Senátor Canov, kterému poprvé v historii vypli mikrofon: Přišel Vystrčil... Strašně je rozzlobilo, když jsem mluvil o tom, že se mají plnit sliby

„Víte, že to ve společnosti bublá. Všichni starostové to poslouchají dennodenně na ulici, kdekoliv. Nám to samozřejmě vadí. Ten postup působí strašně laxně, jako by energie nebyly podstatný problém. A on to je podstatný problém. Zcela zásadní,“ vysvětluje senátor a starosta Chrastavy Michael Canov usnesení Starostů pro Liberecký kraj (jehož je místopředsedou), v němž vyzývají vládu, aby okamžitě začala řešit dopady cen energií na společnost. „Podle mě to podceňují. Zabouchnout si dveře tak, aby kvůli válce nejvíc trpěli domácí lidi – a v řadě věcí i zbytečně v té míře – to je špatně,“ myslí si.

Starostové pro Liberecký kraj vyzývají vládu, aby začala okamžitě a důrazně řešit dopady cen energií a pohonných hmot na životy stále větší části obyvatel a na fungování malých a středních podniků. Inspirací jsou vhodná řešení přijatá ostatními státy EU – tak zní prohlášení Starostů pro Liberecký kraj ze 14. června. Co bylo impulzem k němu? Vy jste i starostou malého města, vaši kolegové jsou na tom podobně. Chodí za vámi lidé a stěžují si na inflaci, na zdražování?

Vy tam v diskusi, kde vám někdo vytýká, že jste součástí vlády píšete, že budete otevírat oči i vlastní vládě...

Tak to je. Taková teorie, že jsme ve vládě a že máme všichni držet hubu a krok, vede pouze do záhuby.

Napadlo mě, že můžete být pro vládu taková zpětná vazba zezdola...

Přesně tak. Navíc jsme – jako Starostové pro Liberecký kraj – specifické sdružení. Tak tím spíše. Máme svoji autonomii a můžeme se vyjadřovat svobodně. Nechci kecat, ale myslím, že to bylo jednomyslné rozhodnutí, že se ani nikdo nezdržel, natož že by byl proti.

Základem všeho jsou ceny elektrické energie. Například na Slovensku zastropovali její ceny už v únoru, a to přesto, že obdoba jejich ČEZ – Slovenské elektrárne – je vlastněna státem jen ze 30 %, kdežto náš ČEZ ze 70 %. Vláda SR pohrozila schválením vysoké daně pro prodej elektřiny vyrobené z atomovek, a týden na to byla dohoda na světě. Proč to u nás nejde? Je česká vláda na ČEZ příliš měkká? Nějak se ho bojí? Nebo kde je problém?

Podle mě to podceňují. Je tu samozřejmě veliký problém válečný, ale toto – ceny energie – také není možné podceňovat. Je potřeba s tímto postupovat chytře. Zabouchnout si dveře tak, aby kvůli válce nejvíc trpěli domácí lidi – a v řadě věcí i zbytečně v té míře – to je špatně.

Máme v tom našem usnesení i příklady, jak postupovaly jiné země, třeba právě Slovensko, kde došlo ke zmrazení stávajících cen elektřiny na následující tři roky v přepočtu na zhruba 1490 Kč za MWh, stát tam navíc dlouhodobě reguluje ceny za přenos a distribuci. Dále vláda SR navrhla vyplacení třináctého důchodu o půl roku dříve a jednorázový příspěvek především pro rodiny s dětmi v celkové výši 133 milionů eur. A jsou tam další příklady, z Chorvatska, Rakouska, Francie.

Dalším řešením, které se často ozývá z mnoha stran, je to, že vyrábíme elektřinu levně, ale pak ji nakupujeme draze na burze v Lipsku, a že bychom tam měli obchodovat jen elektřinu na vývoz, ale pro domácí spotřebu nikoliv...

Je to akciovka, soukromý podnik, že se s tím prý nedá nic dělat. Zdá se mi to takové lážo plážo. Odmávnou to jednou rukou, že je to akciovka a že nemáme do toho co mluvit. Ale máme! Stát tam má většinu akcií. Proč ji tam má? Aby to mohl ovlivňovat. Musí tedy jednat s minoritními akcionáři, počínat si prostě chytře.

Asi vám nedělají radost problémy hnutí STAN, zvláště v Praze, se kterým vaše SLK úzce spolupracuje...

Včera jsem o tom mluvil několikrát. Já sám za sebe do dění ve STAN zasahovat nechci. Jsem ten, kdo drží nejvíc prapor samostatnosti SLK. Pro mě je to prostě jiné hnutí. Je to partnerské hnutí, jsem v senátorském klubu STAN. Ale já se k tomu STAN vyjadřovat nechci.

Lidé si ale SLK se STAN často pletou, což může dopadat i na vás a vás poškozovat...

To si pletou všichni. A to víte, že to na nás taky může mít dopad.

V Senátu vám při vašem proslovu tento týden vypnuli mikrofon. To byla technická závada?

Ne. To bylo zabránění toho mi projev dokončit.

Přesáhl jste časový limit?

Vůbec ne. Poprvé v historii Senátu byl někomu úmyslně vypnut mikrofon. Pokusím se vysvětlit proč.

Existuje stavební zákon. Byl bohužel schválený nový, který jsme pak jako Senát zamítli. Bylo slíbeno, že to vláda celé napraví. Teď jsou dvě novely. První je odkládací, že se odkládají lhůty, právě kvůli té druhé novele, která má udělat změnu v tom, aby se zachovaly ty úřady. Já jsem mluvil hlavně, ale nejen, v reakci na tu druhou novelu.

Předsedající a předseda to vyhodnotili, jako že nemluvím k tématu. Podle mého jsem k tématu mluvil, protože jsou obě novely propojené. Bez první novely nemůže vzniknout druhá. Na facebooku mám vysvětleno, jak jsou propojené. A mám tam odkaz i na celý můj projev, který mám na PDF.

Usekli mě někde na konci stránky šest.

Takže vás vypnuli proto, že nesouhlasili s tím, co říkáte?

Je strašně rozzlobilo, že mluvím o tom, že vyžaduji, aby se plnily sliby. Vyhodnotili to tak, že je to mluvení od tématu. Podle mě se to tématu týkalo. Takže mě vypnuli. Největší komedie ovšem je, že já jsem nezaregistroval, že mě vypnuli. Myslel jsem si až do konce, že mě všichni slyší. Takže teď se připravuje video, kde ta část projevu, kde jsem vypnutý, budou titulky. Podle mě je to ale děsné. Podle mě obě novely stavebního zákona spolu souvisejí, mluvil jsem o stavebním zákoně celou dobu. Je to, pokud vím, první případ v historii Senátu.

Kdo vás vlastně vypnul?

Je to vidět na tom videu. Přišel Miloš Vystrčil a buď mě vypnul on, nebo ukázal paní Jitce Seitlové a vypnula mě ona. To tam není úplně zřejmé.

Na závěr se vás zeptám na názor na tzv. „manželství pro všechny“, o kterém se teď diskutuje, i když jsou určitě důležitější věci k řešení...

Vidíte, že je tam velký problém v názvu. Když jsou partneři muž a žena, tak partner o své partnerce většinou říká – moje žena. Může říci i moje manželka. Zatímco u stejnopohlavních párů muž řekne o svém druhovi – můj muž. Tady vidíte, že oni sami to rozlišují. To slovo manželství podle mého implikuje muž, žena.

Mám nápad, i když by to bylo nezvyklé. Já bych navrhoval, aby ten název nebyl stejný. A u mužů že by se to jmenovalo „manmelství“ a u žen „ženželství“. Takže u mužů byl „manmel“ a u žen „ženželka“. Toto je můj návrh, který by tyto vztahy vystihoval v jazyce českém.

