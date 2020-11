Prymula na nás dělal psí oči a žadonil. Papaláš. A Faltýnkovi Petr Gazdík naložil ještě mnohem hutněji

ROZHOVOR Jak vidí místopředseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík cestu Jaroslava Faltýnka do Španělska v době koronaviru? „Jako důkaz, že se myšlení těchto lidí nezmění a že mají pocit, že mohou všechno. A na ostatní pohlížejí jako na plebs,“ komentoval v rozhovoru. Nelíbí se mu ani, že vláda během léta nesplnila nic z požadavků pro případnou druhou vlnu a najednou se diví. Rovněž se nedomnívá, že by ministr zdravotnictví měl vyzývat média k pomoci, když je jejich smyslem kriticky kontrolovat vládu.

Prezident jmenoval nového ministra zdravotnictví, je jím dětský hematolog Jan Blatný. Ten při své první tiskové konferenci vyzval média, aby mu pomohla změnit strach lidí v respekt. Je to správný přístup?

Tak především – ministr nemá co úkolovat média nebo je k něčemu vyzývat. Jen si vzpomeňme, jak třeba premiér ještě někdy v září obviňoval média, že paniku kolem viru vyvolávají ona, zatímco on tvrdil, že je všechno v pohodě a vláda má situaci pod kontrolou. Takže – ať pan ministr dělá, co má, a nechá na médiích, ať dělají to, co je jejich smyslem. Mimo jiné kriticky kontrolovat vládu.

Blatný také slíbil rozhodnutí založená na sdílených datech srozumitelná všem a prodiskutovaná napříč odborníky i politiky. Oboje je kvůli přístupu státu už delší dobu kritizováno. Domníváte se, že s jeho příchodem čeká Čechy v tomto ohledu změna?

Změna nastat může. Otázkou je, zda jsme schopni ze zveřejňovaných čísel vyvozovat správné závěry. Podle mě – a jsem laik – je podstatný především počet pacientů, kteří potřebují nemocniční péči. A tato čísla známe.

Jak jste vnímal další výměnu ve funkci ministra zdravotnictví s tím, co jí předcházelo? Tedy odhalení Deníku Blesk, že se bývalý ministr Roman Prymula a Jaroslav Faltýnek z hnutí ANO (v té době místopředseda) sešli v uzavřené restauraci?

Jako čiré papalášství, kdy na nás ministr dělá psí oči a žadoní, ať dodržujeme jím vyhlášená opatření, a sám na ně zvysoka kašle. Následné výmluvy ve stylu děcek z 5. B „já přece nic neudělal“, byly už jen trapné.

Navíc se ukázalo, že Jaroslav Faltýnek chvíli na to odletěl do Španělska. Po návratu svůj krok zlehčoval s tím, že je zločinec a měl by být zastřelen. Jak takový přístup vnímáte?

Jako důkaz, že se myšlení těchto lidí nezmění a že mají pocit, že mohou všechno. A na ostatní pohlížejí jako na plebs.

Dost se mluví právě o Faltýnkovi v tom směru, že je chráněncem premiéra Andreje Babiše (hnutí ANO), protože se v politice stále drží i po těchto událostech. Kromě toho čelí i dalším problémům, mimo jiné figuruje v brněnské kauze Stoka. Může na tom něco být?

Nejsem vyšetřovatel, takže nevím. Ale dřív politici odstupovali kvůli mnohem menším podezřením.

Nakažených v zemi přibývá, nejvyšší vytížení nemocnic se očekává do dvou týdnů. Jak se podle vás vládě daří poskytovat nemocnicím a zdravotníkům podporu a pomoc? Včetně budování polních nemocnic, povolávání lékařů ze zahraničí a podobně?

Polní nemocnice je připravená, nechápu ale platby miliardářovi za poskytnutí prostor. Jinak, jak jsem pochopil, chybí hlavně proškolené zdravotní sestry. Celkově ale vnímám opatření vlády – a to nejen přímo ve zdravotnictví – spíše jako chaos a metodu pokus-omyl. A mám po krk jejich prognóz, které pak nevycházejí.

Nedávno jste právě v našem rozhovoru vyjádřil nespokojenost s nedostatečným plánováním vládních představitelů. Tedy, že nemáte v ruce žádný plán, co bude a za jakých podmínek. Předseda STAN Vít Rakušan to kritizoval se slovy, že vláda žádá o prodloužení nouzového stavu, ale plány a zdůvodnění stále chybí. Proč tomu tak podle vás je?

To je další věc – vláda přece plán dostala na zlatém podnose i s konkrétními kroky, co dělat během léta. Neudělala z toho téměř nic – a teď se diví? My jako opozice jsme viděli ten dokument s doporučeními až v září. Přitom jsme po něčem podobném už od jara volali.

A co školství? Nyní se budou uzavírat speciální školy, mateřské zůstanou otevřené. Problémem je ale stoupající nákaza mezi pedagogy, i nedostatečné vybavení některých žáků k výuce na dálku. Sám jste pedagogem, co s tím, aby se tyto problémy minimalizovaly?

Problém budou mít žáci závěrečných ročníků, před kterými jsou přijímací zkoušky, a pak prvňáčci, kteří by teď na začátku potřebovali zažít školní řád a disciplínu, učení se pohromadě s dalšími dětmi. Sám doma takového prvňáčka mám, vím, o čem mluvím. Já doufám, že se ministerstvo vzpamatuje a představí plán, jak školy zase otevírat.

Velmi často se řeší rozpor mezi nutností opatření kvůli koronaviru a omezování svobody. Jak to vidíte vy? A je možné nějakou hranici najít v době, kdy jde o životy?

Nikdo nechce, aby umírali lidé. Ale oni umírají a jiní zase umírají kvůli protikoronavirovým opatřením – omezuje se péče o jinak nemocné. Takže je nutné najít balanc. Nedovedu si představit separované lidi měsíce nebo léta. To by přece společnost jako taková přestala existovat.

Je prezident Miloš Zeman správnou morální oporou Čechům v této době? Jak se vám líbily jeho poslední projevy?

Nelíbí se mi už dlouho. A nestačí mi, že třeba naposledy nikoho nepozurážel. Zvykli jsme si na jeho hrubosti tak, že jásáme, když nepřijdou? Právě v této chvíli bychom potřebovali na Hradě státníka. Ale ten tam není a volba byla na nás. Nemá smysl hořekovat.

Ivan Bartoš, předseda Pirátů, se nechal slyšet, že by do dalších poslaneckých voleb šel rád ve spojení se Starosty a nezávislými tak, jak se o tom už dlouho mluví. Vy sám jste nedávno navrhl odložit rozhodnutí o této spolupráci. Půjde STAN nakonec do voleb s Piráty? A na čem to záleží?

Záleží to na vůli vůbec jednání o parlamentní spolupráci zahájit. STAN už do toho jde, zahájení vyjednávání schválil, teď je rozhodnutí na Pirátech. A pak na dojednaných podmínkách a konečném schválení. Jsem optimista, věřím, že to vyjde.



