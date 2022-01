Rajchl: Majerová nabírala podivné členy a cenzurovala. Trikolora je poškozená

reklama

Přestože jste po Vánocích oznámil, že se budete ucházet o funkci předsedy Trikolory, svoji nominaci jste nakonec stáhl. Co vás k tomu vedlo?

Tohle rozhodnutí ve mně zrálo delší dobu. Nicméně poté, co se uvnitř našeho hnutí událo v posledních týdnech, jsem definitivně dospěl k závěru, že se Trikolora ocitla ve stavu, jenž jí neumožňoval stát se relevantní silou v českém politickém spektru. Brand Trikolory už je natolik poškozený, že mu prostě český volič již nemůže a nebude věřit. Přesto jsem přesvědčen, že zde existuje poptávka po skutečně seriózním politickém subjektu, jenž dokáže efektivně řešit problémy našich občanů, které se na ně valí. Po subjektu, jenž nebude řešit občanky v telefonu, nýbrž vysokou cenu elektřiny a ostatních energií, vysokou inflaci a stále častější omezování práv a svobod v naší zemi. Jenž nebude přilévat oheň do válek poblíž našich hranic, nýbrž naopak aktivně přispívat k deeskalaci napětí. Stručně řečeno po subjektu, jenž bude reprezentovat politiku zdravého rozumu a řešení problémů, které naše lidi skutečně enormně pálí.

To, že odstupujete od kandidatury na předsedu, jste oznámil až během svého nominačního projevu na sobotním sněmu Trikolory v pražském hotelu Olšanka. Proč jste to delegátům neoznámil dříve?

Co se týče formy sdělení, tak jsem zvažoval několik variant. Nakonec jsem se rozhodl pro oznámení své rezignace až na sněmu proto, abych mohl své rozhodnutí všem členům vysvětlit osobně a také jim poděkovat za podporu, kterou mi deklarovali, a práci, kterou pro moji kampaň odvedli. Za to vše si zasloužili slyšet ode mne poctivé a přímé vysvětlení z očí do očí. Nikoliv jen nějaký emočně nezabarvený dopis.

V poslední době jste se velmi kriticky vyjadřoval k dění v Trikoloře. Co vám vadilo nejvíce?

Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 11% Nemá 86% Nevím, o koho jde 3% hlasovalo: 2781 lidí Byla to celá řada věcí. Způsob boje ze strany mé protikandidátky byl nečestný a poškozoval Trikoloru na každém kroku. Od nízkých útoků ad hominem, přes nabírání extremisticky založených osob a jejich protlačení mezi „prověřené“ delegáty sněmu, až po mazání nepohodlných příspěvků členů našeho hnutí na vnitrostranickém FB fóru včetně jakékoliv kritiky vůči její osobě. Téma svobody projevu a odmítnutí jakékoliv cenzury oponentních názorů je pro mne jedním z nejdůležitějších postulátů mého politického přesvědčení. Skutečnost, že s tím podporovatelé mojí protikandidátky mlčky souhlasili a de facto tuto cancel culture podporovali, pro mne byla tou poslední kapkou. Ve straně, která neumožňuje svobodnou diskusi mezi svými členy, včetně projevů kritiky, prostě a jednoduše moje místo být nemůže. Současně těmito kroky Trikolora opět poskytla svým oponentům tak silnou munici, že by se stala pro kohokoliv před příštími volbami velmi lehkým terčem.

Zůstáváte členem Trikolory, nebo jste se rozhodl ze strany odejít?

Už jsem odešel. Včera na sněmu jsem to oznámil. Trikolora už je natolik poškozeným subjektem, že nemá šanci získat si důvěru občanů v naší zemi.

Jaké budou vaše další politické kroky? Budete se i nadále politicky angažovat? Co od vás voliči teď mohou čekat?

Ano, už mám v hlavě konkrétní projekt. V současné době v České republice není strana ani hnutí, které by pracovalo pro občany. Bývalá i současná vláda prohlubují příkopy mezi očkovanými a neočkovanými, pohrdá názory lidí, kteří odmítají povinnou vakcinaci proti onemocnění covid-19 a žádají zamítnutí novely pandemického zákona. Politici hluší a slepí se snaží za každou cenu ukázat občanům, že teď po volbách už je nepotřebují. Slibovaná změna nepřišla! Lidé žijí v nejistotě z budoucnosti, jsou zoufalí, někteří už rezignovali, ale je tady velká skupina těch, kteří si to nechtějí nechat líbit stejně jako já a moji kolegové. Proto jsme se rozhodli, že tu velkou skupinu povedeme. Postavíme se těm, kteří nám berou práva, uzurpují, šikanují a diskriminují nás. Je to velká výzva a zodpovědnost. Výzvy mám rád a zodpovědnosti se nebojím.

Především v posledních měsících jste se zapsal do povědomí veřejnosti jako ostrý bojovník proti povinnému očkování či pandemickému zákonu. Budete v této aktivitě pokračovat?

Samozřejmě že budu. Jedná se o naprosto bezprecedentní útoky na základní práva a svobody v naší zemi. Nechci žít ve světě, kdy lidé mohou přijít o práci jen proto, že se rozhodnou nepodstoupit lékařský zákrok, který podstoupit nechtějí a který jim naše vláda vnucuje. Stejně tak odmítám zákon, jenž umožňuje třem ministrům zasahovat do bazálních práv a svobod našich občanů. Pan Válek se prostě nemůže v pátek rozhodnout, že v pondělí se všechny podniky zavřou, nebo že ten, kdo není naočkovaný nesmí do práce, a vydat jedno podzákonné rozhodnutí, kterým to přikáže. To už by nebyla parlamentní demokracie, nýbrž totalita. Stejně tak se budu co nejaktivněji angažovat v boji za svobodu slova. Při sledování náhubkových aktivit pana Rakušana, jimiž se pokouší vrátit do České republiky cenzuru, musí každému občanovi naší země blikat všechny kontrolky, které ve své paměti má. Politiku jedné pravdy už jsme tu přece měli. A já udělám vše, co je v mých silách, aby tu už nikdy nezapustila své kořeny.

