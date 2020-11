Salviniho chtějí zavřít, a naše vrahy pouštějí. Jourová a spol. nám migranty vnutí. Terorismus i v ČR, zapomněli jste? burcuje Okamura

ROZHOVOR „Vidíme, že globalisté, tedy současní vládnoucí politici zemí EU, chtějí zavřít do kriminálu ty, kteří se chtějí bránit, a na svobodu pouštějí ty, kteří nás vraždí,“ říká předseda hnutí SPD Tomio Okamura k současné migrační politice EU. Učitel, kterému uřízli hlavu v Paříži nebo šílená střelba ve Vídni, to nejsou projevy jevu, který by se nás netýkal. K útokům dochází i u nás. „Viz případ zmláceného číšníka v Praze či muslimem napadeného a trvale zdravotně postiženého Marka Petružálka, kterému ve Znojmě rakouský Turek prořízl krk,“ připomíná Okamura případy z nedávné doby. A došlo i na Věru Jourovou a její unijní angažmá.

Zatímco italský exministr vnitra Salvini je souzen za to, že chtěl zabránit lodím migračních neziskovek ve vyloďování na italských ostrovech – tak jeden z těchto cestovatelů za pouhý měsíc od vylodění na ostrově Lampedusa v Nice spáchal teroristický útok u kostela. Co to, podle vás, ukazuje o současné evropské migrační politice?

Teroristické útoky jsou bohužel standardem spojeným s migranty. Za první pololetí jen na území ČR zadržela policie 1619 nelegálních migrantů. V panice před koronavirem naše média a politici zdánlivě zapomněli, že problém s nelegální migrací, s kolonizací Evropy ekonomickými přistěhovalci nepřátelských k Evropě, žádný covid nezastavil.

Jakkoli je Brusel obvykle ve všem pozadu, v případě migrace ovšem nezahálel. Evropská komise připravila nový návrh evropské migrační politiky. Odmítané slovo "kvóty" bylo vynecháno a nahrazeno novým slovním spojením – "povinná solidarita". Kvóty, ať už se jmenují jakkoli, samozřejmě odporují dublinským dohodám, které jasně říkají, že migranti musí žádat o azyl tam, kde poprvé překročí hranici Schengenu. Takže popravdě, v zemích střední Evropy jako je ČR, by správně neměl dostat azyl ani jeden nelegální migrant.



Vedení EU, tedy Evropská komise, se proto rozhodla tuto právní překážku odstranit. Šéfka komise Ursula von der Leyenová otevřeně řekla: „Zrušíme dublinské nařízení a nahradíme ho novým systémem řízení migrace v EU.” A Komise připravila nový pakt o migraci, který stojí na třech pilířích: efektivnější a rychlejší úřední postup při vstupu migrantů, solidarita bez výjimky – čili každý stát bez výjimky bude muset přispět ke stabilitě celého systému – a strategické plánování migrace, aby se národní migrační politiky nerozcházely v zásadních otázkách.



Evropští komisaři včetně české komisařky Věry Jourové z hnutí ANO se tedy zcela otevřeně rozhodli nejen neodmítat nelegální migraci, ale chtějí ji dokonce plánovat a vnutit migranty členským zemím, ať chtějí, nebo ne.



Covid necovid, naší republikou zcela zjevně táhnou tisícovky nelegálních migrantů ročně a lidem jsou podřezávána v Evropě hrdla – a jediné, co na to Brusel umí říct, je – „pojďme jim ‚chudákům‘ ulehčit, pojďme je rychleji přijímat a přerozdělovat, a tam, kde zlobivé země nechtějí, tak pod pohrůžkou odebrání evropských dotací“.

Myslím, že bezpečnost naší země a její svrchovanost stojí za víc než za několik milionů eur, které nám Brusel přerozdělí. Navíc jsou to naše peníze, které nejprve do Bruselu posíláme. A myslím, že voliči SPD a hnutí SPD má v tomto bodě jasno – žádné migranty z kulturně nepřátelských zemí tady nechceme, protože lidský život českých občanů je pro nás důležitější než nároky migrantů žít v naší zemi. Ale zajímalo by mě, jak to vidí voliči ANO a dalších stran, jelikož si myslím, že i řada jejich voličů migranty nechtějí, ale současně stále dokola volí ty, kteří v Bruselu zcela otevřeně pracují na tom, abychom nám je sem přidělili třeba i proti naší vůli.

O teroristovi z Nice se uvádí, že se vylodil na Lampeduse, tam absolvoval předepsanou karanténu, a pak úřadům zmizel z dohledu a objevili ho, až když v jiné evropské zemi začal vraždit. Je podle vás udržitelné, aby se imigranti z Afriky pohybovali po Evropě takto bez kontroly? A je vůbec možné, když už se vylodí, je ohlídat, aby nic takového neprováděli?

V západní Evropě již státy neumí zajistit bezpečnost slušné majority. Stalo se tam standardem, že nelegálové čas od času někoho zavraždí, prodávají drogy, znásilňují ženy, kradou, rabují, podpalují. Západní Evropa si zvykla a jedinou změnu, kterou Merkelová a Brusel chtějí, je to, abychom se i my ve střední Evropě s takovým životem smířili a abychom všechny ty potenciální zločince pustili do země a živili je.

Řešením jsou návrhy SPD:

Nulová tolerance jakékoli nelegální migrace.

Zákaz propagace islámské ideologie a islámského zahalování na veřejnosti v ČR.

Vystoupení z EU – protože migrace je nedílnou součástí politiky EU. Migrace rovná se EU. Nelze to oddělit.

Pakliže tady nechceme mít islámské či africké migranty, musíme si vybrat. Buď budeme v EU, nebo ne. Není nic mezi tím. Kdo říká něco jiného, vědomě neříká pravdu.

Pár dní předtím na předměstí Paříže uřízli hlavu učiteli dějepisu, protože žákům v hodně ukazoval karikatury proroka Mohameda z časopisu Charlie Hebdo. I když nabízel žákům, že se nemusejí účastnit, přesto čelil výhrůžkám ze strany muslimských rodičů, a vše nakonec skončilo jeho hrůznou vraždou. Není toto překročení další hranice, které si Evropané nechávají líbit?

Není to žádné překročení další hranice, je to přece z pohledu muslimů standard. Jen naivní člověk může tvrdit něco jiného. Kvůli karikaturám se přece už vraždilo mockrát, a jak vidíme, jediné, co se řeší, je urychlení migrace a násilné přerozdělování migrantů i k nám.

Islám není slučitelný se svobodou a demokracií. Buď tady bude islám – nebo svoboda a demokracie. Není nic mezi tím. Upozorňuji na to v Poslanecké sněmovně osamoceně již několik let. Doufám, že nás občané příští rok ve volbách podpoří tak, abychom mohli co nejsilněji prosazovat náš program. Bezpečnost a slušný občan musí být na 1. místě. Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 9770 lidí

Česká televize i další média tuto kauzu rychle začala nazývat „spor o karikatury proroka Mohameda“. Tím ji začala interpretovat optikou druhé strany, která tvrdí, že vražda byla právoplatnou odvetou za rouhání v podobě těchto karikatur. Když odhlédneme od toho, že se v tomto narativu opomíjí šílený čin vraždy na ulici, měli bychom vůbec přistupovat na debatu o tom, zda smějí, či nesmějí být zveřejňovány nějaké karikatury?

Jedna věc je otázka vkusu – vtipný vtip, ať už je v něm Kristus nebo Mohamed, je neškodný vtip. A každé náboženství, pokud se chce nazývat náboženstvím, a ne ideologií, musí mít v sobě nadhled a toleranci, která neřeší marginální vtipy.

Jiná věc je účelová dehonestace, jako bylo například odporné představení v Brně se znásilňujícím Ježíšem. To nebyl vtip. To bylo skutečně hnusné hanobení křesťanské víry a křesťanů. Ale bylo velmi povzbuzující, že tuhle zvrhlost svým happeningem stopli aktivní občané. Jsem rád, že v Brně žijí slušní lidé, správní Moraváci.

A do třetice se teroristé ozvali hned za našimi hranicemi, ve Vídni. To znamená, že už se terorismus velmi přiblížil k našim domovům...

Ano, žijeme na hranicích s nepřátelským islámem, a čas od času muslimové útočí i u nás. Viz případ zmláceného číšníka v Praze či muslimem napadeného a trvale zdravotně postiženého Marka Petružálka, kterému ve Znojmě rakouský Turek prořízl krk. Dalším příkladem je také otřesné znásilnění nezletilé české dívky v Lukavci u Terezína nelegálním muslimským africkým migrantem.

V posledních letech také vidíme betonové protiteroristické zátarasy na velikonočních a vánočních trzích po celé republice. Důvodem je hrozba teroristického útoku. To je bohužel jeden z výsledků našeho členství v EU. Pokud nebudeme chránit své hranice, je jen otázkou času, kdy to, co se děje v západní Evropě, se bude mnohem více stávat i u nás.

Po vídeňském terorismu vyšlo najevo, že rakouská tajná služba měla od svých slovenských kolegů informace, že od tohoto radikála hrozí nebezpečí. Přesto proti němu nic nepodnikla. Ve stejné době se objevila informace, že v Německu jsou tisíce potenciálních teroristů, které tajné služby sice monitorují, ale nedá se úplně vyloučit, že stejně zaútočí. Co v tomto světle říci o činnosti evropských tajných služeb proti bezpečnostním hrozbám?

Většina evropských muslimů považuje boj se zbraní v ruce za přijatelný prostředek boje za víru. A je jen otázka času, kdy nějaké procento takto přesvědčených muslimů tu zbraň do ruky vezme. Tomu žádná tajná služba nezabrání.

Útočník ve Vídni, tak jako mnoho jiných, byl ve vězení za to, že chtěl spolu s vrahy z Islámského státu vraždit ve jménu víry. Podle policie prošel úspěšným kurzem, který ho odradikalizoval. Vsadil bych se, že takový deradikalizační kurz bude nesmysl financovaný z fondů EU. Teď chce EU „deradikalizovat“ i imámy a asi to bude mít podobný výsledek.

To musel vymyslet nějaký naprostý idiot. Je to naprosté nepochopení islámu a života v islámu. To je jako bychom posílali vrahy na „odvražďovací“ kurz, a po absolvování je pak předčasně propouštěli. Nejhorší na tom je, že tito hlupáci z řad politiků, ať už v Bruselu nebo ve Francii nebo v Rakousku, nejen plýtvají penězi na zločince, ale jsou zcela přímo odpovědní za vraždy a zločiny, které absolventi jejich kurzů páchají. A že jich je daleko víc.

Rakouský prezident Van der Bellen den po vídeňském terorismu prohlásil, že země bude dál hájit ideály svobody pro každého a nenechá do svých srdcí proniknout nenávist. Dají se vůbec přijímat nějaká smysluplná řešení k zajištění bezpečnosti, když vlivní politici hovoří takto?

Jediné smysluplné řešení je, všechny nelegály vyhošťovat a současně pracovat na tom, aby v zemi panovaly takové podmínky, které odradí migranty, aby se v zemi usazovali, a nejlépe aby se vystěhovávali i ti vyznavači islámu, co už jsou usídlení.

A pokud jde o nenávist, myslím si, že zlo, vrahy a nenávistné lidi, kteří nás chtějí zlikvidovat, nelze milovat ani tolerovat. Jakkoli se cítím jako křesťan, odmítám nastavovat po první ráně druhou tvář – jsem zastáncem babiččina hesla „ihned ránu vrátit, až jim se huba obrátí kousavým dozadu“.

Vídeňáci, které muslimské hordy přímo obléhaly a málem dobily, by měli vědět, že na islámské válečníky platí jen síla. Ničemu jinému nerozumějí, protože oni svoji víru protlačují silou. Celé území Turecka, severní Afriky a tak dále bylo odjakživa křesťanské – to se málo ví – ale arabské hordy dílem mečem a silou křesťanstvo vyvraždili a dílem je násilím obrátili na islám.

Český poslanec Karel Schwarzenberg z TOP 09 shodou okolností právě v den vídeňského terorismu hovořil o tom, že „středoevropskou migrační nesolidaritu by EU neměla tolerovat“, a po vídeňské noci se hájil, že „i imigranti páchají zločiny, ale statisticky to zdaleka není víc než zločiny páchané původními obyvateli“. Co k tomuto říci?

Ať se skutečně na ty statistiky podívá a porovná poměr s počtem imigrantů a původních obyvatel... Alespoň vidíme, co nás čeká od nově vytvořené volební koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Podporují otevřeně migraci a vyzývají k potrestání České republiky za neposlušnost.

A pan premiér Babiš by měl přestat finančně podporovat českou Organizaci pro pomoc uprchlíkům, která pomáhá nelegálním imigrantům proti českému státu! Naposledy tento měsíc tato neziskovka placená vládou hnutí ANO, ČSSD a KSČM zažalovala český stát ve jménu několika nelegálních afghánských migrantů zadržených na našem území, že prý s nimi policie chybně zacházela, a vysoudla pro ně na českém státu 180 tisíc korun pro každého! To je opravdu skandální.

S tématem bezpečnosti souvisí i vaše zákonodárná iniciativa, která má novelizovat Trestní zákoník. Jde o posílení institutu „nutné obrany“ omezením možností vyhodnotit obranu jako nepřiměřenou. Proč jste se rozhodli právě pro tuto novelu? Princip, který chcete zavést, nazýváte „můj dům, můj hrad“. Znamená to tedy, že veškerou odpovědnost má nést případný útočník?

Dnešní problém není až tak v zákoně, ale v soudech, které odmítají nutnou obranu hodnotit skutečně jako nutnou obranu, a odmítají princip, že riziko musí nést útočník nebo narušitel domovní svobody. Není možné, aby ten, kdo je napadený, ke komu se někdo vloupá, nesl jakákoli rizika za zločince.

Osobně jsem názoru, že pokud komukoli vleze do domu zloděj, má majitel právo se plně bránit a neřešit nějaká práva zloděje na přiměřenost obrany. Ten, kdo úmyslně porušuje práva druhých, se automaticky sám připravuje o svoje práva. V momentě, kdy vypáčí někdo zámek a jde loupit do cizího domu nebo tam někoho přepadnout, tak zloděj říká „jsem nebezpečné a škodlivé zvíře“. Je to jeho volba, ne volba jeho oběti, kterou hodlá okrást.

