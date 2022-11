Putin nikam nespěchá, USA vydělávají a Evropa je na nich závislá. Expert Bohbot už tuší, jak to dopadne

Putin se rozhodl definitivně srazit Ukrajinu na kolena. Myslí si to mezinárodní bezpečnostní expert David Bohbot, ředitel Centra pro výzkum terorismu, podle kterého je jasné, že ruský prezident ani v tuto chvíli nebude vzdávat svůj úspěch v ukrajinské válce. „K urychlení změn na bojišti už zbývá jen málo možností. Další mobilizace, přímý vstup Číny do bojů, nebo to nejhorší, použití jaderných zbraní,“ znovu opakuje Bohbot, který se nově stal bezpečnostním expertem Trikolory. „Západ cítí úlevu ze zjištění, že raketa, která vybuchla nedaleko polsko-ukrajinské hranice u vesnice Przewodów, nebyla vypuštěna ruskou armádou, Zelenskij je z toho zklamaný,“ říká Bohbot v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz

Jak vnímáte současný vývoj války na Ukrajině?

Západu se podařilo prezidenta Putina na Ukrajině zahnat do toho příslovečného posledního rohu. Psal jsem o tom, očekával jsem to, a zároveň doufal, že se to nestane. Ruská federace už oslovila Severní Koreu a Írán, proběhla částečná mobilizace, Wagnerovci už válčí naplno, takže k urychlení změn na bojišti už zbývá jen málo možností. Další mobilizace, přímý vstup Číny do bojů, nebo to nejhorší, použití jaderných zbraní. Putin teď nebude vzdávat boj, vidíme, že tlak ruské armády roste a narůstá i intenzita útoků na ukrajinskou infrastrukturu. Ruská armáda chce Ukrajině definitivně zlomit páteř.

Podle mě to ví i prezident Zelenskij. Ukazuje na to i poslední incident s explozí rakety v Polsku. Zatímco Západ cítí úlevu ze zjištění, že raketa, která vybuchla nedaleko polsko-ukrajinské hranice u vesnice Przewodów, nebyla vypuštěna ruskou armádou, Zelenskij je z toho zklamaný. Předpokládal, že na dopad ruské rakety v Polsku, členské zemi Aliance, bude NATO reagovat. Je si totiž dobře vědom, že bez zásadní změny situace nemůže Ukrajina válku proti Ruské federaci vyhrát.

Většina západních expertů si ale myslí opak. Tvrdí, že Ukrajinci úspěšně pokračují a nezastaví se, dokud Rusko neporazí. Říkají, že Putin už je zoufalý a neví kudy kam.

Jsou to nezkušení amatéři, nedivím se, že to říkají. Jak reagoval Putin na obsazení Chersonu Ukrajinci? Okamžitě ustanovil nové oblastní centrum, město Geničesk! To není reakce zoufalého vůdce, ale připravený krok někdo, kdo je rozhodnutý a připravený na dlouhý boj, ví, že cesta nebude jednoduchá a nikam nespěchá. Pokud chcete porazit nepřítele, musíte znát jeho historii a mentalitu, musíte se mu dostat do hlavy, poznat jeho pohled na život, musíte se sami stát nepřítelem. Jako svůj vlastní nepřítel vidíte věci jeho očima a přesně víte, co bude dělat. Naši „experti“, stejně jako naše vláda, to na rozdíl ode mě nejen nedělají, ale ani toho nejsou schopni. Přestavte si, že sledujete nějaký čas rybáře. Sedí u vody a nechytí ani rybku. Můžete si myslet, že je neúspěšný, a je docela možné, že máte pravdu. Ale pokud chcete zjistit, jak je to s ním doopravdy, musíte vědět, jak dlouho to dělá, jaké má zkušenosti a jestli má i další možnosti obstarat si něco k jídlu.

Prezident Putin zná ruskou historii i mentalitu Rusů. Jeho okamžitý neúspěch u Chersonu jemu i celému ruskému národu připomíná boj o Stalingrad a situace na Ukrajině problémy Ruska ve druhé světové válce. Proto bylo tak důležité rychle prohlásit čtyři oblasti za ruská území a změnit tak boj o ně z útoku proti Ukrajině na obranu ruského území. Přišli jsme o Cherson? Ruská armáda má teď nový úkol – vrátit Rusku jeho území, bojovat o zem matky Rusi! Teď se píše nová kapitola dějin Ruska a místo Putinova jména v ní záleží na výsledku této války, ne na počtech mrtvých, nebo její délce. Proto se prezident Putin v žádném případě nevzdá. Stačí mu jen čekat. Věří, že se vše změní, vnímá únavu některých koaličních partnerů, který vidí rostoucí rizika a tvrdé dopady války na obyvatele Evropy. Vnímá i únavu amerických občanů a vidí ekonomickou situaci ve světě. Ryby se mohou radovat, když stokrát stáhnou z háčku nástrahu a užijí si červíky zdarma. Náš rybář čeká na možnost pořádně zaseknout a dát jediný smrtící úder. Víc nepotřebuje.

Říkáte, že ještě nedávno byla možnost tuto válku zastavit. Proč se tak nestalo?

Odpovědí je Amerika. Jsou to právě USA, které na rusko-ukrajinské válce profitují asi nejvíc ze všech zemí. Mají proto logicky zájem na jejím pokračování. A nejde jen o obrovské zisky pro americké vývozce zkapalněného plynu na úkor ruského vývozu. Evropské země radikálně omezují závislost na dovozu z Ruska ve všech oblastech. Tím se ale stávají naprosto závislými na USA jak v oblasti surovin a energetiky, tak při zajišťování bezpečnosti. Rusko jako druhý největší světový exportér zbraní ztrácí díky sankcím obrovské segmenty trhu. Mnoho jeho zákazníků přechází na západní zbraně, především americké. Další miliardy přinese americké ekonomice také obnova Ukrajiny. Většinu práce zadají americkým firmám, které už teď mají radost z každého raketami a bombami zničeného mostu, letiště, nebo silnice. Míra lidského utrpení celosvětově roste. Ohrožuje celé populace a destabilizuje vládnoucí režimy. Je mi proto líto, že utrpení, způsobované válkou na Ukrajině, je v očích Američanů přijatelnou cenou za obrovské výhody a profit, které oni sami získávají.

Jak v tomto smyslu vnímáte postoj současné vlády České republiky?

Stejně jako selhali „experti“, o nichž jsem hovořil, selhali a selhávají i naši politici. Nejsou schopni vidět celý obraz situace a dělají tu největší možnou chybu – žijí jen v tomto okamžiku a nevidí budoucnost. Špatné rady tak zvaných „expertů“ vše jen zhoršují. My všichni za to draze zaplatíme. Euforie brzy skončí, a jednou skončí i tato válka. Nám zůstane půl miliónu uprchlíků a mnoho problémů, které jsme nemuseli mít, kdyby se vláda chovala odpovědně. Máme slabou ekonomiku, posílali jsme a ještě budeme muset poslat Ukrajincům hodně peněz, ponoukali jsme je, aby bojovali. Teď je Ukrajina v ruinách a nemůžeme ji přece říci, že jí nechceme pomoci. Bojovala přece pro nás a za nás, ne? Takhle to přece řekli naši politici, a od nás se prostě čeká, že tento účet zaplatíme. Co víc, nikam nezmizí ani velmoci Rusko a Čína a obě budou čekat na ten správný moment, kdy a jak nám pořádně otlouci o hlavy hloupé, krátkozraké a nesmyslné kroky našich politiků. A ten okamžik jednou přijde. Jak říká staré přísloví: „Pomsta nejlépe chutná studená“.

Myslíte si tedy, že Putin zvítězí i přes sankce a pomoc, kterou poskytujeme Ukrajině?

Dále, v okamžiku, kdy tato území připojil k Rusku, stala se z ruské armády, útočící na ukrajinské území armáda, bránící ruské území a jeho občany. To je pro Putina velký morální úspěch. Nemusí už vysvětlovat, proč Rusko bojuje – brání přece svá území! Najednou jsou to Ukrajinci, kteří by měli přestat útočit.

U mnoha Rusů vyvolal svým krokem reminiscence na ruskou historii, kdy mnohokrát museli bránit své území proti daleko lépe vyzbrojenému nepříteli, za situace, kdy neměli dostatek zbraní a munice. Nesoudím, jestli je to spravedlivé, ale ze strategického hlediska je to geniální. Ruská armáda může zopakovat operaci „Uran“, která by byla de facto kopií bitvy o Stalingrad. Vojenské vítězství Ruska v této bitvě by tak ukončilo celou válku.

Znamená to také, že pokud se prezident Putin rozhodne použít taktické jaderné zbraně (a osobně věřím, že už se rozhodl), bude mít tento krok v očích ruské veřejnosti plnou legitimitu. Varoval západ, že nebude tolerovat útoky na ruské území. Neposlouchali jsme ho, je to naše chyba. Jeho současné akce jsou plně v souladu s ruskou doktrínou, a tudíž zcela legální. Pokud by NATO zareagovalo a zaútočilo i mimo Ukrajiny, včetně cílů na Blízkém východě nebo na ruské námořní lodě, velmi rychle by pochopilo, co se vlastně stalo a co je ve hře. Předpokládám, že by prakticky okamžitě vznikl obrovský tlak na diplomatické řešení konfliktu. Nakonec by Rusko získalo to, co chtělo – všechny čtyři ukrajinské oblasti, a možná i něco navíc.

Vy mu to přejete?

Já si přeji jedinou věc – konec konfliktu. Jako všichni ostatní, platím více za pohonné hmoty, plyn a elektřinu a bojím se o bezpečnost a budoucnost mé rodiny. Jestli skončí tento konflikt bez použití nekonvenčních zbraní, budu to osobně považovat za obrovský úspěch. Každý zachráněný život, ať ruský, nebo ukrajinský, má svou cenu, a proto je pro mě ukončení této války tak důležité. Velká část Čechů, včetně těch, kteří byli před válkou hodní a plni lásky, zapomněla na hodnotu života. Nenávist je úplně zaslepila, a oni nechápou, co se kolem nás děje. Kombinace rusofobie a absolutní jednostrannosti médií spoustě lidí jako by zatemnila vlastní rozum. Obracejí se i proti těm, které měli před konfliktem rádi, a někdy i proti vlastní rodině. Jestli jste nevěřili, že něco jako zlo skutečně existuje, pohlédněte do jejich očí a duší. Jsem pyšný na to, že mě tenhle konflikt nezměnil. Mám své názory a své analýzy, ale nemám v sobě nenávist ani vůči Američanům, kteří podle mě tuto situaci vytvořili, ani proti hloupým lidem, jako je ministr Rakušan, který povýšil pytel na mrtvoly na nejdůležitější symbol ČR.

Odešel jste od Svobodných a vzápětí vstoupil do Trikolory. Co vás k tomu vedlo?

Svobodné mám rád a dobře se mi s nimi spolupracovalo. Vím ale, že s mými názory měli jak část členů, tak někteří lidé ve vedeni této strany problémy. Nechtěl jsem se stát někým, kdo je názorově rozděluje a vytváří problémy vedení strany. Stále s nimi budu spolupracovat, rozešli jsme se jako přátelé.

Chci zůstat v politice a Trikolora, kterou znám ze spolupráce z minulých parlamentních voleb, byla logickou první volbou. Je to konzervativní strana, jejíž názory jsou mi blízké. Stranu vedou lidé, které považuji za přátelé a mám rád, shodneme se ve většině názorů a stejně jako já volají po diplomatickém řešení konfliktu na Ukrajině. Rozhodl jsem se proto přejít do jejího týmu expertů na pozici vedoucího výboru obrany. Jsem si jist, že významně pomůžu při formulování bezpečnostního programu strany a také při jeho prosazování.

Nebylo by pro vás jednodušší politiku opustit? Proč na tom tak moc trváte?

Politika je pro mě spíše záležitostí srdce než chladného rozumu. Jsem si jist, že dokážu přinést změnu a že čím to bude těžší, tím budeme Trikolora i já úspěšnější. Jsem rozhodnut dostat se dostatečně vysoko, abych mohl iniciovat a provádět změny v bezpečnostním systému státu. I když se mi občas nedaří a poznal jsem i porážky a urážky, i když jsem ztratil a možná i ztratím některé přátele, stále se řídím prastarým moudrem: „Kdo zachrání jeden život, jako by zachránil celý svět“. Díky změnám, které mám připraveny, se zlepší bezpečnost všech občanů ČR a budeme silnější a bezpečnější i jako stát. Jejich prosazení cítím jako své životní poslání a těším se na to.

