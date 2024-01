Ruské a čínské agenty identifikují, mladíka s arzenálem zbraní nezjistí? Paroubek má vážně pochyby

Co říká na vánoční projev premiéra Fialy? A co nás čeká v rámci konsolidačního balíčku? I o tom mluvil v rozhovoru pro Parlamentnilisty.cz expremiér Jiří Paroubek. Dostal se i k tragédii na Filosofické fakultě UK, promluvil o zpravodajských službách a vysvětlil, co ho udivilo na zásahu policie. V této souvislosti zhodnotil i roli sdělovacích prostředků, a zazněla velká kritika. Na závěr se podíval i do zahraničí a rozebral „dvojí metr liberální demokracie“. „Tady se vytvořila taková dvojí morálka,“ říká a zmiňuje Izrael, Hamás i Ukrajinu. Dostal se i k prezidentským volbám v USA.

Pane inženýre, co říkáte na vánoční projev premiéra Fialy, který mluvil o tom, že prý to nejhorší máme za sebou, že nás v podstatě čeká rok naděje…

Pan premiér asi nemůže říkat nic jiného. Jiná věc je, jaká bude realita. Faktem je, že inflace určitě nebude tak vysoká, jako byla v předchozích letech, ale nějaká bude. A hlavně ceny se už nevrátí do toho roku 2021. V těch letech 2022 – 2023 byl nárůst inflace někde kolem 20 – 25 procent v souhrnu, i když s tím statistika různě čarovala. V příštím roce můžeme očekávat určitý nárůst inflace také, tyto veličiny se sčítají a životní úroveň lidí bude dál klesat. Takže buď tomu pan premiér nerozumí, nebo tomu rozumí částečně, k čemuž bych se já přikláněl. A někdo mu řekl, že musí být optimistický, tak mu připravili tyto formulace. Ale pravda to není.

Má tedy pravdu například stínový ministr Karel Havlíček, že je premiér Fiala odtržený od běžných lidí a odmítá si připustit odpovědnost za současnou situaci?

Myslím, že to může být spíš tak, jak říkám já. Karel Havlíček to vidí samozřejmě v první řadě jako opoziční politik. Já to říkám jako ekonom. Ale pokud bych měl mluvit jako opoziční politik, tak určitě ta odtrženost této vlády a tohoto premiéra od problémů běžných lidí je obrovská. Tato vláda spoléhá na tu svoji, řekněme, čtvrtinu obyvatelstva, která je s tím stavem, jaký nyní je, spokojená. Nemají žádné zvláštní ekonomické problémy, žádné problémy se svými výdaji, nemusí tolik počítat, nebo vůbec počítat. A zdá se jim i ta zahraniční politika státu jako naprosto pašácká a skvělá, včetně té, řekl bych, až přílišné vazalské orientace na Spojené státy a na Brusel. Takže tito lidé jsou spokojení. No ale ty dvě třetiny lidí, ty mají svoje větší nebo menší problémy. A vlastně se jedná, když budeme úplně otevření, o miliony lidí, kteří buďto jsou pod hranicí chudoby, nebo se té hranici chudoby blíží.

Pojďme si tedy konkrétně říci, co nás od nového roku v rámci konsolidačního balíčku čeká…

Ten konsolidační balíček samozřejmě má charakter proinflační. A současně bude působit na pokles koupěschopnosti lidí zase dál. On by se měl sice projevovat protiinflačně, ale tím, že bude klesat dál maloobchodní obrat, bude klesat spotřeba obyvatelstva, tak se bude méně vyrábět, no a to samozřejmě povede k tlakům na trhu. Takže to si myslím, že je to základní, že bude omezována jak spotřeba obyvatelstva, tak veřejná spotřeba.

Vraťme se k tragédii, která se odehrála těsně před Vánocemi na Filosofické fakultě. Podobné šílenosti jsme dosud vídali jen ve zprávách z jiných zemí. Co se tak změnilo, jak si vysvětlit, že se něco takového stalo i u nás?

Myslím, že je to do značné míry selhání systému, který měly nastavit buďto zpravodajské služby nebo policie. Protože, neumím si představit, jak je možné, v normálně fungujícím státě, kde tedy zpravodajské služby, známí čučkaři, jsou schopny identifikovat, že jsme obklopeni ruskými a čínskými agenty, a přitom nejsou schopny zjistit, že si nějaký mladík, pravděpodobně s psychickými problémy, vybudoval během krátké doby celý zbraňový arzenál. Že dokonce tyto zbraně dokázal umístit na jednu z fakult Univerzity Karlovy. Že je tam rozmístil a že je pak dokonce také použil. Takže to je velké selhání, myslím si, že by to nemělo tak úplně projít a zapadnout. Podle mého názoru by to chtělo vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny, protože je to systémový problém, počínaje ministrem vnitra, přes policii, pravděpodobně až po zpravodajské služby. A bylo by špatné, kdyby GIBS, který se ujmul vyšetřování, kde kdo pochybil, toto zametl pod koberec. Protože pak zase nějaký slabý mozek využije díru v tom systému, která evidentně existuje, vybuduje si arzenál a pak ho použije. A to je špatně. Takže i podle toho, jaké jsou ohlasy na ten hrůzný čin u některých, jak já říkám slabých mozků, tak je zřejmé, že ten člověk může najít následovníky. A to by bylo velmi špatně. Protože by umírali nevinní lidé.

Z některých míst zaznívá určité překvapení, že policie před tou strašlivou událostí evakuovala pouze budovu fakulty v Celetné. Měla podle Vás policie jednat nějak jinak?

To byla první věc, kterou když jsem slyšel, tak mě překvapila. Jednak to, že obsadili budovu, která je z mého hlediska vedlejší. Já ji také znám, protože jsem tam několikrát mluvil, takže vím, že je to taková detašovaná budova. Ale ta hlavní budova Filosofické fakulty je prostě na Palachově náměstí. A pokud měli zprávy a pokud měli kapacity, jako si myslím, že policie má kapacity, zejména když se očekává nějaký závažný trestný čin, tak měli obsadit obě dvě tyto budovy. To je zřejmě pochybení, a to by GIBS měl objektivně zhodnotit, kde to vzniklo. Samozřejmě, ti obyčejní policisté, ti jdou tam, kam se jim řekne. Ale kam se jim řekne, za to už můžou ti velitelé, případně velitel zásahu a ti tady prostě, nevím, jestli pochybili, ale každopádně to byl omyl, který možná stál víc lidských životů.

A také je potřeba se vrátit i k roli některých sdělovacích prostředků. Jak jsem s překvapením zjistil, tak abych nejmenoval přímo novináře Seznam Zprávy, takzvané investigativce, tak ti už uváděli podrobnosti z toho útoku na Filosofické fakultě, když probíhal. Pak se sice po skončení omluvili, že defacto mohli dávat přímo typy tomu střelci, že jsou umístěni na té a té římse studenti. To je prostě něco, co je v rozporu s novinářskou etikou a vlastně je i nebezpečné, ohrožuje to životy lidí. Ten člověk, který toto udělal, tak by měl být diskvalifikován úplně z výkonu novinářského povolání.

Překvapila vás informace, že ten střelec z univerzity má na svědomí i nedávné vraždy v Klánovickém lese?

Velkou diskuzi vyvolalo zjištění, že v den, kdy se tragédie na univerzitě odehrála, pořádalo podle zpráv v médiích „Jurečkovo“ ministerstvo večírek. Jak to okomentovat?

To je prostě úplně neuvěřitelné. Pokud se tam lidé scházeli, tak taková ta omluva – tak už tam byli, tak už jsme je nerozháněli… Já si například vzpomínám, že když jsem jako premiér měl letět na státní návštěvu do Izraele a tehdejší izraelský premiér měl vážné zdravotní problémy, ak nám to sdělili, a i když to bylo na poslední chvíli, nikam jsme neletěli. Opustili jsme prostě letadlo. A to šlo o státní návštěvu. Ale tady si chtěli dát do trumpety někteří lidé a nechtěli se ohlížet na nic jiného. A to je smutné. Ministr měl prostě zasáhnout.

Podívejme se i do zahraničí – „dvojí metr liberálních demokratů“. Takový je nadpis vašeho komentáře na webu vasevec.cz i ohledně blížících se prezidentských voleb v Americe. Můžete to prosím i pro naše čtenáře rozebrat?

A když se podíváme i na to, co se děje kolem Donalda Trumpa, kolem těch blížících se voleb…

Ano, pokud jde o bývalého prezidenta Trumpa, já jsem nikdy nebyl jeho velkým příznivcem. Ale musím říct, že mu čím dál víc přeji úspěch. Protože už ve druhém státě, pokud zatím nedošlo k nějaké další změně, mu vlastně zakazují, aby se zúčastnil voleb. V jednom případě je to tedy primárních voleb. Takže to je opravdu situace, která je vážná. Samozřejmě, on se odvolá k Nejvyššímu soudu Spojených států, protože toto jsou místní autority, místní úřady. V jednom případě Nejvyšší soud Colorada a v druhém dokonce nějaká kancelář guvernéra toho státu, kterého se to týká. Takže se odvolá k nejvyššímu soudu Spojených států a tam je pro něj praktické to, že jmenoval část těch soudců právě on a že tam ti konzervativní soudci mají převahu. Tak v tomto případě, myslím si, že to je v zájmu svobody, že nepochybně rozhodnou o tom, že ta rozhodnutí, která přichází a budou přicházet z některých států, které jsou ovládány demokraty, prostě nejsou v souladu s Ústavou Spojených států.

