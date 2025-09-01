Řeší jen Brusel, Ukrajinu a vlastní korýtka. Co slyší SPD od lidí ve Fialově kraji

V rozpočtu na rok 2026 se řeší hlavně tzv. národní dotace, které ministr Stanjura podle některých informací chce úplně škrtnout. Má přitom jít i o dotace do sociální oblasti. Přesto má být schodek 280 miliard, více než letos. Vy už máte nějaké informace, jak má vypadat kapitola sociální politiky?
Ne, vůbec žádné. Dosluhující vláda – oproti předchozím třiceti letům po roce 1989 – přišla s novinkou: s detailní podobou návrhu zákona o státním rozpočtu jsou poslanci (a veřejnost) seznámeni až na poslední možnou chvíli, někdy v září či spíše v říjnu, těsně předtím, než se návrh rozpočtu má začít projednávat v Poslanecké sněmovně.
Navíc ministr Stanjura poskytuje ohledně podoby tohoto návrhu prakticky každý den jiné – často úplně protichůdné – informace. To lze demonstrovat právě na příkladu financování národních dotací, kde ministr financí změnil názor už asi pětkrát. Včetně jejich úplného škrtnutí, což by bylo pro některé oblasti veřejného zájmu a veřejných služeb naprosto katastrofální.
O podobě návrhu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí nevíme také nic.
Je navíc docela možné a velmi pravděpodobné, že finální návrh Stanjurova rozpočtu bude tak nepřijatelný a nepoužitelný, že nová povolební vláda jej bude muset od základů předělat.
Doufejme, že jde o poslední škodolibost a podraz ze strany končící vlády.
Překvapilo by vás, pokud by coby „pozdrav“ příští vládě došlo ze strany končícího kabinetu k nějakému podseknutí sociálních výdajů?
Určitě by mě to od této nejvíce asociální vlády v moderních českých dějinách nepřekvapilo. Zcela jistě předloží návrh, kde budou některé důležité sociální výdaje meziročně výrazně sníženy.
Ostatně bylo tomu tak i v předchozích letech.
A už se objevují i první náznaky tohoto postupu, kdy ministr Stanjura prohlašuje, že nechce dát ani korunu na zvyšování tarifních platů státních zaměstnanců, které jsou u některých jejich skupin (nepedagogičtí pracovníci ve školství, sociální pracovníci) dlouhodobě nepřijatelné nízké a Fialova vláda je v minulosti rovněž na několik let zmrazila.
Co jako expertka na sociální politiku říkáte na programy jednotlivých stran v sociální oblasti, tedy těch, které už volební program představily?
Zatím tam neregistruji žádné velké překvapení, často jde o obecnosti, navíc některé strany podrobné programy ještě ani nezveřejnily.
A tak mohu komentovat snad jen největší nesmysl, který v této oblasti dosud zazněl, a to je návrh Motoristů na zrušení Ministerstva práce a sociálních věcí. Pokud nešlo o vtip – a zřejmě ne – jednalo by se o krok, který by náš systém sociální politiky doslova destruoval.
Zdá se, že příští vláda bude mimo jiné muset řešit agendu práce, protože nezaměstnanost začíná stoupat. Má SPD připraven nějaký recept, jak nezaměstnanost řešit?
Politika zaměstnanosti tvoří komplexní segment nástrojů a opatření. Stejně tak nezaměstnanost má více příčin a více možností řešení.
Naštěstí nyní ještě nejde ve většině o dlouhodobou strukturální nezaměstnanost, což by byl velký problém, ale o kombinaci nezaměstnanosti fixní a sezónní. Ale jsou tu už i skupiny občanů, které jsou nezaměstnaností ohroženy a postiženy výrazněji. Jde hlavně o lidi v předdůchodovém věku, některé mladé absolventy a matky nezaopatřených dětí. Tam musíme zaměřit svou aktivitu.
Tedy vytvořit systémový státní program podpory částečných zaměstnaneckých úvazků pro rodiče mladších dětí, zvýšit ochranu zaměstnanců ve vyšším věku, nastavit hranici pro odchod do řádného důchodu pro osoby v náročných profesích ve třetí rizikové kategorii na 60 let, restrukturalizovat podobu středního a vysokého školství podle kvalifikovaných prognóz vývoje trhu práce apod. a zajistit pružný a rychlý systém rekvalifikací.
Na zvýšení nezaměstnanosti měly vliv i některé změny, které končící vláda prosadila v zákoníku práce.
A kromě toho se musíme zaměřit na důslednou kontrolu nelegálního zaměstnávání, pracovních agentur a šedého trhu práce, kde nepochybně pracuje významný počet osob, které jsou zároveň registrovány jako nezaměstnaní na Úřadu práce.
Bc. Lucie Šafránková
Váš předseda Tomio Okamura nedávno říkal, že Fialova vláda mluví o tom, jak z nás chce dělat Západ s německými platy, ale reálně zde podporuje ekonomiku levné pracovní síly. Jak zajistit, aby lidé měli práci a současně za ni byli adekvátně zaplaceni?
Zde je opět více nástrojů, které můžeme či musíme použít.
Částečně snížit zdanění práce, postupně zvyšovat minimální mzdu a zaručené mzdy.
Znovu zavést institut zaručené mzdy i do privátního zaměstnavatelského sektoru.
Tvrdě bojovat proti mzdovému dumpingu v oblasti pracovní migrace a v praxi některých pracovních agentur.
A samozřejmě různými cestami vytvořit prostor pro hospodářský růst, který umožní zaměstnavatelům prosperovat a zvyšovat mzdy. Což předpokládá například dlouhodobě snížit ceny energií a vyhnout se aplikacím těch směrnic EU, které likvidují konkurenceschopnost našeho průmyslu, zemědělství či služeb.
Jezdíte s kampaní po jižní Moravě, obvodu premiéra Petra Fialy. Co o něm od lidí slyšíte?
Na jižní Moravě od lidí slyšíme především velké zklamání z politiky pana premiéra Fialy a celé vlády. Lidé nám říkají, že místo toho, aby se vláda starala o naše občany, řeší jen Brusel, Ukrajinu a vlastní „korýtka“. Nejčastější stížnosti jsou na drahotu, nedostupné zdravotnictví, dlouhé čekací lhůty na vyšetření, vysoké ceny energií, potravin a na to, že se jim zhoršuje životní úroveň. Mnozí mají pocit, že premiér Fiala realitu běžných lidí vůbec nevidí, že žije ve své bublině a naslouchá jen zájmům, které nemají s potřebami občanů nic společného. My v SPD nabízíme jinou cestu – prosazujeme ochranu národních zájmů, suverenitu, levné energie a podporu našich lidí, ne cizích zemí.
autor: Jakub Vosáhlo