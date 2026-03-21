Ševčík: Média lžou, neziskovky manipulují. A lidé tomu věří

Dnes probíhá demonstrace Milionu chvilek pro demokracii s názvem „Nenechme si ukrást budoucnost“. Okamura s Klempířem chtějí zestátnit veřejnoprávní média, hrozby z Ruska se zlehčují a peníze na obranu se škrtají, říkají chvilkaři. Co na to říkáte vy?
Název demonstrace Milionu chvilek pro demagogii, nechceme si ukrást budoucnost, je zavádějící, protože tu budoucnost (doufám, že na přechodnou dobu) nám tady ukradla už předchozí Fialova vláda, která sloužila více zájmům nejzkorumpovanější ukrajinské vlády a válečným štváčům. Nevím, kde Milion chvilek pro demenci byl, když se řešila kauza Dozimetrů, když se řešily další záležitosti spojené s rozkrádáním majetku v rámci například Bitcoin aféry či další korupční skandály. Pravděpodobně odjeli někam do dalekých krajin, aby tam utratili nakradené peníze z předchozích akcí.
K žádnému zestátnění veřejnoprávních médií nedochází. Bohužel málo občanů naší země ví, že takto postavená veřejnoprávní média, jako jsou u nás, nemá 17 zemí Evropské unie. Málokdo si pamatuje, že např. veřejnoprávní BBC se ztrapnila a zprofanovala na základě zkreslených rozhovorů, vystříhaných, sestříhaných a zmanipulovaných, například, které se týkaly před volbami Trumpa. Dokonce museli čelní představitelé tohoto takzvaného veřejnoprávního média odejít. Málokdo ví, že veřejnoprávní média standardně lžou. Konec konců se to ukázalo i teď při odchodu některých zaměstnanců z nedávné minulosti z ČT, ať už to byl Wollner, Nora Fridrichová a v neposlední řadě i Moravec.
Další podotázka se týká hrozby z Ruska, že se zlehčuje a peníze na obranu škrtají, říkají Chvilkaři pro demagogii. To je vidět, jak jsou povrchní, protože určitě se nemůžeme ubránit tím, že zaplatíme zálohové faktury a dostaneme něco, čím bychom se měli bránit za deset a více let poté, co jsou ty zálohy zaplacené. Určitě se neubráníme předraženými leopardíky, kde jeden stojí víc jak tři čtvrtě miliardy korun. Ano, měli bychom se věnovat především vnitřní bezpečnosti a chránit se před tím, co podepsala předchozí Fialova a Rakušanova vláda, například Migrační pakt. To se divím, že Chvilkaři pro demagogii neprotestovali, aby bránili naši vnitřní bezpečnost, abychom se nestali zemí, jako je Německo, kde každých 18 minut dochází k útoku nožem migranta a každý třetí den na základě těchto útoků nožem zemře člověk. To asi Chvilkaři byli zase někde na dlouhodobé dovolené, že to neví.
Je smutné až směšné, kolik lidí podlehne jejich demagogii a jejich nesmyslům. Mrzí mě to zvláště u herců, kteří jsou placeni mimochodem taktéž z veřejných peněz, protože jenom v Praze, co si pamatuji, tak už před deseti lety se dávalo z veřejných peněz na dotace a provoz divadel 600 milionů korun ročně. A to dostávají peníze i z dalších veřejných zdrojů. Právo na demonstraci je nezadatelné pro všechny. A to ctím na rozdíl od mnoha propagátorů Miliónu chvilek pro demagogii.
ČT odvysílala náhradní debatu za Václava Moravce. Diváci si stěžovali na amatérismus. Natáčelo se na chodbě a přenos měl problémy se zvukem. Potřebujeme veřejnoprávní politické diskuze?
Slyšel jsem podobné ohlasy, které jsou ve vaší otázce. Myslím si, že to nebylo uděláno profesionálně. Nevím, proč to působilo, že se to natáčí na chodbě. Pravděpodobně se to tam tak natáčelo. Nevím, proč byl tento interiér zvolen.
Politické diskuse jsou vhodným prostředkem seznamování obyvatelstva s názory jednotlivých politických uskupení. Je ovšem otázkou, jestli to má dělat takzvaná veřejnoprávní televize, která vlastně ve skutečnosti veřejnoprávní televizí není a která je jednostranně zaměřená progresivisticky. Snad poslední měsíc dávají trochu více prostor názorům, které jsou jiné než názory většiny zaměstnanců ČT, kde se například moderátor desítky let snažil působit jako spolutvůrce progresivistických politických myšlenek. Taková práce řady redaktorů a moderátorů s veřejnoprávností a objektivností neměla vůbec nic společného.
Jsou tady i soukromé televize, i zpravodajské, které roli jakési „veřejnoprávnosti“ plní daleko lépe, vůbec nesrovnatelně lépe, než tomu bylo u České televize v posledních letech. Zdá se, že v České televizi se budovaly jakési „kulty osobností“ a jedním z takových se chtěl stát asi i pan Václav Moravec.
Premiér Andrej Babiš ostře vystoupil proti tuzemským médiím, zejména proti vydavatelství Seznam.cz a serveru Novinky.cz. Obviňuje je z manipulace, lží a překrucování faktů pomocí titulků. Reagoval tak na aktuální žalobu ze strany majitele Seznamu Iva Lukačoviče, kterou označil za součást kampaně takzvaného polistopadového kartelu. Podporujete premiérovo stanovisko?
Tady musím konstatovat, že pan Andrej Babiš má jednoznačně pravdu.
Ano, my slušní občané, vlastenci, ale i mnozí pravdivě píšící novináři, by se měli postavit proti novinářským dezinformátorům, manipulátorům, vědomým lhářům a mnohdy uplaceným pisálkům z různých zdrojů.
Ať už to byl Koutník ze Seznamu, ať už to byla Fridrichová a Wollner z České televize, nyní Forum 24, Jan Moláček také z České televize. Superhvězdou mezi sedmilháři je Johana bývalá Hovorková, dneska Šafrová z Forum 24. Pravděpodobně si vzala Pavla Šafra.
Dále jsou to lidé kolem Jana Cempra, Františka Vrábela, Jakuba Jandy, Jiřího Hynka a Jiřího Sezemského a další novináři ze Seznam Zpráv, Novinek.cz, Deníku N, Fórum 24, ale bohužel i z veřejnoprávní České televize, Radiožurnálu a dneska bohužel do toho zapadá i Euro. Tito se nepotřebují ptát. Oni si svá povětšinou lživá tvrzení, polopravdy a skutky vytržené ze souvislostí vymyslí. Pro většinu z nich platí marxisticko-bolševické heslo: „Prolhaní a úplatní novináři všech pseudomédií, k dehonestaci vám nepohodlných osob spojte se“.
Jejich bezcharakternost dokazují v posledním týdnu sprosté dehonestační útoky například od Johany Hovorkové-Šafrové. Organizuje naprosto lživou kampaň a petici proti paní Vachatové. Vůbec si neovědomuje, že spousta lidí i dneska, ať už to jsou občané z České republiky, ale i Rakouska, Německa , Francie, Itálie, Belgie, Nizozemska či odjinud spolupracují obchodně s Ruskem. Paní Vachatovou chce na základě práce bratra paní Vachatové, který je dvě desetiletí pracovníkem pro firmu, která reprezentuje Českou republiku v Rusku, diskreditovat. Je to nechutné.
Tak budu v očekávání, že se novinářské hnojomety zase zapojí do nějaké kampaně proti mé osobě.
(Pozor, pokud hnojomet rozmetá živočišný hnůj, tak je užitečný)
Zdůrazňuji, netýká se to úplně všech zaměstnanců některých výše uvedených médií, protože jsou i mezi nimi lidé, kteří se za tyto manipulace stydí a někteří dokonce z těchto médií i odešli.
No a kdybychom se vrátili ještě k těm sdělovacím prostředkům, o kterých mluvil pan premiér Babiš, tak je nutné si uvědomit, že potřebuje třeba i Milion chvilek pro demagogii absolutní mediální nekritičnost, kterou jim zajišťuje, kdo jiný než Jan Dobrovský. Je to Deník N, toto medium slouží jako tiskové oddělení mafiánského kartelu. A je to PR agentura pro lidi kolem prezidenta Petra Pavla.
Majitel Deníku N Jan Dobrovský je zároveň s Mikulášem Kroupou v čele Post Bellum. Další zajímavé spojení je s Českoněmeckým fondem budoucnosti, který financuje i činnost Post Bellum a spolupodílí se na „výrobě falešných paralel“ mezi totalitou a současnými odpůrci tohoto kartelu. Takže tito propojenci budou samozřejmě kriticky, mediálně likvidovat všechny ostatní, kteří nemají stejný názor jako oni. Česká televize pak přebírá různé narativy z Deníku N a je to samozřejmě propojené ještě s dalšími médií. A pozor na jejich propojení se sudeťáky.
Takže Babiš má v tomto jednoznačně pravdu a jeho stanovisko podporuji. Myslím si, že by již konečně měli být stíháni za lži konkrétní lidé, kteří píšou nepravdu o jiných, a ne vyšetřovat pouze vydavatelství. Navíc soudy mnohdy trvají i více než 10 let a poškození se mnohdy rozsudku ani nedožijí. A přitom tyto novinářské hyeny jsou schopné zničit život celým rodinám. Novináři by měli nést osobní zodpovědnost za to, když se prokáže, že vědomě lhali, nechali si zaplatit za reportáže a dehonestovali a ničili životy jiných.
Průzkum společnosti Manpower říká, že české firmy nemají koho nabrat, i když chtějí. Chybějí lidé, nebo je pes zakopaný v tom, že firmy nabízí nízké mzdy?
Je to kombinace mnohých faktorů. Bohužel dochází k tomu, že v současné době je nedostatek pracovní síly v různých oblastech, ať už je to zdravotnictví, sociální služby, různé řemeslné a dělnické profese. Jedním z faktorů, který ovlivňuje právě i nedostatečnost nabídky pracovní síly u některých profesí, je neadekvátní finanční ohodnocení. Dále je to způsobeno tím, že dochází pořád k byrokratizaci společnosti a zaměstnávají se lidé na různých postech, které jsou dodatečně vyvolávány například naším členstvím v Evropské unii, ať už se to týká různých kontrolních mechanismů, dotací z Evropské unie atd. Kdyby tady neexistovalo toto nesmyslné přerozdělování, mnohdy postavené na zájmových skupinách, tak bychom nemuseli zaměstnávat tyto lidi a mohli by být použiti v těch profesích, kde je jich nedostatek. Nízké mzdy jsou především ve školství, zdravotnictví, sociálních službách, v některých dělnických profesích a částečně ve veřejné správě, ale i jinde.
Průzkum STEM/MARK pro iDnes ukázal, že letos v létě zůstane 6 z 10 Čechů doma. S chutí Čechů jet do ciziny zamávala válka v Íránu. Jak strávíte léto vy?
Bude to velmi individuální. Ovlivní to i vývoj konfliktu na Blízkém východě. Vliv může mít i případná zvyšující se inflace, kdy lidé budou muset více šetřit. Destinace jako je Chorvatsko, Slovensko, Rakousko, Itálie, Francie a Španělsko budou hojně navštěvovány i v letošním roce. Dotklo se to hlavně dovolených, které jsou realizovány v zimních měsících a případně na začátku jara, kdy hodně lidí trávilo dovolenou v Dubaji, v Ománu, na Zanzibaru, Thajsku, Vietnamu. Takže tyto destinace jsou částečně omezeny. V létě nebývají tak hojně navštěvovány jako na jaře a na podzim, případně v zimních měsících. Léto budu trávit převážně v naší krásné vlasti.
Blíží se volby v Maďarsku. V Budapešti vyšly do ulic statisíce lidí na podporu Viktora Orbána, ale čeká se, že jeho souboj s opozičním politikem Peterem Magyarem bude nebývale těsný. Komu byste přál vítězství vy?
Jednoznačně stojím za Orbánem. Orbán je jediný v současné době, dá se říci, pravicový politik v rámci zemí Evropské unie, který vede úspěšně svou zemi již 16 let a myslím si, že by si zasloužil dovršit druhé desetiletí své vlády. Je to osobnost, která má podporu jak ze západu, ale ne toho EUROSAJUZU, ale ze západu přímo od prezidenta Spojených států Trumpa. Má podporu i z Blízkého východu, mimochodem i z Izraele, ale je v dobrém kontaktu i s celou řadou bývalých politiků, ať už našich, či zahraničních. Prosazuje konzervativní politiku, prosazuje politiku vlasteneckou a není spojen s žádnou korupční klikou EU a jeho politbyra.
