Senátor Doubrava doporučuje sestavit katalog zamindrákovaných blbců z Václaváku. A pan Poche, ten eurohujerský Hácha...

ROZHOVOR „Není to jenom neschopnost smířit se s výsledky voleb. Je to též projev digitálního primitivismu – tak bych nazval svět těch, kteří politicky masturbují ve svých mailových, twitterových a facebookových močálech a považují to za realitu,“ říká k demonstracím po celé zemi senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz). V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz rovněž uvedl, že se Andrej Babiš ve jménu snahy o vládu sníží k takové zhovadilosti, jakou je závazek, že podá-li pět ministrů ČSSD demisi, padne celá vláda. Doubrava považuje takový požadavek za protiústavní.

Anketa Je dobře, že Zeman jmenoval Babiše znovu premiérem? Ano 80% Ne 20% hlasovalo: 10374 lidí

S jakými pocity sledujete protesty v České republice? Ať už proti Miloši Zemanovi nebo Andreji Babišovi?

Demonstrace by měla nějaká antineziskovka natáčet, identifikovat demonstranty a vytvořit katalog zamindrákovaných blbců. Katalog by jistě posloužil psychologům a psychiatrům, protože jenom magor může protestovat proti něčemu, co vzešlo ze svobodných voleb. Opět si připomínám vyřvávání v uvozovkách demokratů po převratu, kteří křičeli: nejsme jako oni. Vlastně měli pravdu. Jsou horší! Omluveni jsou jenom človíčci do pětadvaceti let. Jejich jednání patří do kategorie mladické naivity a nerozvážnosti.

Souvisí tedy demonstrace s neschopností části voličů smířit se s výsledky demokratických voleb? Platí to u prezidenta nebo premiéra v demisi?

Není to jenom neschopnost smířit se s výsledky voleb. Je to též projev digitálního primitivismu – tak bych nazval svět těch, kteří politicky masturbují ve svých mailových, twitterových a facebookových močálech a považují to za realitu. Nakonec si myslí, že snad jsou spasiteli českého světa. Je to pro ně něco jako adrenalinový sport.

Kdyby to nebyl Zeman nebo Babiš, našli by si někoho jiného jako objekt svého politického chtíče. Třeba Járu Cimrmana. To proto, že jaksi pozapomněli na to, co je slušnost a jak se projevuje. Ono to začíná už ve škole, kde se učí podle toho, co kdo učit a jak chce. Neexistují jednotné učební osnovy. To, jaké chování žáků se toleruje, je také hanebné a tak bych mohl uvádět celou řadu dalších důvodů.

Někteří říkají, že se nacházíme v hluboké, politické krizi, která spočívá v odumírání politiky vůbec a v jejím nahrazování výkonem moci. Čím to je, že Češi volí Andreje Babiše a tuto cestu? A souvisí to nějak s českou náturou či historií?

Babišovina je obecný jev, ve Francii to je macronovina. Prostě lidé nevědí kudy kam a tak volí toho, kdo je právě nejvíce plakátově in a slíbí jim i suché z nosu. Babiš alespoň vyšmoulil miliardářské impérium. Ale také jako ministr financí dostal státní rozpočet, k veliké nelibosti jeho předchůdce Kalouska, do plusu. Samozřejmě, že to bez triků nešlo, ale je schopnější než úředníček Macron, kterého vytáhlo mocensko-průmyslové podhoubí jako králíka z klobouku… Hlavní je, aby podnikatelé měli stabilní prostředí pro kšefty.

Prostě lidé už mají plné zuby lumpáren, předváděných klasickými stranami a chtějí změnu, kterou jim tyto strany už dát nemohou. To nemá s českou náturou nic společného. To je prostě celoplanetární jev.

Někteří varují, že jsme v situaci z roku 1946, kdy ve volbách jasně zvítězila Komunistická strana. Co udělat pro to, abychom nedopadli jako tenkrát?

Vidíte. Jasně zvítězila Komunistická strana a pro dnešní mocipány to byl puč! Ale, dvakrát se v jedné vodě neutopíš, aneb... Dnes je situace odlišná. V roce 1946 lidé volili naději na lepší zítřek, podobné to je dnes u politického klanu ANO. Babiš má v programu všechno podstatné a obecně sympatické, co má v programu i ČSSD a pravicové strany. Babišovo ANO se chce zalíbit každému. Co dělat? Ctít výsledek voleb, neřvat, že řádně zvolené strany jsou extremistické.

Oslovili takové procento voličů, kteří jim ve svobodných volbách dali své hlasy, že jsou právoplatnými členy parlamentu, tak jaký extremismus! Řekl bych, že v tomto případě jsou extremistickými ty strany, které takto vyřvávají - strany jako TOP09, ODS a podobně.

Psali jsme: VIDEO Zdravím všechny pražské kavárny! oslovila Václavák Miroslava Němcová. Vedle Dienstbier, Pirát, Pospíšil... Co na to ODS?

S jakými pocity sledujete tanečky kolem sestavování vlády?

Nic zvláštního se neděje. Prostě sociální demokracie chce vytlouci co nejvíce z toho, že ji ANO potřebuje, a to i přes minimální počet poslaneckých mandátů. Babiš se ve jménu snahy o vládu sníží k takové zhovadilosti, jakou je závazek, že podá-li pět ministrů ČSSD demisi, padne celá vláda. Jsem přesvědčen, že toto je požadavek protiústavní. Myslel jsem si, že pochopí proč Hamáček tak usilovně trvá na ministerstvu vnitra. Nepochopil a stane se vazalem ČSSD a to není dobře. Proč? Protože lidé ČSSD nevolili proto, že jí prostě dál vládnout nechat nechtěli a tak dále.

Nechávají se voliči uchlácholit sliby, s nimiž má vláda pak vzhledem k omezenému rozpočtu potíže? Naletí Češi lehko na sliby, že bude líp, že vláda zvedne důchody, platy, sníží daně i odvody…?

Samozřejmě, že lidé nalétli. Samozřejmě, že věří, samozřejmě, že se z toho splní jenom menší část. Samozřejmě, že se teď daří něco splnit, protože je nízká nezaměstnanost, práce je dost, ale samozřejmě za pět či šest let zase konjunktura odpadne. A nebudou peníze na nic. Doufám jen, že takto nedopadne volební slib ANO, že nepřistoupí na žádné povinné přijímání imigrantů. To by byla ta nejhorší zrada na voličích. Také doufám, že Babiš dodrží slib, že bude řešit pohodlný život cikánů v Janově, když viděl tu hrůzu, kterou tam dokáží udělat. Dnes, kdy je nedostatek i nekvalifikovaných zaměstnanců, by mu to ani moc práce nemělo dát.

Jaroslav Doubrava S.cz



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Miloš Zeman jmenoval znovu Andreje Babiš premiérem, a to bez ohledu na referendum ČSSD. O co mu jde? A proč by mu mohla vyhovovat vláda ve složení ANO, ČSSD, KSČM?

Je dobře, že prezident nečekal na nějaké referendum. Zeman sebral nadrženým človíčkům v ČSSD pocit, že na jejich referendu záleží. Trojkombinace ANO, ČSSD, KSČM má potenciál radosti – ANO něco slíbí, ČSSD to podpoří, protože je něco jako by levicová strana povinná sliby podpořit, a levicová KSČM bude souhlasit, protože půjde o sociálně pozitivní opatření – všichni tři se proto shodnou. Trojkombinace tím ukáže, že myslí na lidi, na ty dole. Slíbí větší důchody, platy a tak podobně. Poskytne drogu i podnikatelům – sníží nějaké daně.

V komentáři Petra Holce zaznělo, že „Miroslav Poche měl být dávno politický nebožtík“. Jak hodnotíte jeho politiku a přínos pro Českou republiku?

Jeho přínos není žádný. Lidé ho téměř neznají. Geneticky to je eurohujer, čili něco jako prezident Hácha v daleko mladším vydání. Petr Holec má pravdu.

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE, KTERÝ VYHLÁSIL POCHEHO ZA „ZOUFALCE TÝDNE“

Kolem jeho osoby a sestavování vlády byl rovněž rozruch, očekával jste ho?

To je asi normální, když je velká rvačka o kus uzeného, létají chlupy a sliny od huby. A v televizi to rádoby zasvěceně komentují, hlavně na prvním programu České televize se vyznamenávají!

Ozývají se stesky, že rezignujeme na demokratické hodnoty, do popředí se dostávají populisté a extrémisté. Jak to vidíte vy?

Pokud mezi extrémisty řadíte Kalouska, Němcovou, Fialu a podobné, máte plnou pravdu. Je hrozné, že se ještě potloukají v politice. Pokud ale někdo žvaní například o extrémistech z SPD, je to nesmysl. Samuraj Okamura a jeho SPD má legálně schválený program, legální stranu, občané České republiky volili jeho kandidáty, tak jací jsou extrémisté? Že Okamura vidí v Evropské unii klubko zmijí? To není sám. Také beru Evropskou unii jako korupční organizaci. Stejně tak označovat KSČM za extremistickou stranu. Platí stejné důvody jako u SPD. Přitom solidně fungující Evropskou unii bychom potřebovali k obraně proti příliš silným americkým a čínským vlivům.

A co Okamurova snaha po referendu?

Je legitimní. A velké strany ho proto nenávidí. S Okamurou v otázce referenda souhlasím. Politika v obecném smyslu se změnila v mediální šílenství, něco na způsob velkoobchodních slev. Politici se nabízejí voličům momentálně názorově střiženi podle situace. Proto není jisté, jakým směrem zblbne v každých následujících volbách nadpoloviční většina voličů, utvářející nové personální složení Parlamentu. Voliči víceméně nechtěně po volební marketingové kampani vytvoří nové podmínky pro novou verzi mocenských hrátek a splnění přání lobistických skupin. A na dobu nejméně čtyř let nemohou voliči nějakým způsobem v povolebním období politiky ovlivnit.

Pokud se nová politická garnitura nedopustí chyb, které by vedly k vážnému policejnímu vyšetřování, směrování státu může momentální banda politiků velmi fatálně změnit. Proto brzdou politiků může být referendum. Kategorické odpovědi na položenou otázku mohou machinace politiků zarazit. Toho se politici bojí více, než že chytí od kamarádky AIDS. Ve volebních programech stran se referendum pravidelně objevuje, pravidelně se na něj po volbách zapomíná. Tedy zapomínají strany. Voliči marně doufají, že tentokrát by to vyjít mohlo. Je tu ale ještě jedna možnost. Přidat k referendu i možnost odvolání politiků, jejich postih za špatná rozhodnutí. Dělník, vlastně ti už nejsou, operátor výroby, když pokazí výrobek, musí ho nahradit. Proč by to nemělo platit i u politiků. Ale to je po referendu další, co patří do říše snů.

Psali jsme: Lhali o Jugoslávii, o Iráku, o Libyi. Pro pány z NATO je lež základní princip. Jakub Janda se asi při sportu uhodil do hlavy, lituje chudáka senátor Doubrava

Drahoš na konci ukázal, jakým je šmejdem a křivákem, zuřil senátor. Zatímco prezident s úsměvem děkoval moderátorce...

Starej zlej kokote, máte dřevěnej kotník, nastoupil herec Maryško na prezidenta. Obratem se dozvěděl cosi o skřeku neandrtálců a padl dotaz na jeho svéprávnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Zuzana Koulová