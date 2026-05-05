AI už není hračka pro technologické nadšence. Ve Zlíně ukážou firmám, jak na ní vydělávat čas i peníze

Žádné obecné fráze, žádné módní zkratky bez obsahu. Letošní ročník konference AI v praxi má jasný cíl: ukázat podnikatelům, manažerům a zástupcům firem ze Zlínského kraje konkrétní příklady, jak lze umělou inteligenci využít tak, aby dávala ekonomický i provozní smysl.
Program nevznikl od stolu. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jej postavila na datech z průzkumu mezi 118 firmami v regionu. A výsledky jasně ukazují, co dnes podnikatele zajímá nejvíc. Firmy chtějí vědět, jak pomocí AI automatizovat administrativu, faktury nebo plánování, jak najít řešení vhodná nejen pro velké korporace, ale i pro malé a střední podniky, jak nové technologie mění firemní kulturu a jak zaměstnance naučit s nimi skutečně pracovat. Silně rezonuje také otázka, jak díky technologiím hledat nové zákazníky a trhy nebo jak zavést AI přímo do konkrétních firemních procesů.
„Doba vyčkávání skončila. Kdo zvládne chytře využívat moderní technologie, získává výhodu, kterou bude čím dál těžší dohnat,“ říká Renata Brázdilová, ředitelka Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.
Právě tato věta dobře vystihuje aktuální situaci. Zlínský kraj je regionem s mimořádně silnou průmyslovou, podnikatelskou a výrobní tradicí. Mnoho zdejších firem umí vyvíjet, vyrábět, exportovat i obstát v tvrdé konkurenci. Současně ale čelí rostoucím nákladům, nedostatku lidí, tlaku na efektivitu, rychlejší komunikaci se zákazníky i potřebě lépe pracovat s daty. AI proto není jen technologickou novinkou, ale může se stát jedním z nástrojů, jak udržet konkurenceschopnost regionálních firem.
Konference nabídne čtyři tematické bloky. První se zaměří na digitální kancelář a na to, jak ve firmě vytvořit prostředí, ve kterém AI není samoúčelným experimentem, ale přirozenou součástí práce. O architektuře adopce AI bude mluvit Dalibor Mráz z ČERNÁ.AI / Webvalley. David Fogl ze společnosti Continero představí AI agenty v administrativě – tedy konkrétní ukázky toho, co může „digitální zaměstnanec“ reálně odpracovat například v Outlooku a dalších nástrojích.
Druhý blok se zaměří na rozdíl mezi nástroji a realitou jejich nasazení. Radek Štěrba z eD system / Microsoft ukáže možnosti Microsoft Copilotu a nové třídy zařízení Copilot+ PC s lokální AI. Martin Pernica z Elixeum nabídne střízlivý pohled na AI projekty: data, oprávnění, integrace, odpovědnost i limity, které je třeba znát dřív, než se firma pustí do zavádění nových řešení.
Třetí část programu bude obzvlášť zajímavá pro výrobní a průmyslové firmy. Václav Adamec z Gauss Algorithmic představí konkrétní case studies z nasazování AI ve firmách – od automatického programování CNC strojů ze 3D modelů přes vyčítání výkresové dokumentace až po optimalizaci cenových nabídek nebo doporučování účasti v tendrech. Marek Olbert ze společnosti Continental Barum se zaměří na strojové vidění a na to, jak AI dokáže nahlížet do procesů fabriky a získávat z dat prakticky využitelné informace.
Závěr programu otevře dveře do budoucnosti. Zdeněk Huspenina ze společnosti Blogic představí vývoj humanoidního robota a ukáže, kam se posouvá spojení umělé inteligence a robotiky. Součástí konference bude také demo zóna, ve které návštěvníci uvidí AI a robotizaci naživo – včetně kolaborativního ramene FANUC, interaktivního robota Univerzity Tomáše Bati, ukázek Copilotu a AI agentů.
„Nechceme idealizovat umělou inteligenci ani technologie obecně. Chceme ukázat, jak je realisticky a smysluplně začlenit do řízení firmy,“ zdůrazňuje Renata Brázdilová.
Loňský ročník ukázal, že o podobně prakticky zaměřená témata je mezi podnikateli velký zájem. Konference AI v praxi 2025 ve Vizovicích přilákala více než stovku podnikatelů a manažerů a podle ohlasů účastníků se stala především místem, kde se o umělé inteligenci nemluvilo akademicky, ale na základě konkrétních firemních zkušeností. Účastníci oceňovali otevřenou atmosféru, reálné ukázky, možnost diskuse i inspiraci přenositelnou do každodenní práce.
Letošní ročník proto míří ještě dál. Nechce pouze vysvětlovat, co AI umí. Chce ukázat, kde může firmám ušetřit čas, snížit chybovost, zrychlit rutinní činnosti, lépe využít data, posílit obchod nebo pomoci lidem zvládnout práci, která je dnes zahlcuje.
„Firmy dnes potřebují víc než teoretické know-how. Potřebují konkrétní kroky, jak AI využít podle svých možností a cílů. Tento workshop jim má právě tohle nabídnout – a pomoci udržet krok v rychle se měnícím světě,“ říká Renata Brázdilová.
Konference AI v praxi 2026 se uskuteční ve středu 20. května od 9 do 15 hodin v Interhotelu Zlín. Účastníci se mohou těšit na celodenní program, demo zónu, networking s řečníky, konferenční materiály i oběd v ceně vstupenky. Kapacita je omezená a registrovat se můžete online na www.khkzk.cz. Akce je spolufinancována Zlínským kraje.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku