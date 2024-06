Rakušanova zrada: Migrační pakt ve vládě nebudeme respektovat, říká Okamura

Na sociálních sítích poměrně dost rezonoval rozhovor lídra Přísahy a Motoristů do eurovoleb Filipa Turka s Janou Bobošíkovou. Co jste na jeho výkon říkal?

Ano, jsem velmi rád, že Filip Turek tam dobře sám popsal, v čem se liší od SPD. Pan Turek řekl, že podporuje členství České republiky v Evropské unii a je i pro adopci dětí homosexuály. Hnutí SPD je, na rozdíl od Přísahy a Motoristů, pro referendum o členství v EU a nepodporujeme adopci dětí homosexuály.

Podobné je to i případě PRO pana Rajchla i hnutí ANO Andreje Babiše, které také podporují členství ČR v EU, zatímco my prosazujeme referendum o členství v EU. Hnutí ANO navíc jasně řeklo, že podporuje posílání zbraní a peněz Ukrajině a Ukrajincům. A ANO podporuje i možnost působení amerických vojáků na našem území a jejich využívání našich vojenských základen. My v SPD naprosto jasně odmítáme cizí základny na našem území i Green Deal EU jako naprosto škodlivý, zatímco hnutí ANO ho chce jenom pozměnit.

Průzkumy dávají slušné naděje také kandidátce STAČILO! Jak se díváte na toto uskupení?

Jde podle mě o určitý nekonzistentní slepenec. Paní europoslankyně Konečná letos na jaře nehlasovala v europarlamentu proti zasílání peněz a zbraní Ukrajině a Ukrajincům. To mě šokovalo. Netuším, z jakého důvodu nehlasovala proti. Hned za ní je na kandidátce STAČILO! bývalý stínový ministr zdravotnictví Pirátů Ondřej Dostál. Všichni víme, že Piráti podporují konec suverenity našeho státu, přijetí eura, podporují bezvýhradně Evropskou unii. Takže, ať si obrázek udělá každý sám. Co tedy koalice STAČILO! vlastně prosazuje?

Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 1% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 26% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 70% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13155 lidí

Které téma vnímáte v letoších eurovolbách jako nejdůležitější?

Jednak budou referendem o Fialově vládě. Proto je potřeba, aby hlasy voličů nepropadly tím, že by je lidé dali neparlamentním stranám. Navíc, tyto strany, o kterých jsme mluvili, nemají spojence v europarlamentu, takže reálně nemůžou prosadit změnu, jelikož jeden europoslanec, z více než sedmi set, nemá žádnou šanci.

Hnutí SPD silně spojence má, jsme členy jediné vlastenecké frakce v čele s Marine Le Penovou, Matteem Salvinim a Geertem Wildersem – a vypadá to, že budeme druhou až třetí nejsilnější frakcí v europarlamentu. Takže máme jako jediná česká strana v našem politickém spektru reálnou šanci prosadit změny. Proto je klíčové netříštit hlasy, jelikož podle dosavadních evropských průzkumů by naše frakce Identita a demokracie (ID) mohla po volbách dosáhnout blokační menšiny, což je v Evropském parlamentu zásadní. Dodám, že v naší frakci může být za každou zemi jen jedna strana a tou je již SPD. Takže jak pan Turek, tak i paní Konečná či pan Rajchl budou v případě zvolení zcela osamoceni, nic nikdy neprosadí a hlas pro ně je tedy bohužel jen tříštěním sil a oslabením úsilí o změny v Evropě.

A dále jsou eurovolby referendem o Green Dealu, diktátu Bruselu, euru, migraci, válce a o zákazu aut se spalovacími motory. S tím vším SPD nesouhlasí. Naopak probruselská Fialova vládní pětikoalice Green Deal, euro, diktát Bruselu, migraci, válku a zákaz aut svými postoji podporuje. Fialova vláda je jen prodlouženo rukou Bruselu a Washingtonu a nehájí zájmy České republiky.

Europarlament se vyklízí, ale Parlament ČR v Praze pracuje naplno. Vládní důchodová reforma prošla ve čtvrtek po třídenním jednání v Poslanecké sněmovně prvním čtením a míří do výborů. Co do této fáze projednávání chystáte?

Budeme dál bojovat, v dalších fázích projednávání. A pakliže bude SPD v příští vládě, což chceme, tak věk odchodu do důchodu vrátíme zpět na 65 let. Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování věku odchodu do důchodu a snižování důchodů, což obojí prosazuje vládní pětikoalice.

Ještě příští týden před eurovolbami by mohla proběhnout sněmovní schůze k migračnímu paktu. Co by na této schůzi mělo zaznít?

Ano, určitě by to bylo potřeba. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se chlubil jakousi – ve skutečnosti neexistující – českou výjimkou. Ale teď se naopak dozvídáme, že Francie a patrně i Brusel a západní státy Evropy předpokládají, že břímě přijímání imigrantů dle kvót v tom migračním paktu poneseme my. Předseda vlády Francie Gabriel Attal totiž tento týden v televizní debatě chválil migrační pakt EU a přesvědčoval Francouze, že výsledná břemena dopadnou především na země východní Evropy.

Psali jsme: Migranti do ČR? „Rakušan dezinformoval.“ Právník vytáhl informace schované v paktu

„Migrační pakt se nebude primárně týkat francouzských městeček, ale zemí východní Evropy, které dosud odmítaly přijímat migranty,“ řekl hrdě francouzský premiér. „Podařilo se nám je přimět k podpisu dohody, která říká – buď přijmete imigranty jako Francie, Španělsko či Itálie – nebo budete platit za ochranu hranic,“ dodal zjevně spokojený premiér Attal.

Ministr vnitra Vít Rakušan přivítal schválení migračního paktu EU, jehož podstatnou část vyjednala Fialova vláda. Fialova vláda zjevně zradila a podrazila naši zemi. Hnutí SPD odmítá respektovat Rakušanův migrační pakt EU, který přerozděluje imigranty – nebo za jednoho nepřijatého imigranta chce půl milionu korun ročně. SPD se odmítá podřídit diktátu Bruselu! Pakliže bude SPD v příští vládě, odmítneme onen migrační pakt respektovat!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó popsal, jakému musel čelit nátlaku v Bruselu od evropských politiků, kteří chtějí posílat další a další zbraně na Ukrajinu. Zažíváte něco podobného i vy tady v ČR, kvůli svému postoji?

On dokonce uvedl, že někteří evropští politici hovoří naprosto vážně i o možnosti jaderné války! Varuje, že situace ještě nebyla nikdy nebezpečnější. Jestli si takhle budou západní politici zahrávat, budeme tu mít jadernou válku a konec světa! Zastavme, prosím, už to válečné šílenství. Zapojení NATO by vedlo k umírání českých občanů a s největší pravděpodobností k jaderné válce!

Hnutí SPD podporuje mír – ne válku. Říkáme jasně: peníze Čechům – ne Ukrajincům a Ukrajině. Chceme zastavit válečná jatka a prosazujeme mírová jednání! Jsem rád, že Péter Szijjártó, s nímž jsem se před časem sešel a navázali jsme spolupráci, odolává nátlaku.

Když jsme u těch akcí Evropské unie, tak nyní se objevily informace o nové normě, která má zavést emisní povolenky také na osobní dopravu a na vytápění budov. Můžeme čekat další pokusy o kasírování peněz na Green Deal?

To už je naprosté šílenství. Zavedou emisní povolenky také na to, že lidé vydechují CO2? Myslím, že ve svém nadšení maoistického „zeleného velkého skoku“ jsou toho „zelení Khmérové“ z Bruselu snad i schopní. Například ekonom Pikora varuje, že nebude ani potřeba zakazovat auta na spalovací motory, protože benzín a nafta budou tak drahé, že si to lidi nebudou moci dovolit. Lidé si ale nebudou moci dovolit ani drahá elektroauta. A emisní povolenky na vytápění prodraží už tak předražené teplo. Když se nepostavíme proti Bruselu a Green Dealu, tak nás fakt zničí.

A pokud se bavíme o placení, tak podle Českého statistického úřadu zhruba 27 % domácností obtížně vychází se svými příjmy a 48 % nic neuspoří. Je představitelné, že tito lidé ještě ponesou jako spotřebitelé náklady bruselské zelené přestavby?

Vidíme, že Fialova vláda dál ekonomicky likviduje český národ, i když tvrdí opak. Zdražování pokračuje, lidé vydělávají málo a vše je drahé, a vláda navíc zvyšuje daně. Takže je jasné, že lidé s penězi těžko vyjdou.

Fialova vláda likviduje i české stavebnictví. Česká stavební produkce se v březnu propadla nejvíc z celé EU. Česká stavební produkce v březnu vykázala nejvýraznější meziměsíční propad z 18 měřených členských států Evropské unie. V meziročním srovnání v ČR klesla stavební produkce o 8,3 % a v pomyslném žebříčku měřených států se umístila na třetí nejhorší příčce po Polsku a Slovinsku. Vyplývá to ze zveřejněných dat Eurostatu. Green Deal EU výstavbu ještě radikálně prodraží!

A Fialova vláda dál odírá lidi. Daň z nemovitosti stoupla v průměru o 85 %, někde ale až pětinásobně. Jde o další porušení předvolebních slibů ze strany Fialovy vlády. Zbyněk Stanjura (ODS) před volbami dokonce přímo řekl, že zvyšování daně z nemovitosti je nebezpečné a nemorální trestání lidí, kteří si za zdaněné peníze pořídili bydlení. Vládní koalice dělá přesný opak toho, než lidem slibovala před volbami.

No a Fialova vláda zvýšením daní podmínky bydlení ještě zhoršuje. Kvůli Fialově vládě se totiž zhruba 160 tisíc českých občanů nachází v bytové nouzi, dalších 1,6 milionu občanů je bytovou nouzí akutně ohroženo.

Hnutí SPD má naopak připravenou jasnou koncepci bytové politiky, systém státem garantovaných výhodných půjček na bydlení i projekt zásadního rozšíření kapacit dostupného bydlení pro všechny slušné a pracující občany ČR. Tuto koncepci budeme prosazovat, pokud budeme součástí příští vlády, až neschopná vláda Petra Fialy skončí. Věřím, že občané k jejímu konci přispějí v eurovolbách.