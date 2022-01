Řešte Green Deal a migraci, ne Babiše! Disident udeřil na Fialu. A přidal: Rakušan, Farský? Někteří si myslí, že jim projde vše

reklama

Podle posledních zpráv se zdá, že covid s převažující variantou omikron by se po dvou letech konečně mohl zařadit na seznam méně nebezpečných nemocí – a nebude nás tak už omezovat mnoha restriktivními opatřeními. Touto cestou se jako první vydala Velká Británie. Považujete ji za smysluplnou a efektivní?

Já samozřejmě nejsem v tomto směru žádný kovaný odborník, proto se vyjadřuji pouze na základě svého názoru a svých pocitů z celé té společenské atmosféry, kterou pandemie covidu za už bezmála dva roky dosti negativně ovlivnila a poznamenala, to určitě vnímám.

Nicméně, jaká opatření přijímat a jakou cestou se konkrétně vydat, na to si skutečně coby laik netroufám odpovědět.

Rakousko bude první zemí, která se rozhodla celoplošně zavést povinné očkování proti covidu. Domníváte se, že česká vláda jednala správně, když na identický návrh řekla ne?

Podle mého soudu je na dobrozdání každého svobodného občana této společnosti, aby o takovéto věci rozhodl sám. Bohužel ale postrádám dostatečnou informovanost a adekvátní řešení některých nežádoucích účinků očkování u našich lékařů. Ale i ti jsou jenom špičkou ledovce, protože sami ani povětšinou potřebnými údaji nedisponují nebo velmi omezeně. Faktem ovšem je, že samotná léčba covidu je třeba oproti obyčejné chřipce často mnohem laxnější a jediné, co všechny zajímá je, že si vás zaregistrují a to, jestli půjdete do karantény. Ale plně se potom zotavit, to myslím taky není k zahození.

Stále tu trvá spor mezi očkovanými a neočkovanými…

Jan Farský z hnutí STAN nakonec svolil, že složí poslanecký mandát, protože se chce věnovat studijnímu pobytu, to jest stáži v USA, kam odjíždí na půl roku. Ta kauza je už od začátku mírně řečeno podivná, protože se člověk neubrání otázce, jak si to vlastně pan Farský v praxi představoval, jak to chtěl skloubit, když to zcela evidentně skloubit nelze. A že mu to posvětil kolega Vít Rakušan, to je přece jen dosti slabý argument. Co o tom soudíte?

Souhlasím s vámi. Někteří lidé si zkrátka myslí, že jim projde všechno. Jednou je to politik, bere za to peníze, a proto také má aktivně dělat politiku a zastupovat zájmy těch voličů, kteří ho do parlamentu svými hlasy dostali. Takhle to vypadá, jako kdyby si on i celé hnutí STAN dělalo z těch voličů spíše legraci. Považuji to za ostudu tohoto uskupení, že vůbec s něčím takovým přišli a nedokázali tu poměrně jednoznačnou situaci správně vyhodnotit.

Máme tu novou vládu s důvěrou, tvořenou hned pěti politickými subjekty. Budou mít problém se mezi sebou domluvit? Nebo je ten tlak opozice a především Andreje Babiše donutí, aby raději spolupracovali a netříštili síly?

Tématem by rozhodně neměl být Babiš a jeho hrozba, ale snaha o blaho této země – to znamená nalézt cestu ze současné krize a pokusit se zmírnit dopady na obyvatele, ať už jde o zmiňovaný covid nebo o inflaci a další negativní ekonomické jevy v čele s výrazným zdražováním.

A pokud jde o státní deficit?

Ten je samozřejmě také potřeba řešit, ale na druhé straně si musíme uvědomit, že do té současné situace nás v podstatě zatáhla Evropská unie. To je ten systém, kdy jednotlivé členské země přijímají dluhy na obrovské, miliardové částky, které přitom nelze ani čerpat, protože se jedná o záležitosti, které EU teprve projednává nebo se čeká, až je povolí atd.

Ale ten systém je vlastně vymyšlený velmi dobře, protože jestliže se všechny země takto zadluží, pak už žádná nebude chtít následovat Británii, protože by byla nucena ten dluh uhradit, což si nikdo nemůže dovolit.

Máme tu globální problémy typu Green Deal nebo stěhování národů – a to by měla tato nebo jakákoliv jiná vláda primárně řešit – a ne nějakého Babiše, který má ostatně své vlastní kostlivce ve skříni. Ale ty nejdůležitější problémy se rozhodně nejmenují Babiš.

Když už jste zmínil Andreje Babiše, kterého chce Sněmovna znovu vydat k policejnímu stíhání v nekonečné kauze Čapí hnízdo... Dokážete si představit, že by si do budoucna hnutí ANO, které je zároveň hlavním pohrobkem komunistů a sociálních demokratů, dokázalo udržet své místo na slunci i bez osoby Andreje Babiše?

To si myslím, že by bylo velmi těžké, protože ta strana je značně centralizovaná, všechny nitky vedou k Babišovi, ta struktura je zkrátka tak dlouhodobě nastavená, nezná tu klasickou vnitrostranickou demokracii voleb v jednotlivých místních organizacích. Proto se domnívám, že bez svého šéfa nebude hnutí ANO schopno dlouhodobě přežít. Vzniknou vnitřní sváry, které jsou teď pod pokličkou, ale v momentě, kdy je nebude mít kdo urovnat oním právem veta, tak mohou přerůst ve zcela zásadní rozpory, které další plnohodnotné působení tohoto hnutí ve vysoké politice prostě znemožní.

Rozhovor pro ParlamentníListy.cz vedl Tomáš Procházka.

