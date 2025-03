Rusy i Ukrajince pokládají lepševici za méněcenné tvory. Jako nacisti. Na zvracení, vzkazuje Foldyna

Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 81% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 15% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 14347 lidí

Co jste říkal na střet Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem a J.D. Vancem v oválné pracovně?

Říkal jsem si, jak se ten člověk v teplákovce asi musel chovat k Petru Fialovi a dalším našim politikům mimo kamery, když se takhle drze choval před kamerami k prezidentovi a viceprezidentovi USA. Ten člověk nás vidí jen jako kasičku, do které si může kdykoli bez dovolení sáhnout.

Očekáváte rychlý konec ukrajinské války?

Nevím, jak přesně definovat slovo „rychlý“, ale jsem přesvědčený, že válka se blíží do své závěrečné fáze. Mimochodem; agónie kleptokratického režimu na Ukrajině dnes v mnoha ohledech velmi připomíná agonii nacistického režimu v Německu v roce 1945.

V čem například?

Například ve vytváření jednotek ze starých lidí na jedné straně a na straně druhé z lidí, kteří jsou ještě napůl děti. Už jen za to by měl Zelenský skončit před válečným tribunálem. Je ale pravděpodobnější, že si tu věc nakonec vyřídí zbývající Ukrajinci sami.

Evropská unie trvá na tom, že válka musí skončit „spravedlivým mírem“ a do jeho dosažení hodlá Ukrajinu podporovat sama, z vlastních zdrojů. Je to podle vás reálné?

Že se Evropa pokusí agónii ukrajinského režimu prodlužovat co nejdéle to půjde, pokládám za jisté. Že tím ukrajinský režim zachrání, pokládám za vyloučené. Co se týká sousloví „spravedlivý mír“, tak nevím, co má znamenat. Pokud má EU na mysli to, že mír bude uzavřen podle představy EU, tak jde o naprostou fantasmagorii. Co chce EU, dnes už nikoho na světě nezajímá. A Putina s Trumpem už vůbec ne.

S tím souvisí i informace, se kterou přišel americký ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj jedním z důvodů, proč se USA rozhodly omezit pomoc Ukrajině, byl telefonát s jedním z evropských ministrů zahraničí (nejmenoval, ale spekuluje se, že to mohl být náš Jan Lipavský), který mu „upřímně“ řekl, že válka musí trvat ještě tak rok, aby více poničila Rusko. Je podle vás možné, že evropští politici skutečně takhle uvažují?

To není možné, to je jisté. Situace je taková, že zatímco chcimíři chtějí, aby se Rusové a Ukrajinci přestali vzájemně zabíjet, lepševici chtějí, aby bylo zabito co nejvíc Rusů a kolik při tom bude zabito Ukrajinců, je jim úplně fuk. Rusy i Ukrajince pokládají, úplně stejně jako nacisti, za méněcenné tvory, na jejichž životě nezáleží. Je mi z těch lidí, myslím Lipavského a spol, na zvracení.

V pondělí se na Hradě konala schůzka nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice, po které předsedkyně Poslanecké sněmovny v ČT řekla, že hlavním cílem zahraniční politiky je nyní „odstrašit Rusko“. Je to podle vás reálné?

Zabývat se hloupostmi, které padají z paní Pekarové, je ztrátou času.

Vláda plánuje další investice do obrany, premiér se při výročí ukrajinské války v televizním projevu zavázal, že budou výdaje na obranu zvýšeny na tři procenta HDP. Ekonomové už počítají, kde by se ty peníze daly najít, uvažují (i premiérovi poradci) o zvýšení daně z nemovitosti nebo spotřební daně na alkohol. Proč se podle vás vláda v posledním roce úřadování snaží dělat takovéhle věci?

Protože ještě chtějí na provizích urvat, co jde. Skutečnost je ovšem taková, že můžeme do zbraní narvat všechny prachy na světě, ale když nebude nikdo, kdo by s těmi zbraněmi byl ochoten bojovat, tak je to k ničemu. A přesně v té situaci jsme – dnes není prakticky nikdo, kdo by za Fialu, Černochovou, Pekarovou nebo toho jejich dvorního šaška Foltýna byl ochoten vzít do ruky zbraň. A já se tomu nedivím.

Proč?

Když někomu několik let jen nadáváte, posmíváte se mu, ponižujete ho, obíráte ho o peníze, o zdraví, o naději i o důstojnost, tak přece to, že za vás ten člověk pak bude chtít bojovat, vůbec nemůžete čekat. A přesně tak se vládní koalice po celou dobu svého vládnutí chovala. Myslím si, že kdyby ta parta Petra Fialy lidem rozdala zbraně a řekla jim, ať jdou válčit proti Rusům, tak půlka lidí ty zbraně zahodí a druhá půlka je otočí proti partě Petra Fialy. A mnozí dokonce s velkou chutí. Za Protektorát přece také, až na pár kolaborantů, lidé nechtěli pokládat život.

Velké plány na zbrojení má i Evropská unie, Ursula von der Leyenová představila plán, jak na něj sehnat peníze uvolněním zadlužování, Německo chce k podpoře zbrojařů zrušit svou „dluhovou brzdu“. K čemu podle vás toto evropské zbrojení povede?

K ještě většímu zbohatnutí zbrojařů a na ně napojených politiků a k ještě většímu zchudnutí běžných Evropanů. To s sebou pochopitelně bude přinášet stále se zvyšující napětí ve společnosti, které ještě umocní zesilující migrace. Situaci lepševici budou řešit ještě větším fízlováním občanů, ještě silnějšími represemi, a ještě větším vybičováváním nenávisti u stále se menšící skupiny jejich stále natvrdlejších fanoušku. No, a nakonec se ucho utrhne.

Co tím konkrétně myslíte?

Myslím tím občanskou válku.

Není to příliš apokalyptická vize?

Je to bohužel příliš pravděpodobná vize. A ještě jsem zapomněl, že ti idioti možná nakonec opravdu vyprovokují konflikt s Ruskem a pak tady nezůstane kámen na kameni. Že už se EU nemůže spoléhat na to, že se schová za zády strejdy Sama, to snad dnes musí být jasné už úplně každému – možná dokonce i paní Pekarové s panem Lipavským, a to je co říct!

A není právě proto plán Ursuly von der Leyenové na zbrojení na místě?

Vy znáte někoho, kdo by byl ochoten položit život za Uršulu von der Leyenovou? Já ne. Pokud tedy chce frau Uršula zbrojit, tak jí stačí jedna pistole. Z hlediska historických paralel bych jí doporučoval nákup pistole Walther PPK a následný přesun do bunkru pod bruselským kancléřstvím.

Evropa by tedy neměla zbrojit?

Evropa, respektive evropští politici, by především měli přesvědčit Evropany, že jsou na jejich straně, což ale, vzhledem k tomu, jak se evropské elity k Evropanům dlouhodobě chovají, je v podstatě nemožné. Pak jsou ale všechny zbraně úplně zbytečné, protože není nikdo, kdo by je byl ochoten obsluhovat. Navíc jediné skutečné nebezpečí pro Evropany není Rusko, nýbrž migrace a na její zastavení jsou samozřejmě evropské vojenské kapacity zcela dostačující. Zde si troufám odhadnout, že ochota aktivně se něčem takovém podílet, je mezi Evropany naopak vysoká.

Rusko nás tedy podle vás nechce napadnout?

Stačí se podívat na mapu světa a je jasné, že Rusko další území opravdu nepotřebuje. Válka je poměrně ekonomicky náročný podnik s mnoha velkými riziky, a my nemáme nic, co by Rusku za všechny ty náklady a rizika stálo. Jediné, co by ho mohlo vyprovokovat, by bylo ohrožení jeho bezpečnosti, což přesně byl, spolu s genocidou ruského obyvatelstva na ukrajinském území, důvod, proč začala válka na Ukrajině. Pro nás to znamená, že když se nebudeme chovat jako úplní idioti, tak nám od Ruska nic nehrozí. Bohužel pod vedením stávající garnitury se jako úplní idioti chováme.