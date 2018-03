Ptákovinám o Sorosovi věří jen psychicky labilní. Rusko je zlo. Mynář a Nejedlý jsou nebezpeční. Zemana čeká akce, že se bude divit, uvádí aktivista Jan Cemper

Jak bude vypadat druhé funkční období Miloše Zemana, které začíná právě teď? Čeho se obávat z jeho strany i ze strany prezidentových spolupracovníků? ParlamentníListy.cz oslovily pořadatele demonstrací nejen proti Zemanovi, aktivistu bojujícího proti údajným dezinformacím a člena Strany zelených Jana Cempera, aby v den prezidentské inaugurace sdělil třeba i to, s jakými protesty proti své osobě může znovuzvolený prezident v nejbližší době počítat.

Miloš Zeman dnes složí prezidentský slib. Ten zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ Tento slib složí již podruhé. V čem jeho jednotlivým částem dostál ve volebním období 2013–2018?

Anketa Odslouží Miloš Zeman celý pětiletý prezidentský mandát, který mu začíná dnes? Bohudík ANO 89% Bohužel ANO 2% Bohudík NE 5% Bohužel NE 4% hlasovalo: 5424 lidí

Tak v prvé řadě nedodržel to, že bude jednat v zájmu všeho lidu. Zájem všeho lidu není, aby prezidentská kancelář měla rekordně vysoký rozpočet, který nikdy nikdo neměl.

Pan Zeman ovšem v prvé řadě neskutečně rozdělil společnost. Nálepkuje lidi, je vulgární. To by si prezident neměl dovolit. Navíc lže. Je několikrát soudně usvědčeným lhářem. A lže opakovaně.

Jako naposledy po vítězství v prezidentských volbách prohlásil, že vyhrál všude kromě Prahy. Ne. Nevyhrál. Prohrál také ve středních Čechách, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, části Jihočeského, v Brně. Ale to se panu prezidentovi asi nehodí.

Jan Cemper

Co od Miloše Zemana očekáváte v jeho druhém volebním období? Zaprvé tedy, doslouží ho celé? A pak, komentátoři upozorňují, že nyní je již v zásadě neodvolatelný. „Utrhne se ze řetězu?“

Nejsem hyena, a tak nikomu nebudu přát smrt a tak věřím, že prezident Zeman doslouží. Pravděpodobně, ale vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, bude jeho aktivita limitována. Určitě nepodnikne tolik zahraničních návštěv jako v prvním volební období. I návštěvy krajů jistě omezí.

Na stranu druhou, když už promluví, tak to jistě bude „stát za to“. To se ukazuje už teď, když je ještě ostřejší vůči novinářům a podobně. Takové chování dělá z novinářů terče jako z Jána Kuciaka na Slovensku.

Nejhorší je ovšem jeho podpora extremismu. To, že si tyká s Tomiem Okamurou. Že se chystá legitimizovat sjezd KSČM svou účastí. Hodlá pokračovat v tom, co dělal už v předchozím období, když 17. listopadu vystoupil na jednom pódiu s extremistou Konvičkou nebo 28. října 2013 pozval na Hrad antisemitu Adama B. Bartoše.

Z minulého volebního období má Zeman přání setkat se s Donaldem J. Trumpem. To se mu zatím nepodařilo, pokud pomineme společnou fotku v OSN. Dočká se Zeman?

Ne. Nevěřím tomu. Donald Trump ho k ničemu nepotřebuje. Pokud Česká republika neposlouží jako neutrální půda k jednání mezi americkým a ruským prezidentem (jak již se jednou stalo), tak určitě ne.

Vy jste podporoval Jiřího Drahoše. Po úvaze a s určitým odstupem, co se mělo udělat v kampani jinak, aby nevyhrál Zeman? Máme zde třeba průzkum Medianu, který tvrdí, že téma „Rusko je zlo“ Drahošovi nepomohlo. Měl prý místo něj frekventovat třeba téma exekucí?

Rusko je zlo. To, že se to objevilo v kampani, je správné. Rusko naší krajině nikdy nic dobrého nepřineslo. Ať se bavíme o roku 1948, ať se bavíme o okupaci 1968, ať se bavíme o tom, že SSSR bránil rozvoji naší ekonomiky tím, že zakazoval vyrábět určité věci, že do SSSR byly vyváženy věci pod výrobní cenou. Kdybychom nebyli součástí východní bloku, tak jsme ekonomicky na tom minimálně na úrovni Rakouska.

Pan Drahoš to však chytil za špatný konec. Upozorňoval na jisté pokusy ovlivnit volby a více je nespecifikoval. Měl se více věnovat dezinformacím a upozornit na to, že třeba pan Zeman v jedné z debat citoval Aeronet. Ten Aeronet, který BIS vede jako bezpečnostní hrozbu pro ČR.

Já hlavně být v týmu pana Drahoše, tak po 1. kole vynaložím všechny prostředky na výrobu a tisk volebních novin. V kterých bude rozhovor s ním, texty, kdo ho podporuje, ale také třeba texty týkající se exekucí. A to noviny v několikamilionovém nákladu, aby se dostaly do všech schránek v ČR. Tahle strategie vyšla SPD a Pirátům. Asi by vyšla i panu Drahošovi.

Okolí Miloše Zemana. Jiří Ovčáček, Martin Nejedlý, Vratislav Mynář a jeho žena... Co říci ke každému z nich? Představují oni či někdo další nebezpečí pro tuto zemi? Hovoří se třeba o chystaném „atomovém“ tendru, k tomu jako člen Strany zelených jistě máte co říct. A včera byl na Hradě šéf ČEZu Daniel Beneš…

Jiří Ovčáček je šašek a chce být jen středem pozornosti. Netřeba ho více řešit. Nebezpeční jsou lidé jako Martin Nejedlý nebo Vratislav Mynář.

Martin Nejedlý má zájmy v Rusku. Vždyť byl zakladatelem Lukoilu v České republice. Vratislav Mynář? Člověk bez bezpečnostní prověrky, člověk, co tlačí na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, ať vydá ruského hackera Jevgenije Nikulina. Být panem Pelikánem, tak ho okamžitě potom vydám do USA.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Že dostavba jaderné elektrárny Temelín je jeden z důvodů, proč lidi jako Martin Nejedlý potřebují Miloše Zemana v úřadu, je jasné. Oni potřebují, aby tu zakázku dostala ruská firma. Jde o miliardy, jde i o to, aby Rusko mělo na ČR nějakou páku. Osobně jsem proti dostavbě, ale pokud by k ní mělo dojít, ruské firmy bych vyřadil. Prezident k tomu nemá ani kompetence o něčem takovém rozhodovat, tak nevím, o čem s panem Benešem jedná.

Vztah Zeman–Babiš. Kdo koho bude v následujících letech držet za... varlata, slušně řečeno? Jak prognózujete výsledek jednání o vládě a jakou cestu bude tlačit prezident Zeman?

Tak prezident Zeman si přeje vládu ANO za podpory ČSSD a KSČM. Tomu však nepřidává to, že Babiš veřejně nepodpořil Ondráčka do čela kontrolní komise GIBS. KSČM muže být uražena, zrazena. Uvidíme.

Odpůrci Zemana a Babiše demonstrovali proti Zdeňku Ondráčkovi. Protestovat chtějí i proti Zemanovi a jsou ohlášeny určité „pracovní porady“ lidí, kteří jsou nespokojeni s politikou Zemana a Babiše. Co se to děje? Kdo bude v příštích měsících protestovat a proti čemu? Příznivci Zemana mluví o „majdanizaci“ a Georgi Sorosovi... Co k tomu říci?

Prosím vás pěkně. Žádný plán demonstrací neexistuje. Jako že si aktivisti sednou a rozhodnou, kdo, proti čemu, kdy bude protestovat? Tak to opravdu nefunguje. Vím, že pro některé lidi je to těžko pochopitelné, ale ty demonstrace v pondělí byly spontánní. Cílem nás teď je jen vytvořit nějakou platformu, která pomůže v koordinaci takových akcí do budoucna, aby byly co nejlépe zorganizované. Ptákovinám o Georgovi Sorosovi věří jen psychicky labilní lidé. Aeronet si třeba vymyslel, že na Slovensku je jakýsi Sorosův kůň Marcello Fabiani. Ve skutečnosti nikdo takový neexistuje.

Co se týká protestů proti Zemanovi, protestovat se určitě bude v Nymburce proti jeho účasti na sjezdu KSČM. Je tam velká energie a iniciativa od místních lidí, kteří tam sjezd KSČM a ani Miloše Zemana nechtějí. V Nymburce pan Zeman prohrál na plné čáře. Myslím, že se bude hodně divit, kolik místních proti němu vyjde. I když on to stejně svede na pražskou kavárnu.

Jan Hřebejk se svěřil, že teď už pohrdá voliči Miloše Zemana. Protože nedokáže pochopit, že někdo mohl volit Zemana i podruhé. Sdílíte jeho pohrdání?

Ne. Voliči Miloše Zemana nepohrdám. Je třeba s nimi mluvit a vysvětlovat jim naše postoje. Ačkoliv s tím, koho volili, nesouhlasím, jejich volbu respektuji.

Psali jsme: Pohrdám voliči Zemana. Ty ksichty z SPD... Ty kanále Filipe, já bych ti přál, abys dostal od Ondráčka přes držku. Blbci se přestali stydět za svou blbost, říká Jan Hřebejk Zeman dnes složí na Hradě svůj druhý prezidentský slib Prezident Zeman přijal šéfa ČEZ Beneše. Řešili spolu například situaci v Bulharsku Univerzity reprezentují dolních deset milionů mnohem více, než prezident Zeman, vykládal rektor Bek. Pak se chlubil, kdo jej podporuje do Senátu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jaroslav Polanský