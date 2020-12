Šéfka Klokánků o covidu: Maláčová nám dala málo peněz. Chyba, po které jsem skončila na přístrojích

ROZHOVOR Bojovala o život na dýchacích přístrojích. V září se ředitelka Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková nakazila v práci koronavirem. Klokánek neměl od státu dostatek ochranných pomůcek. „V té době se paní ministryně Maláčová vyjádřila do médií, že ochranné pomůcky i případné potřebné testy pro děti si máme hradit ze státního příspěvku,“ říká a dodává, že „tento státní příspěvek nebyl valorizován už od roku 2013“. Popisuje, jak vypadá situace s ochrannými pomůckami nyní. Vypráví také o tom, jak při první i druhé „vlně“ epidemie přicházelo do Klokánku více dětí. Jasný vzkaz posílá „odpíračům roušek“ a mluví o velkém riziku pro rodiny kvůli předvánočnímu uvolňování opatření.

Paní Kupková, vy jste se koronavirem nakazila při práci. Jak se to vlastně stalo?

V médiích jste tehdy uvedla, že Fond ohrožených dětí neměl v té době dostatek respirátorů a dalších ochranných pomůcek ani peníze na testy, a proto jste si respirátor nemohla na schůzku s dětmi vzít. Jak je to možné?

Skutečně v té době jsme neměli dostatek ochranných pomůcek, a tedy jsme je nemohly pravidelně používat. Bohužel standardní látková rouška nepomohla. Ochranné pomůcky ze státních rezerv byly směřovány do sociálních služeb, kam se bohužel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, mezi něž patří i Klokánky, neřadí.

Tehdy jste také řekla, že to, že vám peníze chybějí i na tyto věci, je chyba ministryně Maláčové. Jak ta na vaše výtky reagovala?

V té době se paní ministryně Maláčová vyjádřila do médií, že ochranné pomůcky i případné potřebné testy pro děti si máme hradit ze státního příspěvku. Velmi jsem s tím nesouhlasila, neboť tento státní příspěvek nebyl valorizován již od roku 2013 a i ministerstvo se netají tím, že je třeba novela zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, protože musí každoročně formou dotačního titulu řešit dofinancování těchto zařízení – nejenom zařízení Klokánek. Na tuto novelu čekáme již více než čtyři roky.

V současné době už máte ochranných pomůcek dost? A zlepšila se celkově finanční situace pro Fond ohrožených dětí?

V současné době máme ochranných pomůcek dostatek. Je smutné, že až díky pandemii jsme dokázali všichni začít spolupracovat. Ochranné pomůcky nám zajistilo MPSV a zajistilo i tolik potřebné částečné dofinancování pro všechna zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Každých čtrnáct dnů se uskutečňuje on-line rozhovor s MPSV, kde můžeme sdělovat podněty z praxe, případně vše konzultovat. Konzultovat lze aktuální situace i mimo tyto on-line rozhovory. Cítíme tak mnohem větší podporu ze strany MPSV. Novela zákona se bohužel již opět asi nestihne schválit, neboť situace vyžaduje schválení mnohých jiných potřebných věcí. Je to pochopitelné, ale zařízením to již dlouhou dobu způsobuje mnoho problémů. Nejedná se pouze o financování, ale i další věci, na které původní novela nemyslela a praxe ukázala potřebu změny tohoto zákona. Stabilně jsme cítili podporu magistrátu hlavního města Praha, který se nám vždy snažil poskytovat dostatečné informace, převzal i velkou část komunikace s MPSV na sebe, aby nás mohl metodicky vést. S paní Slámovou, metodičkou sociálně-právní ochrany dětí MHMP, jsou naše zařízení od jara v úzkém kontaktu, abychom mohli společně řešit situaci ohrožených dětí a jejich plynulý příjem do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

V první vlně pandemie, poté, co se zavřely školy, přišly prý do Klokánku i děti, které rodiče doma nezvládali. Vrátily se pak domů?

Šlo v těchto případech i o samoživitelky, které to mají především v této době opravdu hodně těžké?

Matky samoživitelky se na nás neobrátily. Naše zařízení je určeno pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tedy děti týrané, zanedbávané či jinak sociálně ohrožené. Čistě bytové důvody nejsou důvodem pro přijetí do našeho zařízení. V tomto případě je lepší pokusit se najít například azylové bydlení, aby dítě nemuselo být odděleno od svého rodiče.

A opakovala se tato situace, o které jsme mluvili (příliv dětí do Klokánku při zavřených školách), i na podzim?

Větší příjem dětí byl jak na jaře, tak na podzim. Toto mohou potvrdit i dětské domovy, které již nemají volnou téměř žádnou kapacitu. V našich zařízeních je to obdobné. Nejvíce vytížena jsou zařízení Klokánek v Praze a ve Středočeském kraji.

Když se vrátíme k tomu, že jste se při své práci nakazila koronavirem, rozhodně nešlo o procházku růžovým sadem. Naopak, v nemocnici jste bojovala o život. Co byste vzkázala těm, kteří covid-19 považují za podvod, v lepším případě za o něco horší chřipku, odmítají nosit roušky a podobně?

Můžete tomu věřit, či nikoliv. Nejmenší, co můžeme všichni pro minimalizaci pandemie udělat, ať věříme, či ne, je nošení roušek, časté mytí rukou a dodržovat rozestupy. Jsem ráda, pokud může někdo říci, že měl covid a byla to slabá rýmička, ale je mnoho z nás, pro koho to bylo velmi náročné. Situaci by nikdo neměl podceňovat a nikomu nepřeji, aby zjistil existenci covid-19 například ztrátou někoho blízkého. A za mne – rouška patří i na nos! Což doposud mnoho lidí nechápe. Tvrdí, že se jim pod rouškou špatně dýchá. Nepřeji jim, aby zjistili, jak se dýchá pak bez roušky s těžkým zápalem plic při covid-19!

A jak vnímáte kroky vlády ohledně opatření proti šíření koronaviru a naopak rozvolňování? Bylo podle vás dobré otevřít najednou obchody i restaurace? A co si myslíte o otevření škol, pro některé žáky, dá se říci těsně před Vánocemi, kdy se s dětmi budou určitě chtít potkat i prarodiče?

Nerada bych soudila rozhodnutí naší vlády. Je mi jasné, že každý si myslí, že by to dělal lépe. Nikomu z vlády v dnešní době nezávidím jeho pozici. Pro mne by bylo spíše potřeba mít dostatek metodických pokynů pro zařízení našeho typu a bylo by fajn při příjmu moci děti testovat, abychom nemuseli zajišťovat pro ně desetidenní karanténu. Hodně metodických pokynů bylo při první vlně pro sociální služby, pro nás – sociálně-právní ochranu dětí – tenkrát nebyl téměř žádný. Situaci jsme si řešili z velké míry sami a snažili jsme se problémy řešit „za pochodu“. Někdy to byly skutečně náročné situace. Děti do školy patří, ale domnívám se, že mohly jít do školy po svátcích, až v lednu. Je to opravdu velké riziko pro celé rodiny v době vánočních svátků. Pochybuji, že se rodiny v takto tradičním období nepotkají, takže se obávám také opětovného navýšení pozitivních lidí, kteří pak nemoc budou šířit dál. V našich zařízeních jsme se s karanténou několikrát setkali a není to skutečně dobrá zkušenost jak pro děti, tak samozřejmě i pro zaměstnance.

