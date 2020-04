Senátor Faktor: Už nikdy nechci vidět ruské vlajky na českých stožárech. Koněv? Ta socha měla zmizet už dávno

ROZHOVOR „V Senátu teď hlasujeme skoro jako za bolševika. Všichni zvedáme ruce pro každé opatření vlády, které může lidem pomoci, včetně finančních záležitostí,“ říká senátor, podnikatel a hudebník Ladislav Faktor a upozorňuje, jaké má ale ohledně těchto opatření informace od odbornice. Vysvětlil také, proč podle něj není EU „akceschopná“. Na adresu Andreje Babiše konstatuje: „Premiér se rád pasoval do role zachránce, strážného anděla.“ Ohledně postoje naší vlády vůči Číně pak senátor říká: „Klanění se Číně bylo a je přehnané a proklamace o tom, že bez klanění nebudou zdravotnické prostředky, jsou prostě hloupé.“ Na závěr velmi rázně řekl, co si myslí o odstranění sochy maršála Koněva.

V médiích se objevila zpráva, že se koronavirem nakazil i senátor ODS Pavel Karpíšek. Co to znamenalo pro Senát? Skončil jste i vy v karanténě? Mohl byste popsat, kdo a jak vás případně kontaktoval, jak tato situace probíhá?

Senát nyní zasedá operativně podle výstupů z Poslanecké sněmovny a kancelář Senátu funguje na jedničku, takže máme všechny informace včas. V karanténě se ocitlo více senátorů; zatím jsou, pokud vím, naštěstí bez nálezu. Plénum Senátu se schází v polovičním počtu právě pro tyto případy a Pavel Karpíšek byl v té druhé polovině, takže jsem se s ním v inkriminovanou dobu nesetkal.

Zhruba v půlce března se Senát vyjádřil, že předseda vlády České republiky oddaloval nasazení zákonných standardních mechanismů krizového řízení a nepostupoval v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení tím, že včas neaktivoval Ústřední krizový štáb. Mimoto Senát také uvedl: vláda nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí situace, podcenila komunikaci, a tím podryla důvěru v instituce státu a jejich schopnost obstát v náročných situacích. Je to i váš názor? A jak vidíte současnou situaci ohledně boje proti koronaviru v ČR?

S tím, bohužel, musím souhlasit. Dobrý pocit mám proto hlavně z toho, že proti této hrozbě bojují lidé. Většina si uvědomila, že se na stát nelze primárně spoléhat a přirozeně se všichni semkli, tak jak to Češi v podobných situacích umějí. Rád bych věřil, že si lidé víc uvědomí, že stát nemá neomezenou moc, a už vůbec ne neomezené schopnosti. O chybách, které vládní představitelé udělali, bude dost času diskutovat, až pomine nebezpečí.

Na premiéra Babiše se snesla kritika mimo jiné i za to, že na důležitých místech, jakými jsou nemocnice nebo domovy důchodců, chybí ochranné prostředky. Kvůli tomu jsou na životech ohroženi klienti i zaměstnanci těchto zařízení. Babiš se mezitím na Twitteru pochlubil, jak vše zvládáme výborně, a vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby český postup s rouškami pro každého sdílel. Problém je v tom, že roušky si lidé ušili sami. Je to v pořádku?

Premiér se rád pasoval do role zachránce, strážného anděla a vůdce. V médiích bylo zřejmé, že ho to baví. O tom, jak se budou vyvíjet opatření proti nákaze ale měl od začátku rozhodovat krizový štáb. Lapidárně řečeno – méně keců, více odborníků a práce.

Zavřené jsou školy, většina obchodů, je omezený volný pohyb, zavřené jsou i hranice. Souhlasíte s těmito opatřeními? Jsme v tomto směru „lepší“ než třeba naši němečtí sousedé, nebo Velká Británie, kde původně sázeli na strategii kolektivní imunity?

Nejsem imunolog, ale když jsem konzultoval tyto věci s krajskou hygieničkou MUDr. Kotrbovou, došli jsme k závěru, že jednou z největších chyb bylo zpoždění v uzavření hranic. A jestli jsme lepší? Víte, takhle asi otázka úplně nestojí. Počkejme si na to, až hrozba odezní. Pak se v mnoha rovinách odkryje to, který přístup byl ve výsledku ten nejlepší, protože do budoucna půjde zejména o to, jak se vypořádáme s následky této pandemie.

Vláda ČR vyhlašuje různé formy pomoci OSVČ, zaměstnavatelům, rodičům s dětmi… Jsou podle vás dostatečné? A jsou pro lidi srozumitelné? Jak celkově hodnotíte ten ekonomický tým bezpečnostní rady pod předsednictvím Maláčové?

Ústavní soud se bude zabývat ústavní stížností právě na rozhodnutí vlády z 12. března o vyhlášení nouzového stavu. Stížnost podal advokát David Zahumenský. Na cestě je i další ústavní stížnost, která má napadat rozhodnutí vlády o zákazu vycestovat do zahraničí. Co vy na to jako právník říkáte?

Vnímám to trochu jako právní exhibici. Všichni víme, v jakém stavu je naše zákonodárství. Místy je děravé jako řešeto, nepřehledné a skýtá dost možností pro vícenásobné výklady. Rozhodnutí Ústavního soudu v obou otázkách bude pochopitelně velmi důležité, protože se jedná o základní ústavní svobody a víme dobře, že jejich ohrožení by znamenalo konec demokratického státu. To nesmíme dopustit.

Právě zástupci Jihočeského kraje, kde i vy žijete, byli mezi těmi, kteří silně apelovali na vládu, aby byly hranice v této chvíli zavřené i pro takzvané pendlery. Co na rozhodnutí vlády ohledně lidí, kteří pracují za hranicemi, říkáte? A bylo dobré udělat výjimku pro zdravotníky?

Jsem na straně zdravotníků. Eliminace pendlerů a včasné uzavření hranic byla největší šance, kterou jsme promarnili.

Mluvíme-li o uzavření hranic, ozývají se hlasy, že už jsme vlastně zase za „železnou oponou“. Dá se tato situace v nějakém směru srovnávat s tím, co jsme prožívali před třiceti a více lety? A domníváte se, že pandemii koronaviru v závěru „přežije“ Schengen?

Když jsme mluvili o rouškách, na vládu se snesla kritika za údajně přehnané děkování a „klanění se“ Číně za pomoc ohledně ochranných pomůcek proti koronaviru. Bylo to podle vás opravdu přehnané? Jak vůbec Čínu v kontextu s koronavirem vnímat?

Kromě války s virem probíhá ještě další a možná ještě nebezpečnější válka, válka o budoucnost. Na této otevřené frontě máme dva zásadní protivníky, Rusko a Čínu. Klanění se Číně bylo a je přehnané a proklamace o tom, že bez klanění nebudou zdravotnické prostředky, jsou prostě hloupé. Takhle se zahraniční diplomacie nesmí provozovat.

Ozývají se také stížnosti, že vláda dováží zdravotnický materiál z Číny, místo aby oslovila české firmy, které se prý i nabízejí. Co na to říct? Nebyla by právě toto cesta, jak české firmy v této době podpořit? Mluví se také o „házení klacků pod nohy“, například s lihovarem Žufánek. Jak se k těmto věcem staví pravice?

Říkám na to, že jsme si za ta léta vybudovali hrůzný byrokratický aparát. Hlavně doufám, že na to bude vláda myslet, až bude nutné provést brutální revizi státního rozpočtu.

Nejen z ČR z některých stran zní, že EU v otázce boje proti koronaviru zklamala. Jak to vnímáte vy?

Mně se líbí myšlenka EU, ale provedení je dnes už poněkud šílené. Jako senátor a člen výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost studuji některé materiály EU a nedovedete si představit, jakým jazykem jsou psány. Každá jednoduchá myšlenka je obalena nánosy zbytečných úřednických formulací. Proto chápu, že EU není akceschopná. Nikdy jsem neuvažoval federalisticky, za sebe upřednostňuji svrchovanost národních států. Věřím, že český národ si v krizi stále dovede poradit lépe, než aby spoléhal na pomoc, která možná přijde z bruselských chodeb.

Myslíte si, že je možné, že současná kritika EU a Evropské komise povede nakonec k tomu, že podobně jako před časem Velká Británie budou i další státy zvažovat, jestli dál chtějí být součástí Unie? Podívejme se třeba na Itálii, kde na některých místech vyměnili vlajky EU za vlajky ruské…

Především už nechci nikdy vidět ruské vlajky na českých stožárech!

Když mluvíme o Rusku, co říci na to, že zatímco většina světa bojuje proti koronaviru, u nás se na Praze 6 právě v těchto dnech odstranila socha maršála Koněva? Radnice údajně využila toho, že je omezený volný pohyb na veřejnosti, protože se tak odstranění sochy mohlo odehrát bez „humbuku“…

Ta socha měla zmizet už dávno.

Zpět k epidemii, jaké podle vás budou ekonomické dopady toho, co nyní prožíváme nejen v ČR, ale i v Evropě, v Americe? A může podle vás koronavirová krize nějakým způsobem ohrozit světovou dominanci USA a vynést na první místo třeba právě Čínu?

Z této otázky mi jde mráz po zádech. Zažil jsem pád „Dvojčat“ v NYC v roce 2001, krizi v roce 2009 a rozhodně je ještě brzy dělat závěry. Nejsem prognostik a jsem skoro nezničitelný optimista. Moje oblíbené heslo je: Život si vždycky najde cestu.



