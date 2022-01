Rána z SPD: Fialo, řekněte občanům, co bude následovat po dodání granátů na Ukrajinu!

„Vláda by měla raději bojovat proti inflaci, rostoucím cenám energií a potravin. Přijímat dočasná opatření na pomoc občanům například po vzoru Maďarska a Polska, namísto buzerace vlastních občanů,“ říká v souvislosti s pandemickým zákonem poslanec za SPD Jan Hrnčíř. K tomu, co se děje kolem Ukrajiny, podotýká: „Obávám se, že o ozbrojeném konfliktu je již rozhodnuto. Zřejmě chce Západ válčit s Ruskem do posledního Ukrajince.“ Účast ČR na tomto konfliktu je podle něj nepřijatelná. Přečtěte si i jeho slova k České televizi a k Českému rozhlasu.

Hnutí SPD začátkem tohoto týdne vetovalo projednávání pandemického zákona. Tento den se také proti jeho navrhované novele konala demonstrace. V čem vidíte největší úskalí této případné novely?

Místo důrazu na léčbu nemocných a zachování pokud možno normálního života pro zdravé se i tato vláda tváří, že existuje pouze jediná cesta z epidemie – a tou je cesta strachu a restrikcí. Cesta nařízení, zákazů, příkazů, cesta strašení a segregace a nebojím se říct rozdělení společnosti na občany první a druhé kategorie. Cesta, kdy se pod rouškou boje s pandemií bezprecedentně zasahuje do práv nás všech. Cesta, kdy je bez pádných vědeckých důkazů čím dál více osekávána svoboda občanů České republiky.

Bez jakékoli logiky a opodstatnění jsou pod záminkou boje s pandemií šikanováni zcela zdraví lidé. Zvláště pak v době, kdy se odborníci napříč spektrem shodují, že mutace omikron zřejmě ukončí epidemii, jak ji známe, je vládou schválená navrhovaná novela pandemického zákona zcela nejen neopodstatněná, ale i nebezpečná.

Pandemický zákon se nicméně má vrátit „na stůl“ příští týden. Co s tím hodláte dál dělat?

Budeme do poslední chvíle bránit ústavní práva občanů a snažit se přimět vládní většinu k rozumu. Ale pravda je, že proti sněmovní většině se dlouhodobě ubránit nemůžeme. Tato vláda by měla raději bojovat proti inflaci, proti rostoucím cenám energií a potravin. Přijímat dočasná opatření na pomoc občanům například po vzoru Maďarska a Polska, namísto buzerace vlastních občanů.

V Rakousku má začít už v únoru platit povinné očkování proti covidu. Co na to říkáte? A co to bude znamenat pro české pendlery?

Nový rakouský kancléř nejenže oznámil další „lockdown“, dokonce i pro očkované, ale současně oznámil, že od 1. února bude očkování povinné pro všechny obyvatele. Kdo se nepodrobí, bude nejdříve pokutován, pak uvězněn.

Žádná Severní Korea nebo jiné autoritářské či totalitní země, ale vzor západní demokracie vyhlásil části svých občanů válku. Pokud si i tohle nechají Rakušané líbit, pak už jim není pomoci.

Když odbočíme na úplně jiné téma, podívejme se, co se děje kolem Ukrajiny. Lze v tuto chvíli vůbec odhadnout, jak se situace nakonec vyvine?

Ruská federace prostřednictvím svého ministra zahraničí Lavrova opakovaně tvrdí, že nemá zájem mít ozbrojený konflikt a vstoupit na Ukrajinu. Na druhou stranu USA a NATO neustále zvyšují napětí a přesouvají vojenskou techniku na východ Evropy. Obávám se, že o ozbrojeném konfliktu je již rozhodnuto. Zřejmě chce Západ válčit s Ruskem do posledního Ukrajince.

My v SPD zastáváme pozici vzájemného dialogu a odmítáme neustálé stupňování napětí v této oblasti a zatahování České republiky do případného cizího ozbrojeného konfliktu.

Naše vláda se chystá darovat na Ukrajinu munici. Co říkáte na postoj, který jsme v této situaci zaujali?

Takové stupňování napětí a účast ČR na tomto konfliktu je nepřijatelné. Jedná se o jasnou podporu a eskalaci hrozby válečného konfliktu v Evropě, do války Ukrajiny a NATO proti Rusku, kam se vláda Petra Fialy snaží vtáhnout Českou republiku. Tento vývoz munice na Ukrajinu není v zájmu občanů České republiky. Nemáme žádné právo zasahovat do záležitostí suverénních států. Vláda by zároveň měla našim občanům oznámit, jaké diplomatické a ekonomické důsledky budou po dodání dělostřelecké munice na Ukrajinu následovat.

Na druhou stranu, co říkáte na to, jak se k tomu postavilo Německo? To se na rozdíl od nás v „boji“ proti Rusku zatím nijak moc neprojevuje.

Zahraničně-bezpečnostní politika ČR by měla být v této otázce velmi zdrženlivá a prozřetelná. Podobně jako právě Německo nebo Francie, které na Ukrajinu žádný vojenský materiál dovážet v této době (kromě maximálně polní nemocnice) nehodlají, a chtějí si tak zachovat mezi Ukrajinou a Ruskou federací neutrální stanovisko a nepoškodit si vzájemně dobré vztahy.

Podívejme se zpátky k nám. Objevila se informace, že by se mohly navyšovat koncesionářské poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas. Je to dobrý nápad v době, kdy část veřejnosti volá naopak po zrušení těchto poplatků, když především zpravodajství ČT stíhá jedna kritika za druhou kvůli tomu, zda je, nebo není objektivní?

Když jsme u veřejnoprávních médií, vraťme se ještě k tomu, co se nedávno odehrálo v Českém rozhlase ohledně toho, že měla Jitka Obzinová vést zpravodajství. To se nakonec, po velkém odporu některých zaměstnanců a spolupracovníků rozhlasu, nestalo. Jak toto komentovat?

Je to jen další důkaz „privatizace“ Českého rozhlasu jeho zaměstnanci. Český rozhlas namísto objektivního zpravodajství a publicistiky dlouhodobě šíří jednostrannou propagandu. Obsah vysílání stanice Český rozhlas Plus, kde zaznívají jen jednostranné názory a politici SPD vůbec nejsou zváni, nemá smysl ani více komentovat.

