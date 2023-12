Řehka kritizoval Pavla! Co se stalo? Vytažen projev o „ohlodané“ armádě

„Má-li pan mluvčí pravdu, tak by to byla ještě větší darda, než s kulomety. Takže to asi všechno bude poněkud jinak, peníze asi opět potečou jiným směrem a lze se vcelku úspěšně domnívat, že ztučnělá část oné prý ohlodané kostry úspěšně požírá a prožírá těžké prachy, doslova vydřené z občanů naší republiky,“ řekl ParlamentnímListům.cz vojenský historik Jiří Fidler. Podívejte se na to.

„Česko je jako ohlodaná kostra.“ Těmito slovy měl náčelník generálního štábu generál Karel Řehka charakterizovat naši armádu na bezpečnostní konferenci s názvem Připraveni k boji?, která se konala minulý týden. Jak se vám toto přirovnání jeví?

Ze strany generála Řehky nejde o první vyjádření na dané téma s užitím této anatomicko-uzenářské terminologie. Už v červnu letošního roku, během desáté konference Naše bezpečnost není samozřejmost, se měl vyjádřit, že naše armáda je ohlodána na kost. Spojil to dokonce s kritikou svých předchůdců, kteří prý neměli odvahu proti tomu vystoupit. Ostatně to se dočtete v Security magazínu z 30. června 2023. Jinak zde…

Musím přiznat, že tak adresnou a drsnou kritiku prezidenta Petra Pavla – stál v čele generálního štábu od července 2012 do dubna 2015 – jsem od jeho nástupu do funkce hlavy státu nezaznamenal.

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 7% Nevadí 90% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2097 lidí

Čím si vysvětlujete tu jeho anatomicko-uzenářskou terminologii?

Taková dobře ohlodaná kost mohla někdy v paleolitu sloužit našim předkům jako vcelku účinná zbraň. Ale generál Řehka měl asi na mysli něco jiného. Jeho přirovnání je však pouze jedním úhlem pohledu, osobně se navíc domnívám, že nikoli nejbližším realitě. Na toto téma jsme spolu již vícekrát hovořili – našich asi 30 bojeschopných rot mechanizované pěchoty pozemního vojska rozhodně nepředstavuje nějakou impozantní vojenskou sílu. Pokud bychom to srovnali s létem 1989, tak 1. tanková divize se sídlem ve Slaném měla ve stavu 12 motostřeleckých a 28 tankových rot, 2. motostřelecká divize se sídlem v Sušici pak 28 motostřeleckých a 21 tankových rot. Přitom jsme měli ve stavu pozemního vojska pět tankových a pět motostřeleckých divizí.

Touto optikou nejde nyní o kost či kostru, ale jen o jakousi miniaturní rybí kostičku. Pravdou ovšem je, že i taková rybí kostička, jež uvízne o Vánocích v krku, dokáže dotyčného pořádně potrápit. Takže bych takový pesimista zase nebyl.

Zůstaňme u anatomicko-uzenářské terminologie. Jak je na tom lebka?

Před téměř stoletím sepsal sovětský vojenský teoretik Boris M. Šapošnikov rozsáhlou knihu o práci generálního štábu, kterou nazval Mozek armády. Tato metafora byla světem obecně přijata, ovšem u nás toto platilo jen do 90. let. Jeden z našich popularizátorů nadrásal publikaci o generálním štábu, kterou nazval Srdce armády.

Dotažení názvu do důsledku by znamenalo, že naše armáda mozek nemá. Ale ať je ústřední velení a řízení naší armády mozkem či srdcem, zde o žádné ohlodání nejde. Naopak – troufl bych si tvrdit, že tento orgán, ať mozek či srdce, je natolik ztučnělý a obalený dalšími tukovými vrstvami, že mu reálně hrozí nebezpečí mrtvice.

Z čeho tato chmurná předpověď vychází?

Ze skutečnosti, že máme na jednoho generála ve službě sotva poloviční počet vojáků než v minulosti, že pro případ válečného nasazení je oněch generálů desetinásobek ve srovnání s podzimem 1938, že podle zjištění spolku Kverulant za poslední čtvrtstoletí naší armádou jako plynovou karmou doslova proteklo 115 generálů (a nemalá část z nich ničemu nevelela), přičemž počty nově jmenovaných se v posledních dvou letech zdvojnásobily, aniž by přibylo vojáků či jednotek. Že jeden kulomet kupujeme za obnos převyšující milion korun, přičemž tato částka se neustále zvyšuje. V roce 1989 byly dva kulomety vzor 59 ve výzbroji každého družstva, tedy jen ve výzbroji 21 motostřeleckých pluků jich bylo kolem čtyř tisícovek. Pokud by se tehdy za kulomety platily dnešní ceny, znamenalo by to pět miliard v době, kdy rohlík stál 30 haléřů.

Bojíte se tedy, že s prudkým navýšením rozpočtu bude resort řádit jak teenager se zlatou kartou v nákupním centru?

V tomto týdnu nám jeden z mluvčích tohoto resortu, pan David Polák, oznámil, že v nejbližší době nakoupíme stovku projektilů do pancéřovky RPG-7, a to za kulatou sumičku 2,5 miliardy. Pan mluvčí má, doufejme, problémy s počty, protože 2,5 miliardy děleno stem činí 25 000 000 Kč za projektil. Takže opravdu doufám, že se pan mluvčí někde sekl v počtu nul, jak se to ostatně v nedávné minulosti povedlo panu ministrovi financí.

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 24824 lidí

Protitanková zbraň RPG-7 byla do výzbroje zavedena v roce, kdy se narodil pan prezident, nejde tedy o žhavou zbrojní novinku, u níž by bylo třeba umořovat náklady na vývoj. Vcelku mne jímá děs, že během základní vojenské služby jsem, při ostré střelbě z pancéřovky na nepohybující se obrněný cíl, snad vyplýtval 25 mega. Má-li pan mluvčí pravdu, tak by to byla ještě větší darda, než s kulomety. Takže to asi všechno bude poněkud jinak, peníze asi opět potečou jiným směrem a lze se vcelku úspěšně domnívat, že ztučnělá část oné prý ohlodané kostry úspěšně požírá a prožírá těžké prachy, doslova vydřené z občanů naší republiky.

A řešení?

Vcelku jednoduché. Zbavme onen orgán, ať již mozek, či srdce, ztučnělosti, buď redukční dietou, či přímo chirurgickým řezem a možná získáme tolik tuku, že jím obalíme nemalou část oné prý ohlodané kostry.

