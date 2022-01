Rakušane, půjdou sedět? Lhali! Rajchl objevil nové tresty a zákazy

Šibenice na akci hnutí Chcípl PES? „Z naší strany to bylo odsouzeno, a tím to pro mě hasne,“ říká ParlamentnímListům.cz právník a aktivista Jindřich Rajchl. Vláda dle něj chce vyloučit soudy z projednávání žalob dle pandemického zákona. A boj proti dezinformátorům vyhlášený ministrem Rakušanem? „Vzpomeňte, jak všichni, kdo před rokem tvrdili, že bude očkování povinné, že budou covid pasy, že se budou očkovat děti, byli označeni za dezinformátory. Kdyby takový zákon o dezinformacích platil před rokem, všichni by museli platit pokuty nebo by šli do vězení, zatímco by se ukázalo, že všichni měli pravdu,“ říká Rajchl, který se o víkendu bude ucházet o funkci předsedy hnutí Trikolóra.

reklama

Úterní demonstraci proti pandemickému zákonu, který chtěla vláda schválit ve zrychleném řízení, považuje Rajchl za povedenou. Ocenil věcné proslovy a distancoval se od šibenice, o níž se v souvislosti s protesty nejvíce mluví. „Nikdo z organizátorů a podepisovatelů petic šibenici neschvaluje. Jde o jednotlivý exces a je škoda, že se média spíše věnují jednotlivému detailu, než tomu, o co jde především. Tedy o práva a svobodu, která je ohrožena. Je to klasické odvedení pozornosti, místo abychom se bavili o věcných argumentech a věcném zákonu, kde by řada politiků neměla protiargument. Když nemáte věcné argumenty proti tomu, co demonstrující požadují, snažíte se vše diskreditovat na jeden jediný exces,“ řekl Jindřich Rajchl. Anketa Co podnikne Putin? Zaútočí na celou Ukrajinu 1% Zaútočí na východ Ukrajiny 3% Pošle oficiální síly na Donbas 2% Nepodnikne vojenskou akci 94% hlasovalo: 7773 lidí

Právě šibenice na demonstraci strhla většinu pozornosti. Ministr vnitra Vít Rakušan k tomu uvedl: „Naše země je svobodná, každý může projevovat názor. Naše země ale také musí být pro všechny občany bezpečná, nikdo nemůže nikomu vyhrožovat smrtí. Opravdu chtějí autoři šibenice někoho pověsit? A za co? Za zradu čeho? Za přisluhování komu? Může být majitel šibenice konkrétnější?“ Jindřich Rajchl ale upozornil, že to byl Petr Gazdík (STAN), současný ministr školství, který se účastnil demonstrace proti vládě komunistů ve Zlínském kraji. I tam byla k vidění šibenice, kterou zde měli členové sdružení Repelent 21.

Neřešme detaily, řešme pandemický zákon

Samotná šibenice, kterou na místo umístili účastníci protestů s nápisem „Všichni vlastizrádci a jejich přisluhovači skončí na šibenici“, si navíc podle Rajchla nezasluhuje pozornost. „Nevíme, kdo ji tam postavil, ale jde jen o jeden centimetr demonstrace a všichni řeší ten jeden centimetr, a ne zbytek. Z naší strany to bylo odsouzeno, a tím to pro mě hasne. Další věc je, že bychom se měli bavit hlavně o pandemickém zákoně,“ uvedl. S úsměvem reagoval také na výtky, že organizátoři protestů chtějí svými kroky dosáhnout rozvratu státu. „Tady někdo připravuje novelu zákona, která je zásadním narušením parlamentní demokracie v České republice a ohrožením základních zásad demokratického právního státu, kdy výkonná moc zásadním způsobem nabírá převahu nad mocí zákonodárnou, a někdo to nazývá rozvratem? Ten nemůže vědět o právu ani zbla, je to úplně jinak,“ vysvětlil redakci advokát Trikolóry.

Psali jsme: Pád režimu? Kalousek zděšen. Řev proti zákonu zděsí i Rakušana Tečka byla léčka, máme toho dost. Dva tisíce odpůrců očkování prošly Brnem To Kubek neuslyší rád. Klidně, ale tvrdě: Nepřítel promluvil Použijí nejtěžší zbraň, co mají. Proti vakcíně: Právník vyvedený z ČT vyděsil

Doplnil také, že demonstrace vznikají právě proto, aby byly principy právního státu udrženy. „Pokud porušíte dělbu moci a vyvážíte moc ve prospěch moci výkonné na úkor moci zákonodárné, dostanete se přesně do situace, kdy ohrožujete zásadní těžiště demokratického státu,“ varoval. Připomněl také, že newyorský soud zrušil v celém státě povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách, protože nenašel oporu v zákoně, která by to dovolovala. I tady šlo prý o výrazné vychýlení ve prospěch moci výkonné. A v tom tkví také podle Rajchla současná hrozba. Také česká opatření opakovaně narazila u soudů, protože nemají legislativní opodstatnění. Zákonodárci se nyní budou snažit zákony upravit tak, aby tato možnost vznikla. Do toho patří i pandemický zákon.

Anketa Znali jste někoho, kdo umřel na covid-19? Ano 47% Ne 53% hlasovalo: 21668 lidí

Kde jsou ty sliby?

„Novela je evidentně šitá, aby obcházela rušení opatření ze strany Nejvyššího správního soudu, to je z textu vidět na první pohled. Nejenže rozšiřuje pravomoci omezit aktivity a podnikání, ale vymezuje okruh ministerstev – ministerstvu zdravotnictví, vnitra a obrany, kterým dává právo rozhodovat. Zejména se však snaží vyloučit z rozhodování Nejvyšší správní soud. Jsou tam absurdity, jako například uvalení karantény prostřednictvím SMS zprávy, ale skandální je zejména zrušení přednostního projednávání žalob u soudu,“ popsal Jindřich Rajchl s tím, že přednostní řešení veškerých žalob proti pandemickým opatřením by bylo zrušeno. Zapadly by tak do běžných pořadníků soudů a k samotnému řízení by mohlo dojít za několik měsíců, rok či dva. „To je evidentní snaha vyhnout se soudní kontrole uvalených opatření. To nemůže mít ani jiný důvod než vyloučit kontrolu efektivního zkoumání vládních opatření. Považuji to za skandální věc, která by v jiných zemích byla okamžitě odsouzena, a politici by museli nést plnou zodpovědnost. To je naprosto přes čáru,“ podotkl. V této souvislosti sdělil, že je ohroženo právo ochrany soudní mocí.

Za absurdní vnímá argumenty, že je pandemický zákon potřeba pro podzimní vlnu koronaviru. Okomentoval to slovy, že by rovněž rád vlastnil křišťálovou kouli s náhledem do budoucnosti. Mezi další kritiku pandemického zákona patří, že nemá časové omezení, chybí v něm náhrada škody pro podnikatele, ale ministerstva budou moci bez hlasů poslanců omezit venkovní sportování, školy a školky, otevírací dobu obchodů, kadeřnictví a salonů, konání trhů i otevření památek. Patří sem také rozhodování o muzeích, restauracích, klubech a barech, ale i festivalech či slavnostech a táborech. Nechybí ani možnost povinného testování v zaměstnání či ve školách a navíc zmíněné odstranění přednostního řešení u soudu.

Psali jsme: Rajchl (Trikolora): Chci vystřídat exposlankyni Majerovou Zahradníkovou v čele hnutí

Jako farizejství v největší podobě Rajchl pojmenoval pokus o zrychlené řízení projednávaného pandemického zákona. Byly to právě současné strany vládní pětikoalice, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN, které za minulé vlády Andreje Babiše (ANO) protestovaly proti zrychlenému projednávání pandemického zákona, ale i dalších legislativních záležitostí. Nyní je to právě bývalá opozice, která se pokouší o to samé. „Jestli ani tohle lidé nevidí, tak už nevím. Opozice šila dobrý rok a půl do Andreje Babiše s tím, že zneužívá stav legislativní nouze, aby prosadili předpisy, které potřebují. A jen nastoupí, tak hned po měsíci je to ještě mnohem horší. Chtějí zrychleně projednat nejen pandemický zákon, ale také například návrh na zmrazení platu poslanců a senátorů. Současná vláda zapadla do lautr stejných kolejí jako ta předchozí. Co kritizovala, sama dělá. Farizejství v nejtěžší podobě,“ prohlásil Rajchl.

Anketa Podporujete plošné testování ve firmách? Podporuji 13% Nepodporuji 87% hlasovalo: 19302 lidí

Orwellovské ministerstvo pravdy

Vláda prý už dávno zapomněla na sliby o změně a jiném přístupu ke koronavirové krizi. „Šlo o předvolební lákání voličů. Kde je slib ministra Válka, že bude uznávat protilátky? Kde je slib, že nebude povinné očkování? Jednak zrušení vyhlášky o povinném očkování trvalo a nechávalo lidi dlouhou dobu v nejistotě a pod tlakem a za druhé pro armádu stále pokyn hlavní hygieničky platí jako rozkaz. Musejí se očkovat, takže všechny sliby, jak budou ke všemu přistupovat jiným způsobem, jsou pryč, dávno zapomenuty a zase jde o obelhání voličů,“ shrnul. Advokát také poznamenal, že se stačí podívat na ty, kdo dnes radí vládě. Z asi čtyř desítek odborníků není ani jeden právník, jeden je psychiatr a drtivá většina zůstala stejná. „Nemůžeme se proto divit stejnému výsledku,“ řekl.

Fotogalerie: - Hlukem proti moci

Pro ParlamentníListy.cz dále uvedl, že pokud si lidé neuvědomí totální narušení pořádků v České republice, půjde opravdu o první krok k tomu, aby demokracie přestala existovat. „Když dnes čtu, že Rakušan chce bojovat proti dezinformátorům, ježí se mi všechny vlasy na hlavě. Budeme mít orwellovské ministerstvo pravdy, které bude rozhodovat, co je informace a co je dezinformace? Vzpomeňte, jak všichni, kdo před rokem tvrdili, že bude očkování povinné, že budou covid pasy, že se budou očkovat děti, byli označeni za dezinformátory. Kdyby takový zákon o dezinformacích platil před rokem, všichni by museli platit pokuty nebo by šli do vězení, zatímco by se ukázalo, že všichni měli pravdu. První, koho by měl tento zákon postihnout, je SÚKL (Státní úřad pro kontrolu léčiv, pozn. red.) a oficiální představitele vlády za to, že nám celou dobu lhali. Co je informace a co dezinformace, se mění v čase a neexistuje orgán schopný posoudit, co je a co není pravda,“ tvrdí Jindřich Rajchl. Boj proti dezinformacím podle jeho slov vždy znamená, že se skrytě zavádí cenzura, aby popírala informace v rozporu s oficiální linkou vlády. „Jde jen o nástroj, jak zavést cenzuru, to je konec svobody slova,“ varoval.



Psali jsme: Skrytá úmrtí. Nevinné dítě. Česká lékařka nahrála řeč o vakcíně Každý rok mi dali cenu. A teď? Beran svědčí o covidu. Nechtějí slyšet „Buzerovat za roušku není moje práce.“ 13 let u policie: Vedení vnitra, doutná to Kubek šlápl do...? Za debatu s Beranem oficiální odveta

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.