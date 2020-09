Razantní politička bez pardonu: V Ústí vyhazují odpadky z oken. Majitelé bytů kasírují od státu a politici v Praze se jen diví

ROZHOVOR Vášnivá rybářka, ale také žena, která má v Ústí nad Labem na starosti městskou pokladnu. Věra Nechybová je klidná duše, ale když přijde na citlivá témata, dokáže se rozohnit. V letošních krajských volbách kandiduje jako „dvojka“ za LEPŠÍ SEVER. Proč nestačí přejmenovat silnici na dálnici? A co ji opravdu štve na vládních delegacích do sociálně vyloučených lokalit?

Občany na Ústecku v krajské politice nejvíce trápí oblast zdravotnictví a také v životním prostředí. Vy se ucházíte o hlasy voličů jako druhá v pořadí na kandidátce LEPŠÍ SEVER pro letošní krajské volby. Budete se těmto tématům také věnovat?

Nejen, že se jim budeme věnovat. My už to dnes v rámci kampaně aktivně řešíme s lidmi v ulicích. Myslím, že náměstkovi hejtmana a našemu lídrovi Martinovi Klikovi se letos podařil pořádný kus práce, když pomohl dořešit dlouho trvající problém s nemocnicí ve Šluknově, která se nově dostane pod křídla Krajské zdravotní. Osobně věřím, že to ukončí dlouhé roky nejistoty, co bude se zdravotní péčí ve Šluknovském výběžku, kde žije 55 tisíc lidí. Takže ten problém už dnes vlastně řešíme i v praxi. Pokud je mi známo, kraj dokončuje také převod nemocnice v Litoměřicích, která je ale na rozdíl od té v Rumburku v dobré kondici. Naší snahou v příštím volebním období bude dál budovat páteřní síť nemocnic. Musíme se zaměřit hlavně na oblast Loun a Žatce, tam je situace aktuálně v celém kraji asi nejpalčivější.

A když se podíváte na otázku životního prostředí? Co chcete dělat pro jeho zlepšení?

Předně si myslím, že třeba otázka ovzduší se v posledních letech hodně zlepšila. Určitě to ale není konečná. Mám vekou radost z toho, že Krušné hory lze dnes pokládat za jedny z nejčistších hor v zemi. Kdyby mi to někdo řekl před dvaceti lety, asi bych mu nevěřila. Pro náš kraj je teď ale určitě zásadní, aby se dobře připravily další rekultivační projekty. Těžba uhlí naši krajinu poznamenala dlouhodobě, teď s jejím postupným útlumem budeme muset připravit projekty, které vrátí přírodu postupně zase k užitku lidem. Bylo by dobré do tohoto procesu zapojit i širokou veřejnost, protože právě naši obyvatelé by měli spolurozhodovat o tom, kde a za jakých podmínek chtějí žít.

A co říkáte na úroveň krajských silnic? To je téma, které je už takovým evergreenem krajských voleb…

Upřímně? Když přejedu třeba do Středočeského kraje, myslím, že ten je na tom mnohem hůř. Naším úkolem by teď mělo být lepší dopravní propojování různých částí kraje. Cesta z Ústí do Rumburku nebo na druhou stranu do Žatce, to dnes autem trvá hodinu. A že by to byla nějaká příjemná cesta, to se říct nedá. Vedle toho ale potřebujeme, aby stát konečně dodělal dálnici D7 z Prahy do Chomutova. Ta cesta se sice před pár lety formálně přejmenovala na dálnici, ale kvalita cestování se samozřejmě nezlepšila. Pro nás je to zásadní věc, protože náš kraj se vylidňuje, mladí lidé odcházejí do Německa nebo do Prahy. Nikoho nebaví dojíždět každý den po tankodromu…

Vy působíte už několik let na komunální úrovni v Ústí nad Labem. I toto město se potýká s problematikou sociálního vyloučení. Dokonce je město snad jako jediné v republice vedené jako bezdoplatková zóna. Co to vlastně znamená a proč jste to udělali?

Ano, Ústí je dnes na celém svém území vedeno jako bezdoplatková zóna, jinými slovy je to vlastně jedna velká sociálně vyloučená lokalita. Tohle opatření jsme zavedli proto, abychom alespoň nějak mohli bojovat s překupníky s nájemním bydlením, kteří kasírují vysoké nájmy za byty, kam si z jiných měst republiky přivedou sociálně slabé či dokonce nepřizpůsobivé občany. Je to ale samozřejmě pouze částečné řešení, které nevyřeší všechny naše problémy. My to víme. Ale moc jiných nástrojů jako město v ruce nemáme. Zrušily se sice některé problémové ubytovny, ale podívejte se, co se dnes děje na sídlišti Mojžíř v Neštěmicích…

Co se tam děje?

Místní obyvatelé sídliště systematicky ruinují. Vyhazují odpadky z oken, neplatí pokuty, dělají nepořádek. Je to naprosto typický příklad. Byty tam z velké většiny vlastní lidé, kteří ani nebydlí v našem kraji. Takže po nich potopa. Zkasírují od státu peníze za nájmy pro sociálně slabé a dál se o to nikdo nezajímá. Městská část, město, ani kraj s tím ale nic udělat nedokážou. Nemají na to pravomoci. Situaci změní pouze nové zákony. Třeba, aby města mohla stopnout sociální dávky lidem, kteří odmítají pracovat a dělají akorát nepořádek. Důležitá je taky vymahatelnost práva, aby i ti majitelé nesli odpovědnost.

Proč tedy kandidujete na kraj, když ten evidentně moc situaci změnit nedokáže?

To je pouze jeden úhel pohledu. Krajské zastupitelstvo může předkládat vládě zákony. A přesně to bych chtěla po volbách dělat. Proto jsou letošní volby tak důležité: abychom měli v zastupitelstvu kraje sílu na to prosadit návrhy zákonů, kterými se vláda bude muset zabývat. Víte, co mě děsně štve? Už jsem tady za těch pár let zažila několik vládních delegací. Vždy je to stejné: velké zděšení, sliby změn, pár článků v médiích a tím to hasne. Moje motivace kandidovat za LEPŠÍ SEVER je právě v tom, že si všichni uvědomujeme, že když to neudělají politici v Praze, musíme se do toho vložit sami. A přesně to uděláme.

