Senátor Canov o EU: Toto se stane, pokud se po brexitu nic nezmění. A v ČT se budou zajímat. Padla slova o Xaverovi

reklama

V pondělí jsme si připomněli náhlé úmrtí dlouholetého starosty Teplic a předsedy Senátu Jaroslava Kubery. O co s jeho odchodem přichází česká politická scéna? Jaké na něj máte osobní vzpomínky?

Přichází o hodně. Jaroslav Kubera prosazoval svobodu ze všech možných pohledů. Byl odpůrcem regulací a zákazů, a především byl politik, kterého lidi milovali a který je uměl oslovovat. Osobně ho znám již od devadesátých let. V době, kdy se stal starostou Teplic v roce 1994, jsem se já stal místostarostou Chrastavy a v tehdejším Severočeském kraji jsme se potkávali na krajských setkáních starostů nejen v sále, ale i v kuřáckých přestávkách. V Senátu se naše kontakty samozřejmě nepoměrně zvýšily, vycházeli jsme spolu skvěle, což ostatně dokazuje i to, že si Liberec a Chrastavu vybral na svoji první cestu po regionech po svém zvolení předsedou Senátu. Lidé z něj byli nadšení. Stalo se tak 5. února 2019, před pouhým rokem. Dnes to působí jak před nekonečnem. Osobně jsme spolu mluvili naposledy v Senátu v pátek 17. ledna, byl plný optimismu a zasmáli jsme se. Jeho pondělní skon mě šokoval a převelice zarmoutil. V mém srdci ale zůstane. Anketa Byl by Dominik Hašek dobrý prezident? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 11799 lidí

Skupina 19 senátorů sepsala otevřený dopis, ve kterém vyzývá členy České biskupské konference (ČBK), aby se distancovali od názorů ekonomky Hany Lipovské na zrušení České televize a stáhli její kandidaturu do rady této instituce. Je to podle vás v pořádku? Nebo snad lidé podle některých s nesprávnými názory do Rady ČT nesmějí?

Právo navrhovat kandidáty do Rady ČT bylo svěřeno organizacím a sdružením představujícím kulturní, regionální, sociální, odborové zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, a to po televizní krizi v roce 2000 jako obrana proti zpolitizování televize. Politikům (poslancům) zůstala v rukou „jen“ druhá fáze, tzn. výběr z kandidátů. Do té první fáze, což jsou samotné nominace, nemají politici žádného práva, ani zákonného ani morálního, do toho organizacím a spolkům jakkoli mluvit. Nominace jsou čistě věcí organizací a spolků. Naopak, jakékoli politické ovlivňování těchto nominací je v přímém rozporu s tím, za co bojovali pracovníci televize a lidé demonstrující na Kavčích horách v době televizní krize v roce 2000.

Fotogalerie: - Rozloučení s Kuberou

„Veřejnoprávní média musí existovat, ale je zapotřebí, aby tato média skutečně respektovala celé složení naší společnosti, nejenom co do výčtu všech, ale také i co do šíře jejich života, aktivit a názorů,“ uvedl k tomu kardinál Dominik Duka. Jaký je váš názor?

Proti definici pana kardinála asi nelze v obecné rovině nic namítnout, nicméně zodpovědnost za výběr z bohaté nabídky kandidátů nesou ze zákona v plné míře poslanci. Je to tedy na nich.

Pod palbou se ocitl i moderátor Českého rozhlasu Luboš Xaver Veselý. Ten dokonce dostal anticenu Kyselý citron od Českého filmového a televizního svazu FITES za podbízivý styl moderování. Není to však spíše proto, že Veselý je kritikem hospodaření ČT?

Myslím si, že Luboš Xaver Veselý si nezaslouží výpady, které se proti němu objevují. Důvody neznám. Každopádně já sleduji jeho pořady sice jen příležitostně, ale docela rád. Na jeho způsobu moderování nic záporného nevidím.

Psali jsme: Hůř, než se čekalo: Koronavirus prý přetrvá. Jako španělská chřipka. Kde ve světě nejvíc? Hráblo někomu? Xaver prý provádí toto... Strašné. A není to jen tak. Exkluzivní vyjádření Putovní Senior Festival míří do Chrasti Autodrom Most: Začínající mladí řidiči mají šanci získat zkušenosti pod odborným vedením instruktora

Británie opustila koncem ledna EU. Euroskeptický europoslanec Nigel Farage ve svém závěrečném projevu na půdě EU pronesl, že miluje Evropu, ale nesnáší EU. Mluvil o tom, že jeho rodiče se upsali k volnému trhu, a nikoli k politické unii, vlajkám, hymnám, prezidentům a ke společné armádě. Popsal Farage problém dnešní EU přesně?

To je právě ten kardinální problém – změna EU ze společenství států s volným trhem v byrokratické společenství, které se snaží vše sešněrovat a zbavuje krok po kroku své členské státy jejich suverenity. Pokud ani po odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska EU nezmění kurz zpět k uvolnění, bude narůstat odpor i v dalších státech. Anketa Chcete, aby byl Donald J. Trump znovuzvolen prezidentem USA? Ano 66% Ne 12% Kašlu na to 22% hlasovalo: 3405 lidí

Británie byla druhým největším čistým plátcem v rámci EU. Také byla výraznou hlasovací protiváhou Německu a Francii. Jakou budoucnost v EU vidíte pro ostatní „rebely“, tedy například státy V4, bez hlasů britských europoslanců?

Bez britských poslanců to budou mít „rebelové“ pochopitelně těžší. Na druhou stranu, pokud bude Británie po vystoupení úspěšná, bude to odstředivé tendence v EU mocně posilovat.

Europoslanci v půlce ledna podpořili klimatický plán nové Evropské komise. Dva pozměňovací návrhy, jež uznávaly roli jaderné energie při dosažení klimatických cílů, však odmítli. Co k tomu říci? Nezdraží se kvůli tomu v budoucnu výrazně elektřina, a tím pádem logicky i všechno ostatní?

Špatně, třikrát špatně. Jaderná energie je nejen vhodnou výrobou energie, ale navíc ohledně klimatických cílů splňuje požadované parametry. Ještě že je tu Francie, která ji má. To nás snad ubrání před pokusy ji v EU zakázat.

Je dobře, že se na celém světě otevírá otázka zachování životního prostředí a boje s klimatickými změnami? A pokud se nepřipojí ostatní svět, může Evropa sama o sobě něco změnit?

Dobře to je, ale vše s rozumem... Bez zapojení Číny, Ruska, Brazílie atd., to znamená celého světa bude úspěšnost logicky velmi omezená.

Fotogalerie: - Trikolóra v Pardubicích

Český průmysl se v návaznosti na nové změny obává, že se mnohá odvětví přesunou jinam, mimo Evropu. Nedošlo by ale tím pádem ještě k dalšímu zvýšení emisí?

Viz předchozí otázka a odpověď. Pokud by se vše jen přesouvalo do Číny apod., bylo by to pochopitelně zcela špatně.

Psali jsme: „Pozvracím se.“ „Aha, chvilkaři.“ „Vypadni!“ Dusný mítink Andreje Babiše. O Zemanovi i základně USA v Česku Miroslava Němcová při projevu Trumpa? To byly scény. Vzteklá politička, zločinní migranti, zhnusená ,,kavárna". A žluč teče Senátor a venkovský starosta Canov: Víc než komunistů se bojím levičáckých fantasmagorií ze Západu Karel Gott byl mistr, symbol. Děkuji těm, co ho bránili. A Turecko? Žádný spojenec, vyloučit! Senátor Canov udeřil

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.