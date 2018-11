Senátor Faktor: Šel jsem do politiky, protože se mnoho lidí snaží zničit svobodnou společnost. A pro odpůrce prezidenta Zemana má radu...

Anketa Dokončí podle vás Miloš Zeman své prezidentské funkční období? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 4812 lidí

Udílení státních vyznamenání, které se konalo minulou neděli, vyvolalo jako již tradičně velkou diskusi. Hlavně tedy jména některých vyznamenaných. Například na Miroslavu Němcovou prý z některých jmen padl smutek. Spisovatel Jiří Padevět upozorňuje, že mezi oceněnými jsou příslušníci StB, jiní komentátoři upozorňují, že vedle nezpochybnitelných hrdinů jsou tam i zábavní umělci. Co vy na to říkáte? Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že Miloš Zeman degraduje státní vyznamenání?

V každé části této otázky je trocha pravdy. Musím upozornit na to, že udělování a propůjčování státních vyznamenání je podle článku 63 Ústavy ČR pravomocí prezidenta. Ten byl legitimně zvolen, takže jakékoli spekulace, kletby či nadávky padají na hlavy jeho voličů. Demokracie se takto projevuje. Absolvoval jsem před krátkou dobou celý kolotoč voleb, přitom jsem osobně pocítil tlaky různých názorů, diskutoval jsem se stovkami lidí a snažil se celou dobu pochopit jiné názory, učil se je respektovat.

Jedním z těch, kteří si letos převzali vyznamenání, je Michal David. A i to veřejnost názorově rozdělilo. Někteří tvrdí, že jsou rozhodně „povolanější“, kteří by měli cenu dostat, jiní zase, že Michal David baví už tři generace, vyprodává sály… Jak to jako hudebník vidíte vy?

Vidím to bledě. Každému normálně uvažujícímu člověku musí být tento výběr trochu podezřelý. Pro umělce, kteří působí na poli pop music, u nás máme jiné ceny, které prostě nejsou státní. Dobře vím, že je Michal David výborný muzikant, ale mám jeho hudbu až příliš spojenou s normalizací 80. let. Návrat těchto písniček do současnosti mi pořád bolestně připomíná ohlupování lidí za komunismu. Promiňte mi to, ale v některých věcech asi nedokážu být úplně objektivní a nad věcí. Cítím v tom stále pachuť socialismu.

Když jsme u toho, Miloš Zeman je kritizován prakticky každý rok za výběr těch, kteří dostanou vyznamenání. Jeho zastánci ale poukazují na to, že například i Václav Havel vyznamenával také víceméně své kamarády a příznivce. Mají pravdu? A jak je možné, že to zdaleka tak bouřlivé reakce nikdy nevyvolávalo?

Když se ve výběru osobností k tak slavnostní a národně významné události vedle sebe objeví významný vědec, odvážný voják a estrádní umělec, bude to nejspíš štvát hodně lidí. Osobně patřím k lidem, kteří mají větší úctu k vědcům a vojákům.

Kritiku z některých míst sklidil Václav Klaus, který při projevu na Vítkově kritizoval Evropskou unii. Jsou podle vás jeho výtky oprávněné? Ostatně mnozí lidé tvrdí, že EU potřebuje „tvrdou reformu“. Souhlasíte s nimi a směřuje Unie vůbec k něčemu takovému?

Vývoj v počínání Unie musí vidět každý, kdo trochu sleduje zprávy. Jsem také nervózní z některých stupňujících se konfliktních vyjádření prezidenta Emmanuela Macrona a dalších. V Evropě byly, jsou a budou velké a malé národy, silné a slabší ekonomiky, a představy o tom, že se budou mít pořád všichni rádi a budou si pomáhat, je lehce naivní.

Andrej Babiš v rozhovoru pro ČT uvedl, že Rusko nevnímá jako hrozbu. Co na to říkáte? A jak tuto velmoc vnímáte vy?

Zcela opačně.

Když se vrátíme k oslavám, jak se vám osobně líbily? Projevili se při nich Češi jako vlastenci? Vy často pobýváte, nebo jste pobýval v USA, jak jsou podobné události takového významu vnímány a oslavovány tam?

Moc mě mrzí, že se Češi tak trochu stydí projevit svou lásku k vlasti. Sám jsem patriot a jsem na naši vlast hrdý. Naši lidé jsou opatrní zejména proto, že jim v minulosti neustále někdo vnucoval lživé proklamace o tom, jak naše socialistická vlast vzkvétá atd. V USA je to jinak, demokracie není tak mladá ani křehká. Spojené státy jsou zemí, kde se úctu ke svobodě učí každý od dětství. Ani tam ovšem není všechno tak růžové, jak to vypadá. Úctu ke státním symbolům projevují Američané opravdu spontánně a slavit dovedou.

Oslavy 100. výročí naší republiky byly důstojné, ale lidé jsou hodně unaveni z bezobsažných projevů. Moc bych si přál, aby se postupně navrátila důvěra ve stát, ale k tomu je ještě dlouhá cesta.

Někteří oslavy využili i k vyjádření určitého protestu, což se nakonec celkem očekávalo. Ale – je to dobře, při takovéto příležitosti? Co vypovídá o náladě ve společnosti, že zatímco na Hradě se slavnostně udílejí ocenění, před Hradem se koná protestní demonstrace?

Na tom nevidím nic divného, ve světě je to běžné. Dokonce z toho mám dobrý pocit. Tady mají často lidé představu, že by bylo lepší něco zakázat, zatrhnout, omezit, zahubit. Ještě jsme neměli ani čas zvyknout si na svobodnou společnost, a už se ji mnoho lidí snaží zničit. Šel jsem do politiky hlavně proto, aby se to nestalo.

autor: David Hora