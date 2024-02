Ráj feťáků, dealerů a mafie. Toto zde Fialova vláda chce? Okamura si to myslí čím dál více

I do Česka dorazily protesty zemědělců. Od ostatních evropských zemí se ale odlišovaly vládní rétorikou, když politici pětikoalice vykládali, že za protesty stojí „proruské síly“, či „lidé, co nikdy neviděli pole“, jak řekl ministr zemědělství a magistr teologie Marek Výborný. Nevypovídá to spíše o úrovni současné pětikoaliční reprezentace státu?

Odsuzuji arogantní a urážlivé vyjadřování premiéra Fialy, ministra zemědělství Výborného z KDU-ČSL a dalších vládních politiků na adresu nespokojených zemědělců. Ze strany vládních představitelů se jedná o nepravdivou a neomluvitelnou veřejnou dehonestaci jedné skupiny občanů ČR. Když se pětikoalici někdo nelíbí, označí ho za proruského či za Putinova agenta. Už jim naprosto schází argumenty, proto jen sprostě a agresivně kopou okolo sebe.

Politika Fialovy vlády poškozuje a ničí české zemědělství, likviduje zemědělské podnikání, vede k neustále se zvyšujícím cenám potravin pro české občany a trvale snižuje naši potravinovou soběstačnost. Evropská unie za podpory dosavadních vlád včetně té Fialovy zničila české zemědělství.

Zničila? Silná slova. To by chtělo nějak doložit, pane předsedo.

Dlouhodobé statistiky ukazují, že potravinová soběstačnost Česka klesá. Soběstačnost Česka radikálně klesla po vstupu na společný trh Evropské unie. Ve výrobě vepřového masa se snížila z 94,5 % v roce 2003 na 43,2 % v roce 2020, ve výrobě drůbežího masa z 92,0 % na 59,8 %, másla ze 126,6 % na 71,6 %, jablek ze 100,2 % na 79,9 % a zelí ze 77,5 % na 56,7 %, uvedla Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Českého statistického úřadu.

Problémy českého zemědělství a potravinářství současná vláda absolutních amatérů dlouhodobě ignoruje a její členové nehájí zájmy našeho zemědělství v orgánech EU, kde jsou v oblasti tzv. unijních dotací čeští zemědělci dlouhodobě znevýhodněni a diskriminováni. Prioritou SPD je naopak podpora českého zemědělství, které je strategickým pilířem naší prosperity a životní úrovně občanů a má i důležitou funkci v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Meziroční inflace dosáhla dle dat Českého statistického úřadu v lednu hodnoty 2,3 %. Premiér to vyhlásil jako den vítězství nad inflací a jeho poradci nabádali k radosti a vděku vládě. Myslíte si také, že Fialova vláda zvítězila nad inflací?

Nižší tempo růstu inflace není zásluhou vlády pětikoalice, ale důsledkem úrokové, měnové a kurzové politiky České národní banky a skutečnosti, že se míra růstu inflace nyní vypočítává z výrazně vyšší cenové základny než před rokem.

A navíc spousta věcí a služeb podle zjištění Českého statistického úřadu z roku na rok zdražila a koruna prudce oslabila. Jenom namátkou za poslední rok zdražily energie o 13,3 %, vodné a stočné o 10,9 %, ovoce a zelenina o 13,3 % a pivo o 4 %.

Navíc kvůli Fialově vládě je naše země dlouhodobě nejhorší téměř ve všech ekonomických statistikách členských států EU.

To říkáte stále...

No protože stále jsme na chvostu, pane redaktore. Například máme mimo jiné největší pokles reálných mezd ze všech zemí OECD. Dle průzkumu společnosti Ipsos je na tom více než 38 % českých občanů finančně hůře než před rokem. Zhruba 15 % českých domácností žije dle tohoto průzkumu tzv. na hraně, tedy tak, že co vydělají, to utratí, a nemohou si vytvářet žádné finanční rezervy, přestože v mnoha případech celoživotně poctivě pracují nebo (v případě seniorů) pracovali.

Podle dalšího průzkumu agentury Ipsos pro Generali Investments CEE dopady vysoké inflace pociťuje 85 procent Čechů, na 44 procent dopadly změny obsažené ve vládním konsolidačním balíčku. Lidé i nadále chtějí šetřit na potravinách a energiích a omezují návštěvy restaurací. Za historicky obrovské zdražování, zadlužování i zvyšování daní je zodpovědná Fialova vláda. V průzkumu uvedlo 67,3 procenta respondentů, že si loni s vysokou inflací dokázali poradit jen obtížně. Je to o sedm procentních bodů víc než v roce 2022.

A zadlužení českých občanů a výše nesplácených dluhů kvůli Fialově vládě roste. Zadlužení obyvatel Česka v roce 2023 meziročně vzrostlo o 5,1 procenta na 3,31 bilionu korun. Objem dluhu ohroženého nesplácením se zvýšil o 6,2 procenta na 29,5 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, které ČTK poskytla společnost CRIF - Czech Credit Bureau. Je jasné, že se mnozí lidé zadlužují proto, že kvůli Fialově drahotě sotva vyjdou se svou výplatou. ČR totiž v posledním období zaznamenala rekordní pokles reálných mezd.

Všechny tyto údaje jsou tragickou vizitkou neschopné Fialovy vlády a jejího působení v ekonomické a sociální oblasti. Fialova vláda vyměnila podporu našich občanů za podporu Ukrajiny a Ukrajinců, anebo nakupuje předražené americké letouny F-35, které nepotřebujeme a nikdo je po nás nakoupit nepožaduje. Jenom tyto dvě položky nás přitom v této fázi budou stát astronomických 265 miliard korun. To hnutí SPD jednoznačně odmítá!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Na Úřadu vlády se podle informací Novinek chystá návrh, který počítá se snížením trestů u výroby a obchodu s tvrdými drogami. Záměr má zastánce v národním protidrogovém koordinátorovi Jindřichu Vobořilovi (ODS), který se netají tím, že je zastáncem dekriminalizace. Kromě legalizace marihuany vláda chystá také velkou dekriminalizaci drogových trestných činů a zmírnění trestů, informoval iDnes. Bavíme se o kabinetu, kde ministr Bartoš dlouhodobě blokoval jakékoliv účinné omezení drog na bázi HHC. Překvapuje vás, že se vláda ubírá právě tímto směrem?

V žádném případě nesouhlasíme se snížením sazeb u tvrdých drog. Tvrdé drogy jsou obrovské zlo, které přináší rozklad osobnosti a doprovodnou násilnou trestnou činnost, krádeže, násilí, prostituci a nepřizpůsobivé jednání. Nabývám dojmu, že pan Vobořil z ODS a Fialova vláda snad lobují za narkomafii. Fialova vláda chce, aby se z naší země stal ráj feťáků, dealerů a narkomafie?

Opozice chce mimořádnou schůzi Sněmovny k novému tzv. migračnímu paktu EU. Fialova vláda v orgánech EU nehlasovala proti a ministr Rakušan kritiky odbývá, že netuší, o čem mluví. Co vám na migračním paktu vadí?

Migrační pakt EU nám vnucuje kvóty na africké a islámské imigranty či povinnost zaplatit zhruba půl milionu korun za každého jednoho odmítnutého migranta! Navíc v určitých případech nebude možné se kvótám a přijetím imigrantů vyhnout ani zaplacením „výpalného“. Chceme, aby vláda ve sněmovně veřejně vysvětlila, proč podporují migraci muslimů a Afričanů do Evropy a nehlasovali proti. Hnutí SPD jako jediná strana v Parlamentu prosazuje nulovou toleranci nelegální migrace. Nechceme tady žádné nepřizpůsobivé africké a islámské migranty a nechceme tady ani mešity. Nechceme násilí v naší zemi a aby se naše země podobala Orientu či Africe! Pakliže bude SPD v příští vládě, o což usilujeme, otevřeme na úrovni EU znovu Migrační pakt a budeme ho odmítat! Chceme bezpečnou Českou republiku. Fialova vláda nás zničí.

Invaze imigrantů do Evropy navíc zesiluje. Počet migrantů, kteří se nelegálně vydávají do Evropy například přes Španělsko, dosahuje vysokých čísel – v loňském roce se vyšplhal až na 56 852, což je o 83 % více než v roce 2022.