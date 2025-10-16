Na náhodu nevěřím. Zažil jsem to sám. Docent Ševčík se zastal Turka

Co říkáte na vývoj kauzy Filipa Turka? Motoristé přikročili k trestnímu oznámení na Deník N.
Je pro vás Filip Turek přijatelný jako ministr zahraničí?
„Tahle kauza ve mně vyvolává celou řadu otázek, ze kterých jsem rozpačitý a vidím tam řadu rizik,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Miroslav Kalousek. Kauza je podle něj podivná. Jaký je váš názor?
Kauza podivná rozhodně je. Její rozsah, možné promlčení, včetně jejího načasování do období těsně po volbách ve mně vyvolává přinejmenším rozpaky. Spíše si však myslím, že je to jasně řízená snaha o znemožnění vytvoření nové vlády na půdorysu politických stran, které nebudou sloužit cizím zájmům a cizím mocnostem. Jsem už natolik starý a něco jsem i osobně zažil, že vůbec nevěřím na náhodu. Ale pokud vím, už jí prošetřuje Policie ČR, a to je dobře. Věřím, že v tomto případě snad vyšetřovatelé odvedou poctivou a nakonec úspěšnou práci.
Myslíte, že do sestavování vlády zasahuje někdo zvenčí?
Ano, myslím si to. Málokdo ví, že celá dehonestace začala rozhovorem hradního vodiče Petra Koláře s Karolínou Brodníčkovou ze sorosovských Novinek (Seznamu) už v pondělí 6. 10. (rozhovor vyšel 7. 10.) po spolubitcoinisty a dozimetrickými stánkaři prohraných volbách, s nadpisem i obsahem tomu odpovídajícím: SKLÁDÁNÍ VLÁDY SE MŮŽE VYVINOUT PŘEKVAPIVÝM ZPŮSOBEM. Dovolím si pár citací Petra Koláře, a kdo používá zdravý selský rozum, tak si úsudek může udělat sám.
Petr Kolář (P.K.): „Já bych byl na místě pana Okamury opatrný, existují tu jiné možné vývoje a alternativy“...
P.K. „Nejsem prognostik, ale na politické scéně by mohly nastat různé pohyby. Už jsem zaznamenal některé výkřiky z nitra ODS, jsou tu i lidovci, kteří oproti svým třem procentům podpory mají ve Sněmovně šestnáct mandátů…
Je tu nějaká povolební situace, která může vyústit v různé scénáře“…
P.K. „Nedivil bych se, kdyby v jisté fázi vyjednávání přišel někdo ze stávajících vládních stran k panu Babišovi a nabídl mu, že by ho za určitých podmínek, jako je jasné směřování na Západ, jasné ukotvení v euroatlantických strukturách, pokračování podpory Ukrajiny a tak dále, mohl podporovat“…
P.K. „Taková menšinová vláda by měla své výhody i nevýhody. Pan Babiš si toho je vědom. Už jsem slyšel i odhady, že by neměla dlouhého trvání a do dvou let tu máme předčasné volby“…
P.K. „Věřím, že si pan pravděpodobný premiér Babiš vyhodnotí, jak je pro nás muniční iniciativa užitečná, a to jak z hlediska mezinárodního, tak i pro náš domácí byznys“…
P.K. „Já si myslím, že pan Babiš si uvědomuje, že relevantní můžeme být, pokud budeme mít vojenskou sílu a schopnost odstrašit nepřítele. Když to nejde po dobrém, když to nejde diplomaticky, tak tu musí být vojenská síla“…
Podle mého názoru je to slizká až hnusná hra. Od zájmových skupin především válečných štváčů, korupčníků, kterým se sahá do jejich finančních zdrojů, přes novináře, až po bývalé i současné politiky. A jsou do toho bohužel pravděpodobně zapojené i tajné služby, které tyto věci z meritu své činnosti monitorují.
A dopadá to tak, jak popsal renomovaný zpravodajec a bývalý pracovník BISky pan Jan Schneider jako metodu „špinavá slina“.
Jan Schneider (J.S.): „Načasování je zajímavé. Před eurovolbami se proti Turkovi nic neobjevilo, což znamená, že pokus nabořit sestavování Babišovy vlády je důležité tak moc, že je nutno vytáhnout i skrytá esa. Nebo alespoň ta zdánlivá, ne-li dokonce cinknutá či rovnou falešná“…
J.S. „Motoristé ohlásili podání trestního oznámení, takže se věc v režimu trestněprávního vyšetřování potáhne minimálně v řádu mnoha měsíců“…
Ano a to může být pro Andreje Babiše problém, ale zase on si to sám zažil a zažívá dál…
J.S. „Ono vlastně ani není divu, protože atribuce (přisouzení autorství) čehokoliv v digitálním světě je věc nesmírně složitá, ne-li nemožná“…
J.S. „V této metodě zvané ‚špinavá slina‘ je zřejmě pointa. Na někom ulpí, cosi zmaří, a za čas už případná omluva nikoho nezajímá“…
J.S. „Z logiky věci vyplývá, že by to mohla být nějaká policejní nebo zpravodajská služba. Pak by v okamžiku, kdy autor těchto příspěvků začal být nějak politicky exponovaný, na něčí žádost prostě sesumírovala obsah archivované složky a předala by ji posluhujícím novinářům ke zveřejnění“…
A závěr pana Jana Schneidera snad musí být jasný i těm, kteří nemají jeho zkušenosti: „To by ovšem znamenalo, že by státní bezpečnostní či zpravodajská složka zasahovala do politického dění, čímž by hrubě porušila zákon, a státní zastupitelství v součinnosti s GIBS by tuto variantu měly prošetřit. Už i proto, že by svědčila též o hrubém zanedbání zákonných povinností, neboť by státní organizace shromažďovala indicie o možném páchání trestné činnosti, a nekonala by“…
J.S. „V případě, že by šlo o padělky, šla by trestní odpovědnost jak za padělateli, tak za médiem, které padělky zveřejnilo ve zřejmém úmyslu ovlivnit politické dění. A Turek by byl slavně z podezření očištěn“…
Přečtěte si pozorně ještě jednou citace Petra Koláře a Jana Schneidera. Nejde o žádnou moji konspiraci, ale jen popis skutečného děje. A dokládá to ještě i text amerického novináře znalého našich detailních procesů Erika Besta z 16. října 2025 ve Fleet Sheet´s:
Bude se příští léto Bezpečnostní informační služba (BIS) ve své výroční zprávě za rok 2025 chlubit, že úspěšně zabránila obratu země směrem ke Slovensku, Maďarsku nebo ještě dál díky sofistikované informační – či dezinformační – operaci proti nově zvolenému poslanci Filipu Turkovi zahájené týden po sněmovních volbách? BIS a další zpravodajské služby jsou v podstatě jediní, kdo jsou schopni „shromáždit všechno a uchovat to navždy“, takže největší otázkou je, která ze služeb poskytla kompromitující materiál Deníku N. Kdyby to byli Rusové, ředitel BIS Michal Koudelka by bezesporu vydal jedno ze svých slavných prohlášení o stopách vedoucích do Ruska, neboť jedním z deklarovaných úkolů BIS je bránit se pokusům o ovlivňování veřejného mínění. Kampaň proti Turkovi takovým pokusem bezpochyby je, ale Koudelka nápadně mlčí. Nabízí se tedy vysvětlení, že pokud „jde o všechno“, zpravodajská operace proti politicky nekorektnímu českému občanovi je oprávněná.
Řeší se i nominace Petra Macinky na ministerstvo životního prostředí. „Macinka je prázdná schránka. Je to takový malý český člověk, který má zapotřebí vyjet obrovský autem na Hrad,“ řekl o něm Miroslav Patrik, předseda organizace Děti Země. Ekoaktivistům Macinka vadí. A vám?
Znám Petra Macinku řadu let a přirovnání k „prázdné schránce“ v souvislosti s ním považuji nejen za nepatřičné, ale současně i hloupé. Navíc vzhledem k tomu, že ho vyslovil předseda Dětí země, jsem si jistý, že bylo motivováno jen a pouze obyčejnou lidskou zlobou a nenávistí. Permanentní zatrpklost a útoky na všechny, kteří netleskají ve skutečnosti této nenávistné, komunisticky pomatené ideologii těchto údajných „zachránců planety“, jsou i v naší zemi přece jedním z evergreenů dnešní doby. Paradoxně tito tzv. „zachránci planety“ nechrání přírodu kolem nás jako takovou, ale především zabraňují tomu, aby se pomáhalo lidem, kteří pomoc skutečně potřebují, jako jsou malé děti a staří lidé po celém světě. Kritikové falešného náboženství enviromentalismu jsou paradoxně více humánní, neboť vidí potřebu pomáhat teď a nikoliv za 100 let.
Pan Macinka je úspěšný manažer, který dle mého názoru ministerstvo zvládne uřídit a vnést na něj aspoň trochu zdravého rozumu. Když mohla být ministryní provozovatelka penzionu či traktorista, tak proč ne manažer? Problém dnešní doby je navíc ten, že se proti vám bude vždy někdo stavět do opozice. Kdyby pan Macinka na Hrad přijel na kole, ozve se jiná část společnosti a bude před ním varovat a častovat ho zase jinými nálepkami. Odmítám tvrzení, že by byl hrozbou pro naši přírodu. On je totiž velký rozdíl mezi reálnou péčí o životní prostředí kolem nás – a falešnými, velikášskými a podvodnými gesty jako je Green Deal, podpora elektromobility, zavírání uhelných a někde i jaderných elektráren či zavádění absurdních emisních povolenek.
Ožil spolek Milion chvilek pro demokracii. Jejich práce se zaměřuje hlavně na Babiše, Turka a Macinku. Čekáte, že se vrátí protibabišovské demonstrace?
To opravdu netuším, je to možné. Je to možné. Právo na demonstraci a svobodné shromažďování je stále ještě naší základní občanskou svobodou a lidé mohou demonstrovat proti čemu chtějí. Pokud k tomu ale dojde, rád bych jejich organizátorům připomněl, že demokracie od svého vzniku žila a žije ze svobodných a regulérních voleb. Ty poslední v České republice proběhly 3. a 4. října letošního roku, zúčastnilo se jich téměř 70 % voličů, kteří se vyjádřili tak, jak se vyjádřili. Pokud někdo chce organizovat demonstrace proti výsledkům těchto voleb, neměl by se prezentovat jako ochránce demokracie. Naopak, měl by férově přiznat, že útočí na výsledky svobodných a regulérních voleb, a tedy útočí na samu podstatu demokracie v České republice.
V rámci nové vlády má vzniknout ministerstvo sportu a prevence. Řídit by ho měl Boris Šťastný z Motoristů. K čemu nové ministerstvo přispěje?
Vzhledem k tomu, že jsem se sportu věnoval celý život jak aktivně, tak i organizátorsky, vznik této instituce neodmítám. Pohyb, pokud možno na čerstvém vzduchu, sport a další činnosti hlavně pro děti, je nejlepší zdravotní prevencí. A je co napravovat jak po covidismu, tak i po posledním ministrovi školství. Dokázal bych si samozřejmě představit rozpočtově zodpovědnější formu existence tohoto úřadu, ale s tím už asi nic nenaděláme.
autor: Jan Novotný