby zasedla do příští Sněmovny?

Nezlobte se, ale já ostatní politické subjekty příliš hodnotit nechci. Soustředím se na ODS a na to, aby lidem představila dobrý a promyšlený program. Případný výsledek Trikolóry, nebo nějaké „co by, kdyby“ mě opravdu nezajímá.

Konflikt mezi Čínou a Prahou roste. Odnese to pravděpodobně i fotbalová Slavia. Ministr kultury Lubomír Zaorálek si předvolal čínského velvyslance Čang Ťien-mina a pak ze společné schůzky předčasně odešel, protože se „řeči čínského protějšku nedaly poslouchat“. Co se týče naší politiky vůči Číně, jsou tu na jedné straně skalní ochránci lidských práv jako pražský primátor Zdeněk Hřib, na druhé straně chtějí s Čínou dělat byznys lidé kolem Miloše Zemana a tak podobně. Ze slibovaných investic ale nepřišlo skoro nic, jak dokládají čísla. Jaký postoj bychom tedy měli k Číně volit?

Jsme suverénní země a rozhodně bychom se před nikým neměli plazit. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že Praha ani její zastupitelé nemají od voličů mandát určovat zahraniční politiku státu. Myslím, že by se primátor měl věnovat spíše katastrofální dopravní situaci a nedostupnosti bydlení. Pro Pražany by to bylo jistě přínosnější.

V Senátu se v poslední době několikrát diskutovalo téma zakotvení práva na zbraň do Ústavy. Jak se k takovému návrhu stavíte? Je podle vás potřeba takového kroku silnější i kvůli momentální bezpečnostní situaci v Evropě, nebo jde naopak o krátkodobý problém a byla by chyba nechat jím své rozhodnutí ovlivnit?

Já tento návrh jednoznačně podporuji. Česká republika má podle mého jeden z nejlepších zákonů, co se týká civilního držení zbraní. Neexistuje jediný racionální důvod, proč lidem, kteří dodržují zákon a jsou spolehliví a splnili zkoušku způsobilosti, bránit v držení zbraně na vlastní ochranu. Bohužel jsme v poslední době svědky snah toto právo lidem odepřít. Pokud by ústavní zákon ohledně držení zbraní ochránil práva našich občanů, jsem jednoznačně pro.

Psali jsme: Udženija (ODS): Vláda si bere rodiče jako rukojmí. Svoláme mimořádnou schůzi k rodičovskému příspěvku Zm*d Ondráček? Pavel Novotný jede dál. A vynadal čtenářům Lhala? „Slavná“ Pirátka, partnerka Michálka, odstoupila. Ale je tu další info. A nářky z útrob strany Prasárničky! Na Klause ml. udeřilo: Jde o zločinné uprchlíky. Zásadní info



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.