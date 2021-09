SPOLUpachatelé, prodají nás. Hrozba je tahle povedená partička. Někteří lidé jsou fakt na palici, kroutí hlavou Štěpánek

reklama

Herec a divadelní principál Jan Hrušínský se v souvislosti s připomenutím výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy opřel do těch, kteří volí podle jeho názoru „nesprávné“ politiky či strany. Trikolóru, SPD nebo Přísahu označil za polonacistické. Co byste mu jako člen Trikolóry a jeden z kandidátů do Poslanecké sněmovny vzkázal?

Podle posledních průzkumů by se Trikolóra do Sněmovny nedostala. Čím si to vysvětlujete?

Trikolóra je od prvopočátku trnem v oku zdejšímu mediálně-politickému hlavnímu proudu a netřeba pochybovat, že i hlavní průzkumníci jsou jeho součástí. A tak od prvopočátku platí, že je něco jako ten chlápek s koženou brašnou. Nesmí projít. Volební průzkumy často nejsou obrazem toho, jak se věci mají, ale jak si zadavatelé přejí, aby to dopadlo. Trikolóra není klasickou protestní stranou jako třeba SPD nebo Volný blok, spíše je to úplně normální pravicová strana.

Okamura volební zisk ODS nijak neohrožuje, neboť jeho elektorát se rekrutuje jinde. Trikolóra, která je dnes ideově něco jako původní ODS z devadesátých let, by naopak mohla současnou Fialovu ODS a její spojence ohrozit velmi. Stačí k tomu, aby „prasklo“, že je to ve skutečnosti zcela důvěryhodná alternativa pro zdejší střední třídu. Proto ta dlouhodobá úporná snaha vykreslovat Trikolóru jako dvojče SPD, natírat ji nahnědo a podstřelovat její preference. Volební potenciál Trikolóry se ve skutečnosti pohybuje někde okolo deseti procent. Jde jen o to, aby lidé uvěřili tomu, že jejich hlas nepropadne.

Naopak ANO se opět drží ve vedení. Je podle vás něco, co může jeho prvenství skutečně zvrátit?

Mně je tak trochu jedno, jestli vyhrají ti Babišovi za osmnáct, nebo ti Fialovi a Bartošovi bez dvou za dvacet. Ani jedny já volit nebudu. Kéž by platilo ono okřídlené, že když se dva perou, třetí se směje. A budu samozřejmě rád, pokud tím třetím bude také Trikolóra a spol. Někteří lidé jsou ale fakt na palici. Chtějí změnu, ale volí pořád ty samé.

„Korespondenční volba už dávno měla být. SPOLU ji prosadíme,“ hlásá hnutí SPOLU. Co vy na to? Co by pro ČR korespondenční volby znamenaly?

Nějací marketéři SPOLUpachatelům poradili, že do toho mají jít zostra, a tak se na sítích objevily jejich reklamní obrázky, že Babiš a spol. jsou hrozba, zatímco Fiala s Pekarovou a tím udavačem Jurečkou že prý jsou změna. To mě opravdu pobavilo. Neodolal jsem a ten varovný obrázek s hrozbou trochu předělal, umístil tam Fialu a spol. a vypustil to po sociálních sítích. Tahle povedená partička je totiž hrozbou třeba právě kvůli tomu jimi prosazovanému korespondenčnímu hlasování. A zdaleka ne jen kvůli němu.

Záhy jsem zaznamenal, že na Twitteru ten můj obrázek pak sdílel i Babiš, ale na jeho místě bych byl raději zdrženlivější. To, že je pro svobodomyslné občany hrozbou koalice SPOLU, ještě neznamená, že Babiš, a zvláště pak když se spřáhne se zdejšími socany, hrozbou není.

Jste jedním z těch, kteří mluví o tom, že protiepidemická opatření by měla už skončit, neboť podle čísel už vlastně „žádná epidemie není“. Co lze v tomto směru podle vás očekávat od blížícího se podzimu? Lockdownu se prý bát už nemusíme, ozývají se ale také hlasy, že to jsou „líbivé“ řeči před volbami… jak to vidíte?

Česká kritéria pro vyhlášení epidemie respiračních onemocnění, tedy kupříkladu chřipky, jsou nastavena tak, že epidemie se vyhlašuje, když je 1 600 až 1 800 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Prosím, nechytejte mě za slovo, přihlíží se i k dalším kritériím, takže v případě covidu to může být trochu jinak. Nicméně jaká je současná realita? Minulý týden bylo na 100 tisíc obyvatel rovných 13 (slovy třináct) covidových nemocných. Tohle má být ta epidemie, ba přímo pandemie?

Dělají si z nás srandu, aby mohli kasírovat neskutečné zisky z covid byznysu. Ale pozor, abychom si správně rozuměli. My neříkáme, že covid neexistuje, že pro rizikové skupiny není potenciálně nebezpečný nebo že nemáme dělat vůbec žádná opatření. Máme, ale pouze taková, která dávají smysl. Ohrožené musíme chránit, nemocné léčit, ale zdravé je třeba nechat normálně žít. Toho nedůstojného přežívání už bylo dost.

A co říci na pravidla, která by měla platit pro návrat žáků do škol? Roušky ve společných prostorách, testování nenaočkovaných dětí…

Skvěle to pojmenovala Majerka, tedy předsedkyně Trikoloóry Zuzana Majerová. Budu ji citovat. Napsala: „Chovám pochybnost, zdali úředníci Ministerstva školství někdy viděli dítě. Zdali vědí, co naši miláčkové dokážou vymyslet, zdali tuší, jaké nápady se jim někdy honí hlavou a jaká alotria občas provádějí. Představa dětí, které jako nějací roboti plní zadání z ministerských opatření, tedy že nezpívají, necvičí, neběhají, nepošťuchují se, neperou se, ale zato poctivě nosí na pusinkách roušky a testovací tyčinkou se zodpovědně rýpou v nose, je vskutku fantasmagorická.“ A co na ta ministerská opatření říkám já? Říkám, že na ministerstvu pracují nebezpeční blázni.

Vláda původně avizovala, že od září se nebudou proplácet testy na covidovou nákazu, ale své rozhodnutí nakonec změnila. Je to dobře?

Divíte se? Vždyť volby jsou za rohem, a to původní rozhodnutí bylo nepopulární. Vláda by testování ale měla zrušit úplně.

Velkou kritiku „slízl“ karlovarský festival, kdy na zahájení řada lidí neměla roušky. Prezident Zeman použil slova jako „snobská sebranka“ nebo „nadlidi“. Má pravdu? Když se na to podíváme z hlediska toho, jaká opatření musejí lidé dodržovat na hromadných akcích, v MHD, obchodech…

Mně vůbec nevadí, že lidé neměli roušky. Opakuju, žádná epidemie, natož pandemie tu dávno není, takže nosit hadr na hubě je naprostá pitomost. Mně vadí úplně jiná věc. To pokrytectví, se kterým právě ti, kteří tyhle nesmysly nařizují, myslím tím přítomné politiky, kupříkladu ministra zdravotnictví Vojtěcha nebo ministra kultury Zaorálka, na svá vlastní pravidla z vysoka kašlou. Je to tradiční klasika, sami chlemstají víno, ale po plebsu vyžadují, aby dodržoval jejich idiotská nařízení.

Pirátský místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal pronesl 21. srpna v Událostech České televize tuhle větu: „Vstupovat násilně zvnějšku do vnitřních politických procesů cizího státu prostě není správně.“ Mluvil samozřejmě o Československu a o roku 1968. Což o to, není důvod s tím nesouhlasit. Problém je jinde. Když jde kupříkladu o Afghánistán, případně o další země, říkají ti samí politici něco úplně jiného, ba přímo pravý opak, napsal jste na svůj facebook. Je tedy podle vás možné srovnávat události roku 1968 s dlouholetým pobytem amerických a dalších vojáků v Afghánistánu?

Ve smyslu, že cizí vojska jsou dlouhodobě umístěna na území nějakého státu, nepochybně ano. Navíc po dvaceti letech je cizí voják v očích běžného obyvatele vždycky spíše okupant než osvoboditel. V prvopočátcích se to může lišit, zatímco vojska Varšavské smlouvy u nás až na pár výjimek zaprodaných stalinistů nevítal nikdo, v Afghánistánu to možná aspoň pro část obyvatelstva bylo jinak. Ale co my víme, co se honí v hlavě prostých Afghánců. Spíš si do nich projektujeme vlastní představy.

Koho vinit z toho, co se v Afghánistánu právě odehrává? Ameriku, NATO, tajné služby…?

Těch viníků bude víc, ale na prvním místě bych jmenoval americké neocony, především onu partičku okolo Bushe juniora, partičku, co zdědil po svém tatíkovi. Nic proti tomu, že po 11. září chtěli vykouřit teroristy z děr a že stopy vedly do Afghánistánu. Ale realitou je, že Usámu bin Ládina nakonec nezlikvidovala armáda, nýbrž jedno komando, a ještě k tomu nikoli v Afghánistánu, nýbrž ve „spřáteleném“ Pákistánu. První, kdo zavelel k rozumu, byl naopak jiný republikánský prezident, nenáviděný Trump. Jak onen ústup z dvacet let trvajícího dobrodružství, jež se v závěru změnilo v dokonalou blamáž, nakonec zrealizovala Bidenova administrativa, je ovšem jiná věc.

V souvislosti s tím, co se v Afghánistánu děje, se samozřejmě očekává další příliv uprchlíků do Evropy. Jak moc se tato „vlna“ podle vás bude tentokrát týkat i nás?

Vzhledem k tomu, že „tlumočníci“ už ve zpravodajství zaujímají jedno z čelných míst, týká se nás to již teď. Česko naštěstí není oblíbenou cílovou migrační destinací, ale co není teď, může být zítra.

A co tedy říkáte na přijetí afghánských „tlumočníků“. Jsou, nebo nejsou pro ČR hrozbou, jak někteří tvrdí?

Neříkám, že v individuálních případech a u prověřených osob nemáme pomoci, ale obávám se, že zdejší politické neziskovky, které se dovozem a opečováváním migrantů živí, už zase číhají za bukem, aby mohly páchat své nebezpečné dobro. Velel bych proto spíše k opatrnosti.

